Libanon: Steuerdruck droht Erholung

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Für viele Libanesen aus der Diaspora, die diesen Sommer ins Land zurückkehrten, ist die Beobachtung hartnäckig: Einige Preise scheinen jetzt mit denen von Paris, Dubai oder anderen großen Städten vergleichbar zu sein, während die lokalen Einkommen viel niedriger bleiben. Restaurants, importierte Produkte, Dienstleistungen, Freizeit oder Reisen vermitteln manchmal das Bild einer Wirtschaft, die zu internationalen Preisen zurückgegeben wird, ohne Löhne, Produktivität und die entsprechende Infrastruktur wiedergewonnen zu haben. Diese Wahrnehmung bedeutet nicht, dass die Lebenshaltungskosten im Libanon im Allgemeinen die dieser Metropolen übersteigen. Es spiegelt jedoch ein sehr reales wirtschaftliches Phänomen wider: Die Dollarisierung der Preise wurde viel schneller durchgeführt als die Rekonstruktion der Einkommen.

In diesem Zusammenhang wird der steigende Steuerdruck zu einem Wachstumsthema. Der libanesische Staat braucht Einnahmen, um seine Verwaltungen wiederherzustellen, die öffentlichen Gehälter zu erhöhen und langkomprimierte Dienstleistungen zu finanzieren. Es ist bereits gelungen, seine Einnahmen stark zu erhöhen, von etwa 3,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf über 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Diese Erholung beruht jedoch teilweise auf der Neubewertung von Steuern, Zöllen und Steuerbemessungsgrundlagen. Es hängt auch stark von Mehrwertsteuer, Zoll und anderen Abgaben ab, die auf den Verbrauch erhoben werden.

Die Gleichung ist heikel. Eine Wirtschaft, die aus mehreren Jahren der Kontraktion hervorgeht, kann eine Folge von Steuererhöhungen ohne Reaktion kaum aushalten. Haushalte reduzieren ihre Einkäufe, wenn ihr verfügbares Einkommen sinkt. Unternehmen verschieben Investitionen, wenn ihre Kosten steigen. Die zerbrechlichsten Akteure können zu informellen wechseln. Kurzfristig sammelt der Staat mehr. Mittelfristig läuft sie Gefahr, die wirtschaftliche Basis, von der ihre künftigen Einnahmen abhängen, zu verringern.

Eine Wirtschaft im Aufschwung, aber immer noch weit von ihrem Vorkrisenniveau entfernt

Das erste zu berücksichtigende Element ist der Ausgangspunkt. Die Rückkehr des positiven Wachstums bedeutet nicht, dass die libanesische Wirtschaft die Krise, die 2019 begann, ausgelöscht hat. Der kumulative Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts liegt nach wie vor bei fast 40 % im Vergleich zu den Werten vor dem Zusammenbruch.

Ein jährliches Wachstum von wenigen Punkten ist daher ein Aufholeffekt, keine Expansionsphase, die mit der einer Wirtschaft vergleichbar ist, die ihre normale Kapazität wiedererlangt hat. Tourismus, Diasporatransfers, Konsum und die Rückkehr zur Währungsstabilität haben sich verbessert. Aber das Bankensystem ist nach wie vor stark gestört, Kredite bleiben knapp und die Infrastruktur leidet weiterhin unter mehreren Jahren der Unterinvestition.

Vor den neuen Schocks von 2026 war für das Jahr unter mehreren Bedingungen ein reales Wachstum von rund 4% vorgesehen. Diese Prognose beinhaltete ausreichende Stabilität, Reformen und eine schrittweise Verbesserung der Investitionen. Sie blieb daher von erheblichen Risiken umgeben.

In einer Wirtschaft, die seit 2019 fast zwei Fünftel ihrer realen Aktivität verloren hat, zählt ein Wachstumspunkt viel. Eine Fiskalpolitik, die ein oder zwei Punkte aus Konsum oder Investitionen entfernt, führt nicht nur zu einer leichten statistischen Verlangsamung. Es verzögert die Rückkehr auf das wirtschaftliche Niveau vor der Krise.

Dies unterscheidet die libanesische Situation von der einer überhitzten Wirtschaft. Das Land versucht nicht, die übermäßige Nachfrage einzudämmen. Es ist immer noch bestrebt, die zahlungsfähige Nachfrage, die Produktionskapazität und die Investitionen wiederherzustellen.

Der Anstieg der Einnahmen entspricht nicht dem Anstieg der Wirtschaft

Die öffentlichen Haushalte weisen jedoch einen dramatischen Anstieg auf. Der Umsatz stieg von etwa 3,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf etwa 6 Milliarden US-Dollar oder etwas mehr, abhängig von der Buchhaltungseinheit im Jahr 2025. Der Anstieg nähert sich 60% in einem Jahr.

Die reale Aktivität stieg eindeutig nicht um 60%. Der Unterschied ist wichtig, um die Art der fiskalischen Erholung zu verstehen.

Ein Teil der zusätzlichen Einnahmen stammt aus einer verbesserten Wirtschaftstätigkeit. Wenn Unternehmen mehr verkaufen, die Importe steigen oder die Transaktionen wieder aufgenommen werden, wird die Steuerbasis natürlich erweitert. Ein weiterer Teil ist eine bessere Sammlung und Wiedereinziehung von zuvor ausstehenden Beträgen aus dem Consolidated Revenue Fund.

Aber eine wichtige Komponente kommt auch aus dem steuerlichen Aufholen. Nach dem Zusammenbruch des Pfunds blieben mehrere Steuern, Zölle und Abgaben für eine Zeit lang auf real sehr niedrige Werte festgelegt. Die Überprüfung war notwendig, um das Verschwinden von Staatseinnahmen zu verhindern.

Die Konsequenz ist klar. Eine Erhöhung der Einnahmen um 60 % bedeutet nicht eine entsprechende Erhöhung des produzierten Wohlstands. Sie spiegelt auch eine Erhöhung des Betrags wider, der für jede Verbrauchseinheit oder für bestimmte Transaktionen tatsächlich in Rechnung gestellt wird.

Für das Finanzministerium erhöhen beide Phänomene die Einnahmen. Für die Wirtschaft haben sie überhaupt nicht die gleiche Wirkung.

Vier Effekte hinter den gestiegenen Einnahmen

Ein Ökonom würde dies in vier Komponenten aufteilen. Der erste ist echtes Wachstum. Mehr Produktion und Einkommen schaffen mehr steuerpflichtiges Material, ohne die Steuerregeln zu ändern.

Der zweite ist der nominale Effekt. Der Preisanstieg und die Dollarisierung vieler Beträge erhöhen den Wert von Transaktionen. Selbst wenn sich das verkaufte Volumen nicht ändert, kann die im Nennwert erhobene Steuer steigen.

Die dritte ist die Erholung. Eine Verwaltung, die Rückgaben, Importe oder Zahlungen besser kontrolliert, erhält einen größeren Anteil der gesetzlich fälligen Steuer zurück. Diese Erhöhung ist besonders interessant, weil sie nicht unbedingt höhere Sätze für bereits gut angesehene Steuerzahler erfordert.

Die vierte Komponente ist die Steuerlast selbst. Sie besteht aus Steuersatzerhöhungen, Steuerrevisionen und der Anpassung der Bemessungsgrundlagen für die Steuerberechnung.

Diese Unterschiede sollten im Mittelpunkt der Haushaltsdebatte stehen. Ein Anstieg der Einnahmen aus Wachstum ist nachhaltig, da die Wirtschaft fortschreitet. Verbesserte Erholung kann auch dauerhafte Gewinne produzieren. Eine Erhöhung durch Aufholraten oder Basen führt jedoch zu einem einmaligen Sprung, der sich nicht jedes Jahr wiederholen kann.

Daher sollte der Spitzenwert 2025 nicht mechanisch extrapoliert werden. Sobald die Steuerwerte neu ausgerichtet sind, kann der Staat keinen weiteren Anstieg von fast 60% erwarten, ohne die Wirtschaft zu erweitern, die Erholung weiter zu verbessern oder weitere Steuererhöhungen vorzunehmen.

Mehrwertsteuer stellt Konsum in den Mittelpunkt staatlicher Finanzierung

Die Umsatzstruktur erschwert die Gleichung weiter. Der Haushalt 2026 bleibt stark steuerabhängig. Die Steuereinnahmen machen etwa vier Fünftel des geplanten Haushalts aus.

Die Mehrwertsteuer ist zentral. Sie allein macht laut öffentlichen Haushaltsdokumenten etwa ein Drittel der geplanten Haushaltseinnahmen aus. Die Zölle machen rund ein Zehntel mehr aus. Dies bedeutet, dass ein erheblicher Teil der Ressourcen direkt vom Verbrauch und Import abhängt.

Diese Struktur stellt eine administrative Logik dar. Die Mehrwertsteuer ist viel einfacher zu erheben als eine Einkommensteuer, die schwer zu identifizieren ist. Importierte Waren gehen durch den Zoll und können an wenigen Eingangspunkten überprüft werden. In einer hoch informativen Wirtschaft sind diese Abgaben daher wirksame Instrumente.

Aber ihre wirtschaftlichen Auswirkungen unterscheiden sich von denen einer besser verteilten direkten Besteuerung.

Wenn ein Haushalt fast sein gesamtes Einkommen verbraucht, verringert eine höhere Mehrwertsteuer sofort seine Kaufkraft. Wenn ein besser gestellter Haushalt eine große Sparkapazität hat, kann er leichter einen Preisanstieg absorbieren, ohne den Verbrauch so stark zu reduzieren.

Das relative Gewicht einer indirekten Steuer ist daher für niedrige und mittlere Einkommen in der Regel schwerer.

Ein VAT Point ist nicht nur ein VAT Point

Der Vorschlag, die Mehrwertsteuer von 11 % auf 12 % zu senken, verdeutlicht dieses Problem. In isolierter Darstellung erscheint der Anstieg gering. Es entspricht einem zusätzlichen Punkt.

Aber Haushalte leben nicht in einem Wirtschaftsmodell, in dem sich nur eine Variable gleichzeitig ändert. Sie unterstützen gleichzeitig Energie, Kraftstoff, Wohnraum, importierte Produkte, Versicherungen und viele Dienstleistungen.

Ein zusätzlicher Mehrwertsteuerpunkt kommt somit zu einer bereits hohen Preisstruktur hinzu.

Seine Wirkung hängt auch von der Konsumneigung ab. Für einen Haushalt, der fast sein gesamtes Einkommen ausgibt, reduziert die Steuererhöhung direkt die Mengen, die er kaufen kann, oder verpflichtet sich, bestimmte Ausgaben aufzugeben.

Dieses Verhalten wirkt sich letztlich auf Unternehmen aus. Ein Restaurant, Geschäft oder Anbieter begründet nicht in Bezug auf nationale Steuereinnahmen. Er sieht einfach eine etwas geringere Anwesenheit, einen reduzierten durchschnittlichen Korb oder Kunden, die ihre Einkäufe verzögern.

Ein paar Prozent des verlorenen Verbrauchs können ausreichen, um die Entscheidung zu ändern, einen neuen Verkaufspunkt einzustellen, zu investieren oder zu eröffnen.

Kraftstoff hat einen Multiplikatoreffekt auf die Preise

Die Besteuerung von Kraftstoffen ist noch sensibler. Es stoppt nicht an der Pumpe.

Der Libanon ist fast ausschließlich auf den Straßenverkehr für Menschen und Güter angewiesen. Alternativen für den öffentlichen Verkehr bleiben begrenzt. Der Kraftstoffpreis fällt daher in eine Vielzahl von Produktionskosten.

Ein Großhändler zahlt für den Transport seiner Waren. Ein Landwirt muss seine Produktion bringen. Ein Restaurant erhält tägliche oder regelmäßige Lieferungen. Ein Dienstleistungsunternehmen zahlt für die Reise seiner Mitarbeiter. Haushalte nutzen ihre Fahrzeuge, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen.

Wenn eine Steuer den Kraftstoff erhöht, versuchen mehrere Akteure, die Kosten weiterzugeben. Ein Spiel endet in Preisen. Ein anderer wird von den Rändern absorbiert. Ein Drittel reduziert das verfügbare Haushaltseinkommen.

Aus diesem Grund hat eine Gas- oder Dieselsteuer einen makroökonomischen Effekt, der höher ist als der direkt von den Autofahrern gezahlte Betrag.

Es wirkt wie ein kleiner Kostenschock für einen großen Teil der Wirtschaft.

Das Risiko einer Schleife zwischen öffentlichen Löhnen, Steuern und Inflation

Die Finanzierung neuer öffentlicher Vergütungen ist ein besonders gutes Beispiel für diesen Mechanismus. Beamte, Militärangehörige und Rentner haben seit 2019 einen erheblichen Einbruch ihrer Kaufkraft erlitten. Ein Upgrade war notwendig geworden, um das Funktionieren der Verwaltungen aufrechtzuerhalten.

Eine zusätzliche Mittelausstattung von 56.500 Milliarden Pfund entspricht etwa 630 Millionen Dollar. Die Gesamtkosten der verschiedenen Lohnstützungsmaßnahmen für das gesamte Jahr können je nach den berücksichtigten Regelungen fast 800 Millionen betragen.

Die Zahl von 630 Millionen muss mit den Staatseinnahmen von 2025 in Einklang gebracht werden. Es entspricht etwa 10 Prozent eines jährlichen Umsatzniveaus von fast 6 Milliarden US-Dollar.

Die Ausgaben sind also alles andere als marginal.

Wenn sie durch zusätzliche indirekte Abgaben finanziert wird, schafft die Regierung eine Schleife. Es erhöht das nominelle Einkommen von Beamten und zieht dann einen Teil dieses Anstiegs durch Steuern zurück, die von denselben Haushalten und dem Rest der Wirtschaft gezahlt werden.

Gleichzeitig können Kraftstoff- und Verbrauchssteuern Preiserhöhungen anheizen. Der nominale Lohngewinn wird daher nicht vollständig in einen Kaufkraftgewinn umgewandelt.

Für Arbeitnehmer im privaten Sektor, die keine Aufwertung im Zusammenhang mit öffentlichen Entscheidungen erhalten, ist der Effekt noch direkter: Sie unterstützen die Abgaben, ohne von den Ausgaben zu profitieren, die sie rechtfertigen.

Steuerliche Auswirkungen sind wichtiger als der offizielle Steuerzahler

Dies ist ein weiteres wirtschaftliches Prinzip, das in der öffentlichen Debatte oft fehlt. Die Person oder Firma, die legal eine Steuer an den Staat zahlt, ist nicht unbedingt die Person, die die Kosten tatsächlich trägt.

Dieser Unterschied wird als Tax Impact bezeichnet.

Ein Importeur zahlt eine Zollgebühr, kann sie aber an seinen Verkaufspreis weitergeben. Der Verbraucher trägt dann einen Teil der Steuer. Ein Unternehmen, das mit einer zusätzlichen Steuer konfrontiert ist, kann seine Marge verringern, seine Preise erhöhen oder seine Lohnkosten senken.

Die endgültige Verteilung hängt von der Konkurrenz und der Fähigkeit jedes Akteurs ab, sein Verhalten zu ändern.

In einem Markt mit schwachem Wettbewerb kann ein Unternehmen die Abgabe leichter an den Kunden weitergeben. In einem hart umkämpften Sektor kann es gezwungen sein, einen Teil davon in seiner Marge zu absorbieren.

In beiden Situationen zahlt ein Wirtschaftsakteur. Die Steuer verschwindet nicht.

Diese Analyse ist besonders wichtig im Libanon, wo bestimmte Sektoren nur einen begrenzten Wettbewerb haben und wo die Marktkonzentration die Übertragung von Erhöhungen an die Verbraucher erleichtern kann.

Unternehmen tragen bereits hohe Kapitalkosten

Gleichzeitig sehen sich libanesische Unternehmen einem Zwang gegenüber, den ihre Konkurrenten in vielen Volkswirtschaften nicht teilen: ein zutiefst beschädigtes Kreditsystem.

Seit der Bankenkrise ist die konventionelle Investitionsfinanzierung begrenzt geblieben. Viele Unternehmer verwenden ihre eigenen Mittel, Familienfinanzierung oder Ressourcen aus dem Ausland.

Dies erhöht die impliziten Kapitalkosten.

Diese Einschränkung fügt Energie, Transport, Versicherung, Sicherheitsrisiko, Rechtsunsicherheit und die Kosten vieler privater Dienstleistungen hinzu.

Eine neue Steuer wird daher einem Unternehmen auferlegt, das bereits mehrere Risikoprämien trägt.

Unter diesen Bedingungen kann eine Erhöhung der Gesamtkosten einer Investition um wenige Punkte ausreichen, um von einem profitablen zu einem unrentablen Projekt zu gelangen.

Entgangene Investitionen erscheinen jedoch nie in den Steuereinnahmen. Das Finanzministerium sieht die zusätzlichen Zölle heute gesammelt. Er sieht die Maschine nicht, die irgendwann nicht gekauft wird.

Statische Steuererklärungen können irreführend sein

Dieser Unterschied zwischen kurz- und langfristig stellt eines der Hauptrisiken der Fiskalpolitik dar.

Wenn eine Abteilung schätzt, dass eine zusätzliche Steuer $ 100 Millionen erhöhen wird, verwendet sie typischerweise eine bestehende steuerpflichtige Basis und wendet die neue Abgabe an.

Es ist der statische Ertrag.

Aber Haushalte und Unternehmen ändern ihr Verhalten, wenn sich die Preise ändern. Das verbrauchte Volumen kann abnehmen. Offizielle Importe können sich verlangsamen. Einige Investitionen können verschoben werden.

Der tatsächliche Ertrag wird dann geringer als die ursprüngliche Berechnung.

Mittelfristig kann der Unterschied sogar noch größer sein. Stornierte Investitionen reduzieren die zukünftige Produktion. Niedrigere Produktion führt zu weniger Löhnen, weniger Gewinnen und weniger Konsum.

Der Staat kann heute eine Steuer verdienen und morgen mehrere Steuerströme verlieren.

Es ist diese Dynamik, die vor jedem größeren neuen Anstieg gemessen werden muss.

Zoll zahlen mehr, aber sie besteuern auch Produktionswerkzeuge

Zolleinnahmen werden oft als einer der Erfolge der finanziellen Erholung dargestellt. Ihr Fortschritt spiegelt effektiv eine bessere Bewertung der Waren und in einigen Fällen verbesserte Kontrollen wider.

Aber Importe betreffen nicht nur Luxusautos oder Endverbraucherprodukte.

Libanon importiert auch Maschinen, Industrieanlagen, Ersatzteile, landwirtschaftliche Betriebsmittel und eine Vielzahl von Komponenten, die für die lokale Produktion benötigt werden.

Eine wahllose Besteuerung dieser Einfuhren kann daher die Kosten der libanesischen Produktion erhöhen.

Der wirtschaftliche Effekt hängt von der Art des Produkts ab. Eine hohe Besteuerung eines konsumierten Luxusprodukts kann sich wenig auf die Produktionskapazität auswirken. Eine Steuer auf eine Maschine oder einen strategischen Beitrag wirkt sich direkt auf die Investition aus.

Daher sollte eine wachstumsfreundliche Besteuerung die beiden Kategorien weiter differenzieren.

Das Ziel sollte nicht einfach darin bestehen, die Einnahmen an der Grenze zu maximieren. Importe, die die künftige Produktionskapazität erhöhen, müssen erhalten bleiben.

Niedrige öffentliche Investitionen machen neue Steuern schwieriger zu rechtfertigen

Die Debatte wird sensibler, wenn die Ausgabenstruktur beobachtet wird. Verfügbare Haushaltsdokumente zeigen, dass die laufenden Ausgaben weitgehend dominierend bleiben, während die Investitionsausgaben niedrig bleiben.

Die Investitionsausgaben betragen in den Haushaltsprojektionen rund 2 % des BIP, verglichen mit einem viel höheren Anteil der laufenden Ausgaben. Bezüge, Renten und Leistungen stellen einen wesentlichen Teil davon dar.

Diese Zusammensetzung ist sehr wichtig.

Eine Steuer, die zum Aufbau einer produktiven Infrastruktur verwendet wird, kann im Laufe der Zeit eine positive wirtschaftliche Rendite erzielen. Eine Straße reduziert die Transportkosten. Eine zuverlässigere Stromversorgung reduziert den privaten Energieverbrauch. Ein effizientes digitales Netzwerk steigert die Produktivität.

Der Steuerzahler zahlt mehr, erhält aber einen Vermögenswert oder eine Dienstleistung, die andere Kosten senken kann.

Wenn die meisten Steuererhöhungen laufende Ausgaben finanzieren, ist diese Rendite viel weniger direkt.

Lohnkosten bleiben notwendig. Aber sie kompensieren nicht automatisch die wirtschaftlichen Kosten einer Steuer für Unternehmen und Haushalte.

Libanon bleibt relativ schwacher Steuerstaat

Eine allzu einfache Schlussfolgerung sollte jedoch vermieden werden. Das libanesische Problem ist nicht das eines Staates, der bereits einen außergewöhnlich hohen Anteil am nationalen Reichtum einnimmt.

Vor der Krise machten die Staatseinnahmen rund 20% des BIP aus. Dann brachen sie zusammen. Bis 2022 waren sie um 5,6% des BIP gefallen, bevor sie stark anstiegen.

Dieser Rückgang zeigt, warum Steuerfang wichtig war. Mit 5% oder 6% des BIP konnte der Staat seine Kernfunktionen nicht mehr finanzieren.

Die Rückkehr zu Verhältnissen, die denen vor der Krise näher sind, ist daher normal.

Aber das Gesamtverhältnis sagt nicht alles. Ein Land kann moderate Steuereinnahmen haben, während es bestimmte Kategorien sehr stark auferlegt.

Wenn ein großer Teil der Wirtschaft dem System entgeht, während registrierte Mitarbeiter, formelle Unternehmen und Verbraucher den Großteil der Sammlung tragen, wird der tatsächliche Druck sehr ungleichmäßig.

Das wirkliche libanesische Problem ist daher sowohl das der Basis als auch das der Zinssätze.

Wer bereits zahlt, kann immer mehr bezahlen

Eine fragile Steuerverwaltung neigt natürlich dazu, das zu besteuern, was sie sieht.

Sie sieht die Angestellten erklärt. Sie sieht die formellen Importeure. Der Verbrauch unterliegt der Mehrwertsteuer. Sie sieht die verkauften Kraftstoffe in den offiziellen Kreisläufen.

Es sieht weniger leicht einige berufliche Einkommen, einige informelle Aktivitäten oder Vermögenswerte schwer zu identifizieren.

Es besteht dann die Gefahr, dass jeder zusätzliche Budgetbedarf zu einer Erhöhung der Abgaben auf der gleichen, leicht zu kontrollierenden Basis führt.

Diese Strategie kann kurzfristig funktionieren. Aber es schafft allmählich eine Lücke zwischen formellen und informellen Volkswirtschaften.

Das Unternehmen, das alle seine Verpflichtungen erfüllt, wird teurer. Sein Wettbewerber, der einen Teil seines Umsatzes unterschätzt, behält einen Vorteil.

Von einem gewissen Punkt an können steigende Zinsen selbst mehr Informalität fördern.

Die Erweiterung der Basis kann mehr bringen als die Erhöhung der Zinsen

Daher sollte die wirtschaftliche Priorität eher der tatsächliche Erhebungssatz als der einzige gesetzliche Satz sein.

Nehmen wir ein vereinfachtes Beispiel. Eine Steuer mit einem Steuersatz von 10 %, aber mit einem Staat, der tatsächlich nur 60 % der theoretischen Grundlage abdeckt, führt zu viel weniger als eine identische, ordnungsgemäß verwaltete Steuer.

Die Anhebung des Steuersatzes auf 11 % verlangt von den Steuerzahlern, die bereits mehr zahlen. Die Erhöhung der Compliance von 60% auf 70% erhöht den Umsatz und verringert gleichzeitig den Vorteil von Betrügern.

Beide Lösungen können einen vergleichbaren Betrag für den Consolidated Revenue Fund produzieren. Ihre wirtschaftliche Wirkung ist sehr unterschiedlich.

Die zweite ist im Allgemeinen förderlicher für Wettbewerb und Fairness.

Libanon hat in diesem Bereich noch wichtige Chancen: Digitalisierung, Datenabgleich, Nachverfolgung von Importeuren, Rechnungskontrolle und verbesserte Rückgewinnung.

Diese Reformen sind schwieriger als das Hinzufügen eines Mehrwertsteuerpunktes. Aber sie greifen direkt eine der strukturellen Schwächen des Systems an.

Besteuerung kann den Übergang zu informellen beschleunigen

Das Risiko der Informalität muss ernst genommen werden, weil es selbstständig werden kann.

Je höher die Sätze, desto größer ist der finanzielle Nutzen von Betrug. Je mehr Betrug entsteht, desto geringer ist die Steuerbemessungsgrundlage. Je kleiner die Basis, desto mehr ist der Staat versucht, die Zinsen für die verbleibenden Steuerzahler zu erhöhen.

Das Ergebnis ist ein Teufelskreis.

Formale Unternehmen tragen mehr Kosten. Einige reduzieren ihre Tätigkeit oder versuchen, Verpflichtungen selbst zu umgehen. Einnahmen werden zunehmend abhängig von Steuern, die schwer zu vermeiden sind, wie Verbraucher- oder Grenzsteuern.

Das Steuersystem ist noch konzentrierter.

Diesen Kreis zu durchbrechen bedeutet, die Kosten für die Einhaltung zu senken und das Fluchtrisiko zu erhöhen, anstatt sich in erster Linie auf höhere Raten zu verlassen.

Tourismus kann seinen Preisvorteil verlieren

Die Diaspora ist ein weiterer Kanal, über den hohe Preise die Erholung beeinflussen können.

Der libanesische Auslandsaufenthalt bringt Währungen direkt in die Wirtschaft. Restaurants, Hotels, Vermietungen, Strände, Geschäfte, Transport und Dienstleistungen profitieren von diesen Kosten.

In den ersten Jahren der Krise genossen Besucher mit Dollareinnahmen einen erheblichen Kaufkraftvorteil.

Dieser Vorteil wurde mit der Dollarisierung stark reduziert.

Wenn sich eine Mahlzeit, ein Service oder eine Freizeit den Preisen von Paris oder Dubai nähert, beginnt der Besucher, den Wert seines Geldes genauer zu vergleichen.

Die familiäre Bindung zum Libanon schützt das Land vor rein touristischer Konkurrenz. Ein Expatriate wählt Beirut nicht nur, weil es billiger ist als ein anderes Ziel.

Aber er kann seine Ausgaben reduzieren, seinen Aufenthalt verkürzen oder seinen Urlaub zwischen mehreren Ländern teilen.

Für einen ausländischen Besucher ohne familiäre Bindungen ist die Wahl noch sensibler für das Verhältnis zwischen Preis, Qualität und Sicherheit.

Eine Steuererhöhung, die an die Preise weitergegeben wird, kann daher einen der Devisenströme verringern, von denen die Rückforderung abhängt.

Pariser Preise ohne Pariser Gehälter

Hier nimmt die Bewertung der Diaspora eine breitere wirtschaftliche Dimension an.

Ein hoher Preis ist an sich kein Problem, wenn Produktivität und Einkommen hoch sind. Paris und Dubai sind teure Städte, aber ihre Einkommens-, Service- und Infrastrukturstrukturen unterscheiden sich erheblich von denen des Libanon.

Das Problem entsteht, wenn die Preise schneller wachsen als die Einkommen.

Ein Dollar-Rechnungsrestaurant selbst zahlt einen Teil seiner Eingänge in Dollar. Ein Eigentümer versucht manchmal, seine Miete an internationale Referenzen anzupassen. Ein Unternehmen importiert seine digitalen Geräte und Dienstleistungen.

Die libanesische Wirtschaft erlebt somit eine Internationalisierung ihrer Kosten, ohne die internationale Produktivität wiedererlangt zu haben.

Die indirekte Besteuerung überschneidet sich mit dieser Lücke.

Für Bewohner, die in Pfund oder mit teilweise angepassten Einkommen bezahlt werden, wird Gewicht besonders wichtig.

Kleinste Haushalte haben eine höhere Konsumneigung

Der makroökonomische Effekt hängt auch davon ab, wer zahlt.

Kleinere Haushalte verbrauchen in der Regel einen größeren Anteil ihres Einkommens. Ihre marginale Konsumneigung ist daher hoch.

Wenn eine Steuer $ 100 aus ihrem verfügbaren Einkommen entfernt, verschwindet ein Großteil dieses Geldes direkt aus dem Konsum.

Im Gegenteil, ein einfacher Haushalt kann einen Teil der Abgabe absorbieren, indem er seine Ersparnisse reduziert.

Dies bedeutet, dass der gleiche Steuerdollar nicht die gleiche Wirkung auf das BIP hat, abhängig vom Steuerzahler, der ihn unterstützt.

Eine Steuer, die stark vom Konsum abhängig ist, kann daher einen größeren negativen Multiplikator haben als eine gezieltere Abgabe auf hohe Einkommen oder Vermögen.

Die Frage der Steuergerechtigkeit ist hier direkt mit der Frage des Wachstums verbunden.

Besteuerung formeller Unternehmen kann angemeldete Beschäftigung behindern

Der Arbeitsmarkt ist ein weiterer Kanal.

Ein Unternehmen, das offiziell einen Mitarbeiter anstellt, unterstützt nicht nur sein Gehalt, sondern auch die sozialen und steuerlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der formellen Beschäftigung.

Wenn die Gesamtkosten schneller steigen als die Produktivität des Arbeitnehmers, kann der Arbeitgeber sein Verhalten ändern.

Es kann die Rekrutierung verzögern, einen informelleren Status vorschlagen oder mehr Outsourcing nutzen.

Der erwartete Anstieg der Lohnsteuereinnahmen sollte daher mit Vorsicht analysiert werden.

Ein Anstieg der Einnahmen kann bedeuten, dass die Einkommen steigen und mehr Löhne gemeldet werden. Das wäre positiv.

Es kann auch einen höheren Druck auf einer relativ einfach zu kontrollierenden Basis widerspiegeln.

In diesem Fall muss der Staat sicherstellen, dass die Kosten für die formelle Beschäftigung nicht zu einem zusätzlichen Hindernis für die Schaffung von Arbeitsplätzen werden.

Steuerstundungen signalisieren bereits die Fragilität des privaten Cashflows

Steuerstundungen, die 2026 beschlossen wurden, bieten einen weiteren Indikator. Ein Aufschub ist keine Steuerermäßigung, aber er erkennt implizit an, dass einige Steuerzahler mehr Zeit brauchen, um zu zahlen.

Diese Unterscheidung ist wichtig.

Ein Unternehmen kann im Laufe des Jahres profitabel sein, während es zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem Cashflow-Problem konfrontiert ist. Wenn Steuern gezahlt werden müssen, bevor kommerzielle Forderungen eingegangen sind, kann es zu einem Mangel an Liquidität kommen.

In einem normalen Bankensystem könnte es kurzfristige Kredite erhalten.

Im Libanon bleibt diese Lösung viel schwieriger.

Steuerstundungen werden somit zu einem Cash-Management-Instrument für die Wirtschaft selbst.

Die Tatsache, dass der Staat sie nutzen muss, zeigt, dass die Zahlungskapazität des Privatsektors nicht als unbegrenzt angesehen werden kann.

Die steuerliche Erholung kann nicht allein auf dem Privatsektor beruhen

Schließlich besteht die Gefahr eines Ungleichgewichts bei der Verteilung der Anpassung.

Der Staat hat seine Ausgaben seit mehreren Jahren reduziert. Sie versucht nun, Löhne und bestimmte Dienstleistungen wiederherzustellen. Das ist notwendig.

Aber wenn diese Wiederherstellung hauptsächlich durch Steuern finanziert wird, die auf den privaten Sektor erhoben werden, trägt sie einen zunehmenden Teil der Kosten für den Wiederaufbau der Verwaltung.

Diese Übertragung kann funktionieren, wenn die Verbesserung der öffentlichen Dienste die Kosten der Unternehmen senkt.

Effizientere Justiz, besser organisierter Zoll, bessere Elektrizität oder digitale Verwaltungen sind wirtschaftliche Gewinne.

Wenn hingegen die Steuerlast ohne ausreichende Verbesserung dieser Dienstleistungen steigt, zahlt der Privatsektor mehr, ohne die Produktivität zu erhöhen.

Dann wird die Besteuerung zu einem Nettohindernis für das Wachstum.

Die Wahl ist nicht nur Steuern oder nicht Steuern

Der Libanon kann nicht zu einer Situation zurückkehren, in der der Staat nichts mehr sammelt. Dieses Modell hat zum Zusammenbruch von Verwaltungen, Löhnen und Dienstleistungen beigetragen.

Das Problem ist also nicht die Steuer selbst.

Es liegt in der Zusammensetzung, dem Rhythmus und der Verwendung der Rezepte.

Die weitere Besteuerung einer bestehenden Basis ist administrativ einfach. Die Erweiterung der Basis erfordert institutionelle Investitionen.

Die erste Lösung erzeugt sofortige Einnahmen. Die zweite baut ein nachhaltigeres System auf.

Für eine Wirtschaft, die aus der Ferne zurückkehrt, ist der Unterschied grundlegend.

Die Priorität sollte ein Umsatzwachstum ohne steigende Raten sein

Der beste Test für die libanesische Steuergesundheit wird daher der in den kommenden Jahren sein.

Wenn die Einnahmen ohne weitere signifikante Steuererhöhungen weiter stark steigen, bedeutet dies, dass die Wirtschaft wächst, die Formalisierung voranschreitet oder sich die Erholung verbessert.

Das wäre das günstigste Szenario.

Wenn sich das Umsatzwachstum dagegen verlangsamt, wenn die Zinsen nicht mehr steigen, wird der Höchststand von 2025 eher wie ein einmaliger Steueraufholeffekt erscheinen.

Der Staat wird dann vor einer schwierigen Alternative stehen: weitere Abgaben zu erhöhen oder eine Verlangsamung der Einnahmen zu akzeptieren.

Genau diese Situation muss durch die Entwicklung der Bemessungsgrundlage jetzt vermieden werden.

Umsatzwachstum ist nur nachhaltig, wenn das steuerpflichtige BIP steigt

Langfristig ist die fiskalische Gleichung einfacher als sie aussieht.

Die Staatseinnahmen können nachhaltig wachsen, wenn der Steuersatz steigt, wenn mehr Aktivitäten tatsächlich besteuert werden oder wenn die Wirtschaft größer wird.

Die erste Lösung hat eine wirtschaftliche und politische Grenze.

Die zweite ist im Libanon aufgrund von Informalität und Schwächen bei der Erholung immer noch weit verbreitet.

Der dritte ist der wichtigste.

Ein zusätzliches Unternehmen schafft Mehrwertsteuer, Löhne, Gewinne und möglicherweise Zölle. Zusätzliche Beschäftigung schafft Einkommen und Konsum. Investitionen erhöhen die zukünftige Produktion.

Die beste Steuerbemessungsgrundlage ist daher eine wachsende Wirtschaft.

Eine Politik, die die Einnahmen des ganzen Jahres durch die Verringerung dieses Wachstums maximiert, kann buchhalterisch effektiv und wirtschaftlich schlecht sein.

Die Gefahr ist eine allmählich erstickte Erholung

Steuern allein werden keine neue Wirtschaftskrise verursachen. Libanon steht weiterhin vor viel ernsteren Herausforderungen: Sicherheit, Banken, Schulden, Wiederaufbau, institutionelles Funktionieren und Vertrauen der Investoren.

Aber die Besteuerung kann diese Zwänge verstärken oder lindern.

Ein verlorener Verbrauchspunkt, eine aufgeschobene Investition oder eine annullierte Einstellung erscheinen bei getrennter Betrachtung unbedeutend. Ihre Hinzufügung erzeugt jedoch nationales Wachstum.

Genau so kann eine Erholung erstickt werden. Nicht durch einen plötzlichen Zusammenbruch, sondern durch eine Anhäufung individueller Entscheidungen, weniger auszugeben, zu warten, bevor man investiert oder im Informellen bleibt.

Der Anstieg der Einnahmen im Jahr 2025 zeigt, dass der libanesische Staat einen Teil seiner Finanzkapazität zurückgewonnen hat. Der nächste Schritt muss zeigen, dass er in der Lage ist, ihn zu konsolidieren, ohne ständig von den gleichen Steuerzahlern mehr zu verlangen.

Daher sollte das eigentliche Ziel nicht darin bestehen, die Steuereinnahmen von 2026 zu maximieren. Die Größe der formalen und steuerpflichtigen Wirtschaft sollte über mehrere Jahre maximiert werden. In einem Land, in dem die Preise in Dollar bereits ein Niveau erreicht haben, das mit denen im Ausland vergleichbar ist, während die Einnahmen sehr spät bleiben, wird der fiskalische Mix selbst zu einer Bedingung für die Erholung.