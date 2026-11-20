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Beit Beirut: Erinnerungsspuren bewahren
In Sodeco stellt ein Treffen, das diesen Freitag, den 20. November um 17 Uhr angekündigt wurde, die Erhaltung von Museen und Archiven in den Vordergrund.
Archivfotos: Libnanews, darunter François El Bacha. Narration: Synthetische Stimme.
https://libnanews.com/beit-beirut-preserver-les-traces-de-la-memoire/
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