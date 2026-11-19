Der Sicherheitsrat soll die Resolution 1701 heute Nachmittag unter vier Augen prüfen. Im Libanon forderte Rodolphe Haykal die Fertigstellung von UNIFIL und das Industrieministerium spezifizierte die notwendigen Zertifikate für die Betriebe. In Shenzhen begann das Treffen zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin, ohne eine bestätigte Vereinbarung. Der neue IEA-Bericht unterscheidet die Szenarien auf Ormuz von den Prognosen. In Riad berichten mehrere Zeugenaussagen über Schäden am Turm des saudischen Staatsfonds ohne menschliche Bilanz.

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Donnerstag, 19. November 2026, Ausgabe mittags in Beirut.Der Libanon wartet auf die Konsultationen des Sicherheitsrates zur Resolution 1701, während der Armeekommandeur den Abschluss der UNIFIL-Mission fordert. In Shenzhen eröffneten Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin ihr Treffen auf drei. Energie bleibt im Mittelpunkt der regionalen Sorgen, mit einem neuen UVP-Bericht über die Risiken im Zusammenhang mit der Ormuz-Straße.

Libanon: UN-Konsultationen um 17.00 Uhr, ohne Abstimmung

Der Sicherheitsrat soll am Donnerstag geschlossene Konsultationen zur Umsetzung der Resolution 1701 abhalten. Der Zeitplan der Vereinten Nationen wird für 10 Uhr in New York und 17 Uhr in Beirut festgelegt. Er bezog sich auf den Bericht S/2026/905 und andere Fragen.

Dieses Format entspricht nicht einer öffentlichen Abstimmungssitzung. In dieser Agenda wird keine Änderung des Mandats oder eine neue Entscheidung angekündigt. Die im Anschluss an die Konsultationen geäußerten Standpunkte sollten von jedem angenommenen Text unterschieden werden. Die Akte bleibt von zentraler Bedeutung für den Einsatz der libanesischen Armee im Süden und die Überwachung der Grenzlage.

Haykal bittet um Vorbereitung des Post-FINUL

In seiner Agenda zum 83. Jahrestag der Unabhängigkeit, die am 19. November veröffentlicht wurde, fordert Rodolphe Haykal das Militär auf, seine Vorbereitungen für das Ende der UNIFIL-Mission fortzusetzen. Der Armeekommandeur bekräftigt den fortgesetzten Einsatz im Süden und die Ausweitung der staatlichen Autorität auf das gesamte Territorium.

Er verknüpft dieses Ziel mit dem Grundsatz, Waffen dem Staat vorzubehalten. Dieser Text legt eine institutionelle Ausrichtung fest; er kündigt keine neuen Operationen oder zusätzliches Personal an. Sie ist unabhängig von den heute Nachmittag in New York geplanten Konsultationen. Aus dieser Erklärung von heute Morgen kann kein Ergebnis abgeleitet werden.

Im Süden berichteten libanesische Medien von einer Explosion in Kfar Tebnit in der Nacht vom 18. zum 19. November und schrieben sie der israelischen Armee zu. Die konsultierten Informationen erlauben es nicht, den genauen Zeitpunkt festzulegen, das Ziel zu bestätigen oder eine menschliche Bewertung zu liefern.

Industrie: getrennte Zertifikate und Befreiung

Das Industrieministerium hat die Regeln des Industriezertifikats und des Zertifikats für die Einfuhr von Maschinen veröffentlicht. Die Ordnung 87/1 unterscheidet Situationen nach der Lizenz der Einrichtung und dem Status ihrer Datei. Die Bescheinigung kann insbesondere für eine zugelassene Anlage bis zu einem Jahr gültig sein.

Die Einfuhrbescheinigung betrifft Betriebe mit einer gewerblichen Baugenehmigung. Der vorgeschlagene Vorteil bezieht sich auf Zölle auf Ausrüstungen, die für ihre Industrie bestimmt sind. Sie stellt keine allgemeine Befreiung von der Mehrwertsteuer oder allen Steuern dar.

Der Text erlaubt auch, dass ein Antrag nach einem Monat abgelehnt wird, wenn der Antragsteller die angeforderten Dokumente oder Verfahren nicht ausfüllt. Diese Frist ist daher weder eine Garantie noch eine automatische Genehmigung. Das Zertifikat ist nicht für die Qualitäts- oder Sicherheitszertifizierung gültig.

Shenzhen: Drei-Wege-Meeting eröffnet

Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin eröffneten ihr trilaterales Treffen in Shenzhen, wie von der offiziellen chinesischen Agentur bestätigt. Die Eröffnungserklärungen beziehen sich auf internationalen Frieden und nukleare Arsenale. Sie stellen keine Vereinbarung dar: In den für diese Ausgabe verifizierten Elementen wird kein gemeinsamer Text über die Ukraine, den Iran oder die Rüstung festgelegt.

Diesem Treffen gingen bilaterale Gespräche voraus. Das Xi-Trump-Treffen wurde von der chinesischen offiziellen Agentur bestätigt; Trump-Putine-Interview wurde auch von mehreren Agenturen berichtet. Diese Diskussionen bleiben getrennt von der Dreiparteiendiskussion.

Die APEC ihrerseits verabschiedete laut dem chinesischen Bericht eine Führungserklärung und eine « Shenzhen-Perspektive ». Drei Dokumente beziehen sich auf Handel, Konnektivität und Innovation. Dieses Ergebnis des Wirtschaftsforums sollte nicht als trilaterales Sicherheitsabkommen dargestellt werden.

Ormuz: Umgehung der Meerenge beseitigt nicht das regionale Risiko

Der World Energy Outlook 2026, der an diesem Donnerstag von der Internationalen Energieagentur veröffentlicht wurde, untersucht die anhaltenden Folgen des Energieschocks. Selbst in seiner sehr geringen Abhängigkeit vom Transit durch Ormuz bleibt der Nahe Osten die erste Ölexportregion. Der Straßenwechsel beseitigt nicht die Gefährdung durch regionale Instabilität.

Flüssigerdgas stellt eine andere Einschränkung dar: IEA behält keine machbare Umgehungsroute für Golfexporte. Die Diversifizierung der Lieferanten und die Verringerung des Importbedarfs sind daher von besonderer Bedeutung.

Diese Übungen sind bedingte Szenarien, keine bestimmte Prognose. Die Annahme eines ungehinderten Transits bis Ende 2027, die in zwei Szenarien angenommen wurde, ist kein Datum der angekündigten diplomatischen Einigung.

Riad: Schäden am PIF-Turm gemeldet

Von mehreren Nachrichtenagenturen gesammelte Beweise deuten auf Schäden am Turm hin, in dem sich der Saudi Public Investment Fund im Finanzdistrikt Riad befindet. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hatte vor Anbruch der Trümmer und materiellen Schäden nach einer Raketenbedrohung angekündigt, die sie den Houthis zugeschrieben hatte.

Die Beweise weisen auf einen Ort hin, der im offiziellen Kommuniqué fehlt, erlauben jedoch keine Bestimmung zwischen direkten Auswirkungen und Schäden durch Trümmer. Eine bestätigte menschliche Bewertung oder eine Bewertung des Ausmaßes des Schadens ist in den verifizierten Artikeln nicht verfügbar. Das Fehlen einer Aufzeichnung bedeutet nicht, dass es keine Opfer gibt.

Cover: Libanesisches Parlament in Beirut, Archivfoto, unbekanntes Drehdatum. Institutionelle Illustration. © François el Bacha / Libnanews.

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