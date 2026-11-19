In Berlin bieten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine einen Winter-Energiefrieden und einen Waffenstillstand für Lebensmittelexporte ans Schwarze Meer. Ihre detaillierte Abrechnung der Garantien nach den Kämpfen endete, ohne eine angekündigte russische Vereinbarung. Er unterscheidet diese Vorschläge von früheren finanziellen Verpflichtungen und dem Gipfel von Shenzhen.

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Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine fordern Russland auf, im Winter einen Waffenstillstand zu akzeptieren. In ihrer gemeinsamen Erklärung, die am Donnerstag, dem 19. November, nach dem Berliner Treffen veröffentlicht wurde, wurde auch ein Waffenstillstand gefordert, der Lebensmittelexporte in das Schwarze Meer ermöglicht. Sie legt die Garantien fest, die für Kiew nach einem Stopp der Kämpfe vorgesehen sind, ohne die russische Akzeptanz oder das Friedensabkommen anzukündigen.

Ein Energie-Waffenstillstand für Russland vorgeschlagen

Das deutsche Dokument stellt den Energiefrieden als ersten Schritt zur Einstellung der Feindseligkeiten vor. Die vorgeschlagene Dauer deckt den Winter ab. Sie legt jedoch weder einen Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch eine detaillierte Liste der betreffenden Anlagen oder ein spezifisches Verfahren zur Überwachung der Aussetzung fest. Es ist ein Aufruf an Moskau, keine Ankündigung einer effektiven Unterbrechung der Streiks.

Die vier Staats- und Regierungschefs verbinden diesen Vorschlag mit einem zweiten Ziel: Lebensmittelexporte aus der Schwarzmeerregion zu ermöglichen. Sie berufen sich auf die Sicherheit der Durchfahrt von Schiffen und die für die globale Versorgung notwendige Freiheit der Schifffahrt. Auch hier fordert der Text eine Einigung. Sie kündigt nicht die Wiedereröffnung eines Korridors, eines Abflugplans oder einer bereits von den Parteien akzeptierten maritimen Vereinbarung an.

Die Erklärung verurteilt die russischen Angriffe auf ukrainische Zivilisten und zivile Infrastruktur. Es sieht auch zusätzliche Anstrengungen vor, gemeinsam mit Drittländern die Raketenabwehr der Ukraine vor dem Winter zu stärken. Diese Hilfe und der Vorschlag für einen Waffenstillstand sind zwei verschiedene Aspekte: Die Verstärkung der Unterstützung wird nicht als Aussetzung einer positiven russischen Antwort dargestellt.

Vier Führer tragen den Berliner Text

Der Titel des Dokuments bezeichnet die Führer Deutschlands, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und der Ukraine. In seiner Einleitung heißt es, dass sich die Mitglieder der Koalition der Freiwilligen, der Ukraine und der Vereinigten Staaten in Berlin getroffen haben. Die Beteiligung der USA sollte daher nicht mit der Identität der vier Autoren der Erklärung verwechselt werden.

Der Text stellt dann einen breiten Konsens zwischen den Mitgliedern der Koalition und der Ukraine dar. Sie unterstützt einen direkten Dialog zwischen Kiew und Moskau mit amerikanischer und europäischer Beteiligung. Er bekräftigt, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt geändert werden dürfen und dass die Ukraine in der Lage sein muss, ihre Bündnisse und Sicherheitsvereinbarungen zu wählen.

Diese Erklärung ist ein anderer Schritt als der Gipfel von Shenzhen am selben Tag zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin. Das in China veröffentlichte Dokument kündigte keine Waffenruhe in der Ukraine an. Die detaillierten Vorschläge in Berlin stellen daher nicht die Modalitäten für die Umsetzung eines Dreiparteienpakts in China dar.

Garantien nach einem Waffenstillstand

Die Staats- und Regierungschefs nahmen die im Dezember 2025 in Berlin und im Januar 2026 in Paris diskutierten Verpflichtungen wieder auf. Sie fordern starke und rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sobald ein Waffenstillstand in Kraft tritt. Ihr Charakter muss defensiv sein, mit enger Abstimmung mit Washington.

Das Dokument listet mehrere mögliche Komponenten auf: nachhaltige militärische, finanzielle und technische Hilfe; Beteiligung an einem vorgeschlagenen US-geführten Waffenstillstandsüberwachungsmechanismus; und eine von Europa geführte multinationale Truppe mit US-Unterstützung. Sie erklärt diese Geräte nicht in der Ukraine eingesetzt.

Sie sieht auch eine rechtlich bindende Verpflichtung vor, Schritte zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit im Falle eines weiteren russischen Angriffs zu unternehmen. Diese Formel unterliegt weiterhin nationalen Verfahren. Sie aktiviert nicht Artikel 5 der NATO und verwandelt die Ukraine nicht in ein Mitglied des Bündnisses. In dem Kommuniqué heißt es auch, dass alle Verhandlungen über die Europäische Union oder die NATO die Zustimmung ihrer jeweiligen Mitglieder erfordern würden.

Finanzielle Verpflichtungen sind kein neuer Umschlag

Die Erklärung bekräftigt die Zusage der NATO-Verbündeten, der Ukraine im Jahr 2026 70 Mrd. EUR an militärischer Ausrüstung, Hilfe und Ausbildung und im Jahr 2027 mindestens ein gleichwertiges Niveau zur Verfügung zu stellen. Es erinnert auch an die 90 Mrd. EUR, die im Rahmen des Unterstützungsdarlehens der Europäischen Union bis Ende 2027 vorgesehen sind.

Diese Beträge beziehen sich auf bereits festgelegte Verpflichtungen und Instrumente. Sie sollten nicht als zwei neue Schecks vorgelegt werden, die am Donnerstag freigegeben wurden, noch sollten sie hinzugefügt werden, um eine neue Hilfe von 160 Milliarden Euro anzukündigen. Das Dokument enthält keine Aufschlüsselung für eine solche Berechnung. Sie sieht die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit an den finanziellen Bedürfnissen der Ukraine im Zusammenhang mit vereinbarten Reformen, einschließlich der Korruptionsbekämpfung, vor.

Gleichzeitig wollen die Staats- und Regierungschefs den Druck auf die russischen Öl- und Gaseinnahmen, illegale Finanzkanäle und die Umgehung von Sanktionen erhöhen. Diese Politik läuft nicht auf die Veröffentlichung neuer Listen der anwendbaren Sanktionen hinaus. Der nächste Schritt sowohl für den Energiefrieden als auch für den Nahrungsmittelexport besteht darin, ein Abkommen mit Russland zu erzielen, das in dieser Erklärung nicht erwähnt wird.

Fotoarchiv: Kiew während eines Stromausfalls, 25. November 2022. Bektour / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. ganzes Foto erhalten, verkleinert und gekleidet Libnanews; es stellt nicht das Berliner Treffen dar.

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