Mehrere Explosionen wurden auf der iranischen Insel Qeshm gemeldet, so IRNA, zitiert von Reuters. Die Agentur zitiert auch direkt einen amerikanischen Beamten, der Streiks auf der Insel bestätigt. Unter dem Deckmantel der Anonymität beschreibt er sie als begrenzt, ohne Wiederaufnahme der großen militärischen Operationen. Es ist keine verifizierte menschliche Bewertung oder Inventar der betroffenen Einrichtungen verfügbar. Reuters erklärte, CENTCOM habe auf seine Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet. Die genauen Folgen der Operationen müssen unabhängig vom Umfang der US-Aussagen noch dokumentiert werden.

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Die Vereinigten Staaten haben Angriffe gegen iranische Ziele in der Straße von Ormuz durchgeführt, so ein amerikanischer Beamter, der anonym von Associated Press zitiert wurde. Er stellt sie als defensiv dar und zielt auf Kräfte, die Boden-Luft-Raketen gegen amerikanische Mittel einsetzen.

Explosionen an Qeshm gemeldet

Reuters berichtet separat, dass die iranische offizielle Agentur IRNA mehrere Explosionen auf der Insel Qeshm in der Straße gemeldet hat. In diesem Ergebnis werden weder die betroffenen Anlagen noch das Ausmaß des Schadens angegeben.

Reuters zitiert nun direkt einen amerikanischen Beamten, der am Montag, den 2. November, Angriffe bestätigt. Er beschrieb sie unter dem Deckmantel der Anonymität als begrenzt und markierte keine Wiederaufnahme größerer militärischer Operationen. Das Wall Street Journal hatte bereits zuvor über die Streiks berichtet.

Eine Transaktion, deren Details unvollständig bleiben

Das US-Militärkommando für den Nahen Osten, CENTCOM, reagierte nicht auf eine Bitte um einen Kommentar in der Reuters-Nachricht. In diesen Informationen sind keine verifizierten Ergebnisse beim Menschen oder ein genaues Zielinventar verfügbar.

Das Wall Street Journal beschreibt laut Reuters eine Reihe von begrenzten Operationen in den letzten Wochen. Diese Darstellung bleibt den Quellen des täglichen Lebens zugeschrieben. In den eingesehenen Informationen sind weder der genaue Zeitpunkt der Streiks noch die Einzelheiten der betroffenen Anlagen festgelegt.

Quellen

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