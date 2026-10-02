Salam-Regierung: Warum Versuche, sich zu ändern, einer politischen und diplomatischen Sperre gegenüberstehen

Die Regierung von Nawaf Salam widersetzt sich Versuchen, sich trotz des Widerstands der Hisbollah und der Freien Patriotischen Strömung zu ändern. Seine parlamentarische Mehrheit ist ein erstes Schloss. Die amerikanische, saudische und katarische Unterstützung würde auch ihre Stabilität stärken, während mehrere politische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Fragen offen bleiben.

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Die Regierung von Nawaf Salam steht weiterhin unter starkem politischem Druck, aber Versuche, ihren Austritt zu provozieren, haben bisher keine institutionelle Veränderung bewirkt. Die Hisbollah steht im Frontalstreit mit mehreren Entscheidungen des Ministerrats, insbesondere mit denen, die sich auf die Exklusivität von Waffen in den Händen des Staates beziehen. Die Freie Patriotische Bewegung hat ihrerseits versucht, ihre Opposition in das parlamentarische Feld zu übersetzen. Dennoch bleibt das Unternehmen bestehen. Nach proprietären Informationen, die von Ad Diyar am 2. Oktober 2026 veröffentlicht wurden, wird dieser Widerstand nicht nur durch interne Machtbeziehungen erklärt. Die Regierung würde auch von der Unterstützung der USA, Saudi-Arabiens und Katars profitieren, was ihren Ersatz unter den gegenwärtigen Umständen besonders schwierig machen würde.

Diese Behauptung basiert auf von Ad Diyar zitierten politischen Quellen und wurde von Washington, Riad oder Doha nicht offiziell bestätigt. Es muss daher als hinter den Kulissen gesehen werden. Sie ist jedoch nach der Verschiebung der Parlamentswahlen von besonderer Bedeutung. Eine Frist, die normalerweise einen neuen Regierungszyklus eröffnet hätte, ist aus dem unmittelbaren Zeitplan verschwunden. Die Frage nach der Dauer des Salam-Kabinetts stellt sich daher aus einer neuen Perspektive.

Zwei Oppositionen gegen die Regierung, aber zwei verschiedene Strategien

Die Herausforderung der Regierung bildet keinen homogenen Block. Zwei Kräfte haben besondere Opposition zum Ausdruck gebracht, aber sie verfolgen weder die gleiche Methode noch notwendigerweise die gleichen Ziele.

Die freie patriotische Strömung hat parlamentarisches Terrain gewählt. In der Folge vom 15. bis 16. September 2026, die der Regierung gewidmet war, erhielt das Kabinett 68 Stimmen unter den 81 anwesenden Abgeordneten. Zwölf Mitglieder des Libanon-Blocks stimmten dagegen.

Die Hisbollah hat eine andere Haltung eingenommen. Sein parlamentarischer Block, Treue zum Widerstand, zog sich zurück und nahm nicht an der Abstimmung teil. Die Partei bleibt in der Regierung vertreten, die sie kritisiert.

Diese Situation schafft einen wichtigen politischen Widerspruch. Die Hisbollah lehnt einige der grundlegenden Entscheidungen des Ministerrats ab, aber ein Austritt aus der Exekutive würde dazu führen, dass sie ihre direkte Präsenz in der Institution verliert, die diese Entscheidungen annimmt.

Ad Diyar glaubt, dass diese Daten teilweise die Strategie der Partei erklären. Diese Interpretation gehört der Zeitung. Die Hisbollah hat ihre Regierungsbeteiligung unter diesen Bedingungen nicht offiziell vorgestellt.

Das politische Ergebnis bleibt jedoch klar. Die Regierung wurde im Parlament nicht gestürzt und die verschiedenen Oppositionen schafften es nicht, eine gemeinsame Mehrheit um eine Alternative herum aufzubauen.

Die Waffenakte im Herzen des Bruchs

Die Hauptquelle der Konfrontation bleibt die Frage der Waffen der Hisbollah.

Seit 2025 hat die Regierung mehrere Entscheidungen getroffen, um die Waffenexklusivität rechtlichen Institutionen zu widmen. Diese Ausrichtung hat direkte Auswirkungen auf den militärischen Status der Hisbollah und ihre Fähigkeit, eine autonome bewaffnete Vereinbarung aufrechtzuerhalten.

Die Partei lehnt diese Logik unter den gegenwärtigen Bedingungen ab. Insbesondere verbindet sie die Frage ihrer Waffen mit der israelischen Präsenz, militärischen Operationen im Süden und der Fähigkeit des Staates, das Territorium zu verteidigen.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Naim Kassem, hat wiederholt eine sehr kritische Haltung gegenüber der Regierung eingenommen. Die Konfrontation hat ein ausreichend hohes Niveau erreicht, um auf die Möglichkeit einer politischen Mobilisierung gegen das Kabinett hinzuweisen.

Doch es führte nicht zu seinem Fall.

Auch Präsident Joseph Aoun verteidigt das Prinzip der ausschließlichen Waffen in den Händen der Rechtskräfte. Aber sie verbindet diese Orientierung mit der Ablehnung einer inneren Konfrontation. Das erklärte Ziel ist es daher, die Autorität des Staates schrittweise zu stärken, ohne eine Konfrontation zwischen der Armee und der Hisbollah zu verursachen.

Diese Einschränkung schränkt die verfügbaren Optionen stark ein.

Der Ministerrat kann einen politischen Beschluss fassen. Ihre Umsetzung vor Ort hängt jedoch von einem viel komplexeren sicherheitspolitischen und politischen Umfeld ab.

Externe Garantien hinter den Kulissen

In diesem Zusammenhang kommen die sensibelsten Informationen von Ad Diyar ins Spiel.

Laut der Tageszeitung vom 2. Oktober 2026 würde die Salam-Regierung von erheblicher internationaler und arabischer Unterstützung profitieren. Die Garantien wurden Berichten zufolge an einen hochrangigen libanesischen politischen Beamten weitergegeben. Sie würden darauf hindeuten, dass Washington, Riad und Doha nicht wollen, dass die Regierung sofort fällt oder umgestaltet wird.

Das Papier geht so weit, das Unternehmen als « rote Linie » für diese Partner zu präsentieren.

Diese Formulierung sollte nicht als offizielle Position der drei Hauptstädte verstanden werden. Keine Aussage, die im Korpus reproduziert wird, reproduziert diese Begriffe. Dies sind Informationen, die politischen Quellen zugeschrieben werden.

Die begleitende Argumentation ist jedoch präzise. Diesen Quellen zufolge würde derzeit keine Alternative die Fortsetzung der vorrangigen Ausrichtung der internationalen Partner Libanons garantieren.

Dazu gehören die Durchsetzung staatlicher Autorität, insbesondere bei Waffen und die Entscheidung über Krieg und Frieden.

Die Stabilität der Regierung hätte daher eine Funktion. Es würde den Beginn einer neuen institutionellen Krise zu einer Zeit vermeiden, in der mehrere wichtige Fragen gleichzeitig behandelt werden müssen.

Warum Washington Salam behalten sollte

Libanon befindet sich in komplexen Sicherheitsverhandlungen mit Israel unter amerikanischer Vermittlung. Ein neues Treffen soll in Tampa, Florida, in einer militärisch-technisch dominanten Umgebung stattfinden.

Beirut strebt Fortschritte beim israelischen Rückzug, der Einstellung der Operationen und dem Einsatz der Armee an. Washington fordert auch Maßnahmen bezüglich der Hisbollah-Waffen.

In diesem Zusammenhang wird die Stabilität der Exekutive zu einem funktionalen Teil des Prozesses.

Eine zurückgetretene Regierung oder eine lange Konsultationsphase zur Ernennung eines neuen Premierministers würden die Verhandlungen erschweren. Ausländische Gesprächspartner würden es schwieriger finden, nachhaltige politische Verpflichtungen zu erreichen.

Dasselbe gilt für wirtschaftliche Fragen.

Die Regierung verhandelt mit dem Internationalen Währungsfonds. Sie muss die Bankenumstrukturierung anführen, die finanzielle Kluft überwinden und die öffentlichen Finanzen auf einen stabileren Weg bringen.

Der Wechsel des Regierungsteams könnte diese Prozesse verlangsamen.

Washington kann daher starken Druck auf Nawaf Salam ausüben, während es diesen beibehalten möchte. Es gibt nicht unbedingt einen Widerspruch zwischen den beiden Haltungen.

Unterstützung bedeutet nicht Zufriedenheit

Die US-Diskussionen in Nawaf Salam zeigen auch, dass die mögliche politische Unterstützung, die sie genießt, nicht auf eine Billigung ihrer Ergebnisse hinausläuft.

Die Waffenakte bleibt ein Reibungspunkt.

Die US-Beamten fordern vom Libanon konkrete Maßnahmen. Gleichzeitig hofft Beirut, dass Washington neue Schritte des Rückzugs aus Israel erhalten wird.

Dieser Unterschied in der Reihenfolge der Aktien ist eines der wichtigsten aktuellen Probleme.

Der Libanon glaubt, dass ein zusätzlicher israelischer Rückzug den Staat stärken und den Einsatz der Armee erleichtern würde. Der amerikanische Ansatz, der in mehreren Quellen berichtet wird, besteht im Gegenteil darin, libanesische Waffenvorschüsse zu fordern, bevor weitere Rückzuge aus Israel gefordert werden.

Die Salam-Regierung ist daher zwischen zwei Druck geraten.

Draußen muss sie ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, ihre Entscheidungen umzusetzen.

Im Inneren muss sie eine Zwangsanwendung vermeiden, die zu Konfrontationen führt.

Die Aufrechterhaltung der Regierung löst diesen Widerspruch nicht. Es verhindert nur, dass eine Regierungskrise dazu beiträgt.

Nabih Berri, ein Schlüsselspieler im Gleichgewicht

Der Sprecher der Kammer, Nabih Berri, nimmt eine zentrale Position in dieser Architektur ein.

Ad Diyar führt das Scheitern eines Versuchs, die Regierung auf die Straße zu bringen, auf das Fehlen von Berris Unterstützung für diese Option zurück. Auch dies sind politische Informationen, die der Zeitung zugeschrieben werden.

Die Rolle des Sprechers des Hauses geht jedoch über diese Sequenz hinaus.

Berri bleibt einer der wichtigsten institutionellen Kanäle zwischen der Hisbollah und anderen Machtzentren. Es verfügt auch über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Kompromissen zwischen Akteuren, die nicht mehr direkt sprechen.

Ein vollständiger Bruch zwischen der Hisbollah und der Regierung würde diese Vermittlungsräume reduzieren.

Die Partei innerhalb der Exekutive und die Berri-Partei im Mittelpunkt des parlamentarischen Spiels zu halten, trägt daher dazu bei, die politischen Kanäle trotz der Gewalt von Meinungsverschiedenheiten zu erhalten.

Dies bedeutet nicht, dass es einen Kompromiss zu Waffen gibt. Es gibt keine Beweise in den Quellen.

Vielmehr funktioniert das System weiter, obwohl es in der heikelsten Frage keine Einigung gibt.

Verschiebung von Gesetzesänderungen Zeitplan

Die mögliche Dauer der Salam-Regierung wurde auch durch die Verschiebung der Parlamentswahlen geändert.

Die Wahl sollte zunächst einen neuen institutionellen Zyklus eröffnen. Nach den Wahlen wäre die Regierung zurückgetreten und hätten weitere parlamentarische Konsultationen stattfinden sollen.

Dieses Szenario fand nicht statt.

Das Mandat des Parlaments wurde aus Gründen des Sicherheitsumfelds um zwei Jahre verlängert. Die Regierung hat daher die Frist verloren, die ihre normale Ausübung automatisch unterbrochen hätte.

Jetzt stellt sich die Frage: Kann Nawaf Salam bis 2028 Premierminister bleiben?

Es kann keine automatische Antwort gegeben werden.

Die Regierung könnte vor diesem Datum fallen. Der Premierminister kann zurücktreten. Eine neue Wahlfrist könnte erreicht werden. Eine politische Krise kann auch eine neue Konfiguration auferlegen.

In Ermangelung dieser Ereignisse erweitert die Verschiebung der Wahl jedoch objektiv den Kabinettshorizont.

Ad Diyar weist darauf hin, dass Nawaf Salam ein ernsthafter Kandidat für seine eigene Nachfolge hätte bleiben können, selbst wenn die Wahlen stattgefunden hätten.

Die Zeitung präsentiert ihre Nominierung als von einem günstigen internationalen Umfeld nach der Wahl von Joseph Aoun zum Präsidenten der Republik im Januar 2025 profitiert. Diese Lesart ist die der Publikation und ihrer Quellen. Es sollte nicht mit dem verfassungsmäßigen Verfahren zur Ernennung des Ministerpräsidenten verwechselt werden, das obligatorische parlamentarische Konsultationen erfordert.

Politische Stabilität, die die soziale Krise nicht löst

Das Nawaf-Salam-Problem beschränkt sich jedoch nicht auf parlamentarische Machtverhältnisse.

Die Lebenshaltungskosten bleiben eine wichtige Quelle der Unzufriedenheit. Die Energiepreise beeinflussen Haushalte und Unternehmen. Strom und Wasser stehen auch weiterhin im Mittelpunkt der Kritik an öffentlichen Dienstleistungen.

Der Ministerrat hat auf seiner Tagung am 1. Oktober versucht, mehrere Antworten zu geben.

Der vorgeschlagene Haushalt für 2027 wurde verabschiedet. Die Regierung hat auch die Berechnung der täglichen Transportzulage geändert. Dies sollte der Wert von fünf Litern Benzin pro Tag der Anwesenheit sein, von 500.000 bis 800.000 Pfund.

Eine zusätzliche Mittelausstattung von £ 1,450,8 Milliarden wurde auch genehmigt, um die Fahrer des öffentlichen Verkehrs für drei Monate aufgrund des Anstiegs der Kraftstoffpreise zu unterstützen.

Auch die Familienzulagen wurden geändert.

Diese Entscheidungen zeigen, dass die Regierung versucht, den sozialen Druck einzudämmen und gleichzeitig ihr Finanzprogramm fortzusetzen.

Sie stellen jedoch keine strukturelle Antwort auf die Kaufkraftkrise dar.

Ein Kabinett kann eine parlamentarische Abstimmung überleben, während es durch die wirtschaftliche Situation allmählich geschwächt wird.

Kritik konzentriert sich auch auf die Effektivität der Minister

Nach den von Ad Diyar berichteten politischen Informationen würde die externe Unterstützung der Regierung nicht bedeuten, dass ihre Funktionsweise in allen Bereichen als zufriedenstellend angesehen würde.

Es würde Kritik an der Effektivität einiger Minister geben, insbesondere in Bereichen, die mit grundlegenden Dienstleistungen zusammenhängen.

Diese Unterscheidung ist wichtig.

Die Bevorzugung der institutionellen Kontinuität kann mit einer strengen Bewertung der Exekutivleistung koexistieren.

Ein internationaler Partner könnte in Betracht ziehen, dass ein Regierungswechsel teurer wäre als die Aufrechterhaltung des derzeitigen Teams, ohne zu berücksichtigen, dass dieses Team perfekt funktioniert.

Dies ist wahrscheinlich einer der Schlüssel zur gegenwärtigen Situation.

Die Salam-Regierung scheint nicht geschützt zu sein, weil alle ihre Probleme gelöst worden wären. Es könnte daran liegen, dass die Alternative noch unsicherer erscheint.

Wahldebatte bleibt die wichtigste institutionelle Unbekannte

Die Verschiebung der Gesetzgebung schließt die Wahlakte nicht.

Der Vizepräsident der Kammer, Elias Bou Saab, forderte eine Wiederaufnahme der Arbeit am Wahlgesetz. Diese Debatte kann entscheidend werden.

Mehrere politische Kräfte, darunter auch christliche, legen großen Wert auf die Regeln der Repräsentation. Eine Gesetzesänderung oder eine Vereinbarung, Wahlen vor Ablauf der verlängerten Frist abzuhalten, könnte den Zeitplan der Regierung ändern.

Umgekehrt würde das Fehlen eines Kompromisses die derzeitige Situation wahrscheinlich verlängern.

Die Regierung ist somit von mehreren Uhren suspendiert.

Die erste ist sicher und abhängig vom Süden.

Die zweite ist diplomatisch und betrifft Verhandlungen mit Israel.

Der dritte ist finanzieller Natur und hängt von Reformen und Diskussionen mit dem Internationalen Währungsfonds ab.

Der vierte ist politisch und betrifft die Waffen der Hisbollah.

Fünfter ist die Wahl.

Jeder kann die Lebensdauer des Unternehmens verändern.

Ein Mangel an Alternative mehr als eine Abwesenheit von Opposition

Die derzeitige Stärke der Regierung sollte daher nicht als Abwesenheit von Gegnern interpretiert werden.

Die Hisbollah lehnt einen zentralen Teil ihrer Politik ab. Die freie patriotische Strömung verweigerte ihm sein Vertrauen. Kritik beeinflusst seine wirtschaftliche und soziale Arbeit. Die Frage der Waffen bleibt ungelöst.

Bisher ist jedoch keine alternative Koalition entstanden.

Die Parlamentsabstimmung im September gibt den konkretesten Hinweis. Die Regierung hat eine klare Mehrheit unter den anwesenden Abgeordneten beibehalten.

Die exklusive Information von Ad Diyar fügt eine zweite Dimension hinzu: Auch große internationale Akteure würden Kontinuität bevorzugen.

Diese beiden Faktoren verstärken sich gegenseitig, ohne von der gleichen Natur zu sein.

Die parlamentarische Mehrheit erlaubt der Regierung, verfassungsmäßig zu existieren. Mögliche externe Unterstützung gibt ihm ein günstigeres diplomatisches Umfeld.

Aber weder garantieren seine Dauer.

Nawaf Salam hat hauptsächlich einen politischen Vorteil: Seine Gegner wissen, was sie herausfordern, aber sie scheinen sich noch nicht einig zu sein, was seine Regierung ersetzen soll.

In einem Libanon, der gleichzeitig mit der Frage des Südens, den Waffen der Hisbollah, dem Wiederaufbau und der Finanzkrise konfrontiert ist, könnte dieser Mangel an Alternativen vorerst die Hauptgarantie für das Überleben des Unternehmens sein.