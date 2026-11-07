DRK: mindestens 33 Zivilisten in Cantine getötet

Ein Angriff, der der ADF zugeschrieben wurde, tötete mindestens 33 Zivilisten in Cantine, der östlichen Demokratischen Republik Kongo, laut einem vorläufigen Bericht, der am Freitag, dem 6. November, veröffentlicht wurde. Häuser brannten nieder und die Bewohner flohen. Der Leiter des örtlichen Krankenhauses berichtet auch über die Abreise von 180 Patienten, darunter Verdachtsfälle von Ebola und einer infizierten Person. Die offizielle Einschätzung muss noch konsolidiert werden, während die Verteilung der Patienten die Gesundheitsteams beunruhigt.

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Bei einem tödlichen Angriff in Cantine, der östlichen Demokratischen Republik Kongo, wurden mindestens 33 Zivilisten getötet. Diese Zwischenbewertung wurde am Freitag, den 6. November, von Vertretern der Zivilgesellschaft mitgeteilt. Der Angriff, der den Alliierten Demokratischen Kräften (ADF) zugeschrieben wird, verursachte auch die Flucht von Patienten, denen Ebola folgte.

Die bewaffneten Männer streikten in der Nacht vom Donnerstag, 5. auf Freitag, 6. November. Cantine, auch bekannt als Cantine-Aloya, liegt auf dem Territorium von Beni, Nord-Kivu. Häuser und Geschäfte brannten nieder. Die Bewohner verließen die Gemeinde, um anderswo in der Provinz Zuflucht zu suchen.

Ein mörderischer Angriff in Cantine auf die vorläufige Aufzeichnung

Justin Paluku, lokaler Vertreter der Zivilgesellschaft, meldete 33 Leichen und mehr als 50 verbrannte Häuser. Tchetche Aliamini, ein weiterer Vertreter der lokalen lebenden Kräfte, berichtete auch über die Entdeckung von 33 Opfern. Diese Zählungen wurden am Freitag von mehreren Medien und Nachrichtenagenturen weitergeleitet.

Die endgültige Zahl der Todesfälle bleibt jedoch noch zu bestimmen. Oberst Charles Omeonga, Verwalter des Territoriums Beni, bestätigte die Tötungen von Zivilisten und die Brände, die der ADF zugeschrieben wurden. Er stellte fest, dass schwere Regenfälle komplizierte militärische Operationen und Untersuchungen.

Die verfügbaren Informationen erlauben es daher nicht, die 33 Todesfälle als abgeschlossene offizielle Bewertung darzustellen. Lokale Quellen berichten auch von Opfern in benachbarten Nachbarschaften und Sektoren. Die Forschung muss das Ausmaß des menschlichen Verlustes klären.

Die lokale Presse berichtet von der Zerstörung von Häusern, Motorrädern und einem Fahrzeug. Es beschreibt Abfahrten nach Beni und Butembo. Der Gebietsverwalter ging am Freitag nach Cantine, um die Situation zu sehen.

Patienten verlassen Krankenhaus in Gefahr

Der Angriff traf ein Gebiet, das vor der Ebola-Epidemie stand. Christian Kakule, medizinischer Direktor des Krankenhauses Kelekele in Cantine, sagte einer Nachrichtenagentur, dass 180 Patienten geflohen seien. Dazu gehörten Verdachtsfälle und eine Person, deren Infektion bestätigt worden war. Er berichtete, dass er etwa 50 Meter von der Einrichtung Häuser erschoss und verbrannte.

In einer anderen Presseaussage erklärte der Arzt, dass ein bestätigter Patient und fünf Verdachtsfälle die Räumlichkeiten verlassen hätten. Diese zweite Zählung betrifft die Menschen, die für Ebola gefolgt sind, nicht alle Patienten im Krankenhaus.

Die Verbreitung von Menschen unter Überwachung beunruhigt das Gesundheitsteam. Es erschwert ihre Verwaltung und die Nachverfolgung von Kontakten. Der Arzt fürchtet eine weitere Übertragung. Zu diesem Zeitpunkt stellt dieses Risiko keine Bestätigung einer durch den Angriff verursachten neuen Kontamination dar.

Vertriebene Menschen mit Unsicherheit und Ebola

Die Zivilgesellschaft in Baswagha-Lubena appellierte am Freitag an die Einwohner, die aus Cantine geflohen waren. Sie forderte sie auf, die Ebola-Präventionsmaßnahmen während ihrer Vertreibung zu respektieren. Sein Präsident, Tchetche Aliamini, bedauerte die Bedingungen, unter denen die Bevölkerung das Gebiet verließ.

Lokale Radiosender beschreiben einen Zustrom von Menschen auf den Straßen. Ein anonym befragter Bewohner meldete auch variable Transportpreise nach Beni und Butembo. Diese Bewegungen fügen Familien, die nach einem sicheren Ort suchen, unmittelbare Schwierigkeiten hinzu.

Nord-Kivu ist einer der Hauptausbrüche der Epidemie. Die kongolesischen Behörden haben seit ihrer Erklärung im Mai mehr als 10.000 Infektionen und mehr als 5.000 Todesfälle im Land registriert. Unsicherheit behindert bereits die Arbeit von Betreuern.

In Cantine betreffen die nächsten erwarteten Informationen die konsolidierte Bewertung des Angriffs, den Standort der Patienten, die das Krankenhaus verlassen, und die Bedingungen für eine sichere Rückkehr der Bewohner.

Kredit für Illustration

Archivfotografie: MONUSCO Patrouille bei Beni im Jahr 2015. Es stellt nicht den Angriff vom November 2026 dar. Foto: MONUSCO / Myriam Asmani. Boxen und Titration Libnanews, lizenziertCC BY-SA 2.0.Originalfoto.

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