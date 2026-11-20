Libanon, Syrien, Jordanien und Irak wollen den Übergang von Kulturen zwischen ihren Märkten erleichtern. In Beirut diskutierten die Landwirtschaftsminister über Gesundheitszertifikate, Kontrollen und die Kühlkette. Die Arbeit muss fortgesetzt werden, ohne dass an den Landesgrenzübergängen sofortige Änderungen angekündigt werden.

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Libanon, Syrien, Jordanien und Irak wollen die Verlagerung von einem Markt zum anderen vereinfachen. Bei ihrem Treffen am 19. November in Beirut arbeiteten ihre Landwirtschaftsminister an Gesundheitsbescheinigungen, Kontrollen und Transit. Für libanesische Produzenten besteht die Herausforderung darin, weniger Zeit an der Grenze zu verbringen, ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Es wurde jedoch keine neue Formalität als anwendbar angekündigt.

Das Treffen unter dem Vorsitz des libanesischen Ministers Nizar Hani erweiterte den 2023 in Damaskus geschlossenen Kooperationsrahmen. Das libanesische Landwirtschaftsministerium erklärt, dass in allen vier Ländern technische Gesprächspartner ernannt werden müssen, um einen gemeinsamen Arbeitsplan vorzubereiten und zu befolgen. Nach Angaben des syrischen Landwirtschaftsministeriums ist die erste angekündigte Phase die Bildung eines Lenkungsausschusses innerhalb eines Monats. Spezialisierte Gruppen müssen dann an Getreide, Viehbestand und Handel arbeiten.

Das Schicksal einer Ladung wird auch vor der Grenze gespielt

Für einen Versender von frischem Gemüse oder Obst hängt der Zugang zu einem Markt nicht allein von der Genehmigung ab, es zu verkaufen. Es hängt auch von den von den Behörden akzeptierten Beweisen, den Kontrollen in jeder Phase und der unterwegs verbrachten Zeit ab. Das libanesische Ministerium nennt klare Handlungslinien: Annäherung der technischen Standards an Produkte für den Export, Verbesserung der Gesundheitskontrolle und Zertifizierungsverfahren sowie bessere Koordinierung von Verpackung, Kühlung, Lagerung und Transport.

Eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass ein Los die pflanzengesundheitlichen Anforderungen des Bestimmungslandes erfüllt, ist keine allgemeine Verbringungserlaubnis. Transit und Eintritt in den Zielmarkt sind zwei unterschiedliche Themen. Für eine libanesische Sendung, die Syrien durchquert, bevor sie Jordanien oder Irak erreicht, reicht die Vereinfachung eines Dokuments daher nicht aus, wenn die verbleibenden Kontrollen die Wartezeit verlängern oder wenn die Einreisebedingungen des Kauflandes nicht erfüllt sind.

Verzögerungen betreffen besonders verderbliche Produkte. Kühltransporte reduzieren Qualitätsverluste, aber Lager- und Wartekosten. Für eine Genossenschaft, die Kulturen mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe gruppiert, würden vorhersehbare Verfahren auch die Organisation der Verpackung und die Festlegung eines Liefertermins erleichtern. Der Bericht spiegelt weder aktuelle Fristen noch erwartete Einsparungen wider.

Komitees angekündigt, kein neues Regime an Grenzübergängen

Das Treffen ist Teil der bereits laufenden Diskussionen. Im September kündigte das libanesische Landwirtschaftsministerium Gespräche mit Jordanien über Produktionspläne und Schwierigkeiten an den Grenzübergängen an. Das vierfache Dossier geht über diesen bilateralen Austausch hinaus: Es umfasst den Warenverkehr zwischen mehreren Gebieten und die Überwachung gemeinsamer Risiken wie Tierseuchen und Pflanzenschädlinge.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen nahm an dem Treffen teil und präsentierte Wege für den gemeinsamen Plan. Der nächste Schritt für Exporteure wird jedoch administrativ sein: veröffentlichte Regeln für anerkannte Dokumente, Kontrollen und deren Geltungsbeginn. In den Berichten vom 19. November wird die Öffnung der Grenzposten, die sofortige Senkung der Zölle oder die Abschaffung der Bescheinigungen nicht erwähnt. Der angekündigte Zeitplan legt die Arbeitsphasen für die Verwaltung fest, nicht neue Termine für den Versand an Unternehmen.

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