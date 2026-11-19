Frankreich legt einen Cybersicherheitsplan für Verwaltungen und wesentliche Dienste vor. Die Regierung kündigt stärkere Unterstützung für den Energiesektor an. Sie bekräftigt die Haushaltsziele der Ministerien und mobilisiert einen bereits geplanten Finanzrahmen in Frankreich 2030. Diese Ankündigungen müssen noch umgesetzt werden.

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Am 19. November legte die französische Regierung einen Cybersicherheitsplan für wesentliche Verwaltungen und Dienste vor. Sébastien Lecornu kündigt den Gigawatt-Betrieb für den Energiesektor an. Das Unternehmen muss seine Unterstützung auf mittelständische Betreiber ausweiten.

Cybersecurity: Budgetziele bestätigt

Jedes Ministerium wird bis 2027 mindestens 5% seines digitalen Budgets für Cybersicherheit aufwenden müssen, mit einem Ziel von 10% bis 2030. Der Schutz bestehender Systeme muss Vorrang vor neuen und unnötigen digitalen Projekten haben. Diese Proportionen beziehen sich auf numerische Budgets, nicht auf alle Abteilungsausgaben.

Die Exekutive mobilisiert auch die bereits geplanten 200 Millionen Euro in Frankreich 2030. Es ist daher kein zusätzlicher Umschlag, der an diesem Donnerstag angekündigt wurde. Die Beträge und Ziele der Abteilungen wurden dem Parlament bereits im Mai vorgelegt.

Umzusetzende Ankündigungen

Der Plan sieht auch die Weiterentwicklung von 17 Cyber vor, einem Opferhilfedienst. Es begleitet das Resilience and Cyber Security Bill, das am 17. November von der Nationalversammlung verabschiedet wurde. Diese parlamentarische Phase ist kein Gesetz.

Generische Darstellung eines Computers, ohne Bezug zu einem Ministerium oder Cyberangriff. Pexels / Pixabay, Archiv veröffentlicht 2016.

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