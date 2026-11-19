DJ Snake kehrte am 25. Juni 2027 nach der Absage von 2026 nach Chambord zurück. Der Vorverkauf beginnt am 19. November, vor dem allgemeinen Verkauf am Freitag. Zwei Kategorien werden angekündigt, bei 73 und 95 Euro. Die offiziellen Strecken unterscheiden ehemalige Käufer und andere Zuschauer für diesen neuen Termin in Frankreich.

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Die Vorverkäufe für DJ Snake in Chambord Live beginnen am Donnerstag, den 19. November, vor dem allgemeinen Verkauf am Freitag, den 20. November. Der französische Produzent wurde am Freitag, den 25. Juni 2027 auf Schloss Chambord angekündigt. Der Veranstalter präsentiert diesen Abend als sein einziges Konzert in Frankreich im Jahr 2027.

Der Kalender unterscheidet mehrere Zugänge zum Ticketschalter. Ticketmaster eröffnet seinen Vorverkauf Donnerstag Mittag, Pariser Zeit. Der allgemeine Verkauf ist am Freitag um 10 Uhr Pariser Zeit geplant, auf Chambord Live und autorisierten Netzwerken. Ab Libanon entsprechen diese Stunden 13 Uhr am Donnerstag und 11 Uhr am Freitag.

DJ Snake in Chambord: zwei Preise angekündigt

Die Domaine national de Chambord kündigt einen Preis von 73 Euro in Grube und 95 Euro in Grube Or an. Dies sind die für das Konzert vorgestellten Kategorien, kein Paket einschließlich Transport oder Unterkunft. Keine Verfügbarkeit von Sitzplätzen wird durch diese Anzeige garantiert.

Ein weiterer Vorverkauf betraf die ehemaligen Käufer: Fnac Spectacles hatte den Slot von 10 bis 12 Uhr am Donnerstag für diejenigen gebucht, die einen Platz für das Konzert 2026 gekauft hatten. Diese besondere Vereinbarung sollte nicht mit dem allgemeinen Verkauf des nächsten Tages verwechselt werden. Der Händler beruft sich für diese Käufer auf einen Privilegientarif, ohne eine kostenlose oder automatische Übertragung der alten Tickets einzurichten.

Eine Rückkehr nach dem abgesagten Termin 2026

DJ Snakes Ankunft wurde 2026 wegen Hitze abgesagt. Offiziell am 17. November angekündigt, eröffnet sein neuer Termin die beiden Abende von Chambord Live 2027: DJ Snake am 25. Juni, dann Angèle am Samstag, den 26. Juni. Beide Künstler erscheinen an getrennten Tagen der Programmierung.

Das Konzert findet im Domaine de Chambord in Loir-et-Cher in der Region Centre-Val de Loire statt. Der Ticketplan ist jetzt festgelegt, aber der Zeitplan für den Abend ist für jede Seite unterschiedlich. Die Zeit des Zugriffs auf die Website, die der ersten Teile und die der Passage von DJ Snake sind daher nicht austauschbar.

Reservierungsschaltungen identifiziert

Zum allgemeinen Verkauf zählt Chambord Live seine eigene Website, AZ Prod, Live Nation, Fnac und Ticketmaster zu den autorisierten Verkaufsstellen. Das Festival warnt ausdrücklich vor Wiederverkaufsplattformen, dass es die Vermarktung seiner Tickets nicht erlaubt.

Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Menschen mit Behinderungen haben einen besonderen Kontakt mit der AZ Prod für Reservierungen: 02 47 31 15 33. Die Bedingungen für den Zugang und die Verfügbarkeit geeigneter Standorte müssen für die Ausgabe 2027 überprüft werden, unabhängig von den Informationen, die auf früheren Ausgaben noch angezeigt werden.

Illustration: Château de Chambord, 4. Januar 2020, Erandi Chavez, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Fotoarchiv, ohne Bezug zu einer Darstellung des angekündigten Konzerts. Zusammensetzung Libnanews unter der gleichen Lizenz.

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