Beinhaltet das libanesische BIP die informelle Wirtschaft?

Informelle Wirtschaft und BIP sind nicht zwei völlig getrennte Gruppen im Libanon. Die Konten 2024 des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) enthalten Anpassungen für informelle oder schwer zu erfassende Aktivitäten. Ihre Größenordnung erreicht etwa 30% der aufgezeichneten Produktion. Der CAS stellt jedoch fest, dass der Umfang dieser Tätigkeiten weiterhin ungewiss ist. Dieser Hinweis korrigiert eine gemeinsame Idee: Was der direkten administrativen Beobachtung entgeht, fehlt nicht unbedingt am gemessenen Wohlstand. Sie liefert jedoch keine genaue Schätzung des Gewichts der informellen Wirtschaft. Der zitierte Nenner « registrierte Produktion » muss so beibehalten werden, wie er ist.

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Informelle Wirtschaft und BIP sind nicht zwei völlig getrennte Gruppen im Libanon. Die Konten 2024 des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) enthalten Anpassungen für informelle oder schwer zu erfassende Aktivitäten. Ihre Größenordnung erreicht etwa 30% der aufgezeichneten Produktion. Der CAS stellt jedoch fest, dass der Umfang dieser Tätigkeiten weiterhin ungewiss ist.

Dieser Hinweis korrigiert eine gemeinsame Idee: Was der direkten administrativen Beobachtung entgeht, fehlt nicht unbedingt am gemessenen Wohlstand. Sie liefert jedoch keine genaue Schätzung des Gewichts der informellen Wirtschaft. Der zitierte Nenner « registrierte Produktion » muss so beibehalten werden, wie er ist.

Informelle Wirtschaft und BIP: eine Korrektur bereits enthalten

Die Box über informelle und nicht registrierte Aktivitäten erscheint im CAS-Bericht über die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen von 2024. Er wies darauf hin, dass einige Aktivitäten im informellen Sektor seien, während andere schwer regelmäßig oder sogar überhaupt zu messen seien. Anpassungen sind bereits in offiziellen Schätzungen enthalten, um ihren Wert zu decken.

Das für 2024 veröffentlichte BIP von 30,5 Milliarden US-Dollar ist daher nicht einfach eine Summe unkorrigierter Steuererklärungen. Automatisches Hinzufügen von 30% zu dieser Zahl, um ein vermeintliches « reales BIP » zu erhalten, würde Doppelzählung riskieren. Die erwähnte Korrektur gehört bereits zum Messgerät.

Der CAS stellt diese Benchmark nicht als Ergebnis einer vollständigen Zählung informeller Unternehmen dar. Sie formuliert es als eine Größenordnung. Der Bericht gibt keine Aufschlüsselung nach Zweigniederlassung, Region, Unternehmensgröße oder Zahlungsmittel.

Warum 30 % nicht 30 % des BIP bedeuten

Ein Anteil hängt immer von seiner Basis ab. Dreißig Einheiten, die zu hundert registrierten Einheiten hinzugefügt wurden, stellen 30% der ursprünglichen Basis dar. Sie machen rund 23,1% der insgesamt 130 Einheiten aus. Dieses rein arithmetische Beispiel zeigt, warum ein Korrekturprozentsatz nicht als Teil der korrigierten Summe gelesen wird.

Es kann nicht der Schluss gezogen werden, dass der informelle Anteil 23,1% des libanesischen BIP ausmacht. Die CAS-Formulierung umfasst die registrierte Produktion, und GDP misst den Mehrwert. Vorleistungen, sektorale Methoden und andere Anpassungen verhindern, dass diese Darstellung in eine nationale Schätzung umgewandelt wird.

Verfügbare Angabe Korrektes Ablesen Schlussfolgerung nicht gegeben Korrektur von ca. 30% der erfassten Produktion Aktivitäten, die schwer zu beobachten sind, werden berücksichtigt Informelle Konten für genau 30% des BIP In der Rechnungslegung bereits enthaltene Anpassungen Das offizielle BIP übersteigt das einzige direkt erfasste Maß Weitere 30% müssen dem veröffentlichten BIP hinzugefügt werden Als unsicher anerkanntes Niveau Eine Marge bleibt Eine umfassende Volkszählung stellte diesen Betrag fest

Cash ist keine statistische Definition von informell

Ein deklariertes Unternehmen kann Barzahlungen akzeptieren. Eine Bankzahlung allein beweist nicht, dass eine betroffene Tätigkeit oder Beschäftigung erklärt wird. Die Siedlungsmittel und der wirtschaftliche Status einer Tätigkeit beantworten unterschiedliche Fragen.

Die Dollarisierung bietet auch keine zuverlässige Grenze. Ein in Dollar bezahlter Verkauf kann aufgezeichnet werden, während ein Buchgeschäft administrativen Aufzeichnungen entgehen kann. Das CAS-Feld misst daher nicht das Volumen des Banknotenumlaufs oder den Anteil von Transaktionen außerhalb von Banken.

Sie enthält auch keine Informationen über die Rechtmäßigkeit eines bestimmten Unternehmens. Informalität, fehlende Registrierung, Barzahlung und kriminelle Aktivitäten sind nicht gleichbedeutend. Die Zusammenfassung unter einer einzigen Zahl würde wesentliche Unterschiede beseitigen, um die Daten zu verstehen.

Informelle Beschäftigung ist ein weiterer Indikator

Ein Anteil der informellen Arbeitsplätze misst Personen oder Positionen nach beschäftigungsbezogenen Kriterien. Ein Anteil der Produktion misst einen wirtschaftlichen Wert. Arbeitsplätze haben nicht alle die gleiche Produktivität oder Arbeitszeit. Eine Produktionsquote kann daher nicht durch eine Beschäftigungsquote ersetzt werden.

Auch die Zahl der nicht registrierten Unternehmen ermöglicht es nicht, ihren Beitrag zum BIP direkt zu kennen. Sehr viele kleine Tätigkeiten können weniger Mehrwert erzeugen als eine kleine Anzahl großer Unternehmen. Es ist notwendig, ihre Produktion und Vorleistungen zu kennen, nicht nur, um sie zu zählen.

Eine Grenze, die genauere Daten erfordert

Der Umfang des Kastens ist klar: Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen versuchen, eine schwer zu beobachtende Produktion einzubeziehen, während sie die Unsicherheit ihrer Schätzung anerkennen. Es wird nicht festgelegt, wie sich dieser Anteil zwischen 2024 und 2026 entwickelt hat. Es ist auch nicht möglich, erstattungsfähige Steuereinnahmen zu quantifizieren.

Weitere Arbeiten würden eine Aufschlüsselung der Anpassungen, ihrer Aktualisierungsmethodik und neuerer Erhebungen erfordern. Diese Informationen würden ein besseres Verständnis der betreffenden Tätigkeiten ermöglichen, ohne eine annähernde statistische Korrektur in ein erschöpfendes Maß für die Schattenwirtschaft umzuwandeln.

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