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Beit Beirut: Erinnerungsspuren bewahren

In Sodeco stellt ein Treffen, das diesen Freitag, den 20. November um 17 Uhr angekündigt wurde, die Erhaltung von Museen und Archiven in den Vordergrund.

Archivfotos: Libnanews, darunter François El Bacha. Narration: Synthetische Stimme.

https://libnanews.com/beit-beirut-preserver-les-traces-de-la-memoire/

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