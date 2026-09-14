BRUCLE LAND UND MENSCHHEIT AUF ALLE GESUCHT

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Die Klimakrise ist nicht nur eine Temperaturkrise. Es ist eine Krise der Zivilisation, der Verantwortung und des Respekts für die Lebenden.

Der Nordpol schmilzt. Die Gletscher ziehen sich zurück. Die Hitzewellen beruhigen sich. Die Wälder brennen. Trockene Böden werden nicht in der Lage, Wasser zu halten, dann heftigen Regen verwandeln sie in Schlamm fließt. Ganze Täler können in wenigen Stunden von Dürre bis zu Überschwemmungen rocken. Und doch sprechen wir weiterhin über diese Ereignisse, als wären sie getrennte Unfälle, aufeinander folgendes Pech, entfernte Bilder, die wir ein paar Sekunden vor dem Weitergehen betrachten.

Nein. Es geht nicht mehr darum, woanders zu suchen.

Der Planet sendet uns eine Botschaft wachsender Gewalt: Unsere Art, die Erde zu leben, ist mit den Gleichgewichten, von denen unser eigenes Leben abhängt, unvereinbar geworden.

Vielleicht ist die größte Katastrophe unsere Gleichgültigkeit

Natürlich hat sich das Klima der Erde immer verändert. Natürlich gab es immer Brände, Stürme, Dürren und Erdrutsche. Aber der moderne Mensch hat diesen Phänomenen enormen Druck hinzugefügt: Treibhausgasemissionen, Zerstörung von Wäldern, Künstlichkeit des Bodens, Verschmutzung der Ozeane, Übernutzung der Ressourcen, Ansammlung von Abfällen, Kunststoffe, die in die entlegensten Teile der Welt verstreut sind.

Wir glaubten, dass die Natur alles absorbieren könnte. Dass sie unseren Rauch, unser schmutziges Wasser, unsere Kunststoffe, unsere Chemikalien, unsere Deponien, unsere Bauten, unsere Ausgrabungen, unsere abgerissenen Wälder aufnehmen und trotzdem wie bisher funktionieren könnte.

Wir lagen falsch.

Die Natur ist kein unendlicher Müll. Es ist keine unerschöpfliche Rohstoffreserve. Es ist kein Dekor, das Sie durch das Wochenende fahren, bevor Sie zurückkehren, um mehr und mehr zu produzieren und zu konsumieren.

Die Natur ist das lebende System, von dem wir jede Sekunde abhängen.

Die Natur ist nicht außerhalb des Menschen

Vielleicht ist dies der schwerste intellektuelle Fehler unserer Zivilisation: Wir haben den Menschen auf die eine Seite und die Natur auf die andere gestellt. Als wären wir seine Besitzer. Als ob ein Fluss nur existierte, um erobert zu werden, ein Wald, der abgeschnitten werden sollte, ein Berg, der abgerissen werden sollte, ein Tal, um betoniert zu werden und ein Meer, um das zu empfangen, was wir nicht mehr sehen wollen.

Aber wir sind nicht außerhalb der Natur.

Wir atmen dank ihr. Wir trinken dank ihr. Wir essen dank ihr. Unser Fleisch, Blut, Knochen und Gehirn bestehen aus Materie von der gleichen Erde. Wir gehören zu dem Lebenszyklus, den wir zu dominieren behaupten.

Die Zerstörung der Natur zerstört daher uns selbst – mit einer Zeitverzögerung von einigen Jahren oder Generationen, die uns die Illusion gibt, dass die Handlung ohne Folgen ist.

Ökologische Schulden sind eine seltsame Schuld: Diejenigen, die sie aufnehmen, sind nicht immer diejenigen, die sie bezahlen werden. Heute können wir einen Wald zerstören, einen Grundwasserspiegel vergiften, eine Küste degradieren oder ein Ökosystem dauerhaft deregulieren und die Rechnung an Kinder weitergeben, die noch nicht geboren sind.

Wir müssen raus aus der Zivilisation der Verschwendung

Unsere Wirtschaft hat die Kunst des Produzierens perfektioniert. Sie muss jetzt die Kunst lernen, nicht mehr zu zerstören.

Eine Produktion ohne Rücksicht auf Abfall ist nicht mehr akzeptabel. Konsum ohne zu wissen, woher er kommt oder wohin er gehen wird, ist nicht mehr akzeptabel. Objekte für einige Monate und Jahrhunderte der Verschmutzung zu entwerfen, ist nicht mehr akzeptabel.

Recycling sollte nicht länger eine Ergänzung des guten Gewissens sein. Abfallreduzierung darf keine Werbekampagne mehr sein. Der Schutz von Böden, Wäldern, Flüssen, Küsten und Ozeanen muss zu einer ebenso grundlegenden Priorität werden wie Energie, Sicherheit oder Gesundheit.

Wir müssen wiederverwenden. Reparatur. Recycling. Aufräumen. Wiederaufforstung. Böden wiederherstellen. Wassereinzugsgebiete schützen. Verhindern Sie, dass Flüsse zu Kanalisationen werden. Reduzieren Sie unnötige Kunststoffe. Besser bauen. Besser produzieren. Transport besser. Iss weniger dumm.

Und vor allem, hören Sie auf zu glauben, dass ein Land ein Problem lösen kann, das keine Grenzen allein kennt.

Das Klima hat keinen Pass

Kohlenstoff hört nicht beim Zoll auf. Die Ozeane haben keine Grenzen. Wichtige Klimasysteme verbinden Kontinente. Ein zerstörter Wald, ein erwärmter Ozean, eine geschwächte Eiskappe oder eine Atmosphäre, die mit mehr Treibhausgasen gefüllt ist, betreffen die gesamte Menschheit.

Deshalb muss schnell und global gehandelt werden.

Nicht in 50 Jahren. Nicht, wenn jede Regierung die Zeit politisch bequem findet. Nicht, wenn alle Unternehmen ihre alten Modelle amortisieren. Nicht, wenn die nächste Generation den Schaden erbt.

Jetzt.

Wir brauchen anspruchsvollere internationale Abkommen, eine kohärente Energiepolitik, massive Investitionen in Effizienz und saubere Technologien, aber auch eine tiefgreifende Verhaltensänderung.

Denn keine internationale Konferenz wird einen Fluss retten, wenn die Bewohner weiterhin ihre Abfälle dort abladen. Keine Technologie wird einen Wald schützen, wenn jeder denkt, dass er noch jemand anderem gehört. Kein Gesetz wird ausreichen, wenn die Achtung vor den Lebenden nicht in unser Bewusstsein eindringt.

Die dringendste Revolution beginnt mit Kindern

Da fängt alles an.

Wir müssen einem Kind beibringen, dass ein Fluss lebt.

Natürlich nicht lebendig als Mensch oder Tier, sondern lebendig als System: Es wird geboren, zirkuliert, genährt, transportiert, verbunden, geschützt, transformiert. Es hat ein Gleichgewicht, das geschützt oder gebrochen werden kann.

Wir müssen ihm beibringen, dass ein Wald nicht nur eine Reihe von Bäumen ist. Ein Berg ist kein Steinhaufen. Dass ein Tal kein leerer Raum für Immobilien ist. Dass ein Strand kein Ort ist, an dem man Flaschen, Beutel und Hintern zurücklassen kann.

Jedes Kind sollte ein echtes Territorium kennenlernen: einen Fluss, einen Wald, einen Berg, eine Küste, ein Tal. Beobachte seine Jahreszeiten. Verstehe deine Schwächen. Nimm den Müll auf. Anlage. Sehen Sie, wie Wasser zirkuliert. Verstehen Sie, was lebendiger Boden ist.

Umweltbildung sollte kein sekundäres Kapitel in einem Schulbuch sein. Es sollte eine Schulung in Verantwortung sein.

Wir lehren Kinder, ein rotes Licht, das Eigentum anderer und die Regeln des kollektiven Lebens zu respektieren. Warum sollten wir sie nicht mit der gleichen Kraft lehren, wie ein Bach, ein Wald oder ein Berg auch eine Würde haben, die Pflichten auferlegt?

Wir vertrieben das Heilige aus der Natur

Schließlich gibt es eine tiefere Dimension, die unsere Zeit zögert auszusprechen, weil sie weder in Dollar noch in Grad gemessen wird: die spirituelle Dimension.

Seit Jahrtausenden schaute der Mensch auf Berge, Wälder, Quellen, Himmel, Sterne und Ozeane mit einer Form von Respekt, gemischt mit Angst und Staunen. Er wusste intuitiv, dass er vor etwas stand, das ihn übertraf.

Dann haben wir die Welt allmählich in eine Ware verwandelt.

Wir gaben dem Holz, dem Quadratmeter, dem Erz, dem Fass, dem Kilowatt, dem Fisch, dem Wasser einen Preis, aber wir vergaßen, der Existenz der Lebenden einen Wert zu geben.

Für diejenigen, die an Gott glauben, wird die Frage noch schwindelerregender: Wie können wir vorgeben, den Schöpfer zu respektieren, während wir seine Schöpfung verachten? Wie können wir über die Unantastbarkeit des Lebens sprechen, während wir die lebende Welt als Müllhalde oder Lagerhaus für Rohstoffe behandeln?

Die Natur ist nicht Gott. Aber das Leben der Natur kann als eine Manifestation der Schöpfung empfangen werden, als etwas, das uns anvertraut ist und nicht unserer grenzenlosen Plünderung ausgeliefert wird.

Wir haben vielleicht vergessen, dass der Respekt vor den Lebenden auch eine Form der Demut ist.

Und Demut ist genau das, was einer Zivilisation fehlt, die sich selbst für mächtig genug hält, um den ganzen Planeten zu transformieren, ohne die Konsequenzen erleiden zu müssen.

Wir sind die Generation, die weiß

Unsere Vorfahren konnten sagen, dass sie es nicht wussten.

Wir nicht.

Wir sehen den Rückzug der Gletscher. Wir messen die Erwärmung. Wir beobachten die Veränderung der Ozeane. Wir kennen die Rolle der Treibhausgase. Wir wissen, was mit Plastik passiert. Wir wissen, dass zerstörte Böden weniger Wasser aufnehmen. Wir wissen, dass einige Wälder und Ökosysteme nicht ewig sind.

Wir wissen es.

Deshalb wirft die Untätigkeit unserer Zeit eine schreckliche moralische Frage auf: Was wird von uns gesagt, wenn wir das Wissen, die Technologien und die Mittel zum Handeln haben, aber dennoch beschlossen haben, unsere Gewohnheiten zu bewahren?

Was wird ein Kind von 2050 vor einem toten Fluss, einem verlorenen Wald oder einem unbewohnbaren Gebiet sagen?

Er wird uns wahrscheinlich nicht fragen, ob der Übergang politisch schwierig war.

Er wird uns fragen:sie wussten es. Warum hast du nichts getan?

Die Erde wird wahrscheinlich überleben. Die Frage ist, was ist mit uns?

Wir reden oft über die Rettung des Planeten. Der Ausdruck ist fast zu beruhigend.

Der Planet braucht nicht, dass wir uns um die Sonne drehen. Die Erde hat lange vor dem Erscheinen der Menschheit enorme Umwälzungen durchgemacht und wird andere erleben.

Was wir retten müssen, sind die außergewöhnlichen Bedingungen, die unsere Zivilisation und eine immense Vielfalt an Lebensformen ermöglichen.

Das Problem ist also nicht nur ökologisch.

Er ist ein Mensch.

Er ist moralisch.

Er ist spirituell.

Und es wird dringend.

Wir müssen zwischen zwei Formen der Zivilisation wählen.

Man wird seinen Erfolg weiterhin an der Menge messen, was er extrahiert, produziert, verbraucht und wegwirft.

Der andere wird schließlich verstehen, dass Macht ohne Verantwortung zur Zerstörung führt und dass eine wirklich fortgeschrittene Zivilisation auch erkennt, was sie schützt.

Schütze einen Fluss. Ein Wald. Ein Berg. Ein Tal. See. Ein Gletscher. Eine Spezies.

Das sind keine marginalen kleinen Gesten.

Es baut unseren Platz in der Welt wieder auf.

Wir müssen wieder lernen, die Natur nicht als einen Bestand an Ressourcen zu betrachten, sondern als eine lebendige Gemeinschaft, zu der wir gehören.

Und wenn wir dies nicht schnell tun, wird eines Tages nicht mehr darüber diskutiert werden, wie eine Degradation verhindert werden kann.

Wir schauen uns nur den Schaden an.

Und es wird zu spät sein, einen Teil davon zu reparieren.

« Wir sind nicht die Besitzer der Natur. » Wir sind ein Teil des Lebens, zu dessen Weitergabe wir verpflichtet sind

Bernard Raymond JABER