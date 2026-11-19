Die MBC Group veröffentlicht einen konsolidierten Verlust von 483 Millionen Rial in den ersten neun Monaten des Jahres 2026. Shahid verbuchte dennoch einen Gewinn und einen Anstieg seiner Einnahmen. In den am 9. November bekannt gegebenen Jahresabschlüssen werden mehrere Phänomene unterschieden: Rückgang der Werbung, Rückgang der technischen Verträge, Erhöhung der Abonnements und Verlust der finanziellen Bewertung. Das bereinigte Ergebnis blieb über neun Monate positiv, im dritten Quartal jedoch negativ. Shahids jährliche Rentabilität ist weiterhin ein zu bestätigendes Ziel.

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Die MBC Group verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 einen konsolidierten Nettoverlust von 483 Millionen saudischen Rial. Zur gleichen Zeit wurde Shahid ein Nutznießer. Diese Ergebnisse, die in einem Kommuniqué vom 9. November für den Zeitraum bis zum 30. September vorgestellt wurden, beleuchteten zwei verschiedene Entwicklungen: eine unter Druck stehende Werbetätigkeit und einen Online-Videodienst, dessen Abonnements zunehmen.

Der Umsatz der Gruppe betrug 2.964,4 Millionen Rial, verglichen mit 3.841,8 Millionen im Vorjahr. Der Rückgang beträgt 22,8 %. Shahid allein machte 1.178,5 Millionen Rial Einnahmen, ein Plus von 15,9 Prozent. Sein Wachstum reicht daher nicht aus, um den Rückgang in anderen Berufen auszugleichen.

Der konsolidierte Verlust von 483 Millionen US-Dollar beinhaltet Minderheitsbeteiligungen. Der Anteil der Aktionäre der Muttergesellschaft erreichte 509,8 Millionen Rial. Diese beiden Zahlen beschreiben unterschiedliche Grenzen des gleichen Ergebnisses, nicht zwei konkurrierende Schätzungen.

MBC und Shahid: Zwei Flugbahnen auf denselben Konten

Der Kontrast verdient mehr als eine Opposition zwischen dem Fernsehen in der Krise und dem digitalen Gewinn. Die Konten enthalten verschiedene Aktivitäten: Werbung, technische Dienstleistungen, Produktion, Abonnements und Finanzinvestitionen. Ein Rückgang ihrer Bewertung kann erhebliche Auswirkungen auf das Nettoergebnis haben, ohne dass dies einem entsprechenden Rückgang der Programmeinnahmen entspricht.

Die Hauptfiguren ermöglichen eine Trennung dieser Dimensionen. Alle Beträge in der Tabelle werden in Millionen von saudischen Rial ausgedrückt. Die verglichenen Zeiträume umfassen Januar bis September, nicht volle Jahre.

Indikator Neun Monate 2025 Neun Monate 2026 Umsatz der MBC Group 3,841.8 2 964.4 Konzernüberschuss +427,8 -483.0 Standard-Nettoergebnis von MBC +345,8 +95,7 Umsatz von Shahid 1 017.1 1 178.5 Nettoergebnis von Shahid -23.3 +57.3 Zeichnungseinnahmen von Shahid 813.6 977.8 Werbeeinnahmen von Shahid 174.9 152.3

Basierend auf diesen Zahlen stieg Shahids Beitrag zum konsolidierten Umsatz von etwa 26,5% auf 39,8%. Diese Zunahme des relativen Gewichts ist sowohl auf das Wachstum als auch auf die Kontraktion der Gruppe zurückzuführen. Es sollte nicht mit einem Marktanteil des Streaming in der arabischen Welt verwechselt werden.

Finanzinvestitionen verschärfen Verlust

MBC macht 575,5 Millionen Verlustriyals mit fairem Wert aus seiner Beteiligung an der Arabian Contracting Services Company (ACSC) aus. Der beizulegende Zeitwert ist eine bilanzielle Neubewertung von Vermögenswerten. Seine Entwicklung beeinflusst das Ergebnis, stellt jedoch nicht notwendigerweise einen Baraufwand in gleicher Höhe während des Zeitraums dar.

Die Gruppe präsentiert auch ein « standardisiertes » Ergebnis. Sie zieht die bei ACSC, Anghami, Wego und Tapmad festgestellten Wertentwicklungen zurück, die 578,7 Mio. Rial Nettoverluste ausmachen. Diese Korrektur verwandelt den veröffentlichten Verlust von 483 Millionen in einen bereinigten Gewinn von 95,7 Millionen.

Dieser Indikator ersetzt nicht das Buchhaltungsergebnis. Sie ermöglicht es, die Auswirkungen der betreffenden Investitionen entsprechend dem von MBC festgelegten Anwendungsbereich zu isolieren. Darüber hinaus ist es immer noch um 72,3% gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2025. Selbst wenn diese Wertschwankungen beseitigt werden, kehrt die Rentabilität daher nicht auf ihr früheres Niveau zurück.

Das dritte Quartal bestätigt diese Fragilität. Von Juli bis September verzeichnete die Gruppe einen konsolidierten Verlust von 449 Millionen Rial. Das standardisierte Ergebnis bleibt mit 82,7 Millionen Dollar negativ. Die buchhalterische Berichtigung reicht daher nicht aus, um alle Schwierigkeiten des Zeitraums zu erklären.

Abonnements unterstützen Shahid, keine Werbung

Shahid bezieht sein Wachstum hauptsächlich aus Abonnements. Ihr Umsatz erreichte 977,8 Millionen Rial, ein Plus von 20,2 Prozent. Sie machen etwa 83% der Einnahmen der Plattform aus. Das werbefinanzierte Modell folgt einer anderen Richtung: Die Einnahmen sinken um 12,9% auf 152,3 Millionen US-Dollar.

Digital entgeht daher nicht der Werbeverlangsamung. Die sinnvolle Unterscheidung ist auch zwischen Einnahmen von Abonnenten und Einnahmen von Werbetreibenden bezahlt. Shahids Wachstum bedeutet nicht, dass alle seine Finanzierungsmethoden voranschreiten.

Direkt an Privatpersonen verkaufte Abonnements machen 835 Millionen Rial aus, ein Plus von 14,6%. Die in Geschäftsbeziehungen vermarkteten Unternehmen erreichten 142,8 Millionen, ein Plus von 67,7 Prozent. Diese beiden Kategorien bilden zusammen die Einnahmen aus veröffentlichten Abonnements.

Shahids Bruttomarge stieg von 20,2 Prozent auf 25,6 Prozent. Sein Nettogewinn erreicht 57,3 Millionen Rial, nach einem Verlust von 23,3 Millionen im Vergleichszeitraum. Im Vergleich zum Umsatz macht dieser Gewinn etwa 4,9% aus. Dies ist ein positives Ergebnis, aber keine Marge, die dem Umsatzwachstum entspricht.

Fernseh- und technische Dienste sind rückläufig

Das Vertriebs- und andere Geschäftssegment verzeichnete 1.372,3 Millionen Rial Umsatz, ein Rückgang um 35,8%. Die Fernseheinnahmen gingen um 23,1% auf 831 Millionen zurück. Rundfunk und technische Dienstleistungen sind stärker rückläufig: 402,7 Millionen, verglichen mit 858,1 Millionen im Vorjahr.

Diese Variationen sind unterschiedlich. Ein Rückgang der Werbung wirkt sich auf die Monetarisierung von Anhörungen aus. Der Rückgang der technischen Dienstleistungen hängt auch vom Vertragsportfolio ab. Daher kann der Gesamtrückgang in diesem Segment nicht als Maß für das Channel-Publikum allein gelesen werden.

Media & Entertainment hat ein weiteres Profil. Der Neunmonatsumsatz ging um 39,8 % auf 413,6 Mio. Rial zurück, während der Bruttogewinn um 33,3 % stieg. Der Vergleich nur der Verkäufe würde somit einen Teil der Rentabilitätsänderung der erfassten Projekte verfehlen.

Für Shahid hält das Management an dem Ziel einer Begünstigtenübung von 2026 fest. Dies ist eine Prognose: Die verfügbaren Ergebnisse enden am 30. September. Der Jahresabschluss wird überprüfen, ob die über neun Monate kumulierten Einnahmen resistent gegen Einnahmen, Inhaltskosten und Ausgaben für das letzte Quartal sind.

Illustration: Stadtpanorama von Riad, Fotografie von Tayssir Kadamany, veröffentlicht im Juni 2026 auf Pexels. Das Drehdatum ist nicht festgelegt. Diese Ansicht stellt nicht die Räumlichkeiten von MBC oder Shahid dar.

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