Nach der UNIFIL, der versteckte Kampf um die Kontrolle des Südlibanon

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Das Pariser Treffen zur Unterstützung der libanesischen Armee vermittelte das Bild eines Konsenses: Stärkung der militärischen Institution, Vorbereitung auf das Ende der UNIFIL und Vermeidung eines Sicherheitsvakuums im Süden. Die am 18. September veröffentlichten Informationen hinter den Kulissen zeichnen jedoch ein viel weniger einvernehmliches Bild. Mehrere konkurrierende Projekte werden für den nächsten Tag diskutiert. Paris und Rom arbeiten an einer europäischen Präsenz. Ankara schlug Berichten zufolge eine multinationale muslimisch dominierte Kraft vor. Washington sucht nach viel präziseren Sicherheitsvorkehrungen für die Rüstungskontrolle. Schließlich beabsichtigt Israel, eine entscheidende Kontrolle über die Art der Vereinbarung zu behalten, die sich in der Nähe seiner Grenze niederlassen könnte.

Die Herausforderung besteht daher nicht mehr nur darin, UNIFIL zu ersetzen. Es ist zu wissenwer wird das Sicherheitssystem des Südens nach seiner Abreise wirklich kontrollierenHinter diesem Thema stehen auch die künftige Rolle der Armee, der israelische Rückzugsplan, das Schicksal der Waffen der Hisbollah und der Platz, den Frankreich, die Vereinigten Staaten und die regionalen Mächte in der libanesischen Akte behalten werden.

Paris will verhindern, dass der Ausstieg von UNIFIL auch seine eigene Löschung bedeutet

Frankreich begann mit der Vorbereitung der Post-FINUL mit Italien. Diese Arbeit ist keine einfache diplomatische Hypothese mehr. Joseph Aoun und Emmanuel Macron diskutierten es direkt in Paris. Insbesondere wird eine europäische zivile und militärische Formel im Rahmen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik geprüft. Gleichzeitig wurden Diskussionen über den internationalen Rahmen geführt, um ein Vakuum zwischen dem Abzug der derzeitigen Truppe und dem Aufstieg der libanesischen Armee zu vermeiden.

Emmanuel Macron hat öffentlich die französische Doktrin aufgestellt: Die internationale Kraft darf nicht durch eine andere Kraft ersetzt werden, die die Verantwortung des Staates ausüben würde. Die Armee muss zum Hauptakteur werden. Eine äußere Präsenz könnte bleiben, um sie zu unterstützen. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil Paris nicht nur die Kontinuität einer ausländischen Präsenz verteidigt. Frankreich versucht, eine schrittweise Übertragung der Verantwortung an Beirut zu organisieren, während es um die Armee herum einen Mechanismus aufrechterhält, der in der Lage ist, materielle und operative Hilfe zu leisten.

Aber diplomatische Quellen, die von einer Medienquelle zitiert werden, beschreiben eine konfrontativere Verhandlung. Ihnen zufolge möchte Paris die Unterstützung der Armee und die Vorbereitung der Post-FINUL zu den beiden Instrumenten ihrer Rückkehr in den Vordergrund im libanesischen Dossier machen. Diese Strategie würde amerikanische und israelische Reserven treffen. Die Meinungsverschiedenheit würde nicht nur die Flagge der Soldaten betreffen, die im Süden bleiben würden. Es würde ihre Mission betreffen.

Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt im ganzen Fall. Eine Mission zur Unterstützung der Armee bei der Überwachung einer Grenze ist nicht vergleichbar mit einer Truppe zur Überprüfung der Umsetzung der Abrüstung. Im ersten Fall behält der libanesische Staat die Initiative bei. In der zweiten erwirbt ein externer Akteur die Kontrolle über ein Thema, das sich direkt auf das interne politische Gleichgewicht auswirkt.

Das Mandat der zukünftigen Truppe ist der wahre Bruchpunkt

Nach Informationen aus diplomatischen Quellen würde Israel keinen internationalen Mechanismus nach UNIFIL finden wollen, der sich auf die Beobachtung von Verstößen beschränkt. Sie strebt verbindlichere Garantien an. Eine mögliche Nachfolgetruppe sollte in der Lage sein, die Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen und das Fehlen einer militärischen Infrastruktur der Hisbollah in den betreffenden Gebieten wirksam zu überprüfen.

Eine solche Entwicklung würde die Natur der internationalen Präsenz grundlegend verändern. Die Überprüfung der Abwesenheit von Waffen erfordert Intelligenz, Überwachung und Zugang zum Boden. Der nächste Schritt besteht darin, festzustellen, was passiert, wenn eine verdächtige Einrichtung entdeckt wird. Werden Informationen nur an die libanesische Armee übermittelt? An die Teilnehmerstaaten? In den USA? Israel durch einen internationalen Mechanismus? Kann eine Mission den Zugriff auf eine Site anfordern? Ist die Armee die einzige, die einreisen darf?

Auf diese Fragen wird in den vorliegenden Informationen keine endgültige Antwort gefunden. Genau das macht die Diskussionen wichtig. Das künftige Mandat könnte über die Machtverhältnisse entscheiden, noch bevor die Zusammensetzung der Mission bekannt war.

Libanon seinerseits bemüht sich, eine starke internationale Legitimität für alle Vereinbarungen zu erhalten, die UNIFIL ersetzen. Diese Präferenz ist nicht nur diplomatisch. Eine Mission mit internationaler Reichweite bietet ihrem Personal mehr Garantien und schränkt theoretisch die Möglichkeit ein, dass ein Staat allein seine Regeln durchsetzt. Es erlaubt Beirut auch, den Grundsatz zu verteidigen, dass die Armee die souveräne Autorität bleibt, während die ausländische Präsenz eine Hilfsfunktion ausübt.

Das Problem ist, dass dieser Ansatz nicht automatisch Israels Forderung nach überprüfbaren Sicherheitsvorkehrungen entspricht. Hier stoßen die beiden Logiken aufeinander.

Die Unterstützung der Armee könnte davon abhängig gemacht werden, was sie erreichen soll

Eine weitere Hintergrundinformation beleuchtet die Schwierigkeit. Diplomatische Quellen berichten von einer Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien zwischen erheblicher Militärhilfe und der Umsetzung von Regierungsentscheidungen über die Konzentration von Waffen in den Händen des Staates. Dies ist in den verfügbaren Dokumenten keine schriftliche und offiziell angekündigte Bedingung. Sie sollte daher als zugewiesene Information und nicht als förmliche Entscheidung betrachtet werden.

Aber diese Informationen erlauben uns zu verstehen, warum Paris so sehr auf der Notwendigkeit besteht, zuerst die Armee zu stärken. Frankreich wäre für einen schrittweisen Ansatz. Die Idee ist einfach: die Armee aufzufordern, einen viel größeren Raum zu übernehmen, schrittweise eine internationale Truppe zu ersetzen und gleichzeitig die Waffenakte zu bearbeiten, erfordert zusätzliche Mittel, noch bevor die Ergebnisse erreicht werden können.

Das Paradoxon ist offensichtlich. Einige Partner können den Staat bitten, seine Fähigkeit nachzuweisen, seine Autorität durchzusetzen, bevor sie die dazu erforderliche Unterstützung leisten.

Auf dem Treffen in Paris wurden auch sehr konkrete Bedürfnisse festgestellt. Dazu gehörten Luftüberwachung, Drohnenkontrolle, Ersatzteile, territoriale Kontrolle und Fähigkeiten, die es der Armee ermöglichen, ihren Einsatz nachhaltig zu erweitern. König Abdullah II. forderte, diese Lücken schnell zu schließen. Sie verband auch die Stärkung der Armee mit ihrer Fähigkeit, sich mit der Frage der Rüstungskonzentration in den Händen des Staates zu befassen.

Die Debatte über die Finanzierung ist daher nicht zweitrangig. Es ist einer der Schlüssel zum Gleichgewicht der Macht. Diejenigen, die die neuen Fähigkeiten der Armee finanzieren, gewinnen zwangsläufig Einfluss auf die Prioritäten, die sie umsetzen wollen.

Israel könnte den Militärkalender nutzen, um Verhandlungen zu beeinflussen

Zusätzliche Informationen aus politischen Kreisen verbinden diesen diplomatischen Kampf mit Feldoperationen. Nach diesen Quellen würde Israel versuchen, die Zeit vor der achten Verhandlungssitzung zu nutzen, um seine Position vor dem nächsten Treffen zu verbessern. Ziel wäre es, eine Sicherheitsrealität in bestimmten Teilen des Südens schrittweise zu konsolidieren und mit einem günstigeren Kräftegleichgewicht an den Tisch zu kommen.

Diese Lesart gibt militärischen Operationen eine andere Bedeutung. Jeder erhaltene Vormarsch oder jede Position wäre nicht nur ein taktisches Ereignis. Es könnte ein Verhandlungselement werden. Je mehr Israel Punkte kontrolliert, wenn eine neue diplomatische Phase beginnt, desto mehr Dinge muss es im Austausch für Garantien zurückgeben.

Diese Logik erklärt auch das libanesische Beharren auf Rückzug. Beirut weigert sich, Rüstungskontrolle als isolierte Verpflichtung zu behandeln, während ein Teil des Territoriums besetzt bleibt. Joseph Aoun erinnerte Paris daran, dass der Libanon Verpflichtungen eingegangen sei, aber dass ihre vollständige Umsetzung nicht von der Einstellung der Angriffe und dem israelischen Rückzug getrennt werden könne.

Die Reihenfolge wird entscheidend. Israel kann vor dem Rückzug Garantien verlangen. Der Libanon fordert einen Rückzug, damit der Staat seine volle Autorität ausüben kann. Einige Spender wollen Ergebnisse bei Waffen, bevor sie mehr Hilfe leisten. Die Armee bittet um die Mittel, um diese Missionen durchzuführen. Jeder Akteur konditioniert somit seine Bewegung an die eines anderen.

Dieser Mechanismus kann zu endlosen Verhandlungen führen.

Die Türkei hat eine Lösung auf den Tisch gelegt, die die Natur des Problems verändert

In diesem Zusammenhang hätte Ankara einen ganz anderen Vorschlag als das europäische Projekt vorgelegt. Laut politischen Quellen würde die Türkei gerne am Rahmen nach dem Ende teilnehmen und hätte eine multinationale Truppe vorgeschlagen, darunter Ägypten, Pakistan, Indonesien und Malaysia, mit der Möglichkeit, andere arabische Länder einzubeziehen.

Dieser Vorschlag ist nicht trivial. Sie reagiert auf eine der Schwächen eines ausschließlich europäischen Mechanismus: seine politische Akzeptanz. Eine Kraft, die aus arabischen und muslimischen Ländern besteht, könnte im Libanon schwieriger als ein westliches Arrangement zu präsentieren sein, das in erster Linie darauf abzielt, die israelischen Forderungen zu befriedigen. Es würde Ankara auch eine direkte Rolle im Sicherheitsgleichgewicht der Levante geben.

Die gleichen Quellen deuten jedoch darauf hin, dass Israel diese Hypothese ablehnt, gerade weil es nicht will, dass sich die türkischen Streitkräfte in der Nähe seiner Grenze niederlassen. Wenn sich diese Opposition bestätigt, zeigt der türkische Vorschlag eine grundlegende Einschränkung: Die Zusammensetzung der zukünftigen Mission wird sowohl von der regionalen Geopolitik als auch von den Bedürfnissen der libanesischen Armee abhängen.

Die Position der Hisbollah fügt eine weitere Dimension hinzu. Politische Quellen weisen auf eine größere Flexibilität in der Bewegung hin zu einer Formel hin, die die Türkei und muslimische Länder im Gegensatz zu einer westlichen Kraft einschließt. Auch dies ist kein formelles Hisbollah-Abkommen über ein abgeschlossenes Projekt. Aber diese Daten zeigen, dass die Wahl der Beitragszahler verwendet werden könnte, um den innenpolitischen Widerstand gegen einen neuen Mechanismus zu reduzieren.

Das Ergebnis ist ein besonders schwer zu lösendes Dreieck. Eine akzeptable Kraft für Israel kann für die Hisbollah kaum akzeptabel sein. Eine Formel, die von der Hisbollah als weniger problematisch angesehen wird, kann von Israel abgelehnt werden. Die libanesische Regierung muss zwischen den beiden eine Mission finden, die so legitim ist, dass sie funktionieren kann, ohne selbst zu einem neuen Konfrontationsgrund zu werden.

Saudi-Arabien bleibt trotz einer diskreteren öffentlichen Präsenz in der Akte

Informierte Quellen widersprechen auch der Idee eines saudischen Rückzugs aus der libanesischen Akte. Riad würde mit dem Staat, Joseph Aoun, Nawaf Salam und der Armee verbunden bleiben. Sein derzeitiger Ermessensspielraum würde mehr mit regionalen Prioritäten, insbesondere im Jemen, verknüpft sein als mit der Aufgabe des Libanon.

Dies ist wichtig für post-finul. Eine Umwandlung der Armee in den vorgesehenen Umfang erfordert eine Finanzierung, die Frankreich wahrscheinlich nicht alleine übernehmen kann. Die Vereinigten Staaten können einen Teil der Ausrüstung und Unterstützung bereitstellen. Die Golfstaaten haben die finanziellen Möglichkeiten, dem Projekt eine völlig andere Dimension zu verleihen.

Die saudische Rolle könnte daher entscheidend werden, wenn die allgemeinen Diskussionen in quantifizierte Verpflichtungen umgewandelt werden sollten. Aber wenn die von einigen diplomatischen Quellen gemeldete politische Konditionalität bestätigt wird, wäre Riad nicht nur ein Vermieter. Er würde auch an der Festlegung der Reihenfolge beteiligt sein: Hilfe, Erweiterung der staatlichen Autorität und Verarbeitung der Waffenakte.

Gerade deshalb sollte das Pariser Treffen nicht nur als Unterstützungskonferenz gelesen werden. Es ist der Beginn der Verhandlungen über die Bedingungen für eine solche Unterstützung.

Das wirkliche Risiko: ein Übergang, bei dem niemand den gleichen « nächsten Tag » akzeptiert

Die Schwierigkeit von Post-FINUL ist letztlich weniger auf das Fehlen von Projekten zurückzuführen als auf ihre teilweise Inkompatibilität. Paris und Rom arbeiten an einer europäischen Lösung. Ankara schlägt eine multinationale Formel mit muslimischer Dominanz vor. Washington will ausreichend starke Sicherheitsgarantien. Israel sucht einen Mechanismus, um den Wiederaufbau der Fähigkeiten der Hisbollah zu verhindern. Der Libanon will, dass die Armee die zentrale Autorität bleibt und lehnt einen externen Mechanismus ab, um die nationale Souveränität zu ersetzen.

Diese Positionen können immer noch in Einklang gebracht werden, aber dies erfordert die Beantwortung sehr konkreter Fragen, die offen bleiben. Wer wird die von Israel evakuierten Gebiete überwachen? Welches Land wird Luftüberwachungskapazitäten bereitstellen? Wird die zukünftige Präsenz Zugang zu den von der Armee gesammelten Informationen haben? Wird sie bestimmte Websites selbst überprüfen können? Wer wird seinen Betrieb finanzieren? Was passiert, wenn seine Bemerkungen und die der libanesischen Behörden nicht übereinstimmen? Vor allem, wird der israelische Rückzug dem Einsatz des neuen Geräts vorausgehen oder wird er parallel dazu voranschreiten?

Um diese Fragen herum wird der wahre Kampf gespielt.

Frankreich will zwei gleichzeitige Verluste vermeiden: den der UNIFIL und den seines historischen Einflusses auf den libanesischen Fall. Die Vereinigten Staaten haben den israelischen Hebel und einen großen Teil der militärischen Ressourcen, die für die Armee benötigt werden. Israel will den Übergang in eine dauerhafte Garantie gegen die Hisbollah verwandeln. Die Türkei sucht nach einem strategischen Tor. Saudi-Arabien hat eine finanzielle und politische Kapazität, die entscheidend werden könnte. Was den Libanon betrifft, so muss er ausreichende Unterstützung von allen erhalten, ohne dass einer dieser Akteure den Süden allein definieren darf.

Die Post-FINUL ist daher noch kein Plan. Es istmachtverhandlungenMacht der Armee auf dem Territorium, Macht einer möglichen internationalen Mission, um zu kontrollieren, was passiert, Macht der Geber über die Bedingungen ihrer Hilfe und Macht Israels, seinen Rückzug an die von ihm geforderten Garantien zu knüpfen.

Die entscheidende Frage ist daher nicht, welche Uniform die Friedenstruppen ersetzen wird. Es ist zu bestimmenwer wird was, in wessen namen und mit welchen konsequenzen prüfen. – Es sind diese wenigen sehr konkreten Parameter, die darüber entscheiden werden, ob das Ende der UNIFIL wirklich die Rückkehr des libanesischen Staates in den Süden oder einfach den Übergang von einem internationalen Kontrollsystem zum anderen bedeutet.