Janta in der Bekaa, Ablehnung des amerikanischen Rückzugsantrags gegen den Iran, Vorschläge für einen Waffenstillstand in Berlin und Verlängerung der überwachten Mieten in Frankreich: Diese Mitternachtsausgabe zeichnet Ankündigungen, etablierte Fakten und noch erwartete Etappen aus. Im Libanon kehrt es zur Souveränität und zum Erbe von Nahr al-Kalb zurück.

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Im Bekaa kündigt Israel einen Streik in Janta an, während libanesische Berichte es noch nicht ermöglichen, eine Bilanz zu erstellen. In Washington lehnte der Senat den Antrag ab, die Feindseligkeiten gegen den Iran zurückzuziehen. In Berlin bieten vier Staats- und Regierungschefs Russland einen Winter-Energiefrieden an. Hier ist das Wesentliche zu Beginn dieses Freitags, des 20. November, um Mitternacht in Beirut.

Janta: angekündigter Streik, Rechtfertigungen

Die israelische Armee gab bekannt, dass sie am Donnerstag, den 19. November, das Janta-Gebiet in Bekaa getroffen hatte. Sie behauptet, eine Aktivität an einem Ort identifiziert zu haben, den sie als früher von der Hisbollah genutzt vorstellt. Diese Einstufung und Begründung wurde nicht unabhängig überprüft.

Die Ankündigung erscheint in einer Pressemitteilung an den Herausgeber, dessen ursprüngliche Veröffentlichung auf den offiziellen Seiten nicht zu finden war. Auf libanesischer Seite meldet die Nationale Informationsagentur Streiks im Al-Shaara-Sektor in der östlichen Kette. Sein Korrespondent gibt an, dass die Detonationen in Baalbek zu hören waren.

Die konsultierten Elemente erlauben keine zuverlässige Zählung, den genauen Zeitpunkt der Angriffe oder ein menschliches Gleichgewicht. Die Versandpläne beweisen nicht mehrere verschiedene Wellen. Diese Ereignisse betreffen die Bekaa, nicht den Südlibanon, und sollten nicht mit der israelischen Ankündigung vom 16. November verwechselt werden.

Im Libanon, die Souveränität und Rolle der Armee

In seiner Agenda zum 83. Jahrestag der Unabhängigkeit bekräftigt der Armeekommandeur Rodolphe Haykal das Ziel, die Autorität des Staates auf das gesamte Territorium auszudehnen und Waffen zu reservieren. Sie verurteilt auch die israelischen Angriffe und ihre Folgen für die Ortschaften und die Rückkehr der Bewohner.

Dieser am Donnerstag veröffentlichte Text ist eine allgemeine Aussage, keine spezifische Reaktion auf Janta. In seiner eigenen Botschaft für die Unabhängigkeit weigert sich Nabih Berri, den Süden zu einer Pufferzone zu machen. Der Sprecher der Kammer fordert den israelischen Rückzug, den Wiederaufbau und die notwendigen Ressourcen für die Armee. Sie kündigt keine zusätzlichen bereits gewährten Mittel an.

Iran: US-Senat lehnt Rückzugsantrag ab

Der US-Senat lehnte die Resolution H.Con.Res.93 am Donnerstag ab und forderte den Rückzug der US-Streitkräfte aus den Feindseligkeiten gegen den Iran. Die Pressestelle des Senats bestätigt, dass die Abstimmung über die Annahme des Textes selbst und nicht über eine einfache Verfahrensstufe erfolgte.

Das Repräsentantenhaus hat diese Resolution im September verabschiedet. Die Zustimmung der zweiten Kammer wurde daher nicht eingeholt. Der Text enthielt Ausnahmen in Bezug auf die Verteidigung gegen bevorstehende Angriffe und spezifische Genehmigung des Kongresses.

Diese Ablehnung ist weder eine neue Kriegsgenehmigung noch die Ankündigung einer operativen Änderung. Sie blockiert diesen parlamentarischen Austrittsprozess; Es führt nicht zu einer Einstellung der Feindseligkeiten.

Berlin schlägt Energieruhe für den Winter vor

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine fordern Russland auf, im Winter einen Waffenstillstand zu akzeptieren. In ihrer Erklärung vom 19. November wurde auch ein Waffenstillstand gefordert, der Lebensmittelexporte in das Schwarze Meer ermöglicht. Diese Vorschläge sind kein von Moskau akzeptiertes Abkommen.

Die vier Führer erwägen starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Inkrafttreten eines Waffenstillstands. Die genannten Mechanismen bleiben an Bedingungen geknüpft: Das Dokument kündigt ihren Einsatz nicht an und aktiviert nicht Artikel 5 der NATO. Die amerikanische Teilnahme an dem Treffen machte Washington nicht zum fünften Autor der Erklärung.

Wolodymyr Selenskyj will sich auch auf ein bevorstehendes Treffen zwischen der Ukraine, den Europäern, den Vereinigten Staaten und Russland vorbereiten. Er will sein Datum und seine Agenda mit amerikanischen Gesandten besprechen. In diesen Erklärungen ist kein endgültiger Zeitplan oder ein russisches Beteiligungsabkommen festgelegt.

Frankreich: zwei zusätzliche Jahre für beaufsichtigte Mieten

Die Nationalversammlung hat schließlich eine zweijährige Verlängerung der Prüfung des Mietrahmens beschlossen. Mit der Abstimmung am Donnerstag in zweiter Lesung wird der Text des Senats ohne Änderungen neu gefasst. Die Verlängerung würde sich bis November 2028 erstrecken.

Die Regelung bleibt experimentell und erstreckt sich nicht automatisch auf alle französischen Gemeinden. Die parlamentarische Annahme muss von der Verabschiedung und Veröffentlichung des Gesetzes unterschieden werden, die die Schritte bleiben, die für sein Inkrafttreten überprüft werden müssen.

Nahr el-Kalb: eine Warnung über das Erbe

ICOMOS Libanon fordert die Entfernung einer Betonbasis auf Nahr al-Kalbs Vorgebirge für einen Flaggenmast. In ihrer Warnung vom 17. November fordert die Organisation die Sanierung des Ortes und eine alternative Siedlung mit einer Bewertung der Auswirkungen auf das Erbe.

Dies ist ein Antrag der spezialisierten Organisation und kein administrativer Abrissbefehl. Die Website ist auf der indikativen Liste des Welterbes; Dieser Schritt gilt nicht für die UNESCO-Welterbeliste.

Illustration: Fotografie des Bekaa-Archivs, September 2024, Libnanews fonds. Sie stellt nicht die Streiks dar, die am 19. November 2026 gemeldet wurden. Redaktionskleid Libnanews.

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