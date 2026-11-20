Die deutsche Koalition will die Haushaltsstromsteuer 2027 senken. Der Haushaltsausschuss hat die Maßnahme noch nicht in die Texte aufgenommen, die eine Finanzierung über ein Jahr vorsehen. Berlin bereitet auch eine auf drei Monate begrenzte gesonderte Begrenzung der Kraftstoffpreise vor, ohne einen angekündigten Betrag pro Liter.

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Die deutsche Koalition will die Haushaltsstromsteuer 2027 von 2,05 auf 0,10 Cent pro Kilowattstunde senken. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Maßnahme noch nicht in die Texte aufgenommen. Die Regierung bereitet gesondert eine vorübergehende Begrenzung der Kraftstoffpreise vor, deren Höhe nicht bekannt gegeben wird.

Der am 18. November in der Kanzlei erreichte Kompromiss muss noch die parlamentarische Phase durchlaufen. Am nächsten Tag kündigte die amtierende Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Lisa Paus, eine Sondersitzung an, um die Steuersenkung in den Haushaltsentwurf aufzunehmen. Der Bundestag plant, den Bundeshaushalt 2027 vom 24. bis 27. November zu prüfen. Die politische Ankündigung ändert daher die für die Verbraucher geltenden Tarife noch nicht.

Steuerersparnis, nicht auf der ganzen Rechnung

Das Projekt plant, den neuen Satz vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2027 auf Haushalte sowie auf viele Unternehmen anzuwenden, die zuvor nicht von einem ermäßigten Satz profitiert haben. Für Haushalte entspricht 0,10 Cent pro Kilowattstunde 1 Euro pro Megawattstunde, dem europäischen Minimum für nicht-professionelle Nutzung. Die Differenz zum aktuellen Satz von 1,95 Cent pro Kilowattstunde bezieht sich nur auf diese Steuer. Bei einem jährlichen Verbrauch von 3 000 kWh entspricht er 58,50 Euro auf dieser Komponente, wenn alle anderen Dinge gleich sind. Diese Berechnung prognostiziert nicht die Entwicklung der Gesamtrechnung, die auch vom Vertrag und anderen Preiskomponenten abhängt.

Bundeskanzler Friedrich Merz schätzt die zusätzliche Entlastung für die Stromverbraucher in Deutschland auf 5 Milliarden Euro. Diese Gesamtschätzung gilt nicht für Haushalte und entspricht nicht einer Zahlung pro Haushalt. Zur Finanzierung der Maßnahme im Jahr 2027 will die Koalition Mittel mobilisieren, die nicht zur Förderung erneuerbarer Energien verwendet würden. Diese Mittel sind Teil des Bundeshaushalts, nicht das Konto, das für die Zahlungen für erneuerbare Energien verwendet wird, sagte das Wirtschaftsministerium. Eine Verlängerung würde eine Finanzierung aus dem Haushalt 2028 erfordern.

Kraftstoffe: eine variable Obergrenze für drei Monate

Die Vereinbarung sieht auch eine Begrenzung der Pumpenpreise vor, um übermäßige Erhöhungen zu verhindern. Die Regierung kündigt eine Formel an, die auf internationalen Preisen, möglichen regionalen Ausnahmen und einer Verpflichtung zur Erhaltung des Angebots basiert. Es handelt sich also nicht um einen einheitlichen und festen Preis an allen Bahnhöfen.

Das Wirtschaftsministerium legte fest, dass das Gesetz die Rechtsgrundlage für die Regelung schaffen und dass eine Verordnung sie für drei Monate aktivieren sollte. Berlin will am 1. Januar 2027 aktivieren, aber in der Ankündigung erscheint kein Literbetrag. Diese Maßnahme unterscheidet sich von der Ermäßigung der Stromsteuer: Sie hat weder denselben Zeitplan noch dieselbe Laufzeit.

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