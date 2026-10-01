US-Soldaten verlassen den Irak, nicht Amerika: Was hinter dem Ende eines 23-jährigen Krieges steckt

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Der letzte Rückzug endete dort, wo die amerikanische Präsenz am empfindlichsten geworden war: in Erbil. Die Truppen und die Ausrüstung verließen den Luftwaffenstützpunkt, die internationale Militäroperation gegen die Organisation des Islamischen Staates wurde offiziell beendet und Bagdad feierte einen « Tag der Souveränität ». Auf dem Papier ist das Ereignis historisch. Dreiundzwanzig Jahre nach der Invasion 2003 kann die irakische Regierung verkünden, dass die Verantwortung für die Sicherheit des Landes nun vollständig bei den nationalen Institutionen liegt.

Aber nur auf die Soldaten zu schauen, die gehen, führt dazu, dass das Wesentliche fehlt. Die Vereinigten Staaten geben weder ihre militärische Zusammenarbeit mit Bagdad noch ihre nachrichtendienstliche Unterstützung oder ihre Fähigkeit zu regionalen Aktionen auf. Das Hauptquartier der internationalen Truppe wurde nach Jordanien verlegt. Die irakischen Streitkräfte müssen weiterhin gezielt ausgebildet und nachrichtendienstlich unterstützt werden. Washington will auch die Beziehung zu einer bilateralen Verteidigungspartnerschaft bewegen. Gleichzeitig setzen die US-Streitkräfte ihre Operationen gegen ISIS in Syrien mit ihren Partnern fort.

Der 30. September 2026 markiert also ein Ende. Aber nicht den amerikanischen Einfluss im Irak.

Vielmehr markiert es den Wechsel von einem Modell zum anderen: weniger sichtbare Basen, weniger Soldaten, die auf irakischem Boden exponiert sind, aber immer noch erhebliche Intelligenz, Ausbildung, militärische Zusammenarbeit und finanzieller Druck. Diese Änderung ist umso wichtiger, als der Abzug der Truppen Bagdad das Argument entzieht, mit dem mehrere bewaffnete Gruppen seit Jahren die Aufrechterhaltung ihrer Arsenale rechtfertigen.

Kaum die Amerikaner sind gegangen, wird die Frage des Irak viel peinlicher:wenn es die Besatzung nicht mehr gibt, gegen wen müssen nun die aus dem Staat fliehenden Waffen erhalten bleiben?

30. September 2003

Der Rückzug wurde von Donald Trump nicht improvisiert. Sein Prinzip war 2024 unter der Verwaltung von Joe Biden vereinbart worden. Die derzeitige Regierung hat den Zeitplan trotz des Krieges gegen den Iran und der regionalen Spannungen eingehalten.

Dieses Detail ist wichtig. Die Abreise ist daher keine einmalige Geste gegenüber Teheran, noch spiegelt sie ein plötzliches Verschwinden der amerikanischen Interessen im Irak wider. Es entspricht einer mehrjährigen Transformation.

Die Geschichte erfordert auch Vorsicht, wenn ein amerikanischer Präsident ankündigt, dass der Irak jetzt hinter ihm steht.

Die US-Streitkräfte hatten das Land bereits Ende 2011 verlassen. Weniger als drei Jahre später kehrten sie nach der Bollwerkoffensive der Organisation des Islamischen Staates zurück, der es gelungen war, etwa ein Drittel des irakischen Territoriums zu besetzen. Die Armee und die Sicherheitsinstitutionen hatten erhebliche Schwächen gezeigt.

Der Präzedenzfall bleibt in allen Erinnerungen. Genau das erklärt die kontrastierenden Reaktionen zu Beginn des Jahres 2026.

Für die Regierung ist die Situation nicht mehr vergleichbar. Die irakischen Sicherheitskräfte werden als fähig dargestellt, den Schutz des Territoriums zu übernehmen. Premierminister Ali Falah al-Zaydi sagte, das Ende der internationalen Mission bedeute nicht das Ende des Kampfes gegen den Terrorismus, sondern den Übergang zu einer Phase, in der der Irak seine Sicherheit vollständig übernommen habe.

Dies ist jetzt eine politische Verpflichtung.

Denn wenn eine neue große Krise Schwächen aufdeckt, die mit denen von 2014 vergleichbar sind, würde sich das Symbol des « Tages der Souveränität » sofort gegen die Macht wenden.

Erbil evakuiert, aber das Gerät verschwindet nicht: es bewegt sich

Vielleicht ist das aufschlussreichste Detail des Rückzugs außerhalb des Irak.

Internationale Gewalt verschwindet nicht. Sein Hauptquartier befindet sich jetzt in Jordanien. Die Zusammenarbeit wird in anderen Formen fortgesetzt, während die Vereinigten Staaten eine regionale Handlungsfähigkeit gegen die Organisation des Islamischen Staates, insbesondere in Syrien, beibehalten.

Die Logik ist klar: Washington reduziert den politischen und militärischen Fußabdruck seiner Präsenz im Irak, ohne seine Instrumente aufzugeben.

Der Übergang zu bilateralen Verteidigungsbeziehungen wird offiziell angenommen. Die Vereinigten Staaten müssen den irakischen Partnern weiterhin gezielte Schulungen und Informationen zur Verfügung stellen. Die Beziehungen zwischen den Armeen werden daher nicht durch die Schließung der internationalen Mission unterbrochen.

Hier wird das Wort « Ruhestand » irreführend, wenn es als Verschwinden interpretiert wird.

Amerika zieht seine Soldaten aus einem Teil der irakischen Landschaft ab. Sie entfernt nicht notwendigerweise ihre Augen, ihre technischen Mittel, ihre militärischen Beziehungen oder ihre Druckfähigkeit.

Dies spiegelt auch einen breiteren Trend in der US-Politik wider. Tausende von Militärangehörigen jahrzehntelang in einem Land zu halten, ist teuer, entlarvt Soldaten und erzeugt eine permanente politische Herausforderung. Durch eine leichtere regionale Regelung können bestimmte Kapazitäten ohne die gleichen Kosten aufrechterhalten werden.

Der Irak wird dann weniger ein von ausländischen Streitkräften besetztes Gebiet als ein von einem regionalen Netzwerk überwachter und beeinflusster Raum.

Die wirkliche Schlacht beginnt jetzt: die Arme der Fraktionen

Der amerikanische Abgang entfernt hauptsächlich ein Argument der irakischen bewaffneten Gruppen.

Die Regierung macht deutlich, dass es außerhalb des Gesetzes oder außerhalb der Institutionen des Staates keine Waffen mehr geben darf. Bagdad ist der Ansicht, dass das Ende der internationalen Militärpräsenz eine der wichtigsten Rechtfertigungen beseitigt, die von Fraktionen zur Erhaltung ihrer Arsenale verwendet werden.

Das Problem ist, dass diese Organisationen nicht mehr nur geheime Gruppen sind, die entstanden sind, um eine Besatzung zu bekämpfen.

Einige wurden mit iranischer Unterstützung geschaffen oder gestärkt. Sie kämpften gegen die amerikanischen Streitkräfte. Dann, ab 2014, hat die Mobilisierung gegen die Organisation des Islamischen Staates ihre Macht erheblich erhöht. Im Laufe der Jahre haben viele auch politische Relais entwickelt und sind tief in Institutionen verwurzelt.

Die Entwaffnung dieser Gruppen bedeutet daher nicht, einige Kämpfer zu bitten, ihre Gewehre fallen zu lassen.

Organisationen mit militärischen Strukturen, Ressourcen, einer Geschichte des Kampfes und, für einige, politisches Gewicht müssen angesprochen werden. Einige halten sich auch für einen integralen Bestandteil der irakischen Verteidigung und lehnen die Idee ab, dass das Verschwinden der amerikanischen Mission ihre Waffen automatisch nutzlos macht.

Der von Bagdad selbst festgelegte Zeitplan zeigt die Schwierigkeit. Die Regierung hatte die Waffenübergabe zunächst mit dem Ende der internationalen Mission bis zum 30. September verknüpft. Diese Frist ist nicht eingehalten worden. Ali al-Zaydi verlängerte schließlich bis Juni 2027 die Frist für die Überführung von Waffen unter staatliche Kontrolle.

Der Kontrast ist auffallend: Der amerikanische Rückzug hat seinen Zeitplan eingehalten; die fraktionelle Abrüstung wurde bereits abgelehnt.

Einige Fraktionen reagieren bereits: Unsere Waffen bleiben

Das Problem ist nicht theoretisch.

Bewaffnete Gruppen gaben an, dass sie sich nicht an einen Zeitplan der Regierung gebunden fühlten, der ihre eigenen Bedingungen nicht erfüllen würde. Eine der Hauptstrukturen, die behauptet, « islamischer Widerstand im Irak » zu sein, behauptet, mehr als einen Monat lang an Diskussionen über die Organisation von Waffen im Austausch für die irakische Souveränität teilgenommen zu haben, die sie sehr breit definiert.

In dieser Lesung ist der Abzug der amerikanischen Streitkräfte nicht genug. Zu den Forderungen gehören das Verschwinden aller Formen ausländischer Militärpräsenz und die Aufrechterhaltung eines Rechts auf Reaktion auf jede amerikanische oder israelische Verletzung der irakischen Souveränität.

Die Botschaft ist klar: Der Rückzug entfernt einen auf dem Territorium anwesenden Gegner, aber er entfernt nicht die Doktrin des « Widerstands ».

Dieser Unterschied kann zum Kern der bevorstehenden politischen Krise werden.

Für die Regierung bedeutet Souveränität, dass bewaffnete Gewalt ausschließlich dem Staat gehört.

Für Fraktionen kann Souveränität stattdessen verwendet werden, um die Aufrechterhaltung einer unabhängigen militärischen Fähigkeit zu rechtfertigen, auf externe Bedrohungen zu reagieren.

Beide Seiten verwenden daher dasselbe Wort, um zwei inkompatible Sicherheitsarchitekturen zu verteidigen.

Washington hat immer noch einen riesigen Hebel: Öldollar

Hier trifft die Idee eines totalen amerikanischen Rückzugs auf ihre spektakulärste Grenze.

Selbst ohne Soldaten, die auf den alten Basen stationiert sind, behält Washington eine finanzielle Hebelwirkung bei, die Bagdad schwer belasten kann. Die irakischen Öleinnahmen durchlaufen einen mit den Vereinigten Staaten verbundenen Finanzmechanismus, der Washington einen Einfluss auf die physischen Transfers von Dollar gibt, die für das irakische System erforderlich sind.

Diese Fähigkeit ist nicht rein theoretisch. Zuflüsse unterliegen bereits vorübergehenden Beschränkungen.

Mit anderen Worten, ein Soldat kann Erbil verlassen, während ein amerikanischer Beamter Tausende von Kilometern entfernt ein Instrument behält, das direkt die Liquidität beeinflussen kann, von der die irakische Wirtschaft abhängt.

Dies ist einer der stärksten Widersprüche des « Tages der Souveränität ».

Der Irak gewinnt mehr militärische Souveränität über sein Territorium zurück, aber seine Wirtschaft bleibt eng mit der von den USA dominierten internationalen Finanzarchitektur verbunden.

Washington kann somit einen Teil des militärischen Zwangs durch finanziellen Zwang ersetzen.

Für Gruppen in der Nähe von Teheran speist diese Situation die Vorstellung, dass die Unabhängigkeit noch nicht vollständig ist. Nach Ansicht der Regierung ist sie sehr vorsichtig: Eine brutale Konfrontation mit den Vereinigten Staaten könnte erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Iran gewinnt ein Symbol, aber nicht unbedingt das Spiel

Teheran und seine Verbündeten feierten den Rückzug als Sieg. Das Bild ist politisch mächtig: Die amerikanischen Streitkräfte, die 2003 in den Irak einmarschierten, verließen schließlich ihre letzten Basen 23 Jahre später.

Aber der iranische Gewinn ist mehrdeutiger als es scheint.

Seit Jahren liefert die US-Militärpräsenz den Fraktionen in der Nähe des Iran eine direkte Rechtfertigung für ihre Waffen. Es erlaubte, Waffen als Reaktion auf ausländische Besatzung oder Bedrohung darzustellen.

Der Austritt beraubt diese Organisationen eines Teils dieses Arguments.

Bagdad kann ihnen jetzt sagen: Das von Ihnen genannte Ziel ist erreicht, die ausländische Armee ist weg, die Truppe muss zum Staat zurückkehren.

Genau deshalb kann Washington ein strategisches Interesse an seinem eigenen Rückzug sehen. Indem sie ihre sichtbare Präsenz reduziert, verringert sie einen der Motoren der antiamerikanischen Mobilisierung, während sie die irakische Regierung vor den Fraktionen lässt.

Das Paradoxon ist bemerkenswert: Eine als iranischer Sieg gefeierte Entscheidung kann gleichzeitig den amerikanischen Druck für die Entwaffnung der Verbündeten Teherans erleichtern.

Alles wird von Bagdads Fähigkeit abhängen, diese neue Situation in echte Autorität zu verwandeln.

Kurden schauen 2011 und weigern sich, an Versicherung zu einfach zu glauben

Erbils Abreise hat eine besondere Anklage für das irakische Kurdistan.

Die kurdische Führung pflegt seit langem eine enge Sicherheitsbeziehung zu den Vereinigten Staaten. Der syrische Präzedenzfall, in dem der amerikanische Rückzug aus dem Nordosten das Gleichgewicht brutal verändert hat, wirft natürlich Fragen auf. Die Erinnerung an 2011 ist noch schwerer: Die amerikanischen Streitkräfte hatten den Irak verlassen, dann war die Organisation des Islamischen Staates mit ausreichender Macht entstanden, um das Land zu verärgern.

Massoud Barzani wollte daher die Bevölkerung beruhigen. Er behauptet, dass Kurdistan nicht bedroht ist und betont die Existenz einer guten Koordination mit der Bundesregierung, um auf jede Bedrohung zu reagieren, sei es von der Organisation des Islamischen Staates oder von einem anderen Akteur.

Aber diese Versicherung koexistiert mit echter Sorge.

Kurdische Beamte erinnern daran, dass ISIS-Zellen in der Nähe der Grenzen der Region aktiv bleiben. Sie glauben auch, dass der Kampf gegen diese Netzwerke Kapazitäten außerhalb Kurdistans und unter bestimmten Umständen sogar des Irak erfordern könnte.

Die Frage ist daher nicht, ob die Organisation des Islamischen Staates noch ein Drittel des Landes kontrolliert. Das ist nicht mehr der Fall. Sie fragte, ob ein Sicherheitsvakuum, eine politische Krise oder eine Konfrontation zwischen Bagdad und den Fraktionen ihr neue Möglichkeiten bieten könnten.

Die irakische Geschichte verlangt, dieses Risiko ernst zu nehmen.

Die unmittelbarste Gefahr könnte nicht von außen kommen, sondern von der Abrechnung interner Konten

Der amerikanische Rückzug vereinfacht einen Teil der irakischen Gleichung und erschwert einen anderen.

Solange ausländische Truppen anwesend waren, konnte die Regierung die Konfrontation auf den Armen der Fraktionen abstoßen, indem sie sich auf die Notwendigkeit berief, die Einheit gegen eine äußere Bedrohung zu bewahren. Sobald die Amerikaner gingen, wurde diese Rechtfertigung viel schwächer.

Bagdad wird daher zeigen müssen, ob seine Losung über das Gewaltmonopol wirklichen Inhalt hat.

Die Herausforderung ist enorm. Die Fraktionen sind nicht außerhalb des politischen Systems. Einige haben institutionelle Verbindungen und soziale Grundlagen. Ein Versuch der erzwungenen Abrüstung könnte zu einer Konfrontation führen, die der Staat zu vermeiden versucht.

Dies ist wahrscheinlich der Grund für die Verschiebung bis Juni 2027.

Die Regierung gewinnt Zeit, um zu versuchen, ein militärisches Problem in einen politischen Prozess zu verwandeln: Integration, Regulierung, Rüstungsverhandlungen und Aufbau von Institutionen.

Aber die Zeit kann in beide Richtungen spielen.

Es kann einen allmählichen Übergang ermöglichen. Es kann auch Fraktionen erlauben, ihre Position zu konsolidieren und es noch schwieriger zu machen, die Entscheidung umzusetzen.

Vom Irak bis nach Syrien sucht Washington nach einer leichteren Präsenz

Der irakische Rückzug nimmt eine andere Dimension an, wenn er der amerikanischen Evolution in Syrien nahe ist.

Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten reduzierten oder reorganisierten auch ihre Präsenz dort, während einige Positionen im Kontext der neuen syrischen Architektur übertragen wurden. Die regionale Zentrale in Jordanien gewinnt daher an Bedeutung.

Diese Geographie zeichnet eine Methode.

Washington scheint nicht mehr zu denken, dass es eine langfristige Basis in jedem Land einnehmen muss, um seine Interessen zu wahren. Sie kann einige ihrer Fähigkeiten auf regionale Punkte konzentrieren, Geheimdienstinformationen aufrechterhalten, mit lokalen Armeen zusammenarbeiten und eingreifen, wenn ihre Interessen es erfordern.

Es ist weniger sichtbar als eine Basis mit Soldaten gefüllt.

Dies ist nicht unbedingt weniger einflussreich.

Der Wechsel von einer direkten Präsenz zu einer Netzwerkpräsenz ermöglicht es den Vereinigten Staaten auch, die politischen Kosten ihrer Maßnahmen zu senken. Eine irakische Fraktion kann die Bevölkerung kaum gegen eine amerikanische Basis mobilisieren, die auf ihrem Territorium nicht mehr existiert. Sie kann jedoch weiterhin einen diffusen amerikanischen Einfluss anprangern, der viel schwieriger zu materialisieren ist.

Vielleicht ist das das Ziel.

Irak wird entdecken, was Souveränität wirklich bedeutet

Seit 23 Jahren ist die amerikanische Präsenz ein permanentes Element fast aller irakischen Debatten. Es könnte angeprangert, als Rechtfertigung verwendet, als Schutz gesucht oder als Ursache für einige der Probleme dargestellt werden.

Sein Verschwinden vom Boden entfernt dieses Wahrzeichen.

Von nun an wird die Regierung viel weniger in der Lage sein, ihre Schwächen der Anwesenheit einer ausländischen Kraft zuzuschreiben. Sie wird die Sicherheit übernehmen, die Waffen kontrollieren, die Beziehungen zum Iran verwalten, Kurdistan schützen, ein Wiederaufleben der Organisation des Islamischen Staates verhindern und eine funktionale Beziehung zu Washington aufrechterhalten müssen.

Dies ist ein großer politischer Wandel.

Souveränität ist nicht mehr nur ein Anspruch. Es wird zu einer Verantwortung.

Und genau hier könnte der amerikanische Rückzug seine tiefste Wirkung haben. Der wahre Test wird nicht sein, wie viele amerikanische Soldaten im Irak bleiben. Es wird die Frage sein, ob der irakische Staat den Raum, den er hinterlässt, ausfüllen kann.

Die USA sind nicht verschwunden. Sie bewegten einfach einige ihrer Instrumente: Hauptquartiere in Jordanien, bilaterale militärische Zusammenarbeit, Geheimdienste, regionale Operationen und finanzielles Gewicht.

Die Soldaten verließen Erbil. Amerika bleibt nah genug, um zu beobachten, was folgt.

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