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Ja, Libanon ist ein arabisches Land durch seine Verfassung, offizielle Sprache und Mitgliedschaft in der Arabischen Liga. Diese Realität löscht nicht ihre eigene nationale Identität, ihre religiöse Vielfalt oder ihr mediterranes und französischsprachiges Erbe.

Die Anwesenheit der Franzosen, die Bedeutung der christlichen Gemeinschaften und die häufigen Verweise auf Phönizier können den Eindruck erwecken, dass der Libanon außerhalb der arabischen Welt liegen würde. Auf institutioneller Ebene ist die Antwort jedoch nicht verwirrend. Das Land bekräftigt seine arabische Mitgliedschaft, während es einen unabhängigen Staat bildet. Die Schwierigkeit ergibt sich hauptsächlich aus den verschiedenen Bedeutungen, die dem Wort « Araber » gegeben werden: eine Sprache, eine Kultur, eine regionale Zugehörigkeit oder manchmal eine vermeintliche familiäre Herkunft.

Was die libanesische Verfassung sagt

Die Präambel der Verfassung bestätigt, dass der Libanon „arabisch in seiner Identität und Mitgliedschaft ist. Es erinnert auch an seine Position als Gründungsmitglied der Liga der Arabischen Staaten. Artikel 11 bezeichnet Arabisch als offizielle Landessprache und sieht vor, dass ein Gesetz die Fälle der Verwendung von Französisch bestimmt. Französisch hat daher nicht den gleichen Status wie Arabisch.

Derselbe Text bekräftigt die Souveränität und Unabhängigkeit des Libanon. Diese beiden Prinzipien stehen nicht im Widerspruch: zur arabischen Welt zu gehören bedeutet nicht, Teil eines anderen Staates zu sein oder auf Institutionen, Nationalität und Grenzen zu verzichten. « Libanon » und « Araber » beantworten nicht genau die gleiche Frage. Der erste Begriff umfasst eine Nationalität; der zweite kann eine kulturelle und regionale Zugehörigkeit beschreiben.

Eine Pre-Taif-Mitgliedschaft

Der Libanon ist einer der Gründungsstaaten der Arabischen Liga, die 1945 in Kairo gegründet wurde. Seine Aufnahme in dieses Paket ist daher keine jüngste Folge regionaler Krisen. Sie begleitet die ersten Jahre ihrer Unabhängigkeit. Die Liga bringt einzelne Staaten zusammen, nicht die Provinzen desselben Landes: Die Mitgliedschaft in dieser Organisation impliziert nicht die Einheitlichkeit ihrer politischen Regime oder Gesellschaften.

Das Abkommen von Taif von 1989, das den Grundstein für den Ausstieg aus dem Bürgerkrieg legte, übernimmt ausdrücklich die arabische Identität und Zugehörigkeit des Libanon. Gleichzeitig behauptet er, dass er für seine Bürger eine endgültige Heimat darstellt. Der Kompromiss vereint somit zwei oft gegensätzliche Forderungen in politischen Debatten: den arabischen Anker und die Nachhaltigkeit eines souveränen libanesischen Staates. Er bittet nicht, zwischen den beiden zu wählen.

Libanesisch sprechen, ist das Arabisch?

Im Gespräch bezieht sich « Libanesisch sprechen » normalerweise auf das libanesische Arabisch mit seinem Vokabular, seiner Aussprache und seinen Ausdrücken. Es muss vom Standardarabisch unterschieden werden, das in vielen schriftlichen Texten und formalen Situationen verwendet wird. Dieser Unterschied zwischen Tages- und Standardsprache ist kein ausschließlich libanesisches Merkmal.

Die Universitäten des Landes lehren auch beides. An der American University of Beirut unterscheiden die Programme modernes Standardarabisch und gesprochenes libanesisches Arabisch. Die Libanesisch-Amerikanische Universität bietet auch Unterricht über den libanesischen Dialekt für die tägliche Kommunikation an. Unterschiede im Register hindern Institutionen daher nicht daran, das Land für das Erlernen arabischer Sprachen zu registrieren.

Französische oder englische Wörter können in ein Gespräch in libanesischem Arabisch eintreten. Der Übergang von einer Sprache zur anderen macht es nicht zu einer einfachen Mischung ohne Struktur. Es spiegelt Schulwege, Familiengewohnheiten und kulturelle Kontakte wider. Eine Person kann während des Tages mehr als eine Sprache verwenden, ohne die Nationalität zu ändern oder zu jedem Satz zu gehören.

Arabisch bedeutet nicht Muslim

Eine der Hauptverwirrung besteht darin, « Araber » und « Muslim » als Synonyme zu behandeln. Der erste Begriff kann sich auf eine Sprache oder Kultur beziehen; der zweite ist eine religiöse Zugehörigkeit. Es gibt christliche Araber und Muslime, die keine Araber sind. Daher bestimmt die Religion eines Individuums nicht allein seine Sprache, Nationalität oder Identität.

Im Libanon widerspricht die Vielfalt der Religionsgemeinschaften nicht der arabischen Mitgliedschaft des Staates. Vielmehr muss eine Lesart vermieden werden, die das Land auf eine Gemeinschaft reduzieren würde. Die Verfassung schützt die Gewissens- und Religionsfreiheit unter den von ihr festgelegten Bedingungen. Sein nationaler Rahmen basiert nicht auf der Forderung, dass alle Bürger die gleiche Religion bekennen.

Ein Land, das an der arabischen Kultur teilgenommen hat

Die Verbindung des Libanon mit dem Arabischen geht weit über die Institutionen hinaus. Beirut und die intellektuellen Kreise des Berges Libanon nahmen an Nahda, der arabischen kulturellen Renaissance, teil. Bibliotheken der American University of Beirut konservieren und stellen Sammlungen von Zeitschriften aus dieser Zeit zur Verfügung, darunter Publikationen aus dem 19. Jahrhundert.

Persönlichkeiten wie Boutros al-Boustani haben zur Spracharbeit, Übersetzung und zum Wissensfluss beigetragen. Diese Geschichte zeigt, warum es irreführend wäre, sich systematisch europäischen Einflüssen gegen die arabische Kultur zu widersetzen. Im Zuge der Nahda-Intellektuellen konnten sich Fremdsprachenlernen, Übersetzungen und die Erneuerung des arabischen Ausdrucks gegenseitig ernähren.

Was ist mit dem phönizischen Erbe?

Das phönizische Erbe gehört vollständig zur Geschichte des libanesischen Territoriums. In Byblos zeugen die Überreste mehrerer Zivilisationen und alter Inschriften von einer historischen Tiefe, die nicht mit dem Auftreten zeitgenössischer Staaten beginnt. Die Anerkennung dieses Erbes befasst sich jedoch nicht mit dem gleichen Problem wie der derzeitige institutionelle Status des Libanon.

Ein altes Erbe stellt an sich keine ausschließliche Klassifizierung der heutigen Bevölkerung dar. Phönizische Referenzen, lokale Traditionen und arabische Zugehörigkeit können verschiedene Orte in Familiengeschichten oder politischen Empfindlichkeiten einnehmen. Sich ihnen zu widersetzen, als ob man das andere notwendigerweise abbrechen müsste, verwandelt eine Geschichte der Kontinuität und Transformation in eine binäre Wahl.

Frankophonie ist keine Ersatzidentität

Der Libanon gehört seit 1973 zur institutionellen Frankophonie. Es kann daher sowohl ein arabischer Staat als auch ein Mitgliedsstaat der Internationalen Organisation der Frankophonie sein. Diese doppelte Mitgliedschaft ist keine rechtliche Ausnahme: Eine sprachliche und kulturelle Organisation ersetzt nicht die Staatsangehörigkeit ihrer Mitglieder oder ihre anderen internationalen Verpflichtungen.

Französisch ist Teil des kulturellen und Bildungslebens des Landes, aber es definiert nicht alle Libanesen. Umgekehrt erlaubt die arabische Mitgliedschaft keine Zusammenfassung aller ihrer Referenzen. Die Antwort auf die Ausgangsfrage ist daher klar: Der Libanon ist ein arabisches Land, ohne kulturell einheitlich zu sein. Die Anerkennung dieser Mitgliedschaft und die Anerkennung ihrer Pluralität sind zwei kompatible Ergebnisse.

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