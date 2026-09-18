Hinter den Kulissen der Zukunft: Bereitet Saad Hariri seine Rückkehr zu einer neuen politischen Doktrin vor?

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Saad Hariris mögliche Rückkehr in das libanesische politische Spiel wäre für den Moment nicht durch die Ankündigung einer Kandidatur oder durch die spektakuläre Wiederherstellung des Wahlapparats des Stroms der Zukunft vorbereitet. Die von einer Medienquelle am 18. September 2026 veröffentlichten Informationen beschreiben einen strukturierteren Ansatz: die Vorbereitung eines politischen Kongresses unter seiner Aufsicht, um eine neue politische Erklärung zu erstellen und den aktuellen Trend nach mehreren Jahren des Rückzugs neu zu definieren. Die zur Diskussion stehenden Themen sind so spezifisch, dass sie über die persönliche Frage der Rückkehr des ehemaligen Ministerpräsidenten hinausgehen. Sie betreffen das staatliche Waffenmonopol, die Entscheidung über Krieg und Frieden, die Weigerung, den Libanon in regionale Konflikte zu bringen, und die Rückkehr zum Taif-Abkommen als Bezugsrahmen.

Diese Informationen stammen aus internen Quellen im Strom der Zukunft und sind noch nicht die offizielle Ankündigung eines angenommenen Programms. Diese Reserve ist unerlässlich. Aber sie ermöglichen es zu verstehen, was in Vorbereitung sein könnte: weniger eine bloße Rückkehr von Saad Hariri als ein Versuch, die Strömung in einer politischen Landschaft neu zu positionieren, die sich grundlegend von der unterscheidet, die er verlassen hatte. Die Hisbollah steht unter beispiellosem militärischen und politischen Druck, der Staat behauptet, das Waffenmonopol zurückhaben zu wollen, Joseph Aoun und Nawaf Salam stellen die Souveränität in den Mittelpunkt ihres Diskurses, Saudi-Arabien bleibt in der libanesischen Frage involviert und der Süden befindet sich in Verhandlungen, die das innere Gleichgewicht dauerhaft verändern könnten. Der Strom der Zukunft scheint seine neue Doktrin um diese Transformation herum aufbauen zu wollen.

Ein Kongress, um eine Linie zu produzieren, nicht nur, um eine Partei zu reorganisieren

Nach Informationen aus internen Quellen stehen die Vorbereitungen für den Kongress unter der Aufsicht von Saad Hariri. Ziel wäre es, eine neue politische Erklärung abzugeben. Die Wahl dieser Formel ist von Bedeutung. Eine politische Erklärung ist nicht nur ein Mittel zur Reorganisation parteipolitischer Strukturen oder zur Verteilung interner Verantwortlichkeiten. Es legt eine Lesart der nationalen Situation fest, identifiziert Prioritäten und definiert die Linien, um die die Strömung ihre Identität neu aufbauen will.

Die berichteten Äxte sind besonders aufschlussreich. Der erste betrifft die Exklusivität von Waffen in den Händen des Staates. Der zweite betrifft die Entscheidung über Krieg und Frieden, die ebenfalls in die ausschließliche Zuständigkeit der Institutionen fallen sollte. Drittens sollte der Libanon nicht als Boden für externe Konfrontationen benutzt werden. Die vierte stellt das Taif-Abkommen in den Mittelpunkt des politischen Projekts.

Für sich genommen ist keines dieser Themen neu im libanesischen souveränistischen Diskurs. Ihr Interesse kommt von ihrer Kombination und besonders von dem Moment an, in dem sie wieder auftauchen. Jahrelang wurde die Debatte über die Waffen der Hisbollah weitgehend durch das innere Machtverhältnis blockiert. Das Thema existierte in politischen Programmen, aber die Institutionen hatten wenig Kapazität, es in die öffentliche Politik zu übersetzen. Im September 2026 war die Situation anders: Das Waffenmonopol war nicht mehr nur eine Forderung nach Opposition. Es ist zu einem Ziel geworden, das vom Staat übernommen wurde.

Die Zukunftsbewegung könnte daher in ein Umfeld zurückkehren, in dem ein Teil ihres historischen Diskurses bereits im Mittelpunkt der offiziellen Politik steht. Diese Situation gibt ihm eine Chance, aber sie schafft auch ein Problem: Wie können wir politisch zurückkehren, ohne einfach zu wiederholen, was die Präsidentschaft und die Regierung bereits sagen?

Die Antwort scheint in einer breiteren Doktrin gesucht zu werden, die Waffen, Taif und die Ablehnung regionaler Kriege verbindet.

Die Wahl der Waffendatei ist nicht gestört

Das Waffenmonopol in den Vordergrund einer künftigen politischen Erklärung zu stellen, würde es uns ermöglichen, uns in der wichtigsten Frage der gegenwärtigen Phase neu zu positionieren. Aber diese Orientierung würde auch ihre Beziehung zur Hisbollah neu definieren.

Es geht nicht mehr nur um die Existenz eines Arsenals. Es geht um die Fähigkeit eines nichtstaatlichen Akteurs, an einem Krieg teilzunehmen oder eine Front zu eröffnen, ohne dass die Entscheidung ausschließlich von libanesischen Institutionen getroffen wird. Die Folgen der jüngsten Konflikte haben diesem Thema eine viel konkretere Dimension verliehen. Die Zerstörung im Süden, die Vertreibung der Bevölkerung, die israelische Besetzung bestimmter Gebiete und die Abhängigkeit des Libanon von internationalen Vermittlungen haben die Kriegsentscheidung in den Mittelpunkt der Debatte gestellt.

Die Zukunftslinie, die der Zukunft zugewiesen wird, würde genau versuchen, die beiden Elemente zu verbinden: Waffen und Entscheidung. Es genügt nicht zu sagen, dass Waffen dem Staat gehören müssen. Es sollte auch festgelegt werden, dass niemand das Land außerhalb einer institutionellen Entscheidung in eine externe Konfrontation einbeziehen kann.

Diese Formulierung würde es Saad Hariri ermöglichen, eine Rede zu vermeiden, die ausschließlich gegen die Hisbollah gerichtet ist. Das Problem würde als eine Frage des Funktionierens des Staates dargestellt. Das politische Ziel würde identifizierbar bleiben, aber das Argument wäre institutionell: Ein Land kann seine Souveränität nicht ausüben, wenn mehrere Zentren die autonome Fähigkeit haben, über die Anwendung von Gewalt zu entscheiden.

Dies wird wichtig sein, wenn der Kongress stattfindet und wenn die angekündigte Erklärung tatsächlich den angegebenen Linien folgt. Ein Diskurs der gemeinschaftlichen Konfrontation würde riskieren, die alten Bruchlinien wieder aufzubauen. Im Gegenteil, eine Doktrin, die sich auf institutionelle Autorität konzentriert, könnte versuchen, die Strömung in den neuen Konsens zu bringen, den die Behörden um die Armee herum aufzubauen versuchen.

« Verwandle den Libanon nicht mehr in das Land der Kriege anderer »

Die dritte Achse, die von internen Quellen berichtet wird, ist wahrscheinlich die politischste: zu verhindern, dass der Libanon wieder in externe Konflikte verwickelt wird. Hinter dieser Formel steht eine Lektüre von fast zwei Jahrzehnten libanesischer Krisen.

Die Zukunftsbewegung könnte daher versuchen, die Neutralisierung des libanesischen Territoriums zu einem strukturellen Prinzip zu machen. Es wäre nicht unbedingt eine Rechtsneutralität im engeren Sinne, da die vorliegenden Informationen die Annahme eines Neutralitätsstatus nicht erwähnen. Die Linie wäre pragmatischer: Regionale Konflikte dürfen nicht mehr automatisch den Eintritt des Libanon in die Konfrontation bestimmen können.

Diese Position ist im gegenwärtigen Kontext von besonderer Bedeutung. Die Spannungen zwischen dem Iran, Israel und den Vereinigten Staaten strukturieren einen Großteil der Region. Jemen ist wieder einmal ein wichtiges Zuhause. Die Straße von Bab al-Mandeb und die Straße von Ormuz stehen im Mittelpunkt einer Konfrontation, die sich direkt auf die Energie- und Handelsströme auswirkt. In diesem Zusammenhang besteht das der Strömung zugeschriebene Ziel darin, den Libanon so weit wie möglich von diesen Zusammenstößen zu trennen.

Diese Doktrin könnte auch eine Botschaft an Saudi-Arabien sein. Riad hat lange gewollt, dass der Libanon nicht mehr als Erweiterung der regionalen Machtbeziehungen des Iran genutzt wird. Eine neue Linie, die auf Souveränität und der ausschließlichen Entscheidung des Staates beruht, wäre daher mit den aktuellen saudischen Prioritäten vereinbar.

Wir müssen jedoch vermeiden, über die Quellen hinauszugehen. Es gibt keine Beweise dafür, dass bereits eine politische Einigung zwischen Saad Hariri und Riad bei seiner Rückkehr erzielt wurde. Interne Quellen sprechen von der Überwindung vergangener Spannungen und dem Wunsch, die Beziehung wieder aufzubauen. Dies ist ein Signal, kein Beweis für das saudische Sponsoring des Projekts.

Taëf als Rückkehrinstrument ins Zentrum des Systems

Die Entscheidung, Taefs Vereinbarung wieder in den Mittelpunkt der zukünftigen Erklärung zu stellen, ist wahrscheinlich die am wenigsten spektakuläre und doch eine der wichtigsten. Für den Courant du Futur ist Taëf sowohl ein institutioneller Rahmen als auch Teil seines politischen Erbes. Eine erneute Bestätigung würde dazu beitragen, den Wiederaufbau des Staates zu verteidigen, ohne sofort die explosive Debatte über eine vollständige Überarbeitung des Systems zu eröffnen.

Diese Strategie hätte mehrere Vorteile. Erstens würde es möglich sein, auf Forderungen nach Veränderungen der institutionellen Gleichgewichte zu reagieren, indem daran erinnert wird, dass ein Teil der Bestimmungen von Taëf noch unvollständig ist. Sie würde dann die Ratspräsidentschaft und die verfassungsmäßigen Institutionen in den Mittelpunkt der politischen Funktionsweise stellen, ohne diesen Anspruch als rein sunnitisch darzustellen.

Schließlich bietet Taef eine gemeinsame Sprache mit Saudi-Arabien, das historisch gesehen eine wichtige Rolle beim Abschluss des Abkommens gespielt hat.

Die Wahl des Textes als Referenz könnte somit drei gleichzeitige Funktionen erfüllen: die Wiederherstellung der Identität des Stroms, die Wiederherstellung einer Brücke mit Riad und die Bekämpfung des Systems der bewaffneten Kräfteverhältnisse eines anerkannten institutionellen Rahmens.

Aber es gibt eine Schwierigkeit. Bekräftigend Taef ist politisch einfach, solange es auf der Ebene der Prinzipien bleibt. Seine Umsetzung wirft sofort viel heiklere Fragen auf: das Funktionieren der Institutionen, die Dezentralisierung, die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften, die schrittweise Abschaffung des politischen Konfessionalismus und die Organisation der Exekutivgewalt. Die verfügbaren Informationen zeigen noch nicht, wie weit der zukünftige Kongress in diesen Fragen gehen will.

Dies ist eines der Elemente, die es ermöglichen werden, eine wahre Doktrin von einer einfachen Rückkehr zu historischen Referenzen der Gegenwart zu unterscheiden.

Die Verbindung mit Riad wird der wahre Test sein

Interne Quellen bei Future Current beschreiben vergangene Spannungen mit Saudi-Arabien als eine Klammer, die es zu überwinden gilt. Diese Formulierung ist wichtig, weil Saad Hariris Rückzug aus dem politischen Leben nicht unabhängig von der Verschlechterung seiner Beziehung zu Riad verstanden werden kann.

Eine nachhaltige Rendite würde daher wahrscheinlich eine Klärung dieses Verhältnisses erfordern. Aber der Kontext hat sich verändert. Saudi-Arabien scheint nicht mehr genau das Modell reproduzieren zu wollen, in dem ein großer sunnitischer Führer sein Hauptrelais im libanesischen System war. Informationen aus informierten Quellen deuten darauf hin, dass Riad jetzt Unterstützung für den Staat, Joseph Aoun, Nawaf Salam und die Armee befürwortet.

Diese Entwicklung zwingt Saad Hariri, seine eventuelle Rückkehr anzupassen.

Er kann sich nicht länger einfach als wichtigster libanesischer Gesprächspartner in Saudi-Arabien präsentieren. Sie muss zeigen, dass ihr Projekt Teil der Konsolidierung der Institutionen ist, die Riad bereits unterstützt. Die Themen des Kongresses sind genau eine Antwort auf diese Einschränkung: Staat, Armee, Waffenmonopol, Taif und Ablehnung regionaler Konflikte.

Konvergenz ist stark genug, um bemerkt zu werden. Es führt jedoch noch nicht zu dem Schluss, dass Riad Hariris Rückkehr vorbereitet oder finanziert. Das Schweigen der Quellen zu einer ausdrücklichen saudischen Entscheidung erfordert, dass diese Unterscheidung beibehalten wird.

Der wirkliche Indikator wird daher davon ausgehen, wie Riad reagieren wird, wenn die neue politische Erklärung veröffentlicht wird. Eine sichtbare Wiederaufnahme von Kontakten, hochrangigen Treffen oder expliziter politischer Unterstützung hätte sonst eine stärkere Bedeutung als aktuelle Spekulationen.

Der Strom muss auch sein internes Problem lösen

Saad Hariri würde den politischen Libanon, den er verlassen hatte, nicht finden. Seine Abwesenheit hinterließ einen fragmentierten sunnitischen Raum. Abgeordnete, lokale Beamte und neue Persönlichkeiten haben ihre eigene Autonomie entwickelt. Nawaf Salam hat nun die Ratspräsidentschaft inne und verfügt über eine institutionelle Legitimität, die unabhängig von der aktuellen ist. Mehrere politische Kräfte haben sich auch daran gewöhnt, ohne einen großen Hariri-Block zu operieren, der in der Lage ist, einen wichtigen Teil des Parlaments zu strukturieren.

Ein politischer Kongress muss daher eine Frage beantworten, die Saad Hariris einzige Rückkehr nicht löst: Was ist als Organisation zur Zukunftsströmung geworden?

Eine Erklärung zu Waffen und Taif kann eine Identität definieren. Es baut nicht automatisch ein politisches, wahltaktisches und territoriales Netzwerk wieder auf. Der Strom wird bestimmen müssen, wer in seinem Namen spricht, welche Strukturen reaktiviert werden, wie die Rahmen, die sich distanziert haben, behandelt werden und welcher Platz einer neuen Generation überlassen wird.

Die verfügbaren Quellen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Lehre und geben wenig Informationen über diese Reorganisation. Diese Abwesenheit ist an sich schon interessant. Sie schlägt vor, dass die aktuelle Priorität darin bestehen könnte, zuerst einen politischen Grund wieder aufzubauen, um zurückzukehren, bevor die Maschine vollständig neu aufgebaut wird.

Dies ist eine konservativere Methode als eine sofortige Ankündigung der Rückkehr von Wahlen.

Kann Hariri zurückkommen, ohne mit Nawaf Salam zu konkurrieren?

Eine weitere Neuheit ist die Anwesenheit von Nawaf Salam als Regierungschef. Der Courant du Futur steht seit langem im Mittelpunkt der sunnitischen politischen Vertretung und des Zugangs zur Ratspräsidentschaft. Heute wird diese Funktion von einer Person wahrgenommen, die nicht aus ihrem Apparat herauskommt und selbst einige der Themen trägt, die die Strömung anscheinend aufgreifen will: Staat, Reform, Souveränität und Waffenmonopol.

Eine Rückkehr von Saad Hariri könnte daher zu Wettbewerb führen. Aber er könnte auch versuchen, es zu vermeiden.

Die künftige politische Erklärung wird dazu beitragen, die eingeschlagene Richtung zu verstehen. Wenn es die Regierungsaktion frontal angreift, wird sich der Strom als eine Kraft positionieren, die versucht, ihren alten Raum zurückzugewinnen. Wenn es die breite institutionelle Ausrichtung unterstützt und gleichzeitig eine eigene Lesart von Taëf und politischer Repräsentation vorschlägt, könnte Hariri vor einem möglichen Wahlwettbewerb eine Strategie der Komplementarität wählen.

Aktuelle Informationen scheinen mit der zweiten Hypothese konsistenter zu sein, aber es ist nicht möglich, sie zu etablieren. Es gibt immer noch keine ausreichenden Beweise, um eine vereinbarte Strategie für Nawaf Salam zu beschreiben.

Dieser Punkt verdient es daher, überwacht und nicht durch Annahmen ausgefüllt zu werden.

Eine Rückkehr, die sich zuerst mit Ideen vorbereitet

Das interessanteste Element der verfügbaren Informationen ist schließlich, was sie nicht sagen. Sie geben kein offizielles Rückkehrdatum an. Sie kündigen keinen Antrag an. Sie beschreiben keine Liste der Wähler. Sie stimmen nicht mit Riad überein. Sie sprechen von einem Kongress, einer Erklärung und einer Doktrin.

Dies zeigt, dass das erste Thema vor der Wahl politisch ist.

Saad Hariri scheint eine einfache, aber schwierige Frage zu beantworten: Welche Funktion kann der Future Current im Libanon von 2026 noch erfüllen? Eine Rückgabe nur im Namen ihrer Geschichte oder ihres Gemeinschaftsgewichts wäre unzureichend. Die Landschaft hat sich verändert, und ein Teil der Themen, die früher von seinem Lager getragen wurden, wird jetzt vom Staat selbst übernommen.

Die in Vorbereitung befindliche Linie scheint die Antwort in einer Synthese zu suchen: den Staat zu einer Zeit zu unterstützen, in der er versucht, die militärische Entscheidung zurückzugewinnen, Taif wieder in den Mittelpunkt des Systems zu stellen, sich zu weigern, das Territorium in regionale Kriege einzubeziehen und die Beziehungen zu Saudi-Arabien schrittweise wieder aufzubauen.

Die Wette ist konsistent. Er ist nicht ohne Schwierigkeiten. Der Strom wird zeigen müssen, dass er nicht einfach zurückkommt, um einen freien Raum einzunehmen. Er wird auch erklären müssen, wie die angekündigten Prinzipien angewendet werden können, ohne eine neue interne Konfrontation hervorzurufen.

Auf dieser Ebene wird der angekündigte Kongress wichtiger werden. Wenn er nur die historischen Referenzen der Strömung wiederholt, wird er eine Übung der parteiischen Reorganisation bleiben. Wenn er festlegt, wie der Staat die Kriegsentscheidung, den Zeitplan des Waffenmonopols, die zeitgenössische Lesart von Taif und die Beziehungen zu den Regionalmächten zurückgewinnen muss, wird dies der erste Schritt zu einer echten politischen Rückkehr sein.

Für Saad Hariri ist die Herausforderung vielleicht mehr zu wissenwann man zurückkehrtsondern zu bestimmenmit welchem projekt in ein land zurückzukehren, in dem sich der fokus der debatte auf themen verlagert hat, die er bereits verteidigte, die aber andere institutionelle akteure nun ohne ihn tragen.