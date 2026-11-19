Die Vereinigten Staaten bieten bis zu 5 Millionen Dollar für Informationen über die Entführung und illegale Inhaftierung von Layla Shweikani in Syrien. Das Rewards for Justice Programm bietet eine dokumentierte Datei für mehrere Jahre. Es bedeutet nicht, dass eine Festnahme gerade erst eingegriffen hat oder dass die Umstände seines Todes vollständig bekannt sind. Die im Jahr 2018 gemeldete Sterbeurkunde und die im Jahr 2024 angekündigten US-Strafverfolgungen beleuchteten den Umfang dieser Berufung.

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Vereinigten Staaten bieten bis zu 5 Millionen Dollar für Informationen über die Entführung und illegale Inhaftierung von Layla Shweikani, einer US-amerikanischen Humanitärin, die 2016 in Syrien verschwand. Rewards for justices offizielle aufzeichnung stellt seinen fall in den vordergrund, ohne die entdeckung seiner leiche oder verhaftung anzukündigen. Sie bezieht sich auf eine mutmaßliche Hinrichtung in Saydnaya am 28. Dezember 2016.

Was Washington sucht

Das Angebot umfasst die Umstände der Entführung und Inhaftierung. Die 5-Millionen-Dollar-Grenze ist weder eine Garantie für einen Informanten noch eine Prämie, die ausschließlich mit der Gefangennahme einer verantwortlichen Person verbunden ist. Die US-Programmaufzeichnung identifiziert Jamil Hassan, den ehemaligen Chef des Geheimdienstes der Luftwaffe, und Abdul Salam Fajr Mahmoud, den ehemaligen Leiter des Gefängnisses, als zwei Männer, die noch auf der Flucht sind und möglicherweise wichtige Informationen haben.

Diese Informationssuche muss von bereits eingeleiteten Strafverfahren unterschieden werden. Die Stellungnahme stellt kein neues Urteil dar und begründet nicht allein die individuelle Verantwortung für das Verschwinden der humanitären Hilfe.

Gemeldeter Tod seit 2018

Layla Shweikanis Datei beginnt nicht mit diesem Anruf. In einer Mitteilung vom 19. März 2019 berichtete das Syrische Menschenrechtsnetzwerk, dass es den UN-Sonderberichterstatter für außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen beschlagnahmt habe. Die Organisation verhaftete ihn am 19. Februar 2016 und berichtete, dass seine Familie am 18. November 2018 in Damaskus eine Sterbeurkunde erhalten hatte.

Nach diesem Dokument, wie von der Organisation beschrieben, war das Todesdatum der 28. Dezember 2016. Das Netzwerk wies dann darauf hin, dass die syrischen Behörden den Mord nicht anerkannt hätten und dass seine Angehörigen Repressalien durch die Sicherheitsdienste befürchteten, wenn sie eine Beschwerde einreichen würden.

Diese chronologie erklärt die notwendige vorsicht: ein administrativ aufgezeichneter tod, der bericht über die haftbedingungen und die gerichtliche ermittlung der todesumstände sind drei verschiedene elemente. Den Fall heute als ein Verschwinden darzustellen, von dem niemand über das Ergebnis berichtet hätte, würde die Informationen, die acht Jahre lang veröffentlicht wurden, löschen.

Zwei ehemalige Beamte bereits in den Vereinigten Staaten verfolgt

Am 9. Dezember 2024 kündigte das US-Justizministerium die Aufhebung der Siegel wegen einer Anklage gegen Jamil Hassan und Abdul Salam Mahmoud vor dem Bundesgericht des Northern District of Illinois an. Die Anklage beinhaltete eine Vereinbarung, das Kriegsverbrechen der grausamen und unmenschlichen Behandlung von Zivilgefangenen, einschließlich US-Bürgern, zu begehen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft überwachte Hassan ein Netzwerk von Haftanstalten, bestehend aus dem Gefängnis auf dem Militärflughafen Mezzeh in der Nähe von Damaskus, während Mahmoud für die Operationen in dieser Einrichtung verantwortlich war. Die angeblichen Tatsachen betrafen den Zeitraum von Januar 2012 bis Juli 2019. Das Kommuniqué kündigte Haftbefehle an und präzisierte, dass beide Angeklagten auf freiem Fuß blieben. Er erinnerte auch daran, dass eine Anklage keine Verurteilung ist und dass Schuld vor Gericht bewiesen werden muss.

Mezzeh sollte daher nicht mit Saydnaya verwechselt werden, dem angeblichen Hinrichtungsort, der in der Mitteilung über Layla Shweikani erwähnt wird. Der neue Informationsaufruf ist Teil einer bereits dokumentierten Aufzeichnung, zeigt jedoch nicht an, dass alle Phasen seiner Inhaftierung, die genauen Umstände seines Todes oder alle Verantwortlichkeiten gerichtlich festgelegt wurden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews