Capita hat mit der Regierung des Vereinigten Königreichs einen Plan zur Neuordnung des Pensionsdienstes für Beamte vereinbart. Der Konzern schätzt, dass dieser Vertrag ihn 2027 mehr kosten wird. Er wechselte den Generaldirektor und sah eine Mittelbeschaffung von 190 Millionen Pfund vor, die immer noch der Unterstützung der Gläubiger unterliegt.

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Capita, die den britischen Pensionsplan für den öffentlichen Dienst verwaltet, gab am Montag, den 23. November, bekannt, dass sie mit dem Kabinett einen Plan zur Reorganisation des Dienstes abgeschlossen hat. Der britische Antragsteller erwartet im Jahr 2027 zusätzliche Kosten. Er hat auch den Generaldirektor mit sofortiger Wirkung gewechselt und erwägt eine Kapitalerhöhung von rund 190 Millionen Pfund.

Die Bearbeitung der Rentenakten bleibt verspätet

Die Planleitung teilte am 12. November mit, dass die Zahl der laufenden Fälle in ihrer Folgetabelle von 150.000 auf 156.000 gestiegen sei. Dies sind Akten, nicht so viele Rentner ohne Rente. Insbesondere sieht die Regelung vor, dass die gleiche Forderung mehrmals berücksichtigt werden könnte, wenn ein Versicherter den Antragsteller erhoben hat; die damit verbundenen Dateien werden jetzt konsolidiert.

Der gleiche Punkt zeigte eine Verbesserung des Telefondienstes: 99,8% der Anrufe hatten in der Vorwoche eine Antwort erhalten, von denen 79,9% innerhalb von 30 Sekunden. Ein Einspruch kam jedoch nicht in eine geschlossene Akte. Für komplexe Fälle erfordert der Plan noch Dokumentation oder Daten von Arbeitgebern und Versicherten, bevor eine Schätzung oder Zahlung vorgenommen werden kann. Die Ankündigung vom Montag ändert nicht die Regeln des Plans oder die Rentenansprüche.

Eine überarbeitete Ergebnisprognose, noch zu sammelnde Mittel

Für 2027 prognostiziert Capita ein bereinigtes Betriebsergebnis von 85 bis 95 Millionen Pfund, das niedriger ist als bisher erwartet. Diese Differenz ist kein prognostizierter Verlust dieses Betrags. Die Gruppe schätzt die zusätzlichen Kosten des Pensionsanpassungsplans auf 15-25 Millionen. Es erwartet auch etwa 40 Millionen Auswirkungen aus der Veröffentlichung von zwei großen Verträgen, 20 Millionen in seinen lokalen und regionalen Aktivitäten und 10 Millionen, weil es plant, weniger neue Märkte anderswo zu gewinnen.

Der ehemalige Finanzdirektor Pablo Andres folgt mit sofortiger Wirkung auf Adolfo Hernandez. Die für das erste Halbjahr 2027 geplante Kapitalerhöhung zielt auf den Schuldenabbau ab. Der Hauptaktionär gab an, dass er sich beteiligen möchte, aber das Projekt blieb von der Unterstützung der Finanzgläubiger abhängig. Weder dieses Projekt noch der Richtungswechsel setzten ein Datum für die Lösung der Verzögerungen des Regimes.

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