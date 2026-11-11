Italienische, irische und britische Schulen wurden am 11. November nach Luftalarmen und Medienevakuierungen bedroht. Cyberangriffe auf Kühlsysteme fügen dieser Reihe von Störungen physischen Schaden hinzu. Dieses Dossier untersucht ihren asymmetrischen und psychologischen Umfang, unterscheidet nationale Reaktionen und trennt offizielle Verantwortlichkeiten von Annahmen. Der Iran wird von Paris für einen genauen Angriff im Oktober befragt, aber die Gesamtkoordination zwischen all diesen Vorfällen muss noch demonstriert werden.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Bombenalarme in Europa betreffen jetzt Klassenzimmer. Am 11. November 2026 erhielten italienische, irische und britische Schulen bedrohliche E-Mails. Diese Welle folgt Luftstörungen, Medienevakuierungen und Sabotage von kommerziellen Kühlschränken. Ihre gemeinsame Wirkung ist sichtbar: Unterbrechen Sie das tägliche Leben und installieren Sie Angst. Ihre Verbindung zu einer einzelnen Operation, die vom gleichen Sponsor durchgeführt wird, ist es nicht.

Die Annäherung verdient Besseres als nur einen Katalog von Vorfällen. Irland erscheint in mehreren Sequenzen: betroffene Unternehmen, drohende Diebstähle, Evakuierte und später gezielte Schulen. Das Land veranstaltet zwei große europäische Treffen am 12. und 13. November. Die irischen Behörden verweisen auf eine mögliche Destabilisierungskampagne. Sie unterscheiden diese Einschätzung jedoch von den unvollständigen Ergebnissen der Umfragen.

Bombenalarm in Europa an Schulen

In Italien beginnt der Tag des 11. November mit Berichten in vielen Städten. Die ersten Ankündigungen betreffen etwa 300 Betriebe. Das Bildungsministerium berichtet dann über 6.000 Institutionen, die die Nachricht erhalten. Diese Zahlen messen unterschiedliche Realitäten: Der Empfang einer E-Mail, die Meldung einer Bedrohung und die Evakuierung eines Gebäudes sind keine gleichwertigen Operationen.

Studenten verlassen Klassen in Rom, Mailand und Bologna, unter anderem. In Arezzo kommen Kinder aus der Tricca Grundschule in den Pertini Park. Kontrollen mobilisieren Sicherheitskräfte und stören den Familientag. Giorgia Meloni erklärt, dass keine konkrete Gefahr identifiziert wurde und beruft eine Regierungskoordinierungssitzung ein. Die massive Natur der Sendung speist die Hypothese eines Vorgangs, der Störungen verursachen soll.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto stellt diese Warnungen in einen Kontext hybrider Bedrohungen. Es bezieht sich auch auf die Möglichkeit von Handlungen, die von Personen begangen werden, die versuchen, die Störung zu säen. Diese Reserve ist wichtig. Eine zugängliche Methode kann von einem organisierten Dienst, einem Aktivistenkollektiv oder einem isolierten Nachahmer verwendet werden. Die Wiederholung des Prozesses erlaubt keine Wahl zwischen diesen Annahmen.

In Irland nicht automatisch evakuieren

Auch die Republik Irland erlebt an diesem Mittwoch eine Vielzahl bedrohlicher Botschaften. Institutionen in Dublin, Limerick, Galway, Meath und Kildare gehören zu den Empfängern. Der Garda beschreibt eine generische Kommunikation und hält die Bedrohung für unglaubwürdig. Bildungsministerin Hildegarde Naughton gibt die polizeiliche Einschätzung weiter: Schulen müssen nicht allein auf dieser Grundlage evakuiert werden.

Lokale Entscheidungen sind diesen Anweisungen jedoch vorausgegangen oder begleitet. In Meath County und Celbridge, Kildare, nahmen die Schulen die Schüler heraus. Es wäre daher falsch, das Land als völlig evakuierungsfrei darzustellen. Der Unterschied betrifft hauptsächlich die angekündigte Doktrin: Bewerten Sie die Nachricht mit der Polizei, anstatt jeden Empfang in einen allgemeinen Abschluss zu verwandeln.

In Nordirland, einem von der Republik Irland getrennten britischen Territorium, melden mehr als 300 Schulen die gleiche E-Mail. Die nordirische Polizei, das NHPI, behandelt den Fall als Schwindel. Sie sagte, die Nachricht kam von außerhalb Großbritanniens. Diese Angabe beschreibt den in der Untersuchung ermittelten Ursprung der Sendung. Sie bezeichnet keine Nationalität, keinen Geheimdienst oder eine Regierung.

Die nordirische Bildungsbehörde stellt Ähnlichkeiten mit einer Bedrohung durch Oktober fest. Am 19. Oktober hatte die Polizei bereits eine Sendung, die auf viele Einrichtungen abzielte, als Schwindel behandelt. Wiederkehr erfordert Follow-up, aber eine textliche Ähnlichkeit stellt nicht allein fest, dass die beiden Wellen die gleichen Autoren haben. Eine Nachricht kann zirkuliert, kopiert oder als Vorlage verwendet werden.

In Schottland bestätigt Police Scotland auch Massenmailings auf Mailinglisten. Seine Einschätzung enthält keine glaubwürdige Drohung. Die auf Cyberkriminalität und Betrug spezialisierte Einheit sucht die Herkunft von Nachrichten mit ihren britischen und internationalen Partnern. Lokale Störungen werden gemeldet, insbesondere auf Skye Island. Die Fortsetzung oder Wiederaufnahme von Kursen bleibt eine Entscheidung, die auf lokalen Audits basiert.

Die Flugzeuge hatten eine weitere Sequenz geöffnet

Am 5. November hatten mehrere europäische Verbindungen bereits Bombenalarme erhalten. Flug Aer Lingus EI402, zwischen Dublin und Rom, war auf die Militärbasis in Evreux umgeleitet worden. Die 151 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder waren sicher gelandet. Französische Kämpfer hatten das Flugzeug begleitet. Der Wizz Air Flug zwischen Mailand-Malpensa und Warschau hatte Wien statt seines ursprünglichen Ziels erreicht.

Ein Finnair-Flugzeug aus Helsinki hatte Rom-Fiumicino unter militärischer Begleitung erreicht. Weitere Bedrohungen betrafen Flüge nach Bulgarien, Tschechien und Belgien. Bei den Kontrollen wurde nicht festgestellt, dass in den in der Tagesendbilanz genannten Geräten Explosivstoffe vorhanden waren. Die Umleitungen und Inspektionen hatten jedoch unmittelbare materielle Folgen.

Infolgedessen führen nicht alle Bombenwarnungen in Europa zu Flughafenschließungen oder Landungen anderswo. Einige Flugzeuge erreichen ihr beabsichtigtes Ziel. Andere wechseln die Straßen oder warten auf Kontrollen. Durch diese Unterscheidung wird vermieden, dass eine Reihe schwerwiegender Störungen zu einer allgemeinen Lähmung des Luftverkehrs führt. Sie erinnert auch daran, dass die Antworten von der Beurteilung der jeweiligen Situation abhängen.

Nachrichten, die an Flughäfen in Rom und Sofia gesendet wurden, forderten « Männlicher Staat ». Diese Signatur stellt keine verifizierte Zuordnung dar. Die Existenz einer russischen Bewegung mit diesem Namen zeigt nicht ihre Beteiligung an diesen Lieferungen. Es zeigt noch weniger eine Anweisung aus Moskau. Ein Anspruch kann versuchen, Aufmerksamkeit oder direkten Verdacht auf einen anderen Schauspieler zu ziehen.

Der EU-Kommissar für Verkehr, Apostolos Tzitzikostas, hielt es für verfrüht, einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen herzustellen. Diese Vorsicht negiert eine mögliche Koordinierung nicht. Es bedeutet, dass operative Abgleiche durch Untersuchungen hergestellt werden müssen, nicht nur durch die Nähe der Daten oder durch das Vokabular der Bedrohungen.

Irische Leitartikel vor Gipfeltreffen ins Visier genommen

Am 6. November hatte sich die Bedrohung auf mehrere irische Medien verlagert. RTÉ hatte seinen Campus aus Donnybrook, Dublin evakuiert. Newstalk und die unabhängigen Büros waren auch unter den betroffenen Organisationen. Programme wurden während der Kontrollen zugewiesen. Die Mitarbeiter von RTÉ konnten dann in die Gebäude zurückkehren.

Die irische Regierung bezeichnete dann eine koordinierte Kampagne der Störung als wahrscheinlich. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass er nicht wusste, wer dafür verantwortlich war oder ob es sich um Einzelpersonen oder eine zentralisierte Anstrengung handelte. Diese beiden Elemente müssen zusammenhalten. Die politische Einschätzung einer gemeinsamen Bedrohung ersetzt nicht die Identifizierung von Personen, Infrastrukturen und potenziellen Spendern.

Der Zeitplan erläutert die besondere Aufmerksamkeit, die diesen Warnungen gewidmet wurde. Dublin ist am 12. November Gastgeber der Europäischen Politischen Gemeinschaft, gefolgt von einem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU am nächsten Tag. Der Garda präsentiert das geplante Gerät als seinen größten Sicherheitsbetrieb. Wiederholte Störungen können diese Vorbereitung erschweren und den Druck auf die Dienste erhöhen. Der Zeitplan allein beweist jedoch nicht, dass die Gipfel die Motivation der Autoren darstellen.

Kühlschränke: von digitalen bis zu physischen Schäden

Bei den in dieser Reihenfolge genannten Kühlschränken handelt es sich nicht in erster Linie um Haushaltsgeräte. Dies sind kommerzielle oder industrielle Systeme, die von angeschlossenen Controllern gesteuert werden. Die Änderung ihrer Parameter kann die Konservierung von Lebensmitteln unterbrechen, die Rücknahme von Produkten vorschreiben und eine Aktivität stoppen. Ein Computereindringen kann zu physischen Verlusten führen, ohne dass ein Sabotierer in den Laden eindringt.

Zwei Wellen müssen unterschieden werden. In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober traf eine Kampagne Kühlregler an mehr als 700 französischen Standorten. Paris beschreibt die Zerstörung von Waren, Brandherde und Schäden, die auf zig Millionen Euro geschätzt werden. Am 9. November schrieben die französischen Behörden die Operation der cyber-offensiven Shahid Kaveh-Einheit zu, die mit den iranischen Revolutionsgarden verbunden war.

Dieser offizielle Auftrag betrifft einen konkreten Angriff. Es wird von einer diplomatischen Antwort begleitet: Der iranische Botschafter wird am 10. November einberufen, während Paris ankündigt, dass es neue europäische Sanktionen vorschlagen will. Teheran weist die französischen Vorwürfe zurück. Es ist daher notwendig, sowohl die von Frankreich formulierte Zuschreibung als auch die iranische Herausforderung darzustellen, ohne sie mit einem endgültigen Strafurteil zu verwechseln.

Eine neue Welle trifft europäische Installationen in der Nacht vom 1. zum 2. November. Vorfälle werden in Belgien, den Niederlanden und Schweden gemeldet. Auch Irland gehört zu den betroffenen Ländern. Das SuperValu-Zeichen zeigt an, dass 13 seiner 223 Geschäfte einen Vorfall erlitten haben, der ein bestimmtes Kühlsystemmodell betraf. Frische und gefrorene Produkte wurden aus dem Verkauf genommen.

Technische Ähnlichkeiten machen Vergleiche notwendig. Sie erweitern nicht automatisch die Oktober-Französische Zuteilung auf alle November-Vorfälle. Mehrere Angreifer können ähnliche Geräte bedienen. Anlagen, die exponiert oder unzureichend aktualisiert werden, können in mehreren Ländern die gleichen Schwächen aufweisen, aber nicht eine einzige Operation.

Blut: ein separates Ziel, ohne angekündigte gesundheitliche Auswirkungen

Das französische Blood Establishment bestätigte Anfang November einen Vorfall mit einem Anbieter von Kühlgeräten. Drei Standorte waren beteiligt. Die Stelle und die Gesundheitsbehörden haben in der Öffentlichkeit keine gesundheitlichen Auswirkungen festgestellt. Die EFS meldet keinen Verlust von Blutprodukten. Dieser Punkt muss jede Darstellung des Falles begleiten: Ein Angriff auf Konservierungsanlagen bedeutet nicht, dass gefährliche Produkte transfundiert wurden.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, nach gerichtlichen Informationen veröffentlicht am 10. November. Zu diesem Zeitpunkt wurde in diesem Fall keine Verbindung zum Iran hergestellt. Die Nähe zu Angriffen auf große Distributionen erfordert eine Überprüfung. Sie rechtfertigt nicht die Zusammenlegung von Verantwortlichkeiten, Opfern oder Folgen in einer einzigen Bilanz.

Eine echte Asymmetrie, ein koordinierter Krieg, der demonstriert werden muss

Asymmetrie tritt zuerst in der Beziehung zwischen den beteiligten Mitteln und den auferlegten Kosten auf. Eine E-Mail kann eine Kette von Kontrollen auslösen, Polizeibeamte engagieren, Kurse unterbrechen oder einen Flugplan ändern. Der Empfänger muss das Risiko berücksichtigen, auch wenn der Versender keine Explosivstoffe abgegeben hat. Die Wirksamkeit der Bedrohung liegt genau in dieser Vorsorgepflicht.

Kühlsabotage folgt einer anderen Logik. Es erfordert technischen Zugang und verändert den Betrieb einer Anlage. Das Ergebnis kann destruktiv sein. Stattdessen betreibt der Schwindel ein Sicherheitsverfahren und die Unsicherheit, die er bewältigen muss. Die Zusammenführung dieser beiden Prozesse unter dem Ausdruck eines hybriden Krieges beleuchtet ihre möglichen Auswirkungen. Dies zeigt nicht, dass sie zur gleichen Befehlskette gehören.

Die psychologische Dimension manifestiert sich in der Erwartung des nächsten Vorfalls. Eine Familie kann die Eröffnung der Schule, einen Reisenden auf seinem Flug, einen Angestellten an seinem Arbeitsplatz in Frage stellen. Wiederholungen erweitern die Besorgnis über die direkt Betroffenen hinaus. Ein Unternehmen kann diesem Druck ausgesetzt sein, auch wenn die Kontrollen regelmäßig zu dem Schluss kommen, dass kein Sprengstoff vorhanden ist.

Diesen Effekt zu beschreiben bedeutet nicht zu sagen, dass jeder Autor ein geopolitisches Ziel verfolgt. Isolierter Schwindel, persönliche Einschüchterung und organisierte Chirurgie können ähnliche Reaktionen verursachen. Um von einer staatlichen Kampagne zu sprechen, brauchen wir mehr: konvergierende technische Elemente, dokumentierte Verantwortlichkeiten und, wenn die Behörden sie formulieren, eine Zuweisung, deren Umfang genau bleibt.

Ein in Schiphol dokumentierter Fall verdeutlicht die Notwendigkeit, Fälle zu unterscheiden. Am 5. November wurde ein 45-jähriger Passagier wegen einer falschen Warnung verhaftet, die er angeblich mündlich an einem Boarding Gate gemacht hatte. Sein Flug nach Prag verzögerte sich. Die niederländische Militärpolizei bestätigte seine Freilassung am nächsten Tag. In den zu dieser Episode veröffentlichten Informationen wurde keine Verbindung zu anderen europäischen Warnmeldungen hergestellt.

Die Untersuchungen müssen daher mehrere Ebenen berücksichtigen. Sind Schulbotschaften verbunden? Teilen sie die Infrastruktur mit Fluggesellschaften oder den Medien? Sind Kältevorfälle die gleichen Betreiber wie die französische Kampagne im Oktober? Die Beantwortung einer ersten Frage löst nicht automatisch das Folgende.

Störungen begrenzen, ohne Bedrohungen zu trivialisieren

Irische und britische Richtlinien zeigen eine mögliche Reaktion auf diesen Druck: Zentralisierung der Bewertung und Vermeidung automatischer Evakuierungen, die ausschließlich auf einer generischen Botschaft basieren. Diese Methode erfordert nicht, dass Schulen eine Bedrohung ignorieren. Es zielt darauf ab, die Entscheidung von verfügbaren Informationen und Polizeiarbeit abhängig zu machen, anstatt vom alleinigen Willen des Absenders.

Für die Kühlkette ist die Antwort durch Zugangsschutz, Updates und Kontrolle von exponierten Geräten. Das Schweizer Cyber Security Office erinnert am 10. November daran, dass diese Systeme Lebensmittel, Medikamente und andere sensible Produkte speichern können. Die Verringerung ihrer Exposition und die Überprüfung ihrer Funktionsweise nach einem Vorfall reagieren auf ein konkretes Risiko, unabhängig vom endgültigen Ergebnis der Zuordnung.

Auch die öffentliche Kommunikation zählt. Zu sagen, was gefunden wurde, was nicht gefunden wurde und was noch im Gange ist, trägt dazu bei, die Unsicherheit zu verringern. Eine Warnung als vermiedene Explosion oder eine E-Mail-Signatur als Staatsnachweis anzukündigen, würde stattdessen die Verwirrung verstärken. Am 11. November bleibt die zentrale Frage: Welche Verbindungen werden Untersuchungen zwischen diesen Operationen herstellen, die über ihre gemeinsame Fähigkeit hinausgehen, das tägliche Leben zu stören?

Cover: Foto des Convito Nazionale de Reggio de Calabria, März 2010. Illustration ohne einen Zusammenhang zwischen dieser Institution und damit verbundenen Ereignissen. Ganzes Foto konserviert. Franc rc / Wikimedia Commons, gemeinfrei; Libnanews dressing.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews