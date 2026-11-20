Russische Streiks führten laut Stadtrat zu drei Toten und etwa 15 Verletzten in Kiew. Drei Brücken sind beschädigt.

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Die russischen Angriffe in der Nacht vom 19. auf den 20. November führten in Kiew zu drei Toten und etwa 15 Verletzten, so ein vorläufiger Bericht, der am Freitagmorgen von Bürgermeister Vitali Klitschko veröffentlicht wurde. Drei Brücken wurden beschädigt und der Verkehr zwischen den beiden Ufern der Dnipro wurde unterbrochen.

Der Bürgermeister berichtete, dass sieben Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert worden seien und dass andere dort betreut würden. Nach den ersten Informationen des Rathauses waren die drei Verstorbenen Angestellte des Wasserdienstes der Hauptstadt. Diese Einschätzung betrifft den Angriff der Nacht, im Gegensatz zu den Streiks vom Donnerstag, die mehrere diplomatische Missionen beschädigten.

Verkehr zwischen den beiden Banken gestört

Das Rathaus meldete Schäden an drei Gebäuden und Verkehrsbeschränkungen für einige von ihnen. Sie forderte die Bewohner auf, das Fahren auf wesentliche Fahrten zu beschränken, und die Arbeitgeber, um Fernarbeit zu ermöglichen, wo es möglich ist. Die ersten kommunalen Mitteilungen geben keine Frist für die Rückkehr zur Normalität.

Der Bürgermeister kündigte auch an, dass eine wesentliche Infrastruktur in der Stadt beschädigt worden sei. Das Ausmaß des Schadens und die Folgen für die Bewohner mussten in den ersten konsultierten Überprüfungen noch ermittelt werden.

Fotoarchiv: Kiewer Straße während eines Stromausfalls, 25. November 2022. Bektour / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Sie zeigt nicht die Streiks vom 20. November 2026. Redaktionskleid Libnanews.

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