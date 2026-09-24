Drei Sehnaoui Medien berichteten dem Gericht

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Mehr als zwanzig libanesische Anwälte haben bei der Generalstaatsanwaltschaft beim Kassationsgericht wegen « Huna Loubnan », « Ici Beirut » und « This Is Beirut », drei Plattformen, die mit dem Bankier und Geschäftsmann Antoun Sehnaoui verbunden sind, Berufung eingelegt. Der Bericht fordert eine Untersuchung mutmaßlicher Kontakte und der Zusammenarbeit mit israelischen Akteuren. Er intervenierte nach der Ankündigung einer Partnerschaft zwischen « This Is Beirut » und dem israelischen Sender i24NEWS und verlängerte eine Reihe von Episoden, an denen Sehnaoui direkt beteiligt war. Letzterer hatte am 27. Juli 2026 ein Abendessen in Washington organisiert, an dem der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und seine Frau Sara teilnahmen. Die libanesischen Gerichte eröffneten daraufhin eine Untersuchung und stellten eine Untersuchungsanzeige gegen ihn aus.

Der neue Justizbericht betrifft nicht nur Journalisten oder einige separat veröffentlichte Inhalte. Es stellt sich die Frage nach der Rolle des Eigentümers und Finanziers der betreffenden Medien.

Antoun Sehnaoui ist ein bekannter Spieler in der libanesischen Banken- und Medienlandschaft. Er ist Vorsitzender der General Banking Corporation im Libanon, SGBL, und hat im Laufe der Jahre Medieninteressen entwickelt.

« Here Beirut » gehört zu diesem Medienset. Die französischsprachige Seite wurde 2021 mit dem Journalisten Frédéric Domont ins Leben gerufen. Seine englischsprachige Version « This Is Beirut » ist heute die Plattform, die öffentlich eine Zusammenarbeit mit i24NEWS angekündigt hat.

Sehnaouis finanzielle Beziehungen zu « Ici Beirut » sind seit mehreren Jahren dokumentiert. Ein Bericht der Samir Kassir Foundation über die Finanzierung libanesischer Medien zitiert « Ici Beirut » unter den von Antoun Sehnaoui finanzierten Online-Medien.

« This Is Beirut » wird auch von mehreren internationalen Medien als dem libanesischen Bankier gehörend identifiziert. Als sich die Justiz im Juli nach dem Abendessen mit Netanjahu für Sehnaoui interessierte, beschrieb eine internationale Nachrichtenagentur « This Is Beirut » als eine Banker-bezogene Seite.

Der September-Bericht erweitert daher die Akte: Es geht nicht mehr nur um Sehnaouis persönliche Kontakte zu israelischen Beamten. Sie betrifft nun auch die Medienaktivitäten in ihrem wirtschaftlichen und redaktionellen Umfeld.

Mehr als 20 Anwälte ergreifen die Anklage

Die Anwälte wandten sich an die Staatsanwaltschaft beim Kassationsgericht gegen « Huna Loubnan », « Ici Beirut » und « This Is Beirut » sowie gegen jede Person, deren Beteiligung an den Tatsachen durch die Untersuchung festgestellt werden konnte.

Sie fordern die Einberufung der Eigentümer und Manager der relevanten Plattformen.

Sie wollen auch, dass die zuständigen Sicherheitsdienste und -behörden Dokumente, Mitteilungen und Daten sammeln, um die genaue Art der Beziehungen zu israelischen Akteuren zu bestimmen.

Der Bericht bezieht sich auf mehrere Artikel des libanesischen Strafgesetzbuches sowie auf die Gesetzgebung zum Boykott Israels.

Es ist jedoch Sache der Staatsanwaltschaft, festzustellen, ob die dargestellten Tatsachen eine Untersuchung und möglicherweise eine Strafverfolgung rechtfertigen. Die von Anwälten vorgebrachten Qualifikationen stellen in diesem Stadium keine gerichtlichen Schlussfolgerungen dar.

Diese Vorsichtsmaßnahme ist umso wichtiger, als das Dossier verschiedene Arten von Fakten vereint: journalistische Publikationen, berufliche Kontakte, Medienkooperation und persönliche oder politische Beziehungen.

This Is Beirut formalisiert Kooperation mit i24NEWS

Das jüngste Element betrifft « This Is Beirut ».

Im September 2026 kündigte die englischsprachige Plattform, die mit Sehnaoui und i24NEWS verbunden ist, öffentlich eine Zusammenarbeit an. Ein gemeinsames Video präsentierte diese Initiative als Annäherung zwischen den beiden Leitartikeln.

i24NEWS ist ein israelischer Kanal, der 2013 vom französisch-israelischen Geschäftsmann Patrick Drahi gegründet wurde. Es sendet in mehreren Sprachen aus Jaffa.

Die genaue Art der Vereinbarung mit « This Is Beirut » wurde nicht detailliert.

Insbesondere gaben die beiden Medien nicht öffentlich an, ob ihre Beziehung regelmäßige Koproduktion, Austausch von Berichten, Content-Sharing oder eine andere Form der redaktionellen Zusammenarbeit umfasste.

Dieser Mangel an Details ist genau einer der Punkte, die eine Untersuchung klären könnte.

Die Staatsanwaltschaft konnte prüfen, wer die Beziehung verhandelte, wer sie in den libanesischen Medien autorisierte und welche möglichen Verpflichtungen zwischen den beiden Parteien vereinbart worden waren.

Die Frage von Antoun Sehnaoui wird dann zentral wegen seiner Position als Besitzer von « This Is Beirut ».

Eigentümer selbst gezielt für den Kontakt mit Israel

Der Zeitplan gibt der neuen Ausschreibung einen bestimmten Umfang.

Weniger als zwei Monate vor der Ankündigung der Zusammenarbeit zwischen « This Is Beirut » und i24NEWS war Antoun Sehnaoui selbst von der libanesischen Justiz wegen seiner Kontakte zu israelischen Beamten ins Visier genommen worden.

Am 27. Juli 2026 veranstalteten Sehnaoui und der ehemalige amerikanische Diplomat Morgan Ortagus ein Abendessen zum Gedenken an den republikanischen Senator Lindsey Graham, der am 11. Juli starb.

Benjamin Netanyahu und seine Frau Sara waren unter den Teilnehmern.

Auch amerikanische Beamte waren anwesend.

Nach der Veranstaltung zeigten Fotos Antoun Sehnaoui am selben Tisch wie der israelische Premierminister und seine Frau.

Eine internationale Nachrichtenagentur bestätigte einem israelischen Beamten und einer Person, die über die Organisation des Abendessens informiert wurde, dass das Abendessen von Sehnaoui und Morgan Ortagus organisiert worden war.

Das Ereignis provozierte sofort Kontroversen im Libanon.

Zwanzig Anwälte hatten bereits den Fall vor Gericht gebracht

Am 29. Juli ergriffen zwanzig libanesische Anwälte den Generalstaatsanwalt, um eine Untersuchung des Treffens zwischen Antoun Sehnaoui und Benjamin Netanyahu einzuleiten.

Insbesondere beschuldigten sie den Banker der Kontakte mit Israel und baten das Gericht, eine mögliche Verletzung des libanesischen Rechts in Betracht zu ziehen.

Am selben Tag veröffentlichte Richter Ahmad Rami el-Hajj vor dem Kassationsgericht eine 30-tägige Durchsuchungsanzeige gegen Sehnaoui.

Die Entscheidung verlangte von den Sicherheitsdiensten, ihn zu lokalisieren und zu interviewen.

Das Gericht hatte zuvor eine Überprüfung des Fotos des Abendessens beantragt. Nach Informationen einer internationalen Nachrichtenagentur war das Technical Information Bureau zu dem Schluss gekommen, dass das Bild echt ist und nicht digital manipuliert oder durch künstliche Intelligenz produziert wurde.

Sehnaoui war damals in den Vereinigten Staaten.

Das ist keine Überzeugung. Sie stellt jedoch fest, dass bereits vor dem neuen Fall in Bezug auf ihre Medien ihre eigenen Beziehungen zu israelischen Persönlichkeiten im Libanon einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen wurden.

Nähe zu Israel öffentlich beansprucht

Das Abendessen mit Netanyahu war nicht die erste öffentliche Episode mit Antoun Sehnaoui mit Israel.

Im April 2026 hatte er an den Tagen des Gedenkens in Washington, DC, der jährlichen Zeremonie des United States Holocaust Memorial Museum teilgenommen.

Sein Name war auch auf der Spenderwand des Museums eingeschrieben.

Morgan Ortagus hatte sein Engagement öffentlich erwähnt. Insbesondere hatte sie von ihrer Unterstützung für eine amerikanisch-israelische Kulturinitiative gesprochen.

Sie hatte auch Sehnaoui und ihre Familie als aus mehreren Generationen von « zionistischen Christen » stammend beschrieben, eine Charakterisierung, die von der englischsprachigen Presse berichtet wurde.

Sehnaoui verteidigte auch öffentlich die Einrichtung diplomatischer Beziehungen zwischen dem Libanon und Israel.

Diese Positionen sind wichtig, um den politischen Kontext des Falls zu verstehen. Sie stellen jedoch an sich keinen Beweis für die mutmaßlichen Straftaten in Gerichtsverfahren dar.

Die Justiz muss spezifische Maßnahmen berücksichtigen, nicht politische Orientierung.

Sehnaoui Medien hatten bereits ihre Inhalte in Israel geöffnet

Die Zusammenarbeit mit i24NEWS ist auch nicht der erste israelische Inhalt, der von den Sehnaoui-bezogenen Plattformen veröffentlicht wird.

Am 4. Dezember 2025 hatte « Here Beirut » ein Interview mit Yechiel Leiter, Israels Botschafter in den Vereinigten Staaten, ausgestrahlt.

Dieses Interview hatte bereits im Libanon Kontroversen ausgelöst.

Es war ein wichtiger Präzedenzfall: Ein libanesisches Medienunternehmen gab einem israelischen diplomatischen Vertreter direkt das Wort, während beide Länder keine diplomatischen Beziehungen hatten.

Ab Februar 2026 wurde eine neue Etappe mit der Übertragung von Berichten direkt in Israel genommen.

Einige dieser Inhalte sind von Selena Ryan signiert.

Berichte aus Israel vom Februar

Am 10. Februar 2026 veröffentlichte « This Is Beirut » einen Bericht von Selena Ryan, der den nördlichen Israelis das Wort über ihre Beziehungen zum Libanon gab.

Weitere Produktionen folgen.

Im April interviewte sie Avichai Stern, Bürgermeister von Kiryat Shmona. Im Mai konzentriert sich ein Bericht auf Christen in Israel. Im August gab eine Produktionstour in Tel Aviv dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt und den Israelis das Wort für eine Annäherung an den Libanon.

« This Is Beirut » präsentiert Selena Ryan als unabhängige Journalistin für die israelische Gesellschaft und regionale Angelegenheiten.

Die Plattform erwähnt auch ihre Rolle an der Spitze der Israel-Libanon Friendship Association in der abrahamitischen Bewegung.

Eine im September veröffentlichte journalistische Umfrage interessierte sich dann für seine Karriere. Insbesondere bezog es sich auf eine Passage in die israelische Armee und auf Aktivitäten im Zusammenhang mit « Hasbara », ein Begriff, der sich auf die israelische öffentliche Diplomatie und Kommunikation bezieht.

Nach den in dem Bericht enthaltenen Informationen wurden vier Berichte und dreizehn mit Ryan verbundene Veröffentlichungen über einen Zeitraum von sechs Monaten von den relevanten Plattformen ausgestrahlt.

Diese Vorbringen müssen im Rahmen einer möglichen Untersuchung überprüft werden.

Vom Interview zur institutionellen Partnerschaft

Chronologie wird verwendet, um die Entwicklung der Datei zu messen.

Im Dezember 2025 veröffentlichte « Here Beirut » ein Interview mit einem israelischen Diplomaten.

Ab Februar 2026 wurden Berichte aus Israel der libanesischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Im April nahm Antoun Sehnaoui an einer Zeremonie im Holocaust Museum in Washington, D.C. teil, und seine Positionen zugunsten Israels wurden öffentlich erwähnt.

Im Juli veranstaltete er ein Abendessen mit Benjamin Netanyahu. Zwanzig Anwälte ergriffen dann die libanesische Justiz, und eine Durchsuchungsanzeige wurde gegen ihn ausgestellt.

Im August veröffentlicht „This Is Beirut weiterhin Berichte in Israel.

Im September formalisiert die Plattform die Zusammenarbeit mit i24NEWS.

Dann ergriffen mehr als zwanzig Anwälte die Anklage wegen « Huna Loubnan », « Hier Beirut » und « Das ist Beirut ».

Diese Nachfolge allein beweist nicht das Vorhandensein einer gemeinsamen Strategie oder einer Straftat. Er bietet jedoch den notwendigen Kontext, um zu verstehen, warum der neue Bericht weit über die Frage eines einzelnen Berichts hinausgeht.

Medienbesitz wird zentrales Element

Die Rolle von Antoun Sehnaoui ist somit eine der Hauptfragen, die sich aus der Untersuchung ergeben könnten.

Er ist nicht nur ein Geschäftsmann außerhalb der betroffenen Medien.

Er besitzt « This Is Beirut » und ist mit der Finanzierung und Entwicklung von « Here Beirut » verbunden. Die Reporter fordern ausdrücklich, dass die Eigentümer der Plattformen gehört werden.

Diese Eigentümerstruktur könnte es den Ermittlern ermöglichen, die Ebene zu betrachten, auf der israelische Entscheidungen getroffen wurden.

Wurden die Berichte ausschließlich von den Redakteuren entschieden? Wurde die Zusammenarbeit mit i24NEWS von der Redaktion oder auf Aktionärsebene ausgehandelt? Hat Antoun Sehnaoui direkt an den Diskussionen teilgenommen? Gibt es Verträge oder finanzielle Vereinbarungen zwischen den betreffenden Strukturen?

Es ist noch keine verifizierte Antwort verfügbar, um diese Fragen zu beantworten.

Sie werden jedoch aufgrund der Konvergenz zwischen den redaktionellen Medieninitiativen und den eigenen öffentlichen Kontakten ihrer Besitzer mit israelischen Beamten relevant.

Was die Staatsanwaltschaft nun feststellen muss

Der Ordner hat nun zwei miteinander verbundene Dimensionen.

Der erste betrifft Antoun Sehnaoui selbst: sein Treffen mit Benjamin Netanjahu, seine Rolle bei der Organisation des Washingtoner Abendessens, seine öffentlichen Erklärungen zu Israel und die im Libanon in diesem Sommer eröffneten Gerichtsverfahren.

Die zweite betrifft die Medien, die unter seiner Kontrolle stehen oder von ihm finanziert werden: das Interview mit einem israelischen Diplomaten, die Berichte aus Israel und jetzt die öffentliche Zusammenarbeit von « This Is Beirut » mit i24NEWS.

Die Nähe zwischen diesen beiden Dimensionen ist das Hauptproblem der neuen Warnung.

Es kommt nicht zu dem Schluss, dass Sehnaoui jede Veröffentlichung persönlich bestellt oder ausgehandelt hat. Andererseits rechtfertigt es die genaue Bestimmung seiner Rolle, wenn der Staatsanwalt beschließt, eine Untersuchung einzuleiten.

Aus diesem Grund fordern Anwälte die Anhörung von Eigentümern und Managern sowie die Sammlung von Mitteilungen, Dokumenten und Daten im Zusammenhang mit den angeblichen Tatsachen.

Der Staatsanwalt muss dann zwischen individuellen Verantwortlichkeiten, redaktionellen Entscheidungen und möglichen institutionellen Vereinbarungen unterscheiden.

Sie wird auch feststellen müssen, ob die hervorgehobenen Beziehungen ausschließlich journalistisch sind oder ob einige unter die Verbote fallen, die im libanesischen Gesetz über Israel festgelegt sind.

Die neue Warnung markiert somit einen zusätzlichen Schritt. Nachdem Antoun Sehnaouis persönliche Kontakte mit Benjamin Netanyahu in diesem Sommer überprüft wurden, ist die libanesische Justiz nun aufgerufen, die Beziehungen zu Israel zu prüfen, die von Medien entwickelt wurden, die dem Bankier gehören oder von ihm finanziert werden. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft über die Einleitung von Ermittlungen und die Anhörung der betroffenen Beamten ist nun der nächste Schritt in diesem Fall.