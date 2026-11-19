CERT-EU empfiehlt, die von der Ausschreibung vom 18. November betroffenen NGINX-Anlagen unverzüglich zu korrigieren. Die verantwortliche Person muss das verwendete Produkt, seinen Zweig und die bereitgestellten Korrekturmaßnahmen überprüfen. Nach einer Aktualisierung werden Betriebskontrollen durchgeführt, ohne dass technische Anomalien mit Nachweisen einer Beeinträchtigung durch den betreffenden Dienst verwechselt werden.

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In der am 18. November von CERT-EU veröffentlichten Stellungnahme werden die Servicemanager, die NGINX nutzen, aufgefordert, die betreffenden Anlagen zu aktualisieren. Korrigierte Versionen sind verfügbar. Für Unternehmen und deren Lieferanten ist es vorrangig, das tatsächlich verwendete Produkt, seine Wartungsindustrie und die Berücksichtigung der Korrekturmaßnahmen zu überprüfen.

Die Warnung betrifft keine Anwendung, die auf dem Telefon von Internetnutzern installiert werden soll. Es ist für Teams gedacht, die Webdienste verwalten, sowie Hosting-Unternehmen und Anbieter, die sie für ihre Kunden betreiben. Ein Unternehmen, das verwaltete Unterkünfte nutzt, muss daher seinen Anbieter fragen, ob es sich um seinen Service handelt und welches Update angewendet wurde.

CERT-EU veröffentlichte seine Stellungnahme 2026-022 am 18. November 2026. Es behebt fünf Schwachstellen und empfiehlt eine sofortige Korrektur, wobei internetbasierte Dienste Vorrang haben. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung meldete die Organisation keine beobachtete Ausbeutung in der Natur. Diese datierte Feststellung stellt keine Garantie für die Fortsetzung dar und rechtfertigt nicht das Warten auf einen Vorfall vor der Korrektur.

NGINX Open Source: zwei offizielle Benchmarks

Die offizielle Liste der NGINX-Sicherheitshinweise zeigt die Versionen 1.33.7 und 1.31.9 als nicht anfällig für die fünf Fehler in den stabilen bzw. Hauptleitungszweigen an. Auch die entsprechenden späteren Versionen profitieren von diesen Korrekturen. Die stabile Version 1.30.6 ist daher nicht der Benchmark für diese Warnung.

Die Bereiche der betroffenen Versionen variieren je nach Fehler. Es wäre irreführend, sie mit einem einzigen Abfahrtsdatum zusammenzufassen, das für alle Einrichtungen gilt. Die Überprüfung erstreckt sich auf die tatsächlich eingesetzte Version und das tatsächlich eingesetzte Paket sowie auf den Sicherheitshinweis des Anbieters, der sie verteilt.

Diese Unterscheidung zählt, wenn ein Host oder eine Distribution selbst Wartung bereitstellt. Der Site-Manager muss die Bestätigung des Patches für das bereitgestellte Paket erhalten, anstatt seine Sicherheit aus einer außerhalb des Kontexts angezeigten Nummer abzuleiten. Ziel ist es nicht, den Branch zufällig zu ändern, sondern eine korrigierte und unterstützte Version in den gewählten Wartungspfad einzufügen.

NGINX Plus: Zahlen nicht verwechseln

Die offizielle Dokumentation kündigt zwei neue Versionen von NGINX Plus vom 18. November an: PLS.37.0.8.1 LTS und PLS.37.3.0.1 CR. Die erste ist die langfristige Überwachung; die zweite auf dem Kanal der kontinuierlichen Versionen. Beide werden als Versionen mit Sicherheitskorrekturen dargestellt.

Die NGINX Plus-Nummer ist nicht direkt mit der NGINX Open Source-Nummer vergleichbar. Die Release Notes unterscheiden das kommerzielle Produkt, seinen Kanal und die verwendete Softwarebasis. Um über ein Update zu entscheiden, müssen die Teams die Dokumentation ihres Produkts befolgen und die Unterstützung um Korrespondenz mit ihren Meinungen bitten.

Das Vorhandensein eines Assistenzvertrags beweist auch nicht, dass eine alte Niederlassung noch Korrekturen erhält. Das Lieferanten-Lebenszyklusdiagramm trennt das Ende der Entwicklung, das Ende der Sicherheitsupdates und das Ende des technischen Supports. Diese Fristen müssen insbesondere bei Anlagen, die mehrere Jahre in Betrieb sind, gesondert geprüft werden.

Eine Wartung zu bestätigen, nicht nur zu verkünden

In der Vorbereitung müssen die für die Intervention verantwortliche Person, die beabsichtigte Version und die Möglichkeit der Rücknahme angegeben werden. Eine ausnutzbare Sicherung und Validierung in einer Testumgebung verringert das Risiko, dass ein Dienst beim Wechsel unterbrochen wird. Anwendungsabhängigkeiten müssen auch vom Bedienteam berücksichtigt werden.

Nach der Intervention ist das Schließen des Tickets nicht genug. Es muss bestätigt werden, dass die korrigierte Version tatsächlich funktioniert, dann die wesentlichen Funktionen des Dienstes kontrolliert und seine Stabilität überwacht. Ein Lieferant muss angeben können, was aktualisiert wurde, wann und mit welchem Validierungsergebnis.

Anomalien in Zeitungen können eine Untersuchung rechtfertigen, aber sie allein zeigen keinen Kompromiss. Umgekehrt ersetzt das Fehlen eines sichtbaren Fehlers das Update nicht. Für einen Hosting-Kunden bleiben nützliche Teile eine schriftliche Bestätigung des bearbeiteten Umfangs und des Ergebnisses der nach der Wartung durchgeführten Prüfungen.

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Bild der Illustration: Markus Spiske / Pexels. Computercode auf einem Bildschirm, der nichts mit den beschriebenen Schwachstellen zu tun hat. Redaktionelle Kleidung.

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