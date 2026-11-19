ICOMOS Libanon fordert die Entfernung der Betonbasis in Nahr al-Kalb und die Sanierung des Geländes. Seine Warnung vom 17. November zeichnet den Schutz der Stelen und die Erhaltung ihrer Umgebung aus. UNESCO-Statuten gelten nicht als Weltkulturerbe. Eine tatsächliche Demontage ist noch nicht bestätigt.

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ICOMOS Libanon fordert die Entfernung der Betonbasis für einen Pol in Nahr al-Kalb. In einer am 17. November 2026 veröffentlichten Warnung forderte das Nationalkomitee auch die Wiederherstellung des Vorgebirges und die Umsiedlung des Projekts. Diese Intervention von Erbe-Experten verlängert die Kontroverse um die Baustelle. Sie stellt keine neue Verwaltungsentscheidung oder eine Feststellung des Abrisses dar.

Nahr al-Kalb: Schutz der Umgebung der Stelen

Der Ausschuss beschreibt einen geplanten Mast von 16 Metern über dem Tunnel. Er stellte seine Lage, seine Dimensionen und die Modalitäten des Projekts in Frage, nicht die Anwesenheit der libanesischen Flagge. Nach seiner Analyse würde die Struktur die Beziehung zwischen Inschriften, Felsen und Landschaft verändern. Es bezieht sich auch auf Risiken im Zusammenhang mit Ankern und Belastungen auf dem Vorgebirge.

ICOMOS fordert eine Erbe- und visuelle Folgenabschätzung vor einer alternativen Wahl. Er fordert eine rechtliche Abgrenzung des Gebiets und seiner Schutzzone sowie eine bessere Koordinierung der Verwaltungen. Der Ausschuss bietet seine Expertise kostenlos an, um nach einer anderen Lösung zu suchen. Diese Anträge belegen nicht, dass eine Registrierung zerstört wurde.

Eine bereits offene administrative Kontroverse

Am 9. November hatte Libnanews die Ankündigung des Kulturministeriums über die Einstellung der Arbeit detailliert beschrieben. Ghassan Salamé hatte die Intervention von Innenminister Ahmad Hajjar beantragt. Kultur behauptete, sie habe keine Genehmigungen für die Betonbasis erteilt und erinnerte daran, dass eine im November 2025 beschlossene Aussetzung weiterhin anwendbar sei.

Die Gemeinde Dbayeh, Zuk al-Kharab, Aukar und Haret al-Bellaneh verteidigten in ihrer Präsentation 2025 ein Projekt zur Entwicklung des Geländes. Es stützte sich auf vorherige Konsultationen und Vereinbarungen sowie einen Standort ohne Registrierung. Diese alte Position ist nicht die Antwort auf die Warnung vom 17. November. Es erlaubt auch nicht den Abschluss einer Genehmigung für die strittigen Arbeiten.

Erinnerung an die Welt bedeutet nicht Welterbe

Die beiden Anerkennungen sind unterschiedlich. Die UNESCO bestätigt die Registrierung von Stelen im World Memory Register im Jahr 2005. Die archäologische Stätte steht seit dem 11. Juli 2019 auch auf der Liste des libanesischen Weltkulturerbes. Diese Liste vereint die Güter, die der Staat vorschlagen will: Sie stellt keine Inschrift auf der Welterbeliste dar.

Die vom Libanon vorgelegte Akte unterstreicht die Rolle dieses Küstenübergangs, etwa 15 Kilometer nördlich von Beirut. Die Reliefs und Inschriften zeugen von den Mächten, die von der Antike bis zur Gegenwart durchgegangen sind. Ihr Interesse ist auch auf ihre Konzentration am gleichen Ort zurückzuführen.

Über die am 9. November bekannt gegebene Entscheidung hinaus muss das materielle Schicksal der Basis noch festgestellt werden. Die konsultierten Quellen bestätigen nicht seine Entfernung, Fertigstellung oder Annahme eines neuen Standorts.

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