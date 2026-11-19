Die Vereinigten Staaten setzen ihre wirtschaftliche Kampagne gegen den Iran fort, ohne Gewalt auszuschließen. Die Sanktionen vom 18. November und die katarische Vermittlung vom 17. November geben Aufschluss über ein noch offenes Schiedsverfahren. Die berichteten Diskussionen sind weder eine Streikentscheidung noch die Ankündigung eines Abkommens zwischen Washington und Teheran zu diesem Zeitpunkt.

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Washington setzt seinen wirtschaftlichen Druck auf den Iran fort, ohne die militärische Option zu schließen. Laut Axios erwägt Donald Trump am 19. November immer noch gemeinsame Angriffe mit Israel. US-Beamte bezweifeln eine israelische Behauptung über chemische Waffen.

Dieser Bericht über interne Diskussionen stellt nicht die Ankündigung einer Präsidentenentscheidung dar. Er hebt jedoch einen wesentlichen Unterschied in der amerikanischen Position hervor: Die Bevorzugung von Sanktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt bedeutet nicht eine dauerhafte Übergabe von Gewalt.

Iran: Wirtschaftlicher Druck geht weiter

Der finanzielle Aspekt wurde am 18. November in einen öffentlichen Beschluss umgesetzt. Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen Strukturen und Netzwerke angekündigt, die es beschuldigt, die Hisbollah und die iranischen Revolutionsgarden zu unterstützen. Diese Vorwürfe sind die der amerikanischen Behörden.

Die Maßnahmen umfassen die Sperrung von Eigentum unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit und Beschränkungen der betreffenden Transaktionen. Sie bestätigen die Fortsetzung der Finanzkampagne, lassen aber nicht den Abschluss eines militärischen Schiedsverfahrens zu.

Die Reserve war bereits in Marco Rubios Rede in Paris am 10. November vorhanden. Der Außenminister verteidigte dann eher den wirtschaftlichen Druck als größere Operationen, während er die Möglichkeit einer militärischen Reaktion auf das Überschreiten der roten Linien beibehielt. Das Redaktionsportal der US-Regierung nahm diese Position am 16. November an. Die fortgeschrittene Wirksamkeit der Sanktionen bleibt eine Bewertung durch Washington, kein Beweis dafür, dass ein Kompromiss erreicht würde.

Katarische Mediation bleibt offen

Am 17. November wies der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al Ansari, darauf hin, dass die Vermittlung fortgesetzt werde. Er kündigte ein geplantes Treffen mit der iranischen Seite an, um die im Umlauf befindlichen Vorschläge zu diskutieren.

Diese Erklärung reicht nicht aus, um nachzuweisen, dass das Treffen stattgefunden hat oder zu einer Vereinbarung geführt hat. Doha hob auch die Risiken für Verhandlungen und Navigation hervor, die von einer Eskalation ausgehen. Die Fortsetzung dieser Schritte ist daher weder eine Garantie für eine Deeskalation noch eine Ankündigung eines Vergleichs.

Foto: The American Capitol, Archiv 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei. Institutionelle Illustration, ohne ein aktuelles Treffen zu repräsentieren.

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