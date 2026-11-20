Ein Streik wird Kfar Tebnit gemeldet, ohne bestätigte Aufzeichnungen. Der Independence Tribute Kalender gibt die Wochenendtermine und Schließungen am Montag an. In Brüssel bringt ein Gipfel die Europäische Union und das Vereinigte Königreich zusammen. London reagiert auf das Urteil zu den Rohingya. Im Libanon kehrt Al Fajr in die Halle zurück.

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Ein Luftangriff wurde am Freitag in Kfar Tebnit im Südlibanon gemeldet, ohne dass es einen bestätigten Rekord gab. Die Präsidentschaft hat das Programm der Anerkennung der Unabhängigkeit detailliert beschrieben, und die öffentlichen Dienste werden am Montag abgeschlossen. Im Ausland ist Brüssel Gastgeber des Gipfels zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, während London nach dem Urteil über den Völkermord an den Rohingya eine diplomatische Maßnahme ankündigt. Schließlich, im Libanon,Al-Fajrkommen sie zurück zu den filmen.

Südlibanon: Streik in Kfar Tebnit gemeldet

Am Freitagmorgen meldete die National Information Agency einen zweifachen israelischen Luftangriff auf Kfar Tebnit im Distrikt Nabatiyah. Der Versand wurde um 0957 Uhr Beiruter Zeit ausgestellt. Es ist Zeit zu berichten, nicht Zeit zu schlagen: Der Text zeigt nur an, dass es gerade stattgefunden hat. Es gibt keine menschliche oder Schadensbewertung. Das Fehlen einer solchen Klarstellung führt nicht zu dem Schluss, dass es keine Opfer gegeben hat.

Dieser Bericht unterscheidet sich von Israels Streik am Donnerstag in Janta, Bekaa. Im Sicherheitsrat konzentrierten sich die am Donnerstag abgeschlossenen Konsultationen auf die Umsetzung der Resolution 1701. Die Vereinten Nationen kündigten keine Abstimmung oder Vereinbarung für die Zeit nach dem Ende an. Die Resolution bleibt in Kraft, unabhängig vom Mandat der Truppe, deren derzeitige Frist der 31. Dezember ist.

Unabhängigkeit: Wochenend-Tribute und Schließungen am Montag

Das Protokoll der Präsidentschaft sieht zwei Ehrungen für Beirut am Samstag, den 21. November vor: um 10 Uhr vor der Statue von Béchara al-Khoury und um 11 Uhr vor der Statue von Riad al-Solh. Der Landwirtschaftsminister Nizar Hani soll dann um 11.30 Uhr nach Bchamoun reisen. Am Sonntag, dem Tag des Festes, soll die Umweltministerin Tamara el-Zein um 11.30 Uhr zur Zitadelle von Rachaya gehen. Das Programm konzentriert sich auf diese Ehrungen; es legt keine Verkehrswege oder Abweichungen fest.

Die Note des Premierministers vom 5. November sieht die Schließung aller öffentlichen Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden am Montag, dem 23. November, dem Jahrestag des 22. Sonntags vor. Die Notiz umfasst keine Geschäfte oder Privatschulen. Der nächste Arbeitstag nach dem Wochenende ist daher, vorbehaltlich des Zeitplans des betreffenden Dienstes, der Dienstag.

Brüssel: Zweiter EU-UK-Gipfel

António Costa, Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Andy Burnham treffen sich in Brüssel, um Bilanz über die Verpflichtungen zu ziehen, die beim ersten Gipfel in London im Mai 2025 eingegangen wurden. Der Europäische Rat gibt eine Ernennung an, die um 10.30 Uhr beginnt, d. h. um 11.30 Uhr in Beirut. Die Pressekonferenz wurde gegen 13.25 Uhr in Brüssel, 14.25 Uhr im Libanon angekündigt.

Lebensmittelhandel und ein begrenztes Jugendmobilitätsprogramm gehören zu den Themen, die London vorantreiben will. Diese Diskussionen bedeuten nicht die Rückkehr zur Freizügigkeit oder das Inkrafttreten neuer Regeln am Freitag. Zum Zeitpunkt der Schließung des Bulletins wurde kein endgültiger Text veröffentlicht.

Rohingya: London befiehlt Ausweisung des Militärattachés in Myanmar

Das Vereinigte Königreich gab am Donnerstag bekannt, dass es die Ausweisung des myanmarischen Militärattachés angeordnet und eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates gefordert habe. Der Ausweisungsbefehl bestätigt nicht seine tatsächliche Abreise, und der Antrag des Vereinigten Königreichs legt keinen Sitzungstermin fest. Am Freitag teilte der Sprecher der myanmarischen Präsidentschaft der Presse in Naypyidaw mit, dass das Urteil ungerecht sei.

Der Internationale Gerichtshof kam am Donnerstag zu dem Schluss, dass Myanmar im nördlichen Rakhine-Staat Völkermord an den Rohingya begangen hat, in einem Fall, der die Operationen von 2017 umfasste. Das Urteil betrifft die Verantwortung des Staates, nicht individuelle strafrechtliche Verurteilungen. Es ordnet Reparationen an, setzt aber noch keinen Entschädigungsbetrag fest. Die Reaktion der Regierung ändert nichts am Umfang des Urteils.

Kultur:Al-Fajrzurück zu den zimmern

Al-FajrFiktion, die sich während des Kampfes um die Unabhängigkeit des Libanon unter dem französischen Mandat befand, kehrte am 19. November nach den Programmen der Betreiber ins Theater zurück. Die Geschichte folgt Journalisten, die sich dem Mandat verschrieben haben. Ein Operator präsentiert eine 4K-Version mit einem remixten Soundtrack und überarbeiteten Szenen mit künstlicher Intelligenz. Es ist der Frühling eines fiktiven Films, nicht die Präsentation unveröffentlichter dokumentarischer Bilder von 1943. Stunden und Verfügbarkeit hängen von den Zimmern ab.

Fassade der Zitadelle von Rachaya. Archivfoto veröffentlicht im Jahr 2020, ohne Bezug zu Kfar Tebnits Hit und vor den diesjährigen Tributen. François El Bacha / Libnanews.

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