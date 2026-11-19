Der Internationale Gerichtshof entschied, dass Myanmar Völkermord an den Rohingya begangen hatte. Das Urteil in Den Haag betrifft die Verantwortung des Staates, nicht eine individuelle strafrechtliche Verurteilung. Es schließt einen wichtigen Schritt in dem von Gambia im Jahr 2019 wegen der Gewalt 2017 eingeleiteten Verfahren ab.

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Der Internationale Gerichtshof hat am Donnerstag, den 19. November 2026 in Den Haag entschieden, dass Myanmar Völkermord an den Rohingya begangen hat. Das Urteil befasst sich mit der staatlichen Verantwortung bei der Gewalt 2017. Sieben Jahre nach der Anrufung des Gerichtshofs durch Gambia greift sie ein.

Beim Lesen des Urteils befand der Präsident des Gerichtshofs, Yuji Iwasawa, dass die Absicht bestand, einen wesentlichen Teil dieser Bevölkerung zu zerstören. Dies unterscheidet zwischen einer einfachen Anerkennung von Massengewalt und einem absichtlichen Element des Völkermords.

Völkermord an den Rohingya: Was das Gericht hielt

Die bei der Anhörung vorgestellten Ergebnisse umfassten Tötungen von Zivilisten, großangelegte sexuelle Gewalt und Angriffe auf Flüchtlinge. Sie decken Operationen der birmanischen Sicherheitskräfte im Bundesstaat Rakhine im Westen des Landes ab.

Myanmar stellte die Anklage des Völkermords während des gesamten Verfahrens in Frage. Seine Vertreter präsentierten militärische Operationen als Reaktion auf aufständische Angriffe. Der Gerichtshof musste daher nicht nur die begangenen Handlungen, sondern auch den mit diesen Handlungen verfolgten Zweck prüfen.

Die Unterscheidung ist von zentraler Bedeutung für die Konvention von 1948. Artikel II verlangt die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Das Ausmaß der Gewalt allein reicht nicht aus, um diese rechtliche Qualifikation zu etablieren.

Das Übereinkommen umfasst mehrere Kategorien von Rechtsakten. Dazu gehören Mord, schwere körperliche oder geistige Verletzungen und vorsätzliche Unterwerfung unter destruktive Lebensbedingungen. Sie erwähnte auch Maßnahmen zur Verhütung von Geburten und zur Zwangsübertragung von Kindern. Diese Handlungen müssen von der spezifischen Absicht begleitet werden, die im Vertrag festgelegt ist.

Gambia hat das Verfahren 2019 eingeleitet

Gambia hat seinen Antrag am 11. November 2019 gestellt. Sie berief sich auf die Verpflichtungen Myanmars im Rahmen der Völkermordkonvention. Der Fall stellte keine Strafanzeige dar, die direkt von den Opfern eingereicht wurde: Er brachte zwei Staaten vor die Vereinten Nationen.

Am 23. Januar 2020 ordnete der IGH vorläufige Maßnahmen an. Myanmar sollte unter das Übereinkommen fallende Handlungen verhindern, Beweise aufbewahren und über ergriffene Maßnahmen Bericht erstatten. Dieser Befehl war noch keine Entscheidung über die Verdienste der Staatsanwaltschaft.

Im Jahr 2022 wies das Gericht die burmesischen vorläufigen Einwände zurück. Insbesondere hatte sie das Recht der Gambia anerkannt, im Interesse der gemeinsamen Interessen der Vertragsstaaten Verfahren zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord einzuleiten. Die Anhörungen in der Sache fanden dann vom 12. bis 29. Januar 2026 vor den Beratungen statt.

Verantwortung eines Staates, keine individuelle Strafe

Der IGH regelt Rechtsstreitigkeiten zwischen Staaten. Sein Urteil verhängt daher keine Gefängnisstrafe gegen einen militärischen oder politischen Beamten. Dieses Verfahren muss von dem des Internationalen Strafgerichtshofs unterschieden werden, der sich mit der strafrechtlichen Verantwortung des Einzelnen befasste.

Die Satzung des IGH besagt, dass seine Urteile endgültig und ohne Berufung sind. Ihre Verbindlichkeit betrifft die Parteien und den entschiedenen Fall. Eine Entscheidung im gambischen Fall ist daher an sich kein Urteil in anderen Konflikten oder Staaten.

Die Feststellung des Völkermords stellt hier die neue Tatsache dar, die am Ende der Lesung festgestellt wurde. Die dem Urteil beigefügten detaillierten Verpflichtungen sowie etwaige Bestimmungen über Wiedergutmachung sollten im vollständigen Wortlaut geprüft werden. Sie können nicht von den einzigen Anträgen Gambias beim Gerichtshof abgezogen werden.

Foto: Friedenspalast in Den Haag, 7. Juli 2013. Jiuguang Wang, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Ganzes Foto verkleinert; Komposition Libnanews unter der gleichen Lizenz. Dieses Archiv stellt nicht die Anhörung vom 19. November 2026 dar.

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