Die irakischen Behörden geben die Eröffnung des gemeinsamen Kommandos von Jurf al-Sakhar und den Beginn der Umverteilung der Sicherheitskräfte bekannt. Die Bundespolizei ist für das Gerät zuständig. Dieser Schritt bestätigt die Einrichtung des Hauptquartiers, zeigt jedoch nicht die Kontrolle über das gesamte Gebiet oder den vollständigen Rückzug. Die Kataëb Hisbollah bleibt im Mittelpunkt des Falls. Die Ankündigungen der Pressekonferenz zum zivilen Zugang beweisen nicht die Rückkehr der Bewohner.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die irakischen Behörden kündigten am Freitag, den 20. November, die Eröffnung des gemeinsamen Kommandos von Jurf al-Sakhar südlich von Bagdad und den Beginn der Umverteilung der Sicherheitskräfte an. Die Bundespolizei betreibt das neue System. Die Ankündigung bestätigt die Eröffnung des Kommandos, bedeutet aber nicht, dass die Behörden bereits das gesamte Gebiet kontrollieren.

General Ahmed Hatem Hamid, der zum Kommandochef ernannt wurde, kündigte seine Eröffnung auf einer Pressekonferenz am Freitag in der Provinz Babil an. General Saad Maan, verantwortlich für die Kommunikation der irakischen Sicherheitsdienste, bestätigte die Eröffnung und wies darauf hin, dass der Austausch der Einheiten im Laufe des Tages beginnen würde. Ein Korrespondent der irakischen Behörde berichtete dann, dass gemeinsame Kräfte begonnen hätten, in das Gebiet einzudringen, auch bekannt als Jurf al-Nasr.

In Jurf al-Sakhar öffnet sich das Kommando vor dem Ende der Umverteilung

Dies sind zwei verschiedene Schritte. Die Zentrale kann die Koordination der Dienste übernehmen, bevor alle Veränderungen vor Ort stattgefunden haben. Am Donnerstag kündigte der Sprecher des Oberbefehlshabers ein System von Militär-, Bundespolizei- und Volksmobilisierungseinheiten an. Am Freitag bestätigten die Behörden, dass die Bundespolizei die Führung übernehmen werde. Sie haben nicht angekündigt, dass die Umverteilung abgeschlossen ist.

Die Eröffnung spiegelt eine Entscheidung der Regierung Ali al-Zaidi nach Tagen der Spannungen mit der Kataeb Hisbollah wider. Die vom Iran unterstützte irakische bewaffnete Gruppe ist seit Jahren in diesem Teil der Provinz Babil etabliert. Die Regierung hatte einen Befehl angekündigt, in die Streitkräfte einzutreten und dann die Schaffung des Kommandos. Der Feldeintragsbericht am Freitag ist neu zu diesen Ankündigungen. Es ist nicht möglich, einen vollständigen Rückzug der Kataëb-Hizbollah abzuschließen oder die Abrüstung zu assimilieren.

Die Reorganisation der Kräfte löst die Situation der Bewohner nicht

Die Reorganisation basiert auf irakischen Untersuchungen des mutmaßlichen Ölschmuggels. Kataeb Hisbollah bestritt jegliche Beteiligung. Keiner der am Freitag vorgelegten Punkte zur Eröffnung des Kommandos stellt einen Abschluss dieser Untersuchung dar.

Die Pressekonferenz verwies auch auf den anschließenden zivilen Straßenzugang. Diese Ankündigung ist weder eine allgemeine Wiedereröffnung noch ein Beweis für die Rückkehr der vertriebenen Einwohner. Die nächsten Schritte, die überprüft werden müssen, sind die effektive Ausübung der Führungsverantwortung vor Ort und die Umsetzung der Entscheidungen über die Bewegungsfreiheit von Zivilisten.

Der Tiger in Bagdad am 31. Juli 2016. Blick auf die irakische Hauptstadt: zeigt nicht Jurf al-Sakhar oder die Umverteilung vom 20. November 2026. Dominique A. Pineiro / US-Verteidigungsministerium (US-Bundesministerium für öffentliche Sicherheit).Fotografische Bekanntmachung.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews