14. august 2006: krieg stoppt, 1701 beginnt

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Am Montag, den 14. August 2006, um 8 Uhr tritt die Einstellung der Feindseligkeiten gemäß der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft. Es beendete 33 Tage eines Krieges, der einen Teil des Libanon verwüstete, mehr als tausend Menschen tötete, Hunderttausende von Menschen vertrieb und wichtige Infrastruktur zerstörte. Aber dieser Tag markiert weder den Frieden zwischen dem Libanon und Israel noch den Beginn einer unerschütterlichen Anwendung der neuen internationalen Maschinerie. Von den ersten Tagen an traten die Verstöße auf: Die israelischen Überflüge des libanesischen Luftraums setzten sich nach dem Waffenstillstand fort und wurden zu einem der ständigen Nachkriegsstreitigkeiten. Fünf Tage später wurde eine israelische Operation in Bekaa von den Vereinten Nationen als Verletzung der Einstellung der Feindseligkeiten verurteilt.

Die14. august 2006dennoch bleibt es ein entscheidendes Datum in der zeitgenössischen Geschichte des Libanon. Die Resolution 1701 sieht einen neuen Rahmen für den Süden vor: den schrittweisen Abzug der israelischen Streitkräfte, den Einsatz der libanesischen Armee an der Grenze, die massive Stärkung der UNIFIL und das Prinzip eines Gebiets zwischen der Blauen Linie und den Litani, in dem keine andere bewaffnete Kraft als der libanesische Staat und die UNIFIL anwesend sein sollten. Dies wird dazu beitragen, fast 18 Jahre lang einen neuen allgemeinen Krieg in der Größenordnung von 2006 zu vermeiden, ohne die Ursachen des Konflikts zu lösen. Die Hisbollah wird ihr Arsenal behalten und stärken, während Israel seine Luftangriffe über libanesisches Territorium jahrelang fortsetzen wird. 1701 wird somit mehr als Rückhaltemechanismus als als vollständig umgesetzte Abwicklung funktionieren.

Am 14. August 2006 schwiegen die Waffen um 8 Uhr

Die Einstellung der Feindseligkeiten tritt offiziell um 8 Uhr Ortszeit in Kraft. Nach 33 Tagen Bombardierung, Raketenbeschuss und Bodenkämpfen war die Veränderung brutal. In einem großen Teil des Landes hört der Lärm der Streiks auf. Im Norden Israels hörte auch das Raketenfeuer der Hisbollah auf.

Der Text, der drei Tage zuvor vom Sicherheitsrat angenommen wurde, bezieht sich nicht auf einen Friedensvertrag. Sie fordert eine « vollständige Einstellung der Feindseligkeiten », einschließlich der Einstellung aller Hisbollah-Angriffe und der Einstellung aller israelischen offensiven Militäroperationen. Die Formel ist das Ergebnis eines schwierigen Kompromisses zwischen den Vereinigten Staaten, Frankreich, der libanesischen Regierung und anderen Mitgliedern des Sicherheitsrates.

Diese Nuance ist wesentlich. Israel zieht am Morgen des 14. August nicht sofort alle seine Streitkräfte ab. Der Mechanismus sieht den schrittweisen Rückzug der israelischen Armee vor, da die libanesische Armee und die UNIFIL Positionen im Süden einnehmen. Ziel ist es, ein militärisches Vakuum zwischen dem Abzug der israelischen Streitkräfte und der Rückkehr des libanesischen Staates zu vermeiden.

Der Waffenstillstand unterbricht daher große Operationen, aber er löscht nicht sofort die israelische Militärpräsenz oder die Verstöße, die die ersten Tage der Operation begleiten.

Israelische Verstöße beginnen sofort

Eines der grundlegenden Elemente des Verständnisses der Resolution 1701 ist, dass ihre Umsetzung von Anfang an unvollständig bleibt. Israelische Überflüge des libanesischen Luftraums gehen weiter, nachdem die Einstellung der Feindseligkeiten in Kraft getreten ist. Sie wurden bald zu einem der Hauptgründe Beiruts, bei den Vereinten Nationen zu protestieren.

Für den Libanon stellen diese Übergriffe einen direkten Angriff auf seine Souveränität dar. Die Vereinten Nationen werden sie regelmäßig als Verstöße gegen die Resolution 1701 betrachten und Israel auffordern, ihnen ein Ende zu setzen. In den aufeinanderfolgenden Berichten des Generalsekretärs über die Umsetzung des Textes werden diese Luftverkehrsaktivitäten noch Jahre lang identifiziert.

Israel steht für eine andere Lesung. Ihre Behörden berufen sich auf ihre nachrichtendienstlichen Bedürfnisse und die Notwendigkeit, die Hisbollah zu überwachen, einschließlich ihrer Bewegungen, militärischen Einrichtungen und Waffenlieferungen. Aber diese Sicherheitsbegründung ist keine rechtliche Genehmigung, den libanesischen Luftraum zu betreten.

Die Situation zeigt von Anfang an die Fragilität des Systems. Vor Ort muss sich Israel allmählich zurückziehen und die libanesische Armee und die UNIFIL sich niederlassen lassen. In der Luft unterhält die israelische Armee eine fast permanente Überwachungskapazität über Libanon.

Dieser Widerspruch wird die gesamte Geschichte der Resolution 1701 begleiten.

19. August, eine israelische Operation in Bekaa

Die erste Woche nach dem Waffenstillstand zeigt noch deutlicher, dass der neue Rahmen nicht reibungslos umgesetzt wird. Am 19. August 2006, nur fünf Tage nachdem die Einstellung der Feindseligkeiten in Kraft getreten war, führten israelische Streitkräfte eine Operation in Bekaa durch.

Israel behauptet, den Transfer von Waffen an die Hisbollah verhindern zu wollen. Die Operation löste eine entschiedene Reaktion von UN-Generalsekretär Kofi Annan aus, der sie als Verstoß gegen die Einstellung der Feindseligkeiten ansah.

Der Vorfall ist wichtig, um die folgenden Jahre zu verstehen. Israel ist der Ansicht, dass die Wiederbewaffnung der Hisbollah gegen die Ziele der Resolution verstößt und hält es für notwendig, die Handlungsfreiheit beizubehalten, um bestimmte Transfers zu verhindern. Libanon und die Vereinten Nationen erinnern ihrerseits daran, dass Israel diesen Verdacht nicht geltend machen kann, um souverän libanesisches Territorium zu verletzen.

Die Debatte, die im August 2006 begann, wird in den folgenden Jahren fast unverändert bleiben: Jede Seite beruft sich auf die Mängel der anderen, um ihre eigenen Praktiken zu rechtfertigen oder zu erklären.

Die Entschließung stellt daher niemals eine vollkommen respektierte Ordnung her. Sie legt einen rechtlichen und sicherheitspolitischen Rahmen fest, in dem Verstöße selbst zu einem dauerhaften Element des Machtgleichgewichts werden.

Der Krieg hatte 33 Tage zuvor begonnen

Der Konflikt begann am 12. Juli 2006 mit einer Hisbollah-Operation in der Nähe der Grenze. ISIS-Kämpfer greifen eine israelische Patrouille an. Zwei israelische Soldaten, Ehud Goldwasser und Eldad Regev, wurden gefangen genommen. Mehrere israelische Soldaten wurden während des Angriffs und der nachfolgenden Zusammenstöße getötet.

Die Hisbollah stellt die Operation als Mittel zur Erlangung eines Gefangenenaustauschs dar. Diese Art von Aktion entspricht einer Strategie, die zuvor von der Organisation verwendet wurde.

Die israelische Reaktion veränderte sofort das Ausmaß des Konflikts. Die Regierung von Ehud Olmert beschließt, eine große Militärkampagne im Libanon durchzuführen. Die Bombenanschläge sind nicht auf Hisbollah-Positionen in der Nähe der Grenze beschränkt.

Die israelische Luftfahrt trifft den internationalen Flughafen Beirut, Straßen, Brücken, Energieinfrastruktur, südliche Vororte und viele Orte im Süden und in Bekaa. Israel verhängte auch eine Luft- und Seeblockade.

Die Hisbollah reagierte mit massivem Raketenbeschuss auf Nordisrael. Städte wie Haifa, Nahariya, Kiryat Shmona und Safed sind regelmäßig betroffen oder in Alarmbereitschaft versetzt. Ein Teil der israelischen Bevölkerung im Norden verlässt das Gebiet vorübergehend oder lebt mehrere Wochen in der Nähe von Unterkünften.

In wenigen Tagen verwandelt sich eine grenzüberschreitende Operation in einen offenen Krieg.

Israel will das Gleichgewicht im Süden dauerhaft verändern

Die israelische Regierung verfolgt mehrere Ziele. Er will die Rückkehr der gefangenen Soldaten sichern, die Hisbollah schwächen, ihre Fähigkeit, Raketen abzufeuern, stark reduzieren und die Sicherheitsbedingungen entlang der Grenze verändern.

Die Frage der Bewaffnung der Hisbollah geht weitgehend dem Krieg voraus. Die im September 2004 verabschiedete Resolution 1559 des Sicherheitsrates hatte bereits die Auflösung und Entwaffnung libanesischer und ausländischer Milizen gefordert. Aber im Juli 2006 behielt die Hisbollah ihre militärischen Fähigkeiten und eine große Siedlung im Süden.

Für Israel zeigt der Angriff vom 12. Juli, dass die Situation, die nach seinem Rückzug aus dem Libanon im Mai 2000 entstanden ist, ihm nicht die erwartete Sicherheit bringt. Die Militärkampagne muss daher eine neue Realität durchsetzen.

Die israelischen Führer konzentrieren sich in erster Linie stark auf die Luftmacht. Die Angriffe zerstören einen Teil der Infrastruktur der Hisbollah und verursachen erheblichen Schaden, aber sie stoppen das Raketenfeuer nicht.

Landkrieg wird dann wichtiger. Die israelische Armee betrat mehrere Teile des Südens und konfrontierte Hisbollah-Kämpfer in verteidigungsbereiten Orten.

Maroun al-Ras, Bint Jbeil, Aitah al-Sha`b und andere Gebiete werden zu Orten intensiver Kämpfe.

Hisbollah kann bis zum letzten Tag kämpfen

Die Fähigkeit der Hisbollah, Raketenbeschuss und Bodenkämpfe bis zum Vorabend des Waffenstillstands fortzusetzen, wurde zu einem der Schlüsselelemente in der politischen Interpretation des Konflikts.

Militärisch erleidet die Organisation Verluste und ein Teil ihrer Infrastruktur ist betroffen. Aber Israel hat es nicht geschafft, es zu zerstören. Die Hisbollah kämpft weiter trotz 33 Streiktagen und behält ihre Fähigkeit, Projektile auf israelisches Territorium zu starten.

Dieses Überleben liefert Hassan Nasrallah die Grundlage seiner Siegesgeschichte. Für die Hisbollah ist der Widerstand gegen eine Armee mit überwältigender technologischer und Luftüberlegenheit bereits ein strategischer Erfolg.

Die Argumentation ist nicht die eines konventionellen militärischen Sieges. Die Hisbollah erobert nicht israelisches Territorium und vertreibt nicht alle gegnerischen Kräfte von selbst. Aber es verhindert, dass Israel viele seiner ursprünglichen Ziele erreicht.

Die beiden gefangenen Soldaten werden nicht gewaltsam freigelassen. Raketenfeuer hört nicht auf bis zum diplomatischen Abkommen. Die Organisation wurde nicht eliminiert und behielt ihren politischen und militärischen Apparat nach dem Krieg.

Das ist es, was Hassan Nasrallah in einen „göttlichen Sieg verwandeln wird.

Ein umstrittener « göttlicher Sieg » im Libanon

Der Ausdruck ist in der Kommunikation der Hisbollah schnell erforderlich. Es wird zu einer der Säulen der Erinnerung an den Krieg unter den Anhängern der Organisation und ihren Verbündeten.

Aber diese Lesung verursacht sofort Kontroversen im Libanon. Die Gegner der Hisbollah unterstreichen die enormen menschlichen und materiellen Kosten des Konflikts. Sie stellen vor allem das Recht einer bewaffneten Organisation in Frage, eine Operation durchzuführen, die das ganze Land ohne vorherige Entscheidung der Regierung in einen Krieg führen könnte.

Dieses Thema hat eine besonders starke Dimension nach dem Konflikt. Die Debatte konzentriert sich nicht mehr nur auf die militärische Leistung der Hisbollah gegen Israel. Es geht um das eigentliche Prinzip von Krieg und Frieden: Wer sollte entscheiden können, den Libanon in eine Konfrontation einzubeziehen?

Für die Verteidiger der Hisbollah bleibt die Existenz von „Widerstand durch die israelische Bedrohung und die Grenzen der libanesischen Armee gerechtfertigt. Sie sind der Ansicht, dass der Krieg die Wirksamkeit der Organisation als Abschreckung bewiesen hat.

Im Gegenteil, für seine Gegner beweist der Konflikt die Gefahr eines Systems, in dem eine autonome Militärmacht eine strategische Entscheidung treffen kann, deren Folgen alle Libanesen betreffen.

Diese Fraktur verschwindet nicht am 14. August. Es wird stärker.

Mehr als 1000 Tote im Libanon

Menschliche Kosten sind die schwersten des Krieges. Post-Konflikt-Bewertungen zeigen mehr als 1.100 Todesfälle im Libanon. Offizielle Zahlen der Vereinten Nationen enthalten 1.187 Todesfälle und mehr als 4.000 Verletzungen am Ende August 2006.

Ein erheblicher Teil der Opfer sind Zivilisten. Mehrere Bombenanschläge werden zum Symbol für die Gewalt des Konflikts und provozieren starke internationale Reaktionen.

Am 30. Juli tötete die Bombardierung von Kana Dutzende von Flüchtlingen in einem Gebäude, darunter viele Kinder. Die Veranstaltung löste eine internationale Schockwelle aus und erhöhte den diplomatischen Druck, einen Waffenstillstand zu erreichen.

Israel behauptet während des Krieges, die Hisbollah und die von der Organisation genutzte Infrastruktur anzugreifen. Die libanesischen Behörden und viele internationale Organisationen verurteilen jedoch das Ausmaß der zivilen Opfer und Zerstörungen.

Der Krieg betrifft insbesondere den Süden, die südlichen Vororte von Beirut und die Bekaa, aber die wirtschaftlichen und sozialen Folgen betreffen das gesamte Land.

Fast 1 Million Vertriebene

Reisen ist ein weiteres Maß für das Ausmaß der Katastrophe. Die UNO schätzt, dass etwa 1 Million Libanesen während des Konflikts gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen.

Hunderttausende Menschen suchen Zuflucht in anderen Teilen des Landes. Schulen, öffentliche Gebäude, Privatwohnungen und Vereine dienen als temporäre Unterkunft. Andere Libanesen verlassen das Territorium durch Syrien oder durch organisierte Evakuierungen.

Für ein Land mit wenigen Millionen Einwohnern ist der Anteil beträchtlich.

Der Süden entleerte sich während der Kämpfe teilweise seiner Bevölkerung. Die Bewohner flohen vor den Bombenanschlägen, aber die Straßen selbst wurden gefährlich. Einige Dörfer bleiben für mehrere Tage isoliert.

Am 14. August kehrt sich das Phänomen fast sofort um.

Sobald der Waffenstillstand angekündigt wurde, nahmen Zehntausende Binnenvertriebene den Weg zurück. Die Hauptachsen nach Süden sind mit Fahrzeugen gefüllt. Viele Familien wissen immer noch nicht, ob ihre Häuser noch existieren.

Diese massive Rückkehr wird zu einem der stärksten Bilder des Tages.

Zerstörte Dörfer und immenser Wiederaufbau

Die Bewohner entdecken ein tief beschädigtes Territorium. In den südlichen Vororten Beiruts werden Gebäude zerstört. Mehrere Dörfer im Süden wurden schwer bombardiert. Straßen und Brücken sind geschlossen.

Elektrische Infrastruktur, Kommunikationsnetze und viele wirtschaftliche Einrichtungen waren ebenfalls betroffen. Die israelische Blockade lähmte einige Wochen lang den Außenhandel.

Wirtschaftliche Kostenschätzungen variieren je nach den verwendeten Methoden. Direkte und indirekte Schäden belaufen sich auf mehrere Milliarden Dollar.

Der Wiederaufbau wird daher sofort zu einem politischen Thema. Der libanesische Staat muss die Infrastruktur reparieren und die betroffenen Familien unterstützen. Gleichzeitig mobilisiert die Hisbollah ihr eigenes soziales und finanzielles Netzwerk, um einige Bewohner, deren Häuser zerstört wurden, unverzüglich zu entschädigen.

Diese Intervention trägt zum politischen Kampf der Nachkriegszeit bei. Die Hisbollah will zeigen, dass sie nicht nur in der Lage ist zu kämpfen, sondern auch die sozialen Folgen des Konflikts in ihren Einflussgebieten anzugehen.

Streubomben verlängern Krieg nach dem 14. August

Der Waffenstillstand bedeutet nicht, dass die Bevölkerung überall sicher zurückkehren kann. Eine beträchtliche Menge an Blindgängern bleibt in den bombardierten Gebieten verstreut.

Besonders ernst wird das Problem der Streumunition. Viele kleine Submunitionen explodieren nicht während der Verbreitung und bleiben auf Feldern, Gärten, Straßen oder in der Nähe von Häusern.

Die Gefahr betrifft direkt Zivilisten, die nach Hause zurückkehren. Menschen werden nach dem offiziellen Ende der Feindseligkeiten getötet oder verletzt, indem sie sich Blindgängern nähern.

Minenräumteams müssen auf beträchtlichen Oberflächen arbeiten. Das Problem betrifft auch die Landwirtschaft, da der Zugang zu bestimmten Flächen unmöglich oder gefährlich wird.

Selbst als die Bombardierung um 8 Uhr morgens aufhörte, brachte der Krieg weiterhin Opfer.

Diese Realität erinnert uns daran, dass ein Waffenstillstand eine legale und militärische Grenze darstellt, aber dass er die materiellen Folgen der 33 vorangegangenen Tage nicht sofort beseitigt.

Die Resolution 1701 wurde am 11. August verabschiedet

Die Einstellung der Feindseligkeiten war das Ergebnis mehrerer Wochen schwieriger diplomatischer Verhandlungen. Der Sicherheitsrat schließlich einstimmig verabschiedet Resolution 1701 am Freitag, 11. August 2006.

Frankreich und die USA spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Kompromisses. Die Unterschiede sind wichtig. Washington unterstützt Israel nachdrücklich und will einen Waffenstillstand vermeiden, der die Situation einfach auf den Status quo ante zurückbringen würde. Paris besteht mehr auf der libanesischen Souveränität und der Notwendigkeit, einen Text zu erreichen, der für die Regierung von Fouad Siniora akzeptabel ist.

Eine erste Formulierung weckt erhebliche Vorbehalte in Beirut. Insbesondere lehnt der Libanon jede Lösung ab, die den Eindruck erwecken würde, eine verlängerte israelische Besatzung zu unterstützen.

Der endgültige Text vereint mehrere Elemente. Die Hisbollah muss ihre Angriffe stoppen. Israel muss seine offensiven Militäroperationen einstellen. Die libanesische Armee und die UNIFIL müssen im Süden stationiert werden. Israel muss seine Truppen parallel zu diesem Einsatz abziehen.

Die Resolution sieht auch eine deutliche Stärkung der UNIFIL vor.

Libanesische Armee kehrt nach Süden zurück

Eine der wichtigsten Änderungen der Verordnung betrifft die libanesische Armee. Vor dem Krieg bleibt seine Präsenz südlich der Litani im Vergleich zum Arrangement nach August 2006 begrenzt.

Die Regierung beschloss, etwa 15.000 Soldaten in den Süden zu entsenden. Diese Bewegung sollte es dem Staat ermöglichen, seine Autorität über eine Region zu bekräftigen, in der die Hisbollah seit langem eine sehr wichtige militärische und soziale Regelung hat.

Der Einsatz beginnt nach dem Waffenstillstand und begleitet den israelischen Rückzug. Zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten hat sich die libanesische Armee in großem Maßstab gegen Gebiete in der Nähe der Blauen Linie erhoben.

Politische Bedeutung ist wichtig. Die Entschließung basiert auf dem Grundsatz, dass der libanesische Staat seine Autorität über sein gesamtes Territorium ausüben muss.

Doch sofort entsteht eine Zweideutigkeit: Der Einsatz der Armee geht nicht mit der erzwungenen Entwaffnung der Hisbollah einher.

Der Staat kehrt daher physisch in den Süden zurück, ohne sofort das wirksame Monopol der Streitkräfte zu erwerben.

Dieser Widerspruch wird eines der zentralen Probleme der Anwendung von 1701 werden.

UNIFIL verändert sich dramatisch

Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon existiert seit 1978. Vor dem Krieg 2006 gab es etwa 2.000 Soldaten. Die Resolution 1701 genehmigt eine Erhöhung des Militärpersonals um bis zu 15.000.

Diese Transformation verändert ihre Rolle grundlegend. Die UNIFIL muss nun den Einsatz der libanesischen Armee begleiten, die Einstellung der Feindseligkeiten überwachen und zur Aufrechterhaltung eines sicheren Umfelds im Süden beitragen.

Große europäische Kontingente schließen sich der Mission an. Frankreich, Italien, Spanien und andere Länder verstärken ihre Präsenz. UNIFIL wurde damit zu einer der wichtigsten Friedenssicherungsoperationen der Vereinten Nationen.

Sein Mandat bleibt jedoch begrenzt. Sie wird nicht in eine Kraft verwandelt, um Krieg gegen die Hisbollah zu führen oder das Territorium systematisch nach ihren Waffen zu durchsuchen.

Sie handelt in Abstimmung mit den libanesischen Streitkräften und im Rahmen der in der Resolution festgelegten Befugnisse.

Diese Unterscheidung wird eine regelmäßige Quelle israelischer Kritik sein. Israel wird die UNIFIL dafür verantwortlich machen, dass sie die Hisbollah nicht daran gehindert hat, ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen. Die Vereinten Nationen werden daran erinnern, dass die Mission weder die Natur noch das Mandat einer Besatzungsmacht hat, die unabhängig von den libanesischen Behörden handeln kann.

Südlicher Litani wird ein Gebiet mit besonderem Sicherheitsstatus

Eine der am häufigsten zitierten Bestimmungen der Entschließung betrifft den Raum zwischen der Blauen Linie und dem Fluss Litani.

Der Text sieht vor, dass keine anderen bewaffneten Personen, Waffen und militärische Ausrüstung als die der libanesischen Regierung und der UNIFIL dort zu finden sind.

Die Litani werden keine politische Grenze. Es liegt ganz im Libanon. Aber es wird zur nördlichen Grenze eines Raumes, der einer bestimmten Sicherheitsanforderung unterliegt.

Diese Bestimmung ist von zentraler Bedeutung, weil sie direkt auf die militärische Präsenz der Hisbollah im Süden abzielt.

Sie erklärt auch, warum der Begriff « Litani » in Diskussionen nach Oktober 2023 wieder auftaucht. Die Forderungen nach dem Rückzug der Hisbollah-Kämpfer und der militärischen Infrastruktur nördlich des Flusses entstehen mit dem neuen Krieg nicht. Sie basieren auf dem 2006 verabschiedeten Rahmen.

In ähnlicher Weise nehmen die aktuellen Verweise auf UNIFIL und den Einsatz der libanesischen Streitkräfte fast Wort für Wort die Architektur, die 18 Jahre zuvor gebaut wurde.

Israelische Überflüge werden zu einer dauerhaften Verletzung

Die andere Dimension der Entschließung ist in politischen Debatten oft weniger prominent: Die Achtung der libanesischen Souveränität betrifft auch Israel.

In den Wochen und Monaten nach dem Waffenstillstand fliegen israelische Flugzeuge weiterhin regelmäßig über Libanon. Kampfflugzeuge und Drohnen durchdringen den nationalen Luftraum, manchmal tief über dem Territorium.

Beirut protestierte bei den Vereinten Nationen. UNIFIL und der Generalsekretär der Vereinten Nationen haben wiederholt daran erinnert, dass es sich um Verletzungen der libanesischen Souveränität und der Resolution handelt.

Diese Flüge sind keine Ausnahme. Sie werden zu einem strukturellen Merkmal der Zeit nach 2006.

Seit Jahren dokumentieren internationale Berichte über die Umsetzung von 1701 israelische Luftverstöße. Israel rechtfertigt diese Missionen weiterhin mit der Notwendigkeit, das Arsenal der Hisbollah und den Waffentransfer zu überwachen.

Das Problem steht daher von Anfang an im Mittelpunkt des Plans: Israel wirft der Hisbollah vor, die Resolution zu verletzen, indem es Waffen hält und seine Fähigkeiten stärkt, während der Libanon Israel beschuldigt, den gleichen Text durch seine Luftangriffe und andere Verletzungen seiner Souveränität zu verletzen.

Israelischer Rückzug bleibt progressiv

Die israelische Armee hat den Libanon am 14. August nicht vollständig verlassen. Sein Rückzug ist mit der allmählichen Ankunft der libanesischen Armee und der UNIFIL in den evakuierten Gebieten verbunden.

Diese Organisation dauert mehrere Wochen. UNIFIL fungiert als Vermittler zwischen den libanesischen und israelischen Streitkräften, um direkte Kontakte zu vermeiden, die zu weiteren Zwischenfällen führen könnten.

Der Rückzug der meisten israelischen Streitkräfte endete Anfang Oktober 2006.

Aber Rechtsstreitigkeiten bleiben offen. Die Frage der Shebaa-Farmen bleibt ungelöst. Der Libanon beansprucht dieses von Israel besetzte Gebiet, während die Vereinten Nationen es historisch mit dem besetzten syrischen Golan verbunden haben.

Andere Punkte entlang der Blauen Linie bleiben umstritten oder unterliegen libanesischen Vorbehalten.

Die Entschließung schafft daher keine endgültige Grenze zwischen zwei friedenstiftenden Staaten. Sie organisiert eine Rückzugslinie und einen Mechanismus, um das Risiko einer Konfrontation zu verringern.

Resolution 1701 entwaffnet die Hisbollah nicht

Das größte Problem betrifft die Waffen der Hisbollah. Die Entschließung erinnert an die Grundsätze früherer Texte, die die Entwaffnung bewaffneter Gruppen im Libanon und die ausschließliche Ausübung staatlicher Autorität fordern.

Es bekräftigt auch das Ziel eines Libanon, in dem keine Waffe oder Autorität außerhalb der Zustimmung der Regierung existieren kann.

Aber es wird kein militärischer Mechanismus geschaffen, um die Hisbollah sofort zu entwaffnen.

UNIFIL ist nicht beauftragt, eine Operation gegen die Organisation zu starten. Die libanesische Armee ist nicht dafür verantwortlich, ihn zu konfrontieren, um seine Waffen zurückzuziehen.

Im politischen Kontext von 2006 hätte eine solche Konfrontation das Land jedenfalls einem großen Risiko interner Konflikte ausgesetzt.

Das Ergebnis ist eine Teilanwendung. Die sichtbaren Waffen der Hisbollah verschwinden weitgehend aus einigen Gebieten in der Nähe der Grenze, aber die Organisation behält ihren Militärapparat und ihre Lagerbestände.

Im Laufe der Jahre rekonstruiert und vergrößert es sein Arsenal erheblich.

Israel betrachtet Aufrüstung als Hauptverletzung

Für Israel ist dies ein Beweis dafür, dass das System von 2006 seine wesentliche Funktion nicht erfüllt hat.

Israelische Beamte behaupten, dass der Iran und Syrien der Hisbollah erlaubt haben, Raketen, Raketen und Ausrüstung in zunehmenden Mengen zu erhalten.

Die Organisation entwickelt ihre militärischen Fähigkeiten auch in anderen Bereichen: Präzisionsraketen, Drohnen, Panzerabwehrsysteme, Kommunikation und unterirdische Strukturen.

Israel glaubt daher, dass 1701 allmählich seiner Substanz für die Entwaffnung und Entmilitarisierung des Südens entleert wird.

Diese Lesart ist nicht ohne Grundlage auf der Beobachtung, dass ein nichtstaatlicher Militärapparat aufrechterhalten wird. Aber es nimmt Israels eigene Verpflichtungen nicht auf.

Der Libanon erinnert regelmäßig daran: Eine Partei kann nicht die vollständige Anwendung der gegen ihren Gegner gerichteten Bestimmungen fordern, während sie die Bestimmungen über die libanesische Souveränität als optional betrachtet.

Die Kontroverse um 1701 wurde somit zu einem permanenten Kampf um die Symmetrie der Verpflichtungen.

Israel sah Krieg als strategischen Misserfolg

Innerhalb weniger Tage nach dem Waffenstillstand wurde die israelische Debatte schnell ernst. Der Krieg war mit ehrgeizigen Zielen begonnen worden, aber viele wurden nicht erreicht.

Die beiden gefangenen Soldaten werden von der Armee nicht zurückgebracht. Die Hisbollah feuert bis zum Ende des Konflikts Raketen ab. Sein Kommando überlebte und die Organisation blieb bewaffnet.

Kritik umfasst auch die Vorbereitung von Bodentruppen, die Improvisation bestimmter Operationen und die Koordination zwischen der Regierung und dem Personal.

Generalstabschef Dan Halutz trat schließlich im Januar 2007 zurück.

Die Winograder Kommission, die eingesetzt wurde, um die Kriegsführung zu untersuchen, veröffentlichte wenige Monate später einen besonders kritischen Bericht über den Prozess, der zur Intervention führte und wie die Ziele definiert wurden.

Ministerpräsident Ehud Olmert und Verteidigungsminister Amir Peretz sind ebenfalls gefährdet.

Israel ist nicht formell der Ansicht, dass es im militärischen Sinne besiegt wurde. Aber der Krieg zerstört das Image einer schnellen Kampagne, die die erklärten Ziele erreicht hat.

Winograd Kommission seziert Fehler

Die Arbeit der Winograder Kommission verleiht der israelischen Selbstkritik eine institutionelle Dimension. In seinem Zwischenbericht für 2007 wird unter anderem kritisiert, wie Politiker beschlossen haben, in einen groß angelegten Krieg einzutreten, ohne hinreichend klare Ziele oder eine kohärente Strategie, um diese zu erreichen.

Die Durchführung von Bodenoperationen wird ebenfalls diskutiert. Schwächen in Ausbildung, Logistik, Reservistenvorbereitung und -kommando werden in der israelischen Gesellschaft breit diskutiert.

Die Armee zieht dann viele Lehren aus der Konfrontation.

In den folgenden Jahren gab es eine Verbesserung der Bodenbereitschaft, eine Entwicklung der Raketenabwehr und einen viel stärkeren Fokus auf die Fähigkeiten der Hisbollah.

So wird der Krieg, den die libanesische Organisation in einen politischen Sieg verwandelt, zu einem militärischen Reformlabor für Israel.

Diese Dynamik trägt auch zur relativen Ruhe der folgenden Jahre bei: Beide Seiten entdeckten 2006 die Kosten eines allgemeinen Krieges und bereiten sich auf den nächsten vor, während sie versuchen, ihn lange Zeit zu vermeiden.

Die gefangenen Soldaten kehren erst 2008 zurück

Das Schicksal von Ehud Goldwasser und Eldad Regev bleibt auch nach dem 14. August ausstehend. Ihre Befreiung war eines der Hauptziele, die Israel zu Beginn des Krieges festgelegt hatte.

Resolution 1701 befasst sich mit der Frage der gefangenen Soldaten, aber es verursacht nicht ihre sofortige Kapitulation.

Fast zwei Jahre später, im Juli 2008, erlaubte ein Austausch von Gefangenen die Rückkehr ihrer Überreste nach Israel.

Im Gegenzug ließ Israel Samir Kantar und mehrere andere Gefangene frei und gab die Leichen der Kämpfer zurück.

Dieses Ergebnis verstärkt die beiden antagonistischen Lesungen des Krieges.

Für Israel bestätigt es, dass dreiunddreißig Tage militärischer Operationen eines der im Juli 2006 angekündigten zentralen Ziele nicht erreicht haben.

Für die Hisbollah erlaubt es, die anfängliche Gefangennahme als den Austausch von gesuchten Gefangenen darzustellen.

Der vom Libanon zwischen dem 12. Juli und dem 14. August gezahlte Preis bleibt jedoch mit der ursprünglichen Operation unvereinbar.

Der 14. August eröffnet eine lange Zeit ohne allgemeinen Krieg

Trotz aller Verstöße gegen die Resolution und der wiederkehrenden Spannungen bleibt eine Tatsache bestehen: Vom Sommer 2006 bis zum Herbst 2023 erlebt die libanesisch-israelische Grenze keinen neuen allgemeinen Krieg, der mit dem von Juli vergleichbar ist.

Es kommt zu schweren Zwischenfällen. Soldaten werden getötet, es wird gefeuert, Operationen werden durchgeführt und die israelischen Luftverstöße gehen weiter. Gleichzeitig entwickelt die Hisbollah ein Arsenal ohne Vergleich mit 2006.

Aber der Abschreckungsmechanismus, die Anwesenheit von UNIFIL, der libanesischen Armee und die gegenseitige Angst vor den Folgen eines neuen Krieges helfen, eine totale Eskalation seit fast 18 Jahren zu verhindern.

Daher müssen wir über relative Stabilität sprechen und nicht über eine erfolgreiche Umsetzung der Entschließung.

Der Unterschied ist grundlegend. Das Schema vermeidet dauerhaft Krieg, geht aber nicht auf die Ursachen des Krieges ein.

Die Grenze bleibt über einen ungelösten Konflikt etwas stabilisiert.

1701 wird zum Konfliktmanagementsystem

Dies ist wahrscheinlich der beste Weg, um den im August 2006 angenommenen Text zu verstehen. Die Resolution 1701 schafft keinen dauerhaften Frieden zwischen Libanon und Israel.

Sie entwaffnet die Hisbollah nicht. Sie löst nicht alle territorialen Streitigkeiten. Es hindert Israel nicht daran, seine Überflüge fortzusetzen. Sie beendet nicht die Vorwürfe von Waffentransfers aus Syrien.

Auf der anderen Seite schafft es konkrete Mechanismen.

Die libanesische Armee ist im Süden präsent. UNIFIL hat Tausende von Truppen. Verbindungskanäle werden verwendet, um mit bestimmten Vorfällen umzugehen. Blue Line wird überwacht. Die Parteien sind sich der Grenzen bewusst, die die Überschreitung zu einer Eskalation führen kann.

Das System kann daher auch dann funktionieren, wenn es unvollkommen respektiert wird.

Fast 18 Jahre lang führte dieser Widerspruch zu einem paradoxen Ergebnis: Viele Verstöße wurden gemeldet, aber sie führten nicht zu einem neuen allgemeinen Krieg.

Oktober 2023 sprengt das Gleichgewicht

Dieser Befehl begann nach dem 7. Oktober 2023 und dem Angriff der Hamas auf Israel zusammenzubrechen. Am nächsten Tag eröffnete die Hisbollah eine Front aus dem Libanon, die als Unterstützung für Gaza präsentiert wurde.

Die Zusammenstöße nehmen entlang der Grenze wieder zu. Zunächst relativ enthalten, nehmen sie allmählich an Intensität zu.

Israel trifft Hisbollah-Positionen und Kader. Die Organisation feuert Raketen, Panzerabwehrraketen und Drohnen ab. Zehntausende Einwohner verlassen die Grenzgebiete auf beiden Seiten.

Das Konzept der „Stützfront entspricht nicht mehr der relativen Stabilität der Vorjahre.

Mit fortschreitender Eskalation erscheint das diplomatische Vokabular von 2006 fast intakt.

Die Diskussionen konzentrierten sich erneut auf die Litani, die Präsenz der libanesischen Armee, die Rolle der UNIFIL, die Hisbollah-Waffen, die Blaue Linie und die Notwendigkeit, israelische Verletzungen zu beenden.

Achtzehn Jahre nach ihrer Annahme bleibt die Resolution 1701 die internationale Referenz.

Die gleichen Verpflichtungen stehen im Mittelpunkt der Debatte

Die Zeit nach 2023 zeigt vor allem, dass die selektive Anwendung des Beschlusses keine dauerhafte Stabilität bieten kann.

Israel betont die Abwesenheit von Hisbollah-Streitkräften südlich des Litani-Flusses und die Notwendigkeit, die Sicherheit seiner Grenzgemeinden zu gewährleisten.

Der Libanon besteht auf seiner territorialen Integrität, dem Rückzug Israels aus den libanesischen Gebieten und der Einstellung von Verletzungen seines Luftraums und seiner Souveränität.

Internationale Partner wollen die libanesische Armee stärken und die Rolle der UNIFIL beibehalten.

Dies sind fast genau die Parameter, die im August 2006 definiert wurden.

Die Frage der nichtstaatlichen Waffen bleibt zentral. Aber die Verpflichtungen Israels können nicht von diesem Aspekt getrennt werden, wenn das Ziel die vollständige Umsetzung des Textes ist.

Dies ist eine der wichtigsten Lehren in der Geschichte von 1701: ihre Anwendung kann nicht auf einen einzigen Teil ihrer Bestimmungen reduziert werden.

Eine Resolution verletzt, aber nie ersetzt

Die Langlebigkeit der Lösung selbst ist ein Paradoxon. Es wurde wiederholt verletzt, von den Parteien unterschiedlich interpretiert und nur teilweise angewendet. Doch keine nachhaltigere internationale Architektur hat sie ersetzt.

Jede neue Krise bringt Diplomaten zum selben Dokument zurück.

Der Grund liegt in der Struktur des Textes. 1701 vereint in einem Rahmen die meisten Elemente, die für die Stabilisierung des Südens notwendig sind: libanesische Souveränität, israelischer Rückzug, staatliche Autorität, Armeepräsenz, verbesserte UNIFIL und Abwesenheit von nicht autorisierten Waffen.

Ihr Problem ist weniger das Fehlen von Prinzipien als vielmehr die Unfähigkeit der Parteien und der internationalen Gemeinschaft, sie gleichzeitig anzuwenden.

Seit Jahren verurteilt Israel die Aufrüstung der Hisbollah, während es seine Luftverstöße fortsetzt. Die Hisbollah verurteilte israelische Verletzungen, während sie ein Arsenal über das Militärmonopol des Staates hinaus aufrechterhielt.

Stabilität beruhte daher weniger auf der Achtung des Textes als auf gegenseitiger Abschreckung und dem Willen der Parteien, einen totalen Krieg zu vermeiden.

14. August 2006 bleibt ein Gründungsdatum

Am 14. August um 8 Uhr morgens führte der Libanon innerhalb weniger Minuten einen offenen Krieg für einen Waffenstillstand, und noch war niemand solide. Vertriebene Menschen beginnen zurückzukehren. Israelische Streitkräfte sind in einigen Gebieten immer noch präsent. Die libanesische Armee bereitet ihren Einsatz vor. UNIFIL ist dabei, seinen Umfang zu ändern.

Das Land entdeckt allmählich das Ausmaß der Zerstörung.

In den folgenden Tagen erscheinen bereits die Grenzen des neuen Systems. Israelische Überflüge gehen weiter. Eine israelische Operation wurde am 19. August in Bekaa durchgeführt. Die Frage der Hisbollah-Waffen bleibt ungelöst. Differenzen über die Bedeutung des Krieges beginnen, das libanesische politische Leben tief zu spalten.

Doch die damals geschaffene Architektur wird all diese Widersprüche überleben.

Die libanesische Armee wird ein ständiger Akteur im Süden bleiben. UNIFIL wird dort eine wichtige Präsenz beibehalten. Die Litani werden die zentrale geographische Referenz für alle Diskussionen über den Hisbollah-Militärapparat werden. Israel und Libanon werden sich weiterhin gegenseitig Verstöße gegen die Resolution vorwerfen.

Die14. august 2006dies ist nicht nur der Tag, an dem der Julikrieg endet. Dies ist der Tag, an dem ein System beginnt, das für fast zwei Jahrzehnte die Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah organisieren wird, ohne eine Lösung zu erreichen.

Zwanzig Jahre später bleibt die offene Frage fast dieselbe wie im Sommer 2006: Kann eine Einstellung der Feindseligkeiten in eine dauerhafte Ordnung umgewandelt werden, wenn die Verpflichtungen in Bezug auf die Waffen der Hisbollah, die Autorität des libanesischen Staates, den israelischen Rückzug und die Achtung der Souveränität des Libanon nicht gemeinsam umgesetzt werden? Um diese Gleichung, die bereits seit den ersten israelischen Überflügen nach dem Waffenstillstand vorhanden ist, spielt die Sicherheitszukunft des Südlibanon weiter.