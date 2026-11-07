Frankreich: Gewerkschaften entscheiden am Montag über Fortsetzung

Die Sozialkonferenz am 9. November in Matignon wird sich auf Löhne und Kaufkraft konzentrieren. Die Interunion wartet auf ihr Ergebnis, um über die nächsten Mobilisierungen zu entscheiden.

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Die Demonstrationen an diesem Samstag, dem 7. November in Frankreich gehen einem politischen Treffen am Montag in Matignon voraus. Premierminister Sébastien Lecornu wird Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen zu einer Sozialkonferenz über Kaufkraft und Löhne zusammenbringen. Die Interunion kündigte an, dass sie über die Weiterverfolgung der Mobilisierung nach diesem Treffen entscheiden werde.

Ein Termin wurde am 5. November angekündigt

Diecommunique de Matignon, veröffentlicht am 5. Novemberbestätigt das Datum Montag, den 9. November. Der Minister für Arbeit und Solidarität muss seine Konsultationen bis Sonntag abschließen. Gleichzeitig führt der Minister für Maßnahmen und öffentliche Finanzen die Gespräche mit Vertretern von Beamten fort.

Das Kommuniqué legt somit einen Zeitplan für die Diskussionen fest. Es werden keine bereits beschlossenen Lohnerhöhungen oder Vereinbarungen mit den Sozialpartnern genannt.

Gewerkschaftsorganisationen erwarten Antworten

In aerklärung vom 5. November und herausgegeben am 6. November vom CGT-StaatAcht Organisationen geben an, dass sie sich am Montag nach Matignon wieder treffen werden, um die Bewegung zu stoppen. Der Text wird von CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU und Solidaires unterzeichnet.

Sie bedingen das Ende der Mobilisierung, um auf die Forderungen von Angestellten, Beamten, Jugendlichen und Rentnern zu reagieren. Sie bedauern in dieser Erklärung auch das Fehlen von Ernennungen für Beamte und Jugendliche, während sie das angekündigte Treffen mit privaten Vertretungsorganisationen zur Kenntnis nehmen.

Diese Position bleibt eine Gewerkschaftserklärung. Gespräche mit Vertretern des öffentlichen Dienstes werden in der Pressemitteilung der Regierung erwähnt.

Das Smic bleibt in der Diskussion

Gemäßbericht von LCP veröffentlicht am 6. NovemberJean-Pierre Farandou erwähnte auf TF1 die Möglichkeit, das monatliche Smic über 1.500 Euro netto zu tragen. Der Minister stellte jedoch klar, dass diese Entwicklung nicht erreicht wurde und noch diskutiert wird.

LCP berichtet auch, dass Marylise Léon, Generalsekretärin der CFDT, eine Erhöhung des monatlichen Smic um 100 Euro fordert. Dies ist die Bitte der Organisation, im Unterschied zu einer Regierungsentscheidung.

Die Konferenz am Montag und das anschließende Gewerkschaftstreffen sind daher die nächsten angekündigten Fristen. Sie greifen in diesem Stadium einer Vereinbarung oder einem Stopp von Demonstrationen nicht vor.

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