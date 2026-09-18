Ist Saudi-Arabien wirklich zurück aus dem Libanon? Hinter den Kulissen bleibt Riad im Herzen des neuen Gleichgewichts

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Saudische Diskretion im Libanon könnte den Eindruck einer Auslöschung erwecken. Die am 18. September von Medien veröffentlichten Informationen erzählen jedoch eine andere Geschichte. Riad wäre weiterhin direkt in den libanesischen Fall involviert und würde weiterhin die Präsidentschaft von Joseph Aoun, die Regierung von Nawaf Salam und vor allem die Stärkung der Armee unterstützen. Der Unterschied wäre in der Methode: weniger öffentliche Aufmerksamkeit, mehr politische Bedingungen und die Bereitschaft, den libanesischen Staat zu Ergebnissen zu bringen, bevor sich die externe Unterstützung ändert. Diese Lesung ist besonders wichtig in einer Zeit, in der das Ende der UNIFIL den Libanon zwingt, erhebliche Mittel zu suchen, und in der die Frage des staatlichen Waffenmonopols zum Haupttest der neuen Phase wird.

Mehrere Informationen hinter den Kulissen helfen vor allem, ein zu einfaches Lesen auszuschließen. Riads Aufmerksamkeit wird stark durch den Jemen und die Verschlechterung der regionalen Sicherheit mobilisiert, aber das würde nicht bedeuten, dass die libanesische Akte aufgegeben wurde. Im Gegenteil, informierte Quellen beschreiben die fortgesetzte saudische Beteiligung. Eine andere Medienquelle, die auf diplomatischen Kreisen basiert, geht noch weiter: Sie bezieht sich auf eine US-Saudi-Konvergenz über die Notwendigkeit, erhebliche Hilfe für die Armee mit konkreten Fortschritten bei der Umsetzung der staatlichen Entscheidungen über Hisbollah-Waffen zu verbinden. Dieses zweite Element wird nicht durch eine offizielle Ankündigung bestätigt und sollte daher als zugewiesene Information betrachtet werden. Es macht jedoch deutlich, warum das Fehlen wichtiger saudischer Finanzankündigungen nicht unbedingt einen Mangel an Strategie bedeutet.

Riad würde Aoun und Salam unterstützen, aber ohne zur ehemaligen libanesischen Politik zurückzukehren

Die informierten Quellen beschreiben eine ziemlich genaue saudische Position. Riad würde weiterhin den Staat und seine Institutionen unterstützen, mit besonderem Augenmerk auf Joseph Aoun, Nawaf Salam und die Armee. Dies unterscheidet sich von den Zeiten, in denen sich die saudische Politik im Libanon direkter auf parteiische Allianzen, Persönlichkeiten oder politische Netzwerke stützte. Der Schwerpunkt scheint nun auf der staatlichen Institution zu liegen.

Diese Entwicklung verdient es, ernst genommen zu werden, da sie verändert, wie der saudische Einfluss ausgeübt werden kann. Die Unterstützung einer Partei ermöglicht einen Eingriff in das innere Machtverhältnis. Um die Präsidentschaft zu unterstützen, müssen die Regierung und die Armee stattdessen in eine Transformation der Funktionsweise des Staates investieren. Im gegenwärtigen Kontext hat diese Transformation einen sehr konkreten Inhalt: Der Staat muss allmählich zum alleinigen Inhaber militärischer Entscheidungen und Waffen werden.

Konvergenz mit Joseph Aoun erscheint daher strukturell. Der Präsident sagte in Paris, dass die Libanesen den Staat gewählt hätten und dass der Schutz des Landes in der Verantwortung seiner Militär- und Sicherheitsinstitutionen liegen müsse. Nawaf Salam verteidigt auch die Konzentration von Waffen in den Händen des Staates. Die Armee ist aufgerufen, ihre Kontrolle im Süden auszuweiten. In diesem Zusammenhang muss Riad nicht täglich die libanesische politische Szene besetzen, um einen wesentlichen Teil seiner Prioritäten direkt von den Institutionen angesprochen zu sehen.

Dies kann einen Teil seines Ermessens erklären. Wenn die verfolgten Ziele in der offiziellen Politik des Staates verankert sind, wird eine dauerhafte öffentliche Intervention weniger notwendig. Es kann sogar kontraproduktiv werden, wenn es den Gegnern dieser Politik erlaubt, es als eine ausländische Verfügung darzustellen.

Saudische Unterstützung könnte daher effektiver sein, wenn sie im Hintergrund bleibt.

Der wahre Indikator wird finanziell sein

Die Frage ist jedoch, wie weit diese institutionelle Unterstützung gehen kann. Politische Erklärungen kosten wenig. Die Transformation der Armee kostet viel mehr.

Informationen aus einer parlamentarischen Quelle deuten auf einen Bedarf von bis zu 5 Milliarden US-Dollar hin, damit die Armee die Funktionen übernehmen kann, die erforderlich sind, um mit dem Abzug der UNIFIL zurückzukehren. Dieser Betrag wird nicht durch eine verfügbare offizielle Aufschlüsselung bestätigt und sollte weiterhin als gemeldete Schätzung behandelt werden. Es genügt jedoch zu zeigen, dass der Libanon nicht in der Lage sein wird, diese ganze Transformation kurzfristig allein zu finanzieren.

Hier wird Saudi-Arabien wieder ein Muss.

Frankreich kann eine diplomatische Rolle spielen und bestimmte Fähigkeiten bereitstellen. Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger militärischer Partner und verfügen über Ausrüstung, die für die Armee besonders nützlich ist. Jordanien verfügt über operative Erfahrung und kann zur Ausbildung und Koordination beitragen. Aber die Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien, haben eine finanzielle Kapazität, die den Umfang des Programms verändern kann.

Das Fehlen einer spektakulären saudischen Ankündigung in Paris macht es daher unmöglich, zu dem Schluss zu kommen, dass Riad nicht teilnehmen wird. Das Treffen war vorbereitend. Die Bedürfnisse müssen noch in konkrete Anträge und dann in nationale Beiträge umgewandelt werden. Der entscheidende Moment wird kommen, wenn die Partner angeben müssen, was sie wirklich bereit sind zu finanzieren.

Es ist auch an diesem Punkt, dass alle saudischen Bedingungen sichtbarer werden.

Helfen der Hisbollah-Armee und Waffen: Der Zustand noch nicht geschrieben

Eine Medienquelle berichtet auf der Grundlage diplomatischer Informationen über die Existenz eines amerikanisch-saudischen Ansatzes, der erhebliche Hilfe für die Armee bei der Ausführung von Regierungsentscheidungen über Hisbollah-Waffen kombiniert. Diese Formulierung erfordert eine wesentliche Vorsichtsmaßnahme: Die bereitgestellten Quellen enthalten keine unterzeichnete Vereinbarung oder offizielle saudische Erklärung, die diese Bedingung formell festlegt. Es wäre daher falsch zu schreiben, dass Riad öffentlich ein finanzielles Ultimatum gestellt hat.

Aber der Inhalt der Informationen entspricht einer identifizierbaren politischen Logik. Wenn das strategische Ziel darin besteht, die Armee zum einzigen legitimen militärischen Instrument im Land zu machen, möchten die Geber möglicherweise sicherstellen, dass das investierte Geld die Beziehung zwischen dem Staat und den bewaffneten Strukturen außerhalb ihrer Kontrolle effektiv verändert.

Die Schwierigkeit liegt in der Chronologie. Um ein echtes Monopol ausüben zu können, muss der Staat eine ausreichend starke militärische Institution haben. Wenn jedoch die zur Stärkung dieser Institution erforderliche Finanzierung von früheren Ergebnissen im Waffenfall abhängt, könnte die Armee vor einer Mission stehen, zu der sie noch nicht alle Mittel hat.

In dieser Frage beschreiben diplomatische Quellen eine Nuance zwischen Paris und dem amerikanisch-saudischen Ansatz. Frankreich möchte eine schrittweisere Entwicklung, um eine interne Konfrontation zu vermeiden und der Armee zunächst die Mittel zu geben, ihre Präsenz zu erhöhen. Washington und Riad würden sich mehr für die effektive Übersetzung bereits getroffener Entscheidungen engagieren.

Der Unterschied ist nicht unbedingt eine Opposition zum endgültigen Ziel. Es geht darum, wie man dorthin kommt.

Jemen erklärt einen Teil der saudischen Diskretion

Die Krise im Jemen ist ein weiteres wesentliches Element, um Riads Verhalten zu verstehen. Die Kämpfe um die Bab al-Mandeb-Straße, die den Huthis zugeschriebenen Angriffe und die Vorfälle, die Saudi-Territorium betreffen, stellen das Königreich vor eine viel unmittelbarere Bedrohung als die libanesische Akte.

Medienquellen vom 18. September beschreiben erhebliche Zusammenstöße um die strategischen Achsen des Jemen, während die maritime Sicherheit zu einem Hauptanliegen geworden ist. Ein jemenitischer Bewohner wurde in Saudi-Arabien nach den Trümmern einer abgefangenen Drohne im Taif-Gebiet getötet, während andere verletzt wurden. Die Frage der Sicherheit von Mekka kam auch zum Kern der Konfrontation, mit einem saudischen Vorwurf über einen versuchten Angriff und einer Leugnung durch die Houthis.

In diesem Zusammenhang wäre es überraschend, dass der Libanon die erste operative Priorität für Riad ist. Aber reduzierte Priorität bedeutet nicht Abkoppelung. Informierte Quellen betonen diese Unterscheidung genau: Die regionale Krise absorbiert einen beträchtlichen Teil der saudischen Aufmerksamkeit, während die libanesische Frage weiterhin überwacht wird.

Diese Prioritätenhierarchie kann sogar Riads Interesse an institutioneller Stabilisierung im Libanon stärken. Je mehr das Königreich mit Spannungen in seinem regionalen Umfeld konfrontiert wird, desto weniger ist es besser, einen neuen Fokus dauerhafter Konfrontation auf das östliche Mittelmeer zu sehen.

Der libanesische Fall schließt sich direkt der regionalen Konfrontation mit dem Iran an

Der Libanon kann nicht vom Fall Jemen isoliert werden. In beiden Fällen ist Riad mit der Frage der mit dem Iran verbundenen bewaffneten Organisationen und ihrer Beziehung zu den Staaten, in denen sie tätig sind, konfrontiert. Die libanesische und jemenitische Situation ist politisch, institutionell und militärisch sehr unterschiedlich. Es wäre missbräuchlich, sie zu verwirren. Aber sie gehören zum selben strategischen saudischen Umfeld.

Dies gibt auch der Unterstützung der libanesischen Armee eine besondere Bedeutung. Für Riad ist die Stärkung des Staates nicht nur eine Politik der inneren Stabilisierung. Dies reduziert theoretisch die Fähigkeit eines nichtstaatlichen Akteurs, das Land in eine regionale Konfrontation einzubeziehen, ohne dass die offiziellen Institutionen die Entscheidung vollständig kontrollieren.

Der jüngste Krieg hat dieses Problem verstärkt. Die libanesische Debatte über die Entscheidung von Krieg und Frieden ist nicht mehr abstrakt. Sie steht in direktem Zusammenhang mit den wirtschaftlichen, territorialen und menschlichen Folgen einer Konfrontation, bei der die regionalen Entscheidungen der Hisbollah eine wichtige Rolle gespielt haben.

Die saudische Position kann daher als eine langfristige Strategie verstanden werden: nicht zu versuchen, einen libanesischen Akteur durch einen anderen zu ersetzen, sondern das System schrittweise in Richtung eines Modells zu treiben, in dem der Staat die notwendigen Instrumente hat, um zu entscheiden.

Diese Strategie birgt jedoch ein Risiko. Wenn es von einem Teil der Bevölkerung als ein externes Projekt angesehen wird, das ausschließlich auf die Hisbollah abzielt, kann es die Polarisierung verstärken, die die Stärkung des Staates verringern soll.

Daher die Bedeutung der Methode.

Riad hat kein Interesse daran, die Armee in einen Gegner einer libanesischen Partei zu verwandeln

Eine der Herausforderungen für ausländische Partner besteht darin, die Armee zu unterstützen, ohne die nationale Wahrnehmung der Institution zu verändern. Ihre politische Stärke ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass sie nach wie vor eine der wenigen öffentlichen Strukturen ist, die in der Lage sind, die transgemeinschaftliche Legitimität aufrechtzuerhalten.

Ihn zu bitten, schnell zum Instrument einer Konfrontation mit der Hisbollah zu werden, könnte dieses Merkmal auf die Probe stellen. Genau das will die von einigen Partnern befürwortete schrittweise Methode vermeiden.

Für Riad ist das Dilemma real. Das Königreich will einen Staat, der Waffen monopolisieren kann. Aber wenn der Weg, dieses Ziel zu erreichen, die Armee schwächt oder einen internen Konflikt hervorruft, würde das Ergebnis ihrem strategischen Interesse widersprechen.

Die Konditionalität der Beihilfen muss daher mit Vorsicht gehandhabt werden. Sie kann genutzt werden, um Institutionen zu Reformen zu bewegen. Es kann sie auch in eine unmögliche Position bringen, wenn die erforderlichen Ziele schneller sind als ihre operativen Fähigkeiten und der verfügbare politische Konsens.

Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum mögliche Bedingungen in diplomatischen Informationen stärker wahrgenommen werden als in saudischen öffentlichen Erklärungen.

Die Beziehung zu Washington gibt Riad einen weiteren Hebel

Auch die amerikanisch-saudische Dimension verdient Beachtung. Beide Länder haben gemeinsame Interessen, den libanesischen Staat zu stärken und autonome Militärstrukturen einzuschränken. Aber sie haben nicht die gleichen Instrumente.

Washington kann einen erheblichen Anteil an Ausrüstung, Ausbildung und militärischer Unterstützung bereitstellen. Die Vereinigten Staaten haben auch einen entscheidenden Kanal mit Israel. Riad hat finanzielle Kapazitäten und arabischen politischen Einfluss.

Die Koordination zwischen den beiden würde somit die Hebel kombinieren: amerikanische Militärhilfe, arabische Finanzierung und diplomatischer Druck auf die verschiedenen Parteien.

Diese Möglichkeit erklärt, warum die von den Quellen gemeldete Konditionalität als amerikanisch-saudisch und nicht als streng saudi-arabisch dargestellt wird.

Es hilft auch zu verstehen, warum Paris versucht, seinen eigenen Raum zu erhalten. Wenn Washington, Riad und Israel nur die Parameter des zukünftigen Südapparats bestimmen würden, würde die französische Rolle erheblich reduziert werden. Das Treffen in Paris ermöglichte es Emmanuel Macron, Frankreich in den Mittelpunkt des Prozesses zu stellen, indem er Jordanien und andere Partner einbezog.

Die Frage der militärischen Unterstützung ist daher auch eine Frage der Verteilung des internationalen Einflusses.

Saad Hariris Rückkehr ist ein weiterer Indikator, der überwacht werden muss

Ein inneres Element könnte auch verwendet werden, um die Entwicklung der Beziehung zwischen Riad und Libanon zu messen: die Neupositionierung des Future Current und Saad Hariri.

Interne Quellen berichten, dass ein politischer Kongress vorbereitet wird und dass sich eine neue Doktrin auf das staatliche Waffenmonopol, die Entscheidung über Krieg und Frieden, die Ablehnung externer Konflikte auf libanesischem Territorium und die Umsetzung des Abkommens von Taif konzentrieren sollte. Die gleichen Quellen präsentieren den vergangenen Bruch mit Saudi-Arabien als eine Periode, die überschritten werden muss.

Es wäre verfrüht, eine vollständige Erholung von der alten Beziehung zwischen Riad und Saad Hariri abzuleiten. Die verfügbaren Quellen unterstützen dies nicht. Aber die Konvergenz der Themen ist bemerkenswert. Die zukünftige Rede der Strömung würde genau im Einklang mit den Prioritäten stehen, die derzeit von den von Riad unterstützten Institutionen vorgebracht werden.

Das Königreich könnte sich somit mit einer politischen Landschaft konfrontiert sehen, die sich von der unterscheidet, die es hinterlassen hat: eine Präsidentschaft, eine Regierung, eine Armee und möglicherweise eine große sunnitische Strömung, die sich der Notwendigkeit annähert, die militärische Entscheidung unter die Autorität des Staates zu stellen.

Dies bedeutet nicht die Rückkehr der alten « Saudi-Politik in den Libanon ». Im Gegenteil, dies könnte den Übergang zu einer neuen Formel markieren.

Weniger sichtbar, aber potenziell strukturierender Einfluss

Die Frage ist daher wahrscheinlich nicht, ob Saudi-Arabien in den Libanon „zurückkehrt. Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass es nicht wirklich herauskam. Was sich geändert hat, ist die Art seiner Anwesenheit.

Riad scheint weniger an einer dauerhaften Besetzung der politischen Szene interessiert zu sein als am institutionellen Ausgang der gegenwärtigen Phase. Joseph Aoun genießt seine Unterstützung. Nawaf Salam auch. Die Armee ist das Hauptinstrument, um das die neue Sicherheitsarchitektur aufgebaut werden kann. Die Waffen der Hisbollah bleiben das entscheidende Thema. Internationale Finanzierung kann zum Hebel für die Beschleunigung des Prozesses werden.

Aber das Königreich schreitet in einem Umfeld voran, in dem jede libanesische Entscheidung mit einer regionalen Frage verbunden ist. Jemen, Iran, Israel, die Vereinigten Staaten und die Post-FINUL sind jetzt in der gleichen Gleichung. Riad muss daher nicht nur das wählen, was er im Libanon erreichen will, sondern auch das Tempo, mit dem er es erreichen will.

Dort wird seine Diskretion interessant. Es sieht nicht unbedingt wie eine Abwesenheit aus. Es kann eine Politik sein, die auf die Zeit wartet, in der Rückkehr in Geld, Ausrüstung und Entscheidungen umgewandelt werden muss.

Der wirkliche Test wird daher nicht die Zahl der saudischen Beamten sein, die in Beirut erscheinen. Es wird kommen, wenn die internationale Konferenz zur Unterstützung der Armee Beiträge zuweisen muss und die libanesischen Partner ihre Bedingungen festlegen werden. Zu diesem Zeitpunkt wird es möglich sein, die Rolle, die Riad zu spielen beabsichtigt, viel genauer zu messen.

Denn hinter der finanziellen Frage steht eine wichtigere politische Frage:ist Saudi-Arabien bereit, den Aufstieg des libanesischen Staates zu finanzieren, bevor es die Waffenfrage gelöst hat, oder ist es jetzt der Ansicht, dass dieser Aufstieg der Macht und das Waffenmonopol gemeinsam voranschreiten müssen?

Die Antwort wird bestimmen, ob die derzeitige saudische Diskretion die eines Schauspielers ist, der wegzieht, oder die eines Schauspielers, der darauf wartet, dass das Machtgleichgewicht reif genug ist, um seine Haupthebel zu ergreifen.