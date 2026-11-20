Auf die Europäischen Zentralbank entfallen 11,3 % der gewichteten Aktiva mit den durchschnittlichen Eigenkapitalanforderungen und Empfehlungen CET1 für 2027 gegenüber 11,2 % im Jahr 2026. In ihrer am 19. November veröffentlichten Bilanz wird auch eine überarbeitete Methodik für jedes Institut und Maßnahmen beschrieben, die sich hauptsächlich auf das Kreditrisiko beziehen.

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Für 2027 betrugen die Kernkapitalanforderungen und -empfehlungen der Europäischen Zentralbank (CET1) durchschnittlich 11,3% der risikogewichteten Vermögenswerte im Vergleich zu 11,2% im Jahr 2026. Die am 19. November veröffentlichte Jahresbilanz zeigt insgesamt nur geringe Abweichungen bei den großen beaufsichtigten Banken. Hinter dieser Stabilität wendet die EZB erstmals eine überarbeitete Methode zur Bestimmung der spezifischen Anforderungen jedes Instituts an.

Was der Durchschnitt von 11,3% misst

Das CET1 umfasst eine bessere Qualität des Eigenkapitals, einschließlich des Stammkapitals und der beiseite gelegten Gewinne. Ihre Höhe wird auf risikogewichtete Aktiva und nicht auf die gesamte Bilanz ausgewiesen. Die Zahl von 11,3 % fügt verbindliche Anforderungen und unverbindliche Empfehlungen hinzu: Sie legt nicht für alle Banken einen identischen Schwellenwert fest und misst nicht das Eigenkapital, das sie tatsächlich halten.

Die verbindliche « Säule 2 »-Komponente, die in CET1 abgedeckt werden muss und vom Profil jeder Bank abhängt, steigt im Durchschnitt von 1,1% auf 1,2%. Die unverbindliche Empfehlung der gleichen Säule bleibt bei 1,1%. Die überarbeitete Methodik sollte den spezifischen Risiken des Betriebs besser Rechnung tragen und nicht doppelt so hoch angerechnet werden, wie sie bereits in den Grundregeln behandelt werden. Die Übung deckt nicht den Policensatz oder die Kreditbedingungen ab, die den Kunden angeboten werden.

Überwachung geht über Kapitalquoten hinaus

Das durchschnittliche aufsichtsrechtliche Rating liegt weiterhin bei 2,5 und 86% der Banken behalten das gleiche Rating wie 2025. Die EZB forderte von 78 Instituten Korrekturmaßnahmen an. Von diesen neuen Maßnahmen betreffen 33% das Kreditrisiko, 24% die interne Governance und 12% die operationellen Risiken.

Im zweiten Quartal 2026 machten notleidende Kredite im Durchschnitt 1,9% der Kredite aus. Dieser niedrige Zinssatz beseitigt nicht die Schwächen der Aufsichtsbehörde in bestimmten Verbraucherkreditportfolios oder Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen. Für 2027-29 behält die EZB zwei Prioritäten bei: die Fähigkeit der Banken, wirtschaftliche oder geopolitische Schocks zu absorbieren, und ihre Fähigkeit, angesichts technologischer Störungen weiterhin zu funktionieren, einschließlich derjenigen, die Anbieter betreffen können, von denen sie abhängig sind.

Titelbild: EZB-Hauptquartier in Frankfurt, 19. Juli 2019. Archiv, unabhängig von der Präsentation vom 19. November 2026.acediscovery / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Vergrößertes Gesamtbild, Libnanews Dressing.

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