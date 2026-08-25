Libanon: Rückständigkeit der Schule wird zu einer nationalen Krise

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Mehr als 250.000 Studenten im Libanon wurden der Bildung beraubt oder durch Krieg, Vertreibung und Schließung von Schulen schwer getroffen. Die Zahl, berichtet am 25. August 2026 vonAl-Akhbar, beschreibt nicht nur ein Problem des Zugangs zur Schule. Es zeigt eine tiefere Krise: Ein erheblicher Teil der libanesischen Kinder leidet jetzt unter Verzögerungen bei den Grundkenntnissen, bis zu dem Punkt, dass die einfache Wiedereröffnung des Unterrichts nicht ausreichen wird, um das Bildungssystem wieder auf Kurs zu bringen.

Die verfügbaren Daten sind besorgniserregend. Mehr als die Hälfte der Grundschüler im ersten Schuljahr hätten einige grundlegende mathematische Fähigkeiten nicht beherrscht. In der 6. Klasse würden mehr als acht von zehn Schülern auf Schwierigkeiten mit der Division stoßen. Diese Ergebnisse stammen aus Auswertungen, die vor der letzten Phase des Krieges durchgeführt wurden und zeigen, dass der Lernverlust bereits festgestellt wurde. Der Konflikt hat daher ein altes Problem verschärft und nicht geschaffen.

Über 250.000 Schüler von Schulunterbrechungen betroffen

Die Krise von 2026 hat die Bildung auf nationaler Ebene desorganisiert. Bevölkerungsvertreibung, Bombardierungen, Schließungen und die Umwandlung vieler öffentlicher Schulen in Unterkünfte haben Hunderttausende von Kindern daran gehindert, eine normale Schule zu besuchen.

Nach Daten, die Ende August gemeldet wurden, waren mehr als 250.000 Schüler von Vertreibungen, Schulschließungen in Konfliktgebieten oder ihrer Nutzung als Unterkünfte betroffen. UNICEF schätzt, dass etwa 256.000 Studenten von diesen Störungen betroffen waren.

Die Situation hat vor allem das öffentliche Netz betroffen.Al-Akhbarberichtet, dass etwa die Hälfte der offiziellen Schulen auf einmal als Unterkunftszentren dienten. Dies war ein eindeutiger humanitärer Notstand, der jedoch unmittelbare Folgen hatte: Schulgebäude erfüllten vorübergehend nicht mehr ihre Bildungsfunktion.

Das Bildungsministerium hatte versucht, eine minimale Kontinuität zu gewährleisten. Bis März 2026 hatte Ministerin Rima Karami öffentliche und private Institutionen aufgefordert, flexible Lösungen anzunehmen, die physische Präsenz, Fernunterricht und Hybridmodelle kombinieren. Spezifische Entscheidungen hatten auch Fernunterricht in geschlossenen öffentlichen Schulen eingerahmt.

In der Praxis ist diese Kontinuität sehr ungleich geblieben. Der Zugang zu Elektrizität, Internet, digitalen Geräten und einer ruhigen Umgebung variiert stark zwischen den Familien. Ein theoretisch verfügbares Fernstudium bedeutet nicht unbedingt echtes Lernen.

Offene Schule garantiert nicht, dass ein Kind lernt

Hier ändert sich das Problem in der Natur. Eine Bildungskrise kann an der Anzahl der geschlossenen Tage gemessen werden, aber diese Statistik reicht nicht aus. Es ist auch notwendig zu messen, was die Schüler wirklich wissen, wenn sie in den Unterricht zurückkehren.

Libanon hat jetzt genügend Daten, um diesen Unterschied zu messen. Das Bildungsministerium und das Zentrum für Bildungsforschung und -entwicklung führten eine nationale Diagnose von mehr als 135.000 Schülern in den Klassen 1-6 der Grundschule in öffentlichen Schulen durch.

Die Beteiligungsquote an dieser Bewertung lag bei etwa 96 Prozent. Die Übung konzentrierte sich auf Grundkenntnisse in Arabisch, Fremdsprache und Mathematik. Er suchte daher nicht nur eine Schulnote zu vergeben, sondern festzustellen, ob die wesentlichen Fähigkeiten für das weitere Lernen tatsächlich erworben worden waren.

Analyse der Ergebnisse durchAl-Akhbarerhebliche Mängel aufdecken. Mehr als die Hälfte der Erstsemester hätten Mängel in den grundlegenden mathematischen Fähigkeiten. Im sechsten Jahr würden mehr als acht von zehn Schülern nicht richtig beherrscht.

Diese Zahlen sind umso wichtiger, als sie sich auf Grundfertigkeiten beziehen. Eine Schwierigkeit in einem isolierten Kapitel kann relativ leicht korrigiert werden. Eine anhaltende Schwäche beim Rechnen, Lesen oder Schreiben hingegen beeinträchtigt einen erheblichen Teil des späteren Lernens.

Die Schulverzögerung bestand bereits vor dem letzten Krieg

Es wäre jedoch falsch, diese Ergebnisse ausschließlich dem Konflikt von 2026 zuzuschreiben. Die von der Presse zitierten Auswertungen zeigen, dass sich die Verzögerung viel früher anzuhäufen begann.

Seit 2019 hat das libanesische Bildungssystem eine außergewöhnliche Abfolge von Krisen erlebt. Der wirtschaftliche Zusammenbruch reduzierte die Einkommen der Lehrer und verursachte wiederholte Streiks. Die Covid-19-Pandemie führte dann zu langen Fernunterrichtszeiten in einem Land, in dem der Zugang zu digitalen Geräten sehr ungleich blieb.

Zusätzlich zu diesen Ereignissen explodierte der Hafen von Beirut, die Abwertung des Pfunds, der Anstieg der Transportkosten und die aufeinander folgenden Konflikte. Jede dieser Episoden reduzierte die Anzahl der tatsächlichen Unterrichtstage.

Al-Akhbarberichtet, dass die diagnostische Beurteilung für die Jahre 2024 und 2025 einen Verlust zeigte, der etwa drei von fünf Lerntagen entspricht. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass die Schulen an drei von fünf Tagen physisch geschlossen waren. Vielmehr spiegelt es das Ausmaß des Rückstands im Lernen wider.

Das Problem ist also kumulativ geworden. Schüler, die derzeit in der 6. Klasse sind, haben seit ihrem Schulbesuch mehrere Unterbrechungen erlebt. Einige Kinder haben aufeinanderfolgende Schuljahre durch Pandemie, Streiks, Wirtschaftskrise und Krieg amputiert erlebt.

Warum sich Lücken im Laufe der Zeit vervielfachen

Schule Lernen funktioniert als progressive Konstruktion. Einige Fähigkeiten sind die Grundlage, um die folgenden zu erwerben. Wenn sie fehlen, wird jeder neue Schritt schwieriger.

In der Mathematik wird ein Student, der die Addition und Multiplikation nicht beherrscht, größere Schwierigkeiten haben, die Teilung zu verstehen. Diese Schwierigkeiten werden dann Brüche, Proportionen, Algebra und komplexere Probleme betreffen.

Die gleiche Logik existiert beim Lesen. Ein Kind, das langsam entziffert, widmet viel seiner Aufmerksamkeit dem Erkennen von Wörtern. Infolgedessen bleiben weniger kognitive Ressourcen übrig, um die Bedeutung des Textes zu verstehen, Schlüsselideen zu identifizieren oder Informationen in anderen Themen zu verwenden.

Eine anfängliche Verzögerung kann mit dem Alter zunehmen. Zwei Studenten, die durch einige Monate der ersten Ausbildung getrennt sind, können durch mehrere Jahre College-Fähigkeiten getrennt werden, wenn keine Korrekturmaßnahmen organisiert werden.

Es ist diese Dynamik, die die Schule rückwärts in eine nationale Krise verwandelt. Das Problem ist nicht mehr nur die Anzahl der verlorenen Tage, sondern die Möglichkeit, dass eine Generation im Lehrplan vorankommt, ohne über das notwendige Wissen auf ihrer administrativen Ebene zu verfügen.

Division im sechsten Jahr wird ein Alarmindikator

Die Teilungszahl verdeutlicht diese Schwierigkeit. Wenn mehr als acht von zehn Schülern der 6. Klasse diese Operation nicht richtig beherrschen, bedeutet dies, dass eine Fähigkeit, die normalerweise mehrere Jahre zuvor erworben wurde, bei einer Mehrheit der Kinder zerbrechlich bleibt.

Die Folge ist nicht auf Mathematikkurse beschränkt. Die Abteilung ist daran beteiligt, die Proportionen, Prozentsätze, Durchschnittswerte, Geschwindigkeiten, Umrechnungen und viele wissenschaftliche Übungen zu verstehen.

Ein Student, der Schwierigkeiten mit dieser Operation hat, muss sich mehr um eine grundlegende Phase bemühen, wenn er oder sie auf komplexere Probleme trifft. Er kann dann zu dem Schluss kommen, dass er « schlecht in der Mathematik » ist, während die Schwierigkeit manchmal einfach von einem alten Mangel kommt, der nie korrigiert wurde.

Diese Akkumulation hat auch eine pädagogische Wirkung auf die Lehrer. In der gleichen Klasse können einige Schüler den geplanten Lehrplan befolgen, während andere zu viel älteren Konzepten zurückkehren müssen.

Der Lehrer wird dann mit einer Klasse konfrontiert, deren Niveaus extrem heterogen sind. Nur dem offiziellen Lehrplan zu folgen, riskiert, die schwächsten Schüler zu verlassen. Auf der anderen Seite verlangsamt es diejenigen, die sie bereits kontrollieren.

Die Rückkehr in die Schule wird nicht genug sein

Die traditionelle Antwort auf eine Schulpause besteht darin, die Schulen wieder zu öffnen und das Programm bis zu dem Punkt fortzusetzen, an dem es unterbrochen wurde. Diese Methode wird ungenügend, wenn die Verzögerung massiv und nach den Schülern sehr unterschiedlich ist.

Die Priorität sollte zuerst die Diagnose sein. Die Schulen müssen bestimmen, was jede Gruppe von Schülern tatsächlich beherrscht, bevor sie entscheiden, was sie unterrichten sollen.

Diese Logik wird von der Abteilung bereits teilweise erkannt. Im August 2026 wurde eine außergewöhnliche nationale Bewertung für einige Kinder mit nicht formaler Bildung angekündigt. Es muss ihre Fähigkeiten in Arabisch, Fremdsprache und Mathematik messen, um ihre Rückkehr in die formale Ausbildung zu erleichtern.

Das Prinzip könnte erweitert werden. Nach einer solchen großen Störung ist die Verwaltungsebene des Schulbulletins nicht mehr unbedingt ein ausreichender Indikator für das tatsächliche Niveau.

Ein Student kann im fünften Jahr offiziell eingeschrieben werden, während er die Fähigkeiten der dritten oder vierten Klasse aufholen muss. Die Schwierigkeit besteht dann darin, diese Unterstützung zu organisieren, ohne sie automatisch wiederholen zu müssen und ohne sie zu stigmatisieren.

Catch-up sollte gezielt und nicht einheitlich sein

Eine effektive Aufholpolitik ist wahrscheinlich nicht einfach ein paar Wochen in den Schulkalender hinzuzufügen. Nicht alle Schüler verloren die gleichen Fähigkeiten oder die gleiche Lernmenge.

Einige konnten an Online-Kursen teilnehmen. Andere haben die Unterkunft mehrmals gewechselt. Einige hatten einen Computer und eine stabile Verbindung. Andere nahmen schließlich Unterricht von einem gemeinsamen Telefon mit mehreren Familienmitgliedern.

Der Aufholprozess muss daher mit einer kurzen und präzisen Bewertung der Kernkompetenzen beginnen. Die Ergebnisse könnten dann die vorübergehende Bildung von Bildungsgruppen nach Bedürfnissen und nicht nur nach Alter ermöglichen.

In den ersten Jahren der Grundschule sollten sich die Bemühungen auf Lesen, Schreiben und grundlegende digitale Fähigkeiten konzentrieren. Diese Felder produzieren die wichtigste Bildungsleistung, weil sie dann in fast allen Fächern dienen.

Bei den Mittelstufen sollten die wesentlichen Konzepte für die Fortführung des Programms festgelegt werden. Es wäre wahrscheinlich unrealistisch, jedes verpasste Kapitel einzuholen.

Zunehmendes Risiko, die Schule zu verlassen

Eine Verzögerung beim Lernen erhöht auch das Risiko des Verlassenwerdens. Ein Kind, das nicht mehr genug versteht, was gelehrt wird, kann sich allmählich von der Schule zurückziehen.

Dieser Stall ist nicht immer sofort. Es beginnt oft mit einem Rückgang der Teilnahme, mehr Abwesenheiten, schwächeren Ergebnissen und dann einem Gefühl des Scheiterns. Wenn diese Schwierigkeiten mit wirtschaftlichen Zwängen einhergehen, wird das Verlassen des Schulsystems wahrscheinlicher.

Vertriebene Familien sind besonders gefährdet. Einige haben ihren Wohnraum, ihre wirtschaftliche Tätigkeit oder einen Teil ihres Einkommens verloren. Die Kosten für Transport, Versorgung und Schulessen können dann schwer zu finanzieren sein.

Für Jugendliche steigen die Opportunitätskosten der Schule. Eine Familie in Schwierigkeiten braucht möglicherweise zusätzliches Einkommen und ermutigt einen jungen Menschen, zu arbeiten. Je länger seine Schulverzögerung ist, desto weniger profitabel scheint es kurzfristig zu sein.

Die Gefahr ist besonders groß, wenn die Schulzeit bereits seit mehreren Monaten unterbrochen ist. Jeder Monat außerhalb der Schule verringert die Stärke der Schulgewohnheiten und kann die Rückkehr erschweren.

Wirtschaftskrise verstärkt Schulverluste

Die Verbindung zwischen Wirtschaft und Bildung wird so zentral. Der Libanon erlebt eine neue Rezession und gleichzeitig eine hohe Inflation. Die Haushalte müssen wichtigere Ausgaben mit oft begrenzten Mitteln ausgleichen.

Die direkten Kosten für Bildung werden nicht auf die Kosten für die Einschreibung reduziert. Es umfasst Transport, Bücher, Vorräte, Kleidung, Mahlzeiten und manchmal digitale Ausrüstung.

In Privatschulen können wirtschaftliche Schwierigkeiten zu Transfers in den öffentlichen Sektor führen. Sie muss bereits die durch den Krieg verursachten physischen Schäden und die Nutzung vieler Gebäude als Unterkunftszentren bewältigen.

Der Druck kann sich daher von einem Netzwerk zum anderen bewegen. Eine Familie, die keine Privatschulen mehr finanzieren kann, erhöht die Bedürfnisse des öffentlichen Systems, wenn es weniger materielle Kapazitäten hat.

340 betriebe beschädigt oder zerstört

Auch die Immobilienfrage bleibt wichtig. Eine nationale Bewertung, die vom Bildungsministerium im Juni mit internationaler technischer Unterstützung durchgeführt wurde, identifizierte 340 öffentliche, private oder technische Schulen, die durch den Konflikt beschädigt wurden.

Siebzehn Betriebe wurden Berichten zufolge vollständig zerstört. Anfang Juli drohten mindestens 100.000 Kinder, ohne dringende Arbeit für das nächste Schuljahr kein Klassenzimmer zu haben.

Diese Daten erinnern daran, dass die Lernkrise auch eine physische Dimension hat. Die Organisation von Bildungsunterstützung ist unmöglich, wenn Kinder kein Gebäude haben, zu dem sie zurückkehren können.

Aber der Wiederaufbau von Schulen geht nur einen Teil des Problems an. Eine Einrichtung kann innerhalb weniger Monate repariert werden, während eine über mehrere Jahre angesammelte Lernverzögerung mehrere Schulzyklen erfordern kann.

Der pädagogische Wiederaufbau muss daher Gebäude und Fertigkeiten gleichzeitig behandeln.

Das Risiko eines Zwei-Gang-Systems steigt

Die Krise kann auch die Unterschiede zwischen den Institutionen verschärfen. Familien mit erheblichen Ressourcen können Privatunterricht, Schulunterstützung, digitale Ausrüstung oder eine Institution finanzieren, die schnell alternative Lösungen organisieren kann.

Die ärmsten Familien haben viel weniger Möglichkeiten. Ihr Kind hängt fast ausschließlich davon ab, was die öffentliche Schule bieten kann.

Zwei Schüler, die die gleiche Anzahl von Schultagen verloren haben, können daher völlig unterschiedliche Trajektorien erleben. Man kompensiert schnell durch private Kurse. Der andere kommt nach einigen Monaten ohne echtes Lernen zurück.

Diese Ungleichheit kann sich während der gesamten Bildung fortsetzen. Die Ergebnisse nationaler Bewertungen sollten daher nicht nur nach Bildungsniveau, sondern auch nach Region, Institution und sozioökonomischem Kontext analysiert werden.

Lehrer selbst müssen unterstützt werden

Jede Politik des Aufholens wird letztlich auf Lehrern basieren. Sie selbst erlitten jedoch mehrere Jahre Lohnkrise, Währungsinstabilität, Streiks und Schulstörungen.

Lehrer zu bitten, mehrere Jahre Verzögerung zu erholen, ohne ihre Bildungsorganisation zu ändern, wäre schwer zu erreichen. Sie benötigen Werkzeuge, um Lücken schnell zu diagnostizieren und Kernkompetenzen zu priorisieren.

Zu viele Programme können kontraproduktiv werden. Ein Lehrer, der gezwungen ist, das Lehrbuch zu vervollständigen, kann sich vorwärts bewegen, während ein Teil der Klasse das vorherige Wissen nicht beherrscht.

Das System wird daher eine Form der Hierarchie akzeptieren müssen. Nicht alle Konzepte im Programm sind von gleicher Bedeutung, wenn eine ganze Generation grundlegende Fähigkeiten erwerben muss.

Gemeinsames Lesen, Schreiben, elementare Berechnung und Verständnis sind die offensichtlichen Prioritäten der frühen Jahre. Die Aufholprogramme müssen dann die komplexeren Fähigkeiten schrittweise wieder aufbauen.

Fähigkeiten messen statt Tage zählen

Die wichtigste notwendige Transformation besteht wahrscheinlich darin, wie der Libanon die Bildungskrise misst. Lange Zeit konzentrierte sich die Diskussion auf die Anzahl der verlorenen Schultage und die Daten der Genesung.

Diese Indikatoren sind immer noch nützlich, aber sie sagen nicht, ob das Kind gelernt hat. Zwei Studenten können die gleiche Anzahl von Kursen besuchen und das Jahr mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten verlassen.

Die Daten von mehr als 135.000 Studierenden stellen daher ein besonders wertvolles Werkzeug dar. Sie ermöglichen es, die Debatte von der Schulpräsenz auf die wirklichen Gewinne zu verschieben.

Dieser Ansatz muss wiederholt werden. Eine Bewertung vor einem Aufholprogramm identifiziert Bedürfnisse. Eine neue Auswertung einige Monate später zeigt, ob die Intervention funktioniert hat.

Ohne diese Maßnahme kann das System den administrativen Fortschritt mit dem Bildungsfortschritt verwechseln. Ein Kind automatisch in die obere Klasse zu bringen, kann die Verzögerung maskieren, ohne sie zu lösen.

Wirtschaftliche Kosten werden einige Jahre später erscheinen

Die Schulkrise hat eine langfristige wirtschaftliche Dimension. Eine weniger qualifizierte Bevölkerung ist in der Regel weniger produktiv und hat geringere zukünftige Einkommen.

Der Verlust des gegenwärtigen Lernens kann sich somit in zehn oder fünfzehn Jahren auf den Arbeitsmarkt auswirken. Kinder, die heute die Schule verlassen, ohne über ausreichende Lese-, Rechen- oder Sprachkenntnisse zu verfügen, werden den Zugang zu technischer, akademischer und beruflicher Bildung erschweren.

Der Libanon riskiert, einen zusätzlichen Teil seines Humankapitals zu verlieren, während die Emigration junger Hochschulabsolventen bereits seinen Kompetenzpool reduziert.

Daher ist die Bildungsfrage direkt mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau verbunden. Die Reparatur einer Straße oder eines Kraftwerks kann einige Jahre dauern. Der Wiederaufbau einer Generation verlorener Fähigkeiten dauert viel länger.

Die Zahl von 250.000 Privatschülern in der Bildung ist somit weniger eine endgültige Einschätzung als eine Warnung. Der wirkliche Indikator für die kommenden Monate wird die Fähigkeit des Ministeriums sein, die Mängel dieser Kinder genau zu erkennen, Schüler, die dem Risiko eines Schulabbruchs ausgesetzt sind, zu bringen und einen ausreichend gezielten Aufholprozess zu organisieren, um zu verhindern, dass die vorübergehenden Verluste von 2026 zu dauerhaften Handicaps werden.