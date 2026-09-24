Bassil-Hisbollah: Hinter der angezeigten Pause bleiben die Kanäle offen und Berri hält eine Karte in der Hand

- Advertisement -

37

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Öffentliche Angriffe geben das Bild einer Beziehung, die den Punkt des Bruchs erreicht hat. Gebran Bassil verschont die Hisbollah nicht mehr. Die Partei ihrerseits behandelt die freie patriotische Strömung nicht mehr als den privilegierten Partner, den sie in den Jahren der Vereinbarung von Mar Mikhaël war. Doch hinter dieser sichtbaren Verschlechterung beschreiben die in den betroffenen Kreisen gesammelten Informationen eine differenziertere Realität: Die Kommunikation würde nicht unterbrochen, ein endgültiger Bruch wäre von beiden Seiten nicht erwünscht und es würde eine neue Beziehungsformel gesucht.

Vor allem wäre es nicht, das Abkommen von Mar Mikhael unter einem anderen Namen wiederzubeleben. Das Modell, das jahrelang die Allianz zwischen dem Freien Patriotischen Strom und der Hisbollah organisiert hatte, gehört zu einer anderen politischen Periode. Machtverhältnisse haben sich geändert, Wahlinteressen haben sich entwickelt, und angehäufte Meinungsverschiedenheiten machen es unmöglich, zurückzukehren.

Die Frage wäre jetzt viel pragmatischer: Wie weit können sich die beiden Seiten widersetzen, ohne ihren Streit in einen strategischen Bruch zu verwandeln?

In dieser Gleichung könnte Nabih Berri eine Rolle spielen. Informationen hinter den Kulissen geben ihm die Möglichkeit einzugreifen, um Spannungen abzubauen und Positionen näher zusammenzubringen. Diese mögliche Rolle ist nicht unbedeutend. Der Präsident des Parlaments unterhält eine strukturelle Beziehung zur Hisbollah, während er Kanäle mit praktisch allen politischen Kräften hat. Vor allem teilt sie mit der Partei ein unmittelbares Anliegen: zu verhindern, dass politische und soziale Spannungen zu einer unkontrollierbaren inneren Konfrontation führen.

Mar Mikhaël kann nicht mehr der Ausgangspunkt sein

Um das Ausmaß der gegenwärtigen Krise zu messen, müssen zwei Dinge unterschieden werden: das Ende einer Allianz, wie sie seit Jahren funktioniert, und das Verschwinden jeglicher politischer Beziehungen.

Die vorliegenden Informationen führen genau zu dieser Unterscheidung.

Mar Mikhaels Formel gilt nicht mehr als reproduzierbar. Sie basierte auf einem besonderen politischen Gleichgewicht, sich ergänzenden Interessen und der Fähigkeit beider Seiten, ihre Differenzen als zweitrangig gegenüber ihrer strategischen Partnerschaft darzustellen.

Dieses Gleichgewicht ist allmählich gesunken.

Gebran Bassil hat seine Kritik an der Hisbollah und ihren Entscheidungen vervielfacht. Der freie patriotische Strom hat versucht, seinen eigenen Spielraum zurückzugewinnen. Die Hisbollah ihrerseits hatte nicht mehr die gleichen Gründe, um den Status eines zentralen christlichen Partners zu erfahren, den er zuvor besetzt hatte.

Meinungsverschiedenheiten betreffen keine isolierte Datei mehr.

Sie beziehen sich auf die Funktionsweise des Staates, interne Allianzen, Ernennungen, politische Vertretung, die Strategie der Hisbollah und jetzt auf die zentrale Frage der Waffen und der staatlichen Autorität.

Unter diesen Umständen wäre der Wiederaufbau des alten Abkommens für Basil politisch kostspielig. Nachdem er sich von der Hisbollah distanziert hatte, würde eine spektakuläre Rückkehr zur alten Allianz den Diskurs schwächen, den er mit seinen Wählern entwickelte.

Auch für die Hisbollah haben sich die Bedingungen geändert. Die Partei muss die Folgen des Krieges, den internationalen Druck, die Debatte über ihre Waffen und eine tiefgreifend veränderte Beziehung zum libanesischen Staat bewältigen. Er kann seine Partnerschaft mit dem Freien Patriotischen Strom nicht mehr genau so angehen wie zuvor.

Doch keines dieser Elemente bedeutet, dass beide Seiten ein Interesse daran haben, absolute Gegner zu werden.

Total Breakup würde beide Seiten viel kosten

Hier werden Informationen hinter den Kulissen interessanter als öffentliche Erklärungen.

Trotz der Gewalt einiger Positionen würde die Kommunikation aufrechterhalten werden. Beide Parteien würden weiterhin in Betracht ziehen, dass eine vollständige Pause sie mehr kosten könnte als eine kalte und ausgehandelte Beziehung.

Für Bassil ist die Berechnung zunächst politisch.

Eine totale Opposition gegen die Hisbollah würde ihn in direkte Konkurrenz mit den christlichen Kräften stellen, die ihre Position um diese Konfrontation herum seit langem aufgebaut haben. Der freie Patriotische Strom sollte dann davon überzeugen, dass er eine eindeutige Alternative darstellt, ohne sich einfach einem bereits strukturierten Lager anzuschließen.

Die Aufrechterhaltung eines Kanals mit der Hisbollah gibt ihm mehr Möglichkeiten.

Basil kann die Partei kritisieren, während er eine Verhandlungskapazität in einigen Fragen beibehält. Es kann auch eine Zwischenposition beibehalten, die es ihm ermöglicht, mit mehreren Lagern zu interagieren.

Für die Hisbollah ist die Frage anders.

Sogar geschwächt hat die Beziehung mit dem Freien Patriotischen Strom es der Partei lange Zeit ermöglicht, zu vermeiden, dass ihr Allianzsystem auf ihre schiitische Umgebung und auf einige traditionelle Partner reduziert wird. Ein endgültiger Bruch mit Basilius hätte daher sowohl symbolische als auch politische Bedeutung.

Es würde den Zusammenbruch einer der wichtigsten Trans-Gemeinschafts-Allianzen bestätigen, die von der Hisbollah seit 2006 aufgebaut wurden.

Die Partei mag den Preis der alten Allianz nicht mehr zahlen wollen. Das bedeutet nicht, dass er Bassil unbedingt zum Feind machen will.

Es gibt also einen viel größeren politischen Raum zwischen Allianz und Feindseligkeit. In diesem Raum würden Kontakte stattfinden.

Eine neue Formel, aber ohne neue « Mar Mikhaël »

Die gesammelten Informationen rufen die Suche nach einer « neuen Formel » hervor, um die Beziehung zu organisieren.

Die Formulierung ist wichtig, weil sie implizit die Rückkehr in die Vergangenheit ausschließt.

Diese neue Beziehung könnte viel begrenzter sein. Sie würde sich weniger auf ein umfassendes politisches Dokument als auf die Ad-hoc-Bewältigung gemeinsamer Interessen und Meinungsverschiedenheiten stützen.

Mit anderen Worten, beide Seiten könnten aufhören, Verbündete im alten Sinne zu sein, während sie vermeiden, in allen Fragen Gegner zu werden.

Diese Transformation entspricht auch der neuen Realität des libanesischen politischen Systems.

Starre Allianzen sind schwieriger geworden. Die gleichen Parteien können bei einer Ernennung zusammenarbeiten, bei einer Regierungsentscheidung konkurrieren und sich dann in einem anderen institutionellen Dossier befinden.

Bassil und Hisbollah könnten sich zu diesem Modell entwickeln.

Erstere würde eine größere politische Autonomie erlangen. Der zweite würde einen wichtigen christlichen Kanal beibehalten, ohne den gesamten vorherigen Bund wieder aufbauen zu müssen.

Aber eine solche Formel beinhaltet die Bestimmung der roten Linien jeder Person.

Die Hauptsache ist jetzt offensichtlich: die Waffen der Hisbollah.

Waffen verändern den Charakter des Streits völlig

Die Beziehung zwischen den beiden Seiten kann nicht mehr allein durch die alten Auseinandersetzungen um Ernennungen oder Wahlbündnisse analysiert werden.

Der Libanon ist in eine Phase eingetreten, in der das staatliche Waffenmonopol im Mittelpunkt nationaler und internationaler Diskussionen steht.

Diese Entwicklung stellt Bassil angesichts einer besonderen Schwierigkeit.

Die Free Patriotic Current hatte jahrelang ihre Beziehung zur Hisbollah durch eine spezifische Lesart des Widerstands, des Schutzes des Libanon und des inneren Gleichgewichts gerechtfertigt. Aber der militärische Kontext hat sich grundlegend verändert.

Israel setzt seine Operationen im Libanon fort. Ein Teil des Territoriums bleibt im Zentrum militärischer Spannungen. Gleichzeitig betonen die libanesischen Behörden die Rolle der Armee und die ausschließliche Ausübung staatlicher Autorität.

Basil muss daher seine Position in einer Landschaft neu definieren, in der die Argumente der alten Partnerschaft nicht mehr auf die gleiche Weise funktionieren.

Die Hisbollah betrachtet die Frage ihrer Waffen als existenziell. Sie kann nicht akzeptieren, dass ein Partner oder ehemaliger Partner dies als eine einfache administrative Angelegenheit behandelt.

Dies ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Themen für eine neue umfassende Vereinbarung.

Die Aufrechterhaltung des Dialogs wird daher realistischer, als vorzugeben, Meinungsverschiedenheiten sofort zu lösen.

Berri, möglicher Vermittler zwischen zwei ehemaligen Partnern

In dieser Konfiguration erscheint der Name von Nabih Berri.

Die verfügbaren Informationen deuten auf eine mögliche Rolle des Parlamentspräsidenten beim Abbau der Spannungen zwischen Basilius und der Hisbollah hin.

Berri hat mehrere Vorteile für eine solche Mission.

Er ist nicht außerhalb des Hisbollah-Lagers. Seine Amal-Bewegung ist der wichtigste politische Partner der Partei im schiitischen Umfeld. Jede Vermittlung seinerseits hätte daher ein Gewicht, das keinen weiteren Vermittler hätte.

Aber Berri hat auch eine lange Verhandlungserfahrung mit Bassil und dem Free Patriotic Current, auch in Zeiten sehr hoher Spannungen.

Dies bedeutet nicht, dass es heute eine formelle Vermittlung mit einer Roadmap gibt. Die vorliegenden Informationen machen es nicht klar.

Es ist vielmehr eine politische Möglichkeit: Wenn beide Seiten entscheiden, dass sie einen Mechanismus zum Abbau von Spannungen brauchen, erscheint Berri als einer der wenigen Akteure, die direkt mit beiden sprechen können.

Sein eigenes Interesse führt auch dazu, einen unkontrollierten Bruch zu vermeiden.

Der Präsident des Parlaments versucht, die institutionellen Gleichgewichte in einer Zeit zu bewahren, in der mehrere Fronten gleichzeitig offen bleiben: Südlibanon, Verhandlungen mit Israel, wirtschaftliche Situation, Debatte über Waffen und soziale Spannungen.

Eine zusätzliche politische Konfrontation zwischen der Hisbollah und einer großen christlichen Formation würde diese Gleichung weiter komplizieren.

Hisbollah würde die soziale Krise nicht in eine Straßenschlacht verwandeln wollen

Die Frage der Straße erlaubt es auch, die Grenzen der Konfrontation zu messen.

Der Libanon befindet sich in einer neuen Phase sozialer Spannungen. Die steigenden Lebenshaltungs-, Kraftstoff- und Transportkosten erfordern eine Mobilisierung. Gewerkschaften bereiten Protestbewegungen vor und mehrere Sektoren verweisen auf den Streik.

In diesem Zusammenhang sehen einige politische Lesungen die Möglichkeit vor, dass die Hisbollah versuchen könnte, sozialen Protest zu nutzen, um den Druck auf die Regierung zu erhöhen.

Die in anderen Einstellungen gesammelten Informationen führen jedoch zu einem anderen Lesen.

Die Partei hätte derzeit kein Interesse daran, ihre politische Opposition in eine offene Konfrontation zu verwandeln. Die Position, die Nabih Berri zugeschrieben wird, geht in die gleiche Richtung: zu vermeiden, dass die soziale Krise von einem politischen Kampf absorbiert wird, der seinen Initiatoren entkommen könnte.

Diese Vorsicht wird durch den Kontext erklärt.

Die Hisbollah muss bereits mit erheblichem militärischem Druck von außen umgehen. Eine interne Konfrontation würde eine zweite Front auferlegen, diesmal politisch und gemeinschaftlich.

Es könnte auch die Argumente derjenigen verstärken, die ihre Waffen als Bedrohung des inneren Gleichgewichts darstellen.

Die Partei mag daher ein Interesse daran haben, soziale Forderungen zu unterstützen oder die Regierungspolitik zu kritisieren, ohne zu versuchen, die Regierung auf der Straße zum Zusammenbruch zu bringen.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um seine Beziehung zu Bassil zu verstehen.

Beide Seiten können ihren Diskurs straffen und dabei Grenzen beibehalten, die sie nicht überschreiten wollen.

Bassil muss seine Differenz bewahren, ohne alle Türen zu schließen

Die Schwierigkeit ist besonders groß für den Führer der Freien Patriotischen Strömung.

Eine allzu sichtbare Versöhnung mit der Hisbollah könnte die Neupositionierung der letzten Jahre verwischen.

Aber eine vollständige Trennung birgt auch Risiken.

Basilius muss eine politische Identität bewahren, die sich von anderen christlichen Parteien unterscheidet. Er kann nicht einfach alle ihre Positionen einnehmen, ohne einen Teil dessen zu verlieren, was seine aktuelle Besonderheit ausmacht.

Die Aufrechterhaltung eines Dialogs mit der Hisbollah ermöglicht es ihm, diesen Unterschied aufrechtzuerhalten.

Er kann sagen, dass er sich der Partei in Bezug auf Waffen, bestimmte Entscheidungen und die Staatsführung widersetzt, während er gleichzeitig die Idee verteidigt, dass die großen libanesischen Krisen durch interne Verhandlungen und nicht durch Konfrontation gelöst werden müssen.

Diese Position kann auch in zukünftigen institutionellen Dateien verwendet werden.

Die Beziehungen zwischen den Parteien im Libanon sind nie nur ideologisch. Sie betreffen auch Ernennungen, Gesetze, parlamentarische Mehrheiten und die Bildung von Regierungen.

Alle Kanäle zu durchbrechen bedeutet, eine Verhandlungskapazität aufzugeben.

Bassil kennt die Kosten einer solchen Entscheidung.

Hisbollah muss entscheiden, was sie noch von ihrem ehemaligen Partner erwartet

Die Berechnung der Hisbollah ist ebenso komplex.

Die Partei mag Basil als Partner betrachten, der zu kritisch und zu unberechenbar ist, um das Maß an Vertrauen zurückzugewinnen, das vergangen ist.

Aber er muss sich auch fragen, welche politische Alternative ihm ein völliger Bruch bieten würde.

Die Hisbollah hat starke Partner. Dennoch bleibt die Frage ihrer Beziehungen zu christlichen Kräften im libanesischen System wichtig.

Eine funktionale Beziehung zum freien Patriotischen Strom behält daher eine Nützlichkeit, auch wenn sie nicht mehr die strategische Tiefe der Vergangenheit hat.

Die neue Formel könnte diese Realität genau erkennen.

Allgemeinere Allianz. Keine gegenseitige politische Garantie für alle Akten. Mehr Anmaßung, beide Parteien als eine Achse zu präsentieren.

Aber es gibt laufende Kommunikation, Ad-hoc-Kompromisse und die Möglichkeit zu verhandeln, wenn ihre Interessen zusammenlaufen.

Dies wäre weniger eine Versöhnung als ein organisiertes Management der Scheidung.

Die Wahlen werden das wirkliche Maß der Annäherung geben

Der konkreteste Test wird wahrscheinlich aus politischen und Wahlterminen kommen.

Reden können moderiert oder gehärtet werden, je nach den Umständen. Wahlbündnisse erfordern, dass die Parteien viel spezifischere Entscheidungen treffen.

Die Frage wird sein, ob die Hisbollah und die Freie Patriotische Bewegung in bestimmten Wahlkreisen noch gemeinsame Interessen finden können oder ob ihre Trennung sogar an der Wahlurne vollständig wird.

Die verfügbaren Dokumente beschreiben noch keine zwischen ihnen ausgehandelte Wahlkarte.

Es wäre daher verfrüht, von einer Wiederherstellung eines Bundes zu sprechen.

Auf der anderen Seite gibt die Aufrechterhaltung der Kommunikation beiden Seiten die Möglichkeit zu diskutieren, wenn lokale Berechnungen dies erfordern.

Vielleicht liegt hier die wahre Bedeutung der aktuellen Kontakte.

Es geht nicht mehr darum, den großen politischen Kompromiss von 2006 wiederherzustellen. Es geht darum, nach der Akte zu bestimmen, was von einer Beziehung übrig bleibt, die die libanesische Politik seit fast zwei Jahrzehnten strukturiert.

Öffentliche Erklärungen erzählen von einer Trennung. Backstage-Informationen zeigen, dass die Tür nicht geschlossen ist.

Das Verhältnis zwischen den beiden ist viel weniger spektakulär als Mar Mikhaël, aber vielleicht besser geeignet für die jetzige Zeit: zwei Formationen, die einander nicht mehr vertrauen wie zuvor, die keine gemeinsame Strategie mehr haben, die aber auch wissen, dass ein völliger Bruch ihnen einen Spielraum nehmen würde, von denen sich keines noch zu berauben scheint.