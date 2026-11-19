Der senegalesische Ratsvorsitz kündigt das Inkrafttreten des Berichtigungshaushaltsplans 2026 per Dekret an, nachdem er vom Parlament abgelehnt wurde. Das Kommuniqué vom 19. November liefert nicht den vollständigen Text. Der geltend gemachte Verfassungsmechanismus muss von der gerichtlichen Validierung unterschieden werden, die in den zu diesem Zeitpunkt konsultierten Dokumenten nicht festgelegt ist.

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Am Donnerstag, den 19. November, kündigte die senegalesische Präsidentschaft das Inkrafttreten des Gesetzentwurfs zur Änderung der Finanzierung für 2026 durch das Dekret 2026-2416 an. Die Nationalversammlung hat diesen Text am 3. November abgelehnt. Die Ankündigung eröffnet eine neue Haushaltsphase, ohne dass eine gerichtliche Entscheidung, die diesen Fall bestätigt, identifiziert wird.

Das Kommuniqué, das in Dakar von Oumar Samba Ba, Minister und Generalsekretär der Präsidentschaft, unterzeichnet wurde, stellt diese Entscheidung als Mittel zur Sicherung der Kontinuität des Staates dar. Er beruft sich auf die Rolle des Staatsoberhauptes als Garant für das ordnungsgemäße Funktionieren der öffentlichen Behörden.

Dekret nach Ablehnung durch das Parlament angekündigt

Der Ansatz der Exekutive entspricht nicht einer weiteren positiven Abstimmung der Abgeordneten. Die Ablehnung des Entwurfs 40/2026 bleibt in den Veröffentlichungen der Versammlung vom 3. November festgehalten. Die Präsidentschaft kündigt nun die Anwendung eines anderen Verfahrens an, um den Text in Kraft zu setzen.

Das am Donnerstag veröffentlichte Präsidentendokument ist ein Kommuniqué, nicht das vollständige Dekret mit seinen möglichen Anhängen. Er enthält keine detaillierten Angaben zu den tatsächlichen Haushaltsbestimmungen. Sie erlaubt es daher nicht, die Beträge der Einnahmen, Ausgaben oder Defizite wie im endgültigen Text darzustellen.

Artikel 68

Artikel 68 der Verfassung, veröffentlicht auf der Website des Verfassungsrates, gewährt der Versammlung maximal 60 Tage, um über Entwürfe von Finanzgesetzen abzustimmen. Sie sieht unter Berücksichtigung der vom Präsidenten angenommenen parlamentarischen Änderungsanträge vor, dass sie per Dekret in Kraft treten, wenn die Endabstimmung nicht innerhalb dieser Frist stattfindet.

Die Existenz dieses Mechanismus reicht nicht aus, um festzustellen, ob alle seine Bedingungen in diesem Fall erfüllt sind. Der Umfang der Werbung muss daher von der gerichtlichen Validierung getrennt bleiben. Das Kommuniqué vom 19. November veröffentlicht keine Gerichtsentscheidung über den Erlass oder Einzelheiten seiner Durchführungsbestimmungen.

Illustrationsfoto: Senegalesisches gemaltes Medium, 26. Dezember 2006. Flix Trigger / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Dressing Libnanews unter der gleichen Lizenz.

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