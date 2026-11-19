Israel kündigt einen Streik in Janta, Bekaa, an, der Aktivitäten an einem alten Hisbollah-Standort auslöst. Libanesische Informationsberichte streiken in dem Sektor ohne geprüfte Bilanz. Die Zählungen unterscheiden sich. Die Art des Ziels bleibt eine israelische Erklärung im Zusammenhang mit dem Waffenstillstand im Libanon.

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Die israelische Armee behauptet, das Gebiet von Janta in der Bekaa getroffen zu haben, und beruft sich auf eine Aktivität, die an einem Ort identifiziert wurde, den sie als früher von der Hisbollah genutzt darstellt. Am Donnerstag, den 19. November, meldet auch die libanesische Nationale Informationsagentur Streiks in der Region al-Shaara in der östlichen Kette. In den konsultierten Artikeln sind keine verifizierten Ergebnisse beim Menschen verfügbar.

Janta: Israel kündigt Streik an

In dem an den Herausgeber geschickten Kommuniqué sagte die israelische Armee, dass sie eine ehemalige Hisbollah-Website ins Visier genommen habe, nachdem sie dort eine Aktivität identifiziert hatte. Diese Charakterisierung des Ortes und die Rechtfertigung für die Intervention bleiben Aussagen der israelischen Armee. Sie konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Die Redaktion fand die ursprüngliche Veröffentlichung dieser Ankündigung nicht auf den offiziellen Seiten, die zum Zeitpunkt der Vorbereitung dieses Artikels verfügbar waren. Sie gibt daher die vorgelegten Informationen ohne weitere Bestätigung bekannt. Es liegen keine Beweise vor, die die Art der angeblichen Tätigkeit klären oder die Identität der anwesenden Personen belegen könnten.

Auf libanesischer Seite berichtet der Korrespondent der Nationalen Informationsagentur in Baalbek von Luftangriffen im Gebiet al-Shaara. Er sagt, die Detonationen wurden in der Stadt gehört. Andere libanesische Medien berichteten auch von Streiks im östlichen Kanal in Bekaa.

Keine zuverlässige Aufstellung oder Bilanz

Die Entsendung der libanesischen Agentur enthält einen Widerspruch zwischen ihrem Titel und ihrem Körper in Bezug auf die Anzahl der Streiks. Hier werden keine Summen einbehalten. Es gibt auch nicht den genauen Zeitpunkt der Angriffe, das Ausmaß des Schadens oder einen menschlichen Einschlag an.

Die Zeitpläne für die Veröffentlichung der verschiedenen Warnungen erlauben es nicht, sie in mehrere verschiedene Wellen zu unterteilen. Die israelische Ankündigung und die libanesischen Informationen werden zusammengeführt, um die Situation in diesem Gebiet zu beschreiben, ohne die Streiks zusammenzufassen oder jede Veröffentlichung als neuen Angriff zu präsentieren.

Diese Ankündigung sollte auch nicht mit der vom 16. November verwechselt werden. Die israelische Armee berichtete dann, dass sie eine Lieferung von Waffen an die Hisbollah im Janta-Gebiet getroffen hatte. Das jetzt übermittelte Kommuniqué ruft eine Aktivität auf einer alten Website auf. Diese beiden Begründungen beschreiben nicht unbedingt ein einziges Ziel.

Libanesische Souveränität im Mittelpunkt des Kontextes

Diese Streiks betreffen ein Gebiet der Bekaa, nicht den Südlibanon. Sie betreffen libanesisches Territorium im Zusammenhang mit einem Waffenstillstand und Diskussionen über den israelischen Rückzug und die staatliche Autorität. Die übermittelten Elemente des Kommuniqués lassen nicht zu, dass seine Rechtfertigung mit einer spezifischen Bestimmung der bestehenden Regelungen verknüpft wird.

In einem Interview mit dem irakischen Sender Dijlah, dessen Präsidentschaft den Text veröffentlichte, weigerte sich Joseph Aoun, die Kontrolle der Abrüstung Israel anzuvertrauen. Er verteidigte die libanesische Souveränität und die Rolle der Armee, während er sich auf die Möglichkeit einer Überprüfung durch ein Team der Vereinten Nationen bezog. Es stellt den israelischen Rückzug aus dem Süden zu den Prioritäten und konzentriert sich auf Diplomatie. In diesen Erklärungen wird seine allgemeine Position dargelegt; Sie werden nicht als Reaktion auf Janta dargestellt.

In seiner am 19. November veröffentlichten Agenda für die Unabhängigkeit bekräftigt der libanesische Armeekommandant Rodolphe Haykal das Ziel, die staatliche Autorität auf das ganze Land auszudehnen und dem Staat Waffen vorzubehalten. Es verurteilt auch die israelischen Angriffe und ihre Auswirkungen auf die Ortschaften und die Rückkehr der Bewohner. Dieser allgemeine Text ist keine spezifische Antwort auf den angekündigten Janta-Streik.

Für diese Episode müssen die Art des Zielorts, die Schäden und möglichen Opfer über militärische Erklärungen und erste Berichte hinaus ermittelt werden.

Illustration: Fotografie des Bekaa-Archivs in der Medienbibliothek Libnanews, September 2024. Es stellt nicht den am 19. November 2026 in Janta angekündigten Streik dar. Fotograf nicht in der Originalform angegeben; Redaktionskleid Libnanews.

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