In Cordes-sur-Ciel unterstützten zwischen 200 und 300 Menschen einen sanktionierten College-Studenten nach einem Kreuz mit einem palästinensischen T-Shirt am 9. November. Der geplante Disziplinarrat fand nicht statt. Die Konten unterscheiden sich zwischen Verschiebung und Löschung, ohne dass die endgültige Aufgabe der Datei festgestellt wird. Die Familie und ihre Anhänger fordern die Reaktion der Institution heraus, während die Eltern die Spannungen anprangern. Das Schulumfeld schützt eine geregelte Meinungsfreiheit, aber die schriftlichen Gründe für die Sanktion bleiben unbekannt.

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In Cordes-sur-Ciel, Tarn, unterstützten am Montag, den 9. November zwischen 200 und 300 Menschen einen 12-jährigen Studenten. Der Student war nach einem Crossrun mit einem T-Shirt in den Farben Palästinas vorübergehend ausgeschlossen worden. Der für diesen Tag vorgesehene Disziplinarrat fand nicht statt. Aus den am 11. November vorliegenden Informationen lässt sich nicht schließen, dass ein Verfahren endgültig eingestellt wurde.

Ein Palästina-T-Shirt im Herzen der Mobilisierung

Eltern, Studenten und gewählte Beamte trafen sich vor dem Val de Cérou College, laut Berichten der französischen Presse. Ihre Beteiligungsschätzungen reichen von über 200 bis fast 300. Der Zweck der Kundgebung war es, den Jungen zu unterstützen und die disziplinarische Reaktion der Institution herauszufordern.

Die Mobilisierung übertraf jedoch ihre einzige Datei. Eltern berichteten auch von Schwierigkeiten im Dialog mit dem Management. Andere fürchteten die Folgen der Kontroverse über die Schulbildung ihrer Kinder. Diese unterschiedlichen Positionen haben die Bildungsgemeinschaft durchlaufen, ohne dass sie in einem einzigen Lager zusammengefasst werden konnten.

Die Lehrer übten am Montag ihr Rücktrittsrecht aus, so die regionale Presse, die über eine Unterbrechung der Kurse berichtet. Einige Eltern äußerten sich besorgt über die Versammlung und ihre politische Dimension. Ihre Interpretation des Konflikts unterscheidet sich von der der Anhänger des Kollegiums, die die Reaktion des Establishments für unverhältnismäßig halten.

Das Kreuz vom 13. Oktober am Ursprung der Akte

Die Fakten stammen aus dem 13. Oktober 2026. Während des vom College organisierten Kreuzes trugen der Student und die Kameraden palästinensische Kleidung. Die veröffentlichten Geschichten rufen auch eine Flagge hervor. Das Management rief die Gendarmerie an, dann folgten vorübergehende Ausschlüsse.

Die berichtete Dauer für den 12-Jährigen variiert zwischen einer Woche und acht Tagen. Andere Studenten erhielten zwei Tage Ausschluss. Die Quellen unterscheiden sich auch in der Anzahl. Ohne Zugang zu schriftlichen Entscheidungen verhindern diese Unterschiede, dass eine genaue Zählung als endgültig festgelegt dargestellt wird.

Bei der Kontroverse geht es nicht nur um die Farben der Flagge. Mehrere Medienberichte erwähnen die Inschrift « Intifada 48 » oder « Intifada 1948 ». Eine frühere Meinungsverschiedenheit über ein T-Shirt wird ebenfalls gemeldet. Die Erzählungen beschreiben jedoch nicht alle auf die gleiche Weise die Kleidung, die in jeder Episode getragen wird.

Diese Elemente müssen unterschiedlich bleiben. Das Tragen eines nationalen Symbols, eine politische Botschaft, die angebliche Unterrichtsverweigerung und eine mögliche Schulstörung sind keine austauschbaren Tatsachen. In Ermangelung einer zugänglichen Disziplinarbenachrichtigung ist es nicht möglich festzustellen, welche spezifischen Gründe in der Sanktion rechtlich begründet sind.

Unterstützung Herausforderungen unverhältnismäßige Reaktion

Die Familie und ihre Anhänger bestreiten die Behandlung von College-Studenten, so die von der Presse gesammelten Zeugnisse. Sie stellen Kleidung als Ausdruck seiner Verbundenheit mit Palästina dar. Die Intervention der Gendarmen nimmt einen wichtigen Platz in ihrer Kritik ein.

In einer Resolution vom 8. November verurteilte die Association France Palestine Solidarité die Ausschlüsse und forderte eine Kundgebung. Sie verteidigte das Recht junger Menschen, ihre Identität auszudrücken, und hielt die Reaktion auf die Geste der Schülerin für ungerecht. Diese Position geht von einer Vereinigung aus, die sich verpflichtet hat, die Palästinenser zu unterstützen; sie stellt keine rechtliche Entscheidung über die Akte dar.

Die Tarn CGT kritisierte auch die Polizeiintervention, laut einem Interview, das von einem regionalen Radiosender ausgestrahlt wurde. Sein Vertreter war der Meinung, dass ein Bildungsaustausch Vorrang haben sollte. Diese Reaktionen unterstreichen die Herausforderung der angewandten Methoden, über die Debatte über die T-Shirt-Botschaft hinaus.

Ein Disziplinarrat, der nicht stattgefunden hat

Der für den 9. November vorgesehene Rat sollte die Situation des Jungen untersuchen, wobei das Risiko eines dauerhaften Ausschlusses in den Transkripten erwähnt wurde. Die konsultierten Quellen treffen keine endgültige Ausschlussentscheidung.

Mehrere lokale Medien berichteten, dass das Management des Tarn National Education Department die Sitzung abgesagt hatte. Andere sprechen von einer kontextbezogenen Verschiebung. Dieser Unterschied im Vokabular bleibt wichtig: Die Entfernung einer Sitzung beweist nicht allein, dass die Verwaltung frühere Sanktionen gestrichen oder auf weitere Maßnahmen verzichtet hat.

Am 11. November fand Libnanews kein öffentliches Kommuniqué des Rektorats oder des Verwaltungsrats des Kollegiums, in dem sie ihre ausführlichen Gründe darlegten. Ein regionaler Radiosender zeigt an, dass ein Austausch noch die Familie, den Schüler und die Abteilungsdienste zusammenbringen muss. Die Ergebnisse dieses Treffens konnten nicht überprüft werden.

Meinungsfreiheit und Schulregeln

Der Bildungskodex gibt Schülern und Gymnasiasten Informations- und Meinungsfreiheit. Artikel L511-2 sieht die Achtung des Pluralismus und der Neutralität vor. Ihre Ausübung darf die Bildungsaktivitäten nicht stören. Die Geschäftsordnung legt auch die Rechte und Pflichten in der Niederlassung fest.

Das Verbot von Zeichen, die angeblich eine religiöse Zugehörigkeit zeigen, fällt in den Anwendungsbereich von Artikel L141-5-1. Eine Nationalflagge allein reicht nicht aus, um eine religiöse Demonstration zu etablieren. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Beurteilung einer Botschaft oder eines Verhaltens in einer bestimmten Schulsituation.

Artikel R511-13 unterscheidet insbesondere den auf acht Tage begrenzten vorübergehenden Ausschluss vom endgültigen Ausschluss. Diese allgemeinen Regeln ermöglichen es nicht, Cordes-sur-Ciels Sanktion für legal oder illegal zu erklären, ohne ihre Grundlage und das Verfahren zu kennen. Daher wird eine Klärung der administrativen Folgemaßnahmen erwartet.

Bild der Illustration: Palästinensische Flagge. Triebwerk Akyurt/Pexels. Dieses Foto stellt nicht das College oder die Versammlung von Cordes-sur-Ciel dar.

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