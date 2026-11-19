Eine Zollerfassung nach Beirut, Tel Aviv und Larnaca belebt die Frage nach den Kosten für den Zugang zum Libanon. Ohne verwirrende Angebote und Marktvergleiche, bittet dieser Leitartikel MEA und den Staat um Konten: Preistransparenz, zugängliche Alternativen und strenge Messung des Dienstes für Reisende.

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Editorial Libnanews · Newsdesk

Indem man den Charme des Libanon verkauft, ohne den Preis seines Zugangs zu behandeln, wird die Tourismuspolitik mit Werbung verwechselt. Ein Vergleich der Tickets für unsere Redaktion wirft eine berechtigte Frage auf: Was ist der Aufenthaltsort, wenn der Transport bereits einen entscheidenden Teil des Budgets absorbiert? Die MEA muss auf ihre Angebote reagieren. Der Staat muss während des gesamten Dienstes antworten.

Auf dieser Aufnahme erscheint eine Rundreise nach Paris-Charles-de-Gaulle-Beirut bei 1.673 C$ pro Reisendem. Paris-Tel-Aviv wird bei 726 kanadischen Dollar, Paris-Larnaca bei 690 geschrieben. Die drei vorgestellten Routen sind direkt, mit angekündigten Zeiten von 4:15 Uhr bis 4:25 Uhr. Der Betrag für Beirut ist das 2,30-fache von Tel Aviv und das 2,42-fache von Larnaca.

Diese Zahlen verdienen es, betrachtet und nicht überinterpretiert zu werden. Die Abfahrts- und Rückgabedaten, Gepäck- und Tarifbedingungen sind in der Übermittlung nicht enthalten. Dieses Bild stellt daher keinen Vergleich mit identischen Diensten oder dem aktuellen Durchschnittspreis dieser Destinationen dar. Es zeigt ein gepostetes Angebot, keine statistische Umfrage des Marktes. Aber die politische Frage, die sie aufwirft, verschwindet nicht mit diesem Vorbehalt: Wie kann man ein Ziel attraktiv machen, wenn sein Zugang für den Reisenden das erste Hindernis wird?

Preis auf Anweisung Von Paris-CDG R/A pro Passagier Beirut

MEA, betrieben von Air France

Direkt, 4:15 Uhr 1 673 CAD Tel Aviv

El Al

Direkt, 4.25 Uhr 726 CAD Larnaca

Air France, betrieben von Cyprus Airways

Direkt, 4:15 Uhr 690 CAD Erklärung an den Herausgeber zur Verfügung gestellt, in kanadischen Dollar. Nicht sichtbare Daten, Gepäck- und Tarifbedingungen: Dies ist kein Marktvergleich mit identischen Dienstleistungen oder eine Garantie für die aktuelle Verfügbarkeit. Originaltabelle; Fang nicht reproduziert.

Das Logo sagt nicht alles über das Ticket aus

Ein Detail verbietet den schnellen Prozess. Der Flug nach Beirut heißt Middle East Airlines, aber die Erfassung spezifiziert, dass es von Air France betrieben wird. Die Strecke nach Larnaca wird als Air France vermarktet und von Cyprus Airways betrieben. Dies ist keine einfache Konfrontation zwischen drei Unternehmen, die ihre eigenen Passagiere in ihren eigenen Flugzeugen befördern.

Code-Sharing ist Teil des Betriebs von Luftnetzen. Air France gab am 20. Juli 2026 eine Vereinbarung mit Cyprus Airways bekannt, deren Code seit dem 7. Juli auf den Flügen seines Partners Paris-Larnaca angebracht ist. Diese Organisation kann den kommerziellen Zugang zu einem Link erweitern. Es erlaubt nicht, anhand einer Erfassung festzustellen, wer jede Komponente des angezeigten Betrags festgelegt hat oder welches andere Angebot für denselben Sitzplatz verfügbar war.

Die Kritik an der MEA muss daher fair sein. Das Unternehmen legt nicht unbedingt alle Preiskomponenten für den Libanon fest. Sie ist jedoch gegenüber Reisenden für unter ihrem Namen vermarktete Angebote und für deren Transparenz rechenschaftspflichtig. Code-Sharing ist keine ausreichende Antwort auf die Frage, warum es kostet, nach Beirut zu kommen. Eine nationale Fluggesellschaft muss in der Lage sein, ihre Verfügbarkeiten, ihre Tarife und das Interesse ihrer Vereinbarungen für Reisende, nicht nur für ihr Netz, zu erklären.

Ein Ziel wird auf Kosten des gesamten Aufenthalts beurteilt

Der Reisende behält sich keinen Slogan vor. Es addiert das Ticket, Gepäck, Unterkunft, Reise und was es vor Ort ausgeben kann. Für diejenigen, die zwischen mehreren Destinationen zögern, können zusätzliche Flugkosten das Interesse eines billigeren Hotels oder eines attraktiven Restaurants annullieren. Es kann auch die Aufenthaltsdauer, die Anzahl der Ausreisenden oder die Ausgaben für Aktivitäten verringern. Dies sind wirtschaftliche Mechanismen, nicht quantifizierte Verluste, die gemessen werden könnten.

Die Diaspora sollte auch nicht als eine erworbene Nachfrage angesehen werden. Familienbindung kann Reisen besonders wichtig machen; es macht das Budget nicht unbegrenzt. Die Rückkehr in das Land als emotionalen Beweis zu präsentieren, während die Kosten aus der Debatte herausgelassen werden, bedeutet, Familien zu bitten, mit ihren Ersparnissen eine Schwierigkeit des Zugangs zu lösen, die die gesamte Tourismuswirtschaft betrifft.

Es ist jedoch notwendig, ehrlich zu vergleichen. Ein Angebot ohne Koffer im Laderaum ist nicht automatisch ein Angebot wert, das eines enthält. Transavia gibt beispielsweise an, dass die Option für großes Handgepäck bezahlt wird und dass der Preis je nach Ziel, Flug und Buchungszeit variiert. Änderungsbedingungen, Zeitpläne und Korrespondenz zählen ebenfalls. Eine ernsthafte Debatte muss sich gegen gleichwertige Körbe stellen und nicht das teuerste Ticket auf der einen Seite und einen Anrufpreis auf der anderen Seite auswählen.

Die Einsätze sind nicht auf große Hotels beschränkt. In der Präsentation ihrer am 26. Oktober 2026 veröffentlichten Bewertung des libanesischen Tourismus identifiziert die Internationale Arbeitsorganisation ein Potenzial im kulturellen, ländlichen und ökologischen Tourismus, verbunden mit dem Bedarf an Fähigkeiten und besseren Arbeitsbedingungen. Die Verbindung mit dem Flugticket ist wirtschaftlich: Diese Aktivitäten brauchen Besucher, die nach ihrer Ankunft ein Budget behalten können, nicht nur von einem Ziel, das in den Kommunikationskampagnen anwesend ist.

Die Rentabilität eines Unternehmens ist nicht die gesamte Tourismuspolitik

Die Haftungsfrage ist umso weniger abstrakt, als es sich bei MEA nicht um ein Unternehmen ohne Verbindung zu Behörden handelt. In seiner im April 2026 veröffentlichten Diagnose stellt der Internationale Währungsfonds die Bank of Lebanon als seinen kontrollierenden Aktionär dar und stellt fest, dass die geprüften Abschlüsse des Unternehmens nicht öffentlich sind. Dies stellt keine Illegalität dar. Dies wiederum verlangt Transparenz über die Strategie eines Unternehmens, dessen Zugang zum Land teilweise abhängig ist.

Ohne detaillierte Daten zu den Kosten und Einnahmen dieser Angebote ist es unmöglich, die Margen zu berechnen.

Das Problem geht daher über die MEA hinaus und betrifft es direkt. Der Staat trägt eine Verantwortung für die Marktzugangsbedingungen und die Kohärenz seiner Tourismuspolitik. Carrier haben ihre auf dem kommerziellen Angebot. Die Händler müssen die Dienste lesbar und den Betreiber wirksam machen. Die MEA muss auf ihre Angebote reagieren; Der Staat muss Alternativen zugänglich machen.

Weniger Slogans, mehr Rechenschaftspflicht

Ein erster Schritt wäre die Veröffentlichung einer transparenten Beobachtungsstelle über die Kosten für den Zugang zum Libanon: die gleichen Abflugstädte, die gleichen Aufenthaltsdaten, die gleichen Buchungszeiten, von den Verbindungen unterschiedene Direktflüge, Gepäck und die im Vergleich enthaltenen Bedingungen. Eine monatliche Tabelle könnte identischen Aufenthalten folgen, die an dreißig, sechzig und neunzig Tagen vor der Abreise gekauft wurden, und dann zwischen Schulferien und Nebenzeiten unterscheiden. Die vorgeschlagenen Frequenzen und Sitze sollten pro tatsächlichem Flug gezählt werden, nicht nach der Anzahl der angezeigten kommerziellen Codes. Mehrere Preisniveaus sollten befolgt werden, anstatt ein einziges Werbeminimum. Es wäre ein nützlicher Vorschlag für eine öffentliche Politik und kein vorläufiges Urteil gegen ein Luftfahrtunternehmen.

Von dieser Basis aus muss die Regierung echte Alternativen zur Verfügung stellen: um die Versorgungshindernisse zu identifizieren, die angekündigten Kapazitäten mit den tatsächlich vermarkteten Sitzen zu vergleichen und die Ergebnisse ihrer Gespräche mit den Unternehmen zu veröffentlichen. Die Ergebnisse sollten anhand überprüfbarer Indikatoren beurteilt werden: Verfügbarkeit von Sitzplätzen, volle Kosten für den Reisenden und regelmäßiger Service. Öffentliche Gelder und Energie sollten verwendet werden, um Reisen zu ermöglichen, nicht um Slogans zu finanzieren, die die Ankunftsrechnung intakt lassen.

Libanon muss nicht versprechen, dass es immer das billigste Ziel sein wird. Sie muss aufhören, die Zugänglichkeit als zweitrangiges Thema zu behandeln. Wir können die Welt nicht einladen, das Land zu entdecken, und dann den Preis für den Eintritt als eine Angelegenheit betrachten, die niemand beantworten müsste.

Titelbild: Airbus A320 MEA beim Start von Beirut, 14. Juni 2014.Flo Weiss,CC BY-SA 4.0. Komposition Libnanews unter der gleichen Lizenz: proportionale Reduktion, ganzes Foto und Titel aus dem Bild.

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