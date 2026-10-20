Die libanesische Regierung gewährt vier Jahre Steuervorteile, um Fluggesellschaften zum Flughafen Qlayaat in Akkar zu locken. Der Haushaltsentwurf 2027 sieht zwei Jahre vollständige Befreiung von Gebühren vor, dann zwei Jahre zum halben Satz sowie Zoll- und Steuerermäßigungen für Passagiere.

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Zwei Jahre totale Befreiung für den Start der ersten Verbindungen

Die Regierung von Nawaf Salam will Fluggesellschaften zum Flughafenpräsidenten René Moawad von Qlayaat in Akkar locken und ihnen vier Jahre Steuervorteile gewähren. Artikel 63, der in den Haushaltsentwurf 2027 aufgenommen wurde, sieht eine vollständige Befreiung mehrerer Flughafenentgelte während der ersten zwei Jahre des regulären gewerblichen Betriebs vor. Diese Ausnahme würde dann im dritten und vierten Jahr auf 50 % reduziert. Die Regelung umfasst auch Zollvorteile und eine Ermäßigung der Fluggaststeuer. Ziel ist es, die Kosten von Unternehmen zu senken, die sich bereit erklären, neue Strecken von oder nach Qlayaat zu eröffnen.

Die Maßnahme betrifft Fluggesellschaften, die neue Linienflüge betreiben. Sie stellt daher keine allgemeine Befreiung für alle Luftverkehrstätigkeiten dar. Der Text sieht vor, dass die Vorteile ab dem tatsächlichen Start des regulären kommerziellen Betriebs des Flughafens gelten. Dies ist wichtig: Die vier Jahre der Ausnahmeregelung würden nicht automatisch mit der Annahme des Haushaltsplans 2027 beginnen. Ihr Ausgangspunkt würde von der kommerziellen Inbetriebnahme von Qlayaat abhängen.

Auf diese Weise versucht die Regierung, die Anfangskosten der Fluggesellschaften zu senken. Die Eröffnung einer neuen Verbindung beinhaltet Ausgaben für die Nutzung der Flughafeninfrastruktur. Durch die vorübergehende Abschaffung mehrerer Gebühren will der Staat Qlayaat für Unternehmen attraktiver machen, die ihre Geschäftstätigkeit ausweiten könnten.

Landung, Parken und Navigation: Gebühren

Artikel 63 sieht für die ersten beiden Jahre eine 100 %ige Befreiung von Lande-, Park-, Beleuchtungs-, Nutzungs- und Navigationsdiensten vor. Die gleichen Kategorien würden in den nächsten zwei Jahren von einer Reduzierung um 50 % profitieren. Dieser Mechanismus würde es Unternehmen ermöglichen, den Betrieb mit reduzierten Flughafenentgelten aufzunehmen, bevor sie schrittweise zur normalen Regelung zurückkehren.

Die Wahl einer degressiven Befreiung erfüllt ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel. Die ersten Jahre einer neuen Verbindung sind der kommerziellen Installation gewidmet. Unternehmen müssen ihre Rotationen organisieren, ihre Kunden entwickeln und die Rentabilität ihrer Operationen bewerten. Eine Reduzierung der Gebühren kann die mit diesem Zeitraum verbundenen Kosten senken. Steuervorteile allein garantieren jedoch nicht die Öffnung von Fluggesellschaften. Die Entscheidungen der Fluggesellschaft werden auch von den Betriebsbedingungen und den kommerziellen Aussichten abhängen.

In den Dokumenten vom 20. Oktober 2026 wird kein Unternehmen erwähnt, das formell zugestimmt hat, im Rahmen dieser Vorteile einen Link zu Qlayaat zu eröffnen. Sie geben auch nicht die beabsichtigten Ziele oder die Häufigkeit der Flüge an, die vorgeschlagen werden können. Der Haushaltsvorschlag sieht daher ein Anreizsystem vor, ohne noch ein kommerzielles Dienstprogramm zu sein.

Zollbefreiungen für Flughafenausrüstung

Die Regelung ist nicht auf Fluggesellschaften beschränkt. Sie sieht auch Zollbefreiungen für bestimmte Ausrüstungen vor, die für den Betrieb von Qlayaat bestimmt sind. Die für die Sicherheit und den Betrieb des Flughafens erforderlichen Ausrüstungen und Systeme gehören zu den abgedeckten Kategorien.

Diese Bestimmung könnte die Kosten für den Erwerb importierter Ausrüstung senken. Er betrifft die für die Vorbereitung und den Betrieb der Anlagen erforderlichen Investitionen. Das Projekt enthält jedoch keine detaillierte Liste der Materialien, die von diesen Ausnahmen profitieren werden. Sie gibt auch nicht ihren geschätzten Wert oder die Höhe der Zölle an, auf die der Staat verzichten würde.

Der Zollvorteil muss von den den Unternehmen gewährten Befreiungen unterschieden werden. Der erste betrifft die Flughafenausrüstung, der zweite die Fluggebühren. Die Regierung versucht, zwei Kostenkategorien anzugehen: Infrastruktur und Verkehr.

Der Text enthält jedoch kein vollständiges Budget für die für die kommerzielle Eröffnung von Qlayaat erforderlichen Arbeiten. Daher ist es nicht möglich festzustellen, wie viel der Investition unter die vorgeschlagenen Ausnahmen fallen könnte.

Halbe Ermäßigung der Abfluggebühren

Passagiere, die Qlayaat nutzen, könnten ebenfalls von einem Steuervorteil profitieren. Artikel 63 sieht eine Ermäßigung der ursprünglichen Gebühren um 50 % gemäß den in der Regelung festgelegten Bedingungen vor. Diese Maßnahme ergänzt die den Fluggesellschaften gewährten Ausnahmen.

Die Ermäßigung könnte den in den Kosten für eine Reise vom Flughafen enthaltenen Steueranteil verringern. Seine tatsächliche Auswirkung auf den Endpreis der Tickets würde jedoch davon abhängen, wie die Fluggesellschaften diesen Vorteil weitergeben würden. Die Dokumente enthalten keine Schätzung der Preise, die seit Qlayaat angeboten werden könnten.

Die Regierung will den neuen Flughafen sowohl für Fluggesellschaften als auch für Reisende attraktiv machen. Beförderer würden von ermäßigten Gebühren profitieren, während Fluggäste von günstigeren Abflugsteuern profitieren könnten.

Es werden jedoch keine Gesamtbeträge der aufgegebenen Steuereinnahmen angegeben. Die Kosten dieser Vorteile für das Finanzministerium hängen von der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Flüge, dem Passagierverkehr und der unter dem Gerät importierten Ausrüstung ab.

Ein Projekt zur Entwicklung wirtschaftlicher Aktivitäten im Nordlibanon

Die kommerzielle Eröffnung von Qlayaat ist ein wichtiges Thema für Akkar und andere Teile des Nordlibanon. Die Regierung möchte die Einrichtung einer regelmäßigen Flugtätigkeit in einer Region fördern, die derzeit keinen kommerziellen Dienst wie Beirut hat.

Die im Haushalt 2027 festgelegten Vorteile sollen diese Perspektive für die Fluggesellschaften finanziell attraktiver machen. Sie könnten auch die Entwicklung von Tätigkeiten unterstützen, die in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb des Flughafens stehen. Die verfügbaren Informationen liefern jedoch keine Schätzung der Anzahl der Arbeitsplätze, die geschaffen werden können, oder des erwarteten wirtschaftlichen Nutzens.

Das Projekt reagiert auch auf den Wunsch nach zusätzlicher Luftinfrastruktur im Libanon. Die Existenz eines zweiten kommerziellen Flughafens könnte eine weitere Möglichkeit bieten, Luftverkehr zu betreiben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Qlayaat im Falle einer Unterbrechung sofort den Flughafen Beirut ersetzen könnte. Diese Kapazität würde von der Verfügbarkeit von Ausrüstung, Betriebsgenehmigungen und tatsächlichen Betriebsdiensten abhängen.

Das Steuersystem stellt daher einen Schritt in der wirtschaftlichen Vorbereitung des Projekts dar, regelt jedoch nicht alle für seine Eröffnung erforderlichen Bedingungen.

Vorteile gelten erst nach kommerzieller Einführung

Der Zeitplan ist einer der wichtigsten Punkte von Artikel 63. Befreiungen von den Lizenzgebühren sind mit dem Beginn des regulären kommerziellen Betriebs von Qlayaat verbunden. Mit dieser Bestimmung allein setzt die Regierung daher keinen Termin für die Eröffnung des Flughafens fest.

In den ersten beiden Tätigkeitsjahren würde eine vollständige Befreiung gewährt. Das dritte und vierte Jahr würden um die Hälfte reduziert. Am Ende dieses Zeitraums würden die vorübergehenden Vorteile für Lizenzgebühren enden, wenn die Rechtsvorschriften nicht später geändert würden.

Dieser Zeitplan ermöglicht es den Unternehmen, die Dauer des Präferenzsystems im Voraus zu kennen. Sie enthält jedoch keine Angaben zu den Geschäftsbedingungen, die mit den Luftfahrtunternehmen ausgehandelt werden könnten, oder zu Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Instandhaltung der Strecken.

Artikel 63 ist im geänderten Haushaltsentwurf 2027 enthalten. Sie muss noch das Gesetzgebungsverfahren befolgen, bevor sie ihre Wirkung entfalten kann. Ab dem 20. Oktober 2026 wird in den untersuchten Punkten kein regulärer kommerzieller Betriebstermin festgelegt.

Die Regierung hat daher einige der steuerlichen Bedingungen definiert, um Fluggesellschaften anzuziehen, aber mehrere Schritte bleiben notwendig, bevor die ersten kommerziellen Linienflüge ankommen. Die Umsetzung der Infrastruktur, die Organisation des Betriebs und die Entscheidungen der Luftfahrtunternehmen werden den tatsächlichen Umfang der für Qlayaat erwarteten Vorteile bestimmen.

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