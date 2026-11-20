Dominique de Villepin erklärte sich selbst zum Kandidaten für die französischen Präsidentschaftswahlen 2027. Das humanistische Frankreich bestätigt seinen Eintritt ins Land. Sein Projekt schlägt vor, die Finanzierung des Sozialschutzes zu ändern und die Rolle der Gewerkschaften zu stärken. Sponsorings müssen noch vor der Veröffentlichung der offiziellen Liste zusammengestellt werden.

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Dominique de Villepin trat in die Präsidentschaftskampagne von 2027 ein. Das humanistische Frankreich, die von ihm gegründete Bewegung, kündigte am Freitag, den 20. November, seine Kandidatur an. Ihr Vorhaben sieht vor, einen Teil der Finanzierung des Sozialschutzes auf die CSG zu übertragen und die Befugnisse der Sozialpartner auszuweiten. Er muss noch die notwendigen Patenschaften sammeln.

Die Website von La France humaniste zeigt nun die Kandidatur des ehemaligen Premierministers und fordert die gewählten Vertreter auf, ihn zu sponsern. Dominique de Villepin führte die Regierung von 2005 bis 2007 unter Jacques Chirac. Zuvor hatte er das Außenministerium besetzt, wo er 2003 die französische Opposition gegen die Intervention im Irak geführt hatte.

Was seine Lohnvorschläge sagen

Der Antrag basiert auf Texten, die von der Bewegung unter dem Titel « Projet France 2027 » veröffentlicht wurden. Seine wirtschaftliche Komponente sieht die Übertragung von über 200 Mrd. EUR an Beiträgen zum allgemeinen Sozialbeitrag vor. Das Dokument erwartet einen durchschnittlichen Gewinn von 200 Euro netto pro Monat für die Mitarbeiter. Diese Zahl ist eine Schätzung der Kampagne, nicht ein garantierter Gewinn für jeden Haushalt. Die Auswirkungen würden unter anderem von der Verteilung der Mittel auf die Einnahmen und den Regeln abhängen, die der Gesetzgeber beibehalten würde.

Die soziale Seite schlägt vor, die Sozialpartner mit der jährlichen Aufwertung des Smic zu betrauen und ihnen eine Rolle bei der Vorbereitung großer Reformen zu geben. Außerdem soll ein Drittel der Sitze der Vorstände oder Aufsichtsräte von mindestens 1.000 Arbeitnehmern für die Arbeitnehmer reserviert werden. Die beiden Texte befassen sich daher sowohl mit der Finanzierung des Sozialschutzes als auch mit denjenigen, die über bestimmte Arbeitsregeln entscheiden. Dies sind schriftliche Vorschläge der Bewegung, keine Maßnahmen, die in Kraft getreten sind.

Der 500 Sponsoring Filter

Die Ankündigung startet die politische Kampagne, garantiert aber keinen Platz auf dem Stimmzettel. Das Gesetz sieht mindestens 500 Wahlvorträge vor, mit Unterschriften von mindestens 30 überseeischen Departements oder Gemeinschaften und nicht mehr als einem Zehntel der Unterzeichner aus demselben Gebiet. Ein Unterstützungsversprechen zählt daher nicht als erhaltene und validierte Präsentation. Es obliegt dem Verfassungsrat, die offizielle Kandidatenliste zu erstellen.

Fotoarchiv: Dominique de Villepin, damaliger Außenminister, 2004 veröffentlicht, ohne Bezug zur Ankündigung vom 20. November 2026. José Cruz / Agência Brasil, via Wikimedia Commons,CC BY 3.0 BRGanzes Foto in Größe und Anzug von Libnanews.

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