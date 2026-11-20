Libnanews eröffnet lokale Ausgaben in Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Großbritannien, Deutschland und Italien. Diese französischsprachigen Portale bieten Zugang zu verfügbaren Artikeln, Diaspora-Auswahl und den ersten lokalen Agenden. In Frankreich haben Paris, Straßburg, Bordeaux, Marseille, Lyon und Lille eigene Seiten. Die Inhalte werden schrittweise bereichert, wobei der Information, der Kultur und dem Leben der Gemeinschaft Priorität eingeräumt wird.

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Libnanews kündigt die Eröffnung seiner lokalen Ausgaben in sieben Ländern an. Diese Portale bringen Artikel, Diaspora-Auswahl und Outreach-Informationen zusammen. In Frankreich haben auch sechs Städte einen eigenen Eingang. Das Paket ist auf Französisch verfügbar und bleibt direkt mit der Hauptseite verknüpft.

Lokale Editionen in sieben Ländern

Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Vereinigten Staaten, Brasilien, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Italien haben jetzt eine Libnanews-Ausgabe. Jeder hat seine eigene Adresse und Homepage, die an sein Territorium angepasst ist. Leser können eine Auswahl finden, die mit ihrem Wohnsitzland verknüpft ist, während sie gleichzeitig Zugang zu libanesischen Nachrichten haben.

Diese Entwicklung erweitert Libnanews Berufung auf seine Leser im Libanon und im Ausland. Das Projekt bietet Näherungsinformationen einen sichtbareren Platz. Es zielt auch darauf ab, das Leben der libanesischen Gemeinschaften den Problemen näher zu bringen, die ihre tägliche Umgebung betreffen.

Die sieben Ausgaben sind derzeit auf Französisch erhältlich. Diese Wahl ermöglicht es frankophonen Lesern, ihre Lesegewohnheiten beizubehalten. Sie umfasst sowohl Personen, die im Ausland leben, als auch Personen, die aus familiären oder beruflichen Gründen einem Land folgen.

Sechs Städte in der französischen Ausgabe zugänglich

Die französische Ausgabe enthält Seiten, die Paris, Straßburg, Bordeaux, Marseille, Lyon und Lille gewidmet sind. Diese Eingänge ermöglichen es Ihnen, eine Stadt aus der Navigation zu wählen. Sie begrüßen lokale Inhalte, eine Agenda und nützliche Kontakte.

Die ersten Publikationen sind bereits in Paris, Straßburg und Lyon erhältlich. In Paris schließen sie die Wiedereröffnung des Rathauses des 12. Arrondissements und die Arbeit des Jemmapes Kais ein. In Straßburg präsentiert ein Führer den Zugang zum Kléber-Platz während des Weihnachtsmarktes. In Lyon wird in einer Veröffentlichung der für den TCL-Streik am 20. November angekündigte Verkehrsplan detailliert beschrieben.

Das Willkommen Frankreich sammelt diese Artikel und ermöglicht es, jede Stadt zu erreichen. Die Seiten Bordeaux, Marseille und Lille haben bereits einen Termin in ihrer Tagesordnung. Ihre redaktionellen Inhalte werden schrittweise bereichert.

Ein Portal für Nachrichten und lokales Leben

Jede Ausgabe ist als lokales Libnanews-Portal konzipiert. Es soll von einem Artikel zu praktischen Informationen und dann zu einem kulturellen Treffen übergehen. Der Leser wählt sein Territorium und findet die Inhalte, die sich darauf beziehen.

Der Fokus auf lokale Themen steht im Mittelpunkt dieser Organisation. Verkehr, öffentliche Dienste, Ansätze und kulturelle Veranstaltungen können so ihren Platz in Editionen finden. Ihre Veröffentlichung hängt von den verfügbaren Informationen und ihrem Interesse für die Leser in dem betreffenden Gebiet ab.

Die Emirate veranstalten auch einen ersten Originalartikel über Dala Nasser in Frieze Abu Dhabi. Dieses Thema verbindet die Entstehung eines libanesischen Künstlers mit einer Veranstaltung, die vor Ort präsentiert wird. Es zeigt die Verbindung zwischen lokalem Leben und Diaspora Routen gesucht.

Diese Artikulation sollte die Entwicklung von Portalen leiten. Eine kulturelle Initiative, Treffen oder Service-Informationen können für eine Gemeinschaft außerhalb der Grenzen des Libanon von Interesse sein. Die Editionen geben diesen Themen einen identifizierbaren Raum mit einer Adresse, die dem Land oder der Stadt entspricht.

Kalender zur Vorbereitung eines Ausstiegs

Die ersten Tagesordnungen bieten bevorstehende Termine in französischen Städten und den Emiraten. Sie geben nach den verfügbaren Informationen Ort, Daten und Bedingungen der Teilnahme an. Ein Link ermöglicht es Ihnen, das Programm oder die Anweisungen des Veranstalters zu konsultieren.

Die Leser finden Aktivitäten im Musée Carnavalet, die Einführung der Beleuchtung in Straßburg oder das Frac MéCA-Wochenende in Bordeaux. Weitere Treffen betreffen Marseille, Lyon, Lille und Abu Dhabi. Die Zeitpläne und Modalitäten bleiben die von ihren Organisatoren angekündigten.

Diese Informationen werden verwendet, um einen Besuch oder eine Reise vorzubereiten. Reservierungen, Sitzplatzlimits und eventuelle Tarifbedingungen sind beim Veranstalter zu überprüfen. Datierte Termine werden aus dem aktiven Kalender entfernt.

Eine gemeinsame Identität mit Libnanews

Portale erfassen die visuelle Identität der Hauptseite. Logo, Titel und Präsentation der Artikel behalten gemeinsame Landmarken. Mit der Navigation können Sie von einer Ausgabe zur anderen wechseln und Libnanews.com finden.

Die Seiten können von einem Browser aus angesehen werden, sowohl auf einem Computer als auch am Telefon. Auf dem Handy finden Sie die Auswahl an Land und französischen Städten in einem faltbaren Menü. Die Bilder behalten ihre Proportionen und die Artikel haben eine dem Lesen angepasste Präsentation.

Die Nachrichten vom Libanon bleiben in diesem Ganzen präsent. Lokale Portale bieten Zugang zu einer Auswahl, die auf der Hauptseite veröffentlicht wird. Leser können ihrer Umgebung folgen und nationale Informationen im gleichen redaktionellen Universum finden.

Fortsetzung des Einsatzes

Die Eröffnung von Editionen ist ein erster Schritt. Ihr Inhalt variiert immer noch zwischen Ländern und Städten. Einige Seiten haben bereits Originalartikel, während andere mit lokalen Auswahlen und Terminen beginnen.

Die Portale werden verbessert, wenn neue Inhalte vorbereitet und verifiziert werden. Das Ziel bleibt, Einstiegspunkte für die Leser in jedem Gebiet zu bauen. Praktische Information, Kultur und Gemeinschaftsleben werden nach und nach mehr Raum finden.

Die sieben Editionen sind jetzt unter den folgenden Adressen verfügbar. Für Frankreich können Leser auch auf die Seite ihrer Stadt zugreifen.

Zugang Libnanews

Frankreich · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigte Staaten · Brasilien · Vereinigtes Königreich · Deutschland · Italien

Französische Städte: Paris · Straßburg · Bordeaux · Marseille · Lyon · Lille

Illustration: Aufnahme der französischen Ausgabe von Libnanews, 20. November 2026. Archivfotos im Capture sichtbar: Chabe01, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Fotoquellen: kanal Saint-Martin und rathaus des 12.

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