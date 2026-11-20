Donald Trump sagte, er beeilte sich nicht, eine Entscheidung über den Iran zu treffen, und verwies die Diskussion auf das neue Jahr. Als er gebeten wurde, aus China zurückzukehren, kündigte der US-Präsident kein Streikdatum oder die Aussetzung der Feindseligkeiten an. Der Senat lehnte einen Antrag auf Abzug der amerikanischen Streitkräfte separat ab.

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Donald Trump sagte am Donnerstag, den 19. November, dass er sich nicht beeilen würde, über den Iran zu entscheiden, und dass er ihn nach Beginn des Jahres sehen würde. Nach der Hypothese neuer Streiks separat befragt, verwies der US-Präsident die Diskussion auch auf das Nach-Neujahr. Er gab kein Datum der Operation oder eine formelle Aussetzung der Feindseligkeiten bekannt.

Kommentare zu Chinas Rückkehr

In einem Telefoninterview mit Axios während seiner Rückkehr aus China deutete Donald Trump an, dass er nicht voreilig sei, eine Entscheidung über den Iran zu treffen und dass er sehen würde, was nach Anfang des Jahres passieren würde. Er machte ähnliche Bemerkungen zu Reuters in seinem Flugzeug. Dieses Mal nach möglichen neuen Streiks gefragt, antwortete er, dass er nach dem neuen Jahr darüber sprechen würde.

Donald Trumps Standpunkt ist, wenn er sagt, er wolle es sich ansehen oder noch einmal darüber reden. Sie stellt weder einen festen Termin für eine Operation dar, noch stellt sie eine Verpflichtung dar, die Anwendung von Gewalt bis dahin auszuschließen. Dieser öffentliche Hinweis ist neu in den zuvor berichteten internen Diskussionen.

Eine separate Abstimmung im Senat

Am selben Donnerstag lehnte der US-Senat die Resolution H.Con.Res.93 ab, die den Rückzug der US-Streitkräfte aus den Feindseligkeiten gegen den Iran forderte. Die Ablehnung hat keinen militärischen Zeitplan festgelegt. Donald Trumps Abstimmung und Gespräche sind daher zwei verschiedene Schritte: Der Senat stimmte über einen Rückzugsantrag ab, während der Präsident öffentlich auf den Zeitpunkt verwies, zu dem er erneut über die Nachwirkungen des Konflikts sprechen wollte.

Die Erklärung Chinas nach dem Treffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen enthält keinerlei Verpflichtung zum Konflikt mit dem Iran. Das Interview des US-Präsidenten ist auch keine gemeinsame Ankündigung der drei Länder.

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