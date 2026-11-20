Der Seestreik vom 25. November veränderte mehrere Grenzübergänge in Griechenland. Minoan Lines unterhält zwei Nachtabfahrten zwischen Le Pirée und Heraklion über Milos. Aegina Ferries setzt ihre Abfahrten von Piräus aus und die Rotationen zwischen Patras und Ithaque über Sami werden abgesagt. Dies sind die Fahrpläne und die damit verbundenen Fahrten.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Griechenland werden mehrere Grenzübergänge am Mittwoch, dem 25. November, nach einem Aufruf zum Streik der Seeleute geändert oder abgesagt. Minoan Lines unterhält zwei Abfahrten am Abend zwischen Le Pirée und Heraklion über Milos. Aegina Ferries setzt ihre Abfahrten von Piräus aus, während die Überfahrten zwischen Patras und Ithaka über Sami in beide Richtungen abgesagt werden.

Unternehmen wenden nicht das gleiche Programm an. Die Gewerkschaften der Matrosen PEMEN und Stefenson forderten einen 24-Stunden-Stopp von 0001 bis Mitternacht am Mittwoch, den 25. November. Sie forderten eine Erhöhung der Löhne und Zulagen um 12 Prozent sowie einen gemeinsamen Tarifvertrag für alle Schiffskategorien. In den von den Luftfahrtunternehmen veröffentlichten Mitteilungen sind die betreffenden Überfahrten aufgeführt. Sie bedeuten nicht, dass alle griechischen Fähren anlegen werden.

Piräus, Milos und Heraklion: zwei Nachtüberfahrten

Am 19. November kündigt Minoan Lines den Beginn derKydonischer Palastvon Piräus nach23:00 mittwoch 25Die Fähre muss um 0300 Uhr in Milos ankommen, um 0320 Uhr abfahren und am Donnerstag, den 26., um 0800 Uhr Heraklion erreichen.

In die andere Richtung, diePalast Knossoswird zu Beginn von Heraklion am21.00 uhr am mittwoch, den 25Ankunft in Milos um 0140, Abfahrt um 0200 und Ankunft in Piräus um 0630 am Donnerstag, 26. Die Stunden sind lokal. Um nach Milos zu gelangen, müssen Sie Ihr Ticket für die Nacht von Mittwoch bis Donnerstag überprüfen, nicht für den Tag von 25.

Motor und Ionisches Meer: bestätigte Annullierungen

Aegina Ferries gibt die Aussetzung ihrer Abfahrten von Piräus nach Egine am 25. November bekannt. Seine Meinung spezifiziert nicht das Schicksal der Abgänge von Egine oder denen anderer Unternehmen. Im westlichen Teil des Landes gibt Levante Ferries an, dass die Ithaka-Sami-Patras und Patras-Sami- Ithaque-Überfahrten der Fluggesellschaft Ionissos Ferris III werden an diesem Mittwoch nicht versichert. Sami liegt auf der Insel Cephalonia. Diese Stellungnahme betrifft nicht die anderen Linien ihres Netzes.

Bevor Sie zum Hafen fahren, lädt Minoan Lines Reisende ein, ihre Agentur oder ihre Hafenbüros zu fragen. Für eine Hin- und Rückfahrt oder ein Spiel überprüfen Sie jede Überfahrt separat: Ein geänderter Zeitplan auf dem Hin- und Rückflugticket sagt nichts über die Rückfahrt aus.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews