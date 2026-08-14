Iran: USA haben 45 Reaper verloren

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Berichten zufolge hat die US-Armee seit Beginn des Krieges gegen den Iran 45 MQ-9 Reaper-Drohnen verloren, etwa ein Viertel ihrer Vorkonfliktflotte. Von der amerikanischen Presse auf der Grundlage mehrerer Beamter, die über den Zustand des Parks informiert wurden, enthüllt, wurde diese Überprüfung vom Pentagon nicht offiziell detailliert. Sie stellen jedoch wichtige Daten zu den materiellen Kosten der Kampagne dar. Je nach gewählter Konfiguration, Sensoren und Bordausrüstung kann ein in Betrieb genommener Reaper mehrere zehn Millionen Dollar betragen. Abgesehen von der Rechnung wirft das Verschwinden von etwa 25% der Flotte eine ernstere Frage für Washington auf: Wie lange können die Vereinigten Staaten eine Drohne, die für ihre Geheimdienst- und Streikmissionen so wichtig ist, weiterhin so intensiv einsetzen, während ihr Ersatz nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Verluste sichergestellt werden kann?

Die Ergebnisse zeigen auch eine Transformation des Schlachtfeldes. Der MQ-9 Reaper wurde zu einem der Symbole der amerikanischen Militärmacht während der Kriege in Afghanistan und im Irak, dann bei Operationen gegen dschihadistische Gruppen. Diese Konflikte ermöglichten es normalerweise, sich in Gebieten zu entwickeln, in denen die Bedrohung durch Flugabwehr begrenzt blieb. Angesichts des Iran ist der Kontext radikal anders. Die Drohne muss in einer Umgebung operieren, in der es Boden-Luft-Verteidigung, Radare und elektronische Kriegsführung gibt, die sowohl das Flugzeug als auch seine Kommunikation bedrohen können. Die 45 gemeldeten Verluste bedeuten nicht, dass der Iran 45 Reaper getötet hat: Mehrere Flugzeuge wurden Berichten zufolge nach Verletzung der Verbindung oder unter schlecht etablierten Umständen verloren. Diese Unterscheidung ist wichtig, um richtig zu messen, was amerikanische Abnutzung zeigt.

45 MQ-9 Reaper verloren: die Zahl, die Washington beunruhigt

Die Zahl von 45 Geräten ist eine zentrale Information. Laut mehreren amerikanischen Beamten, die von der US-Presse zitiert werden, haben die Streitkräfte seit Beginn des Krieges gegen den Iran mindestens ebenso viele MQ-9 verloren. Zurück in das Vorkonfliktinventar würde diese Summe etwa 25% der US-Flotte von Reaper ausmachen.

Das Pentagon hat keine Tabelle veröffentlicht, in der die Umstände jedes Verlustes Gerät für Gerät aufgeführt sind. Die Bilanz sollte daher als Schätzung dargestellt werden, die fest US-Beamten zugeschrieben wird, aber nicht als vom Verteidigungsministerium offiziell zertifiziertes Inventar. Diese Reserve ist umso wichtiger, als die Ursachen für Unfälle und Zerstörung vielfältig wären.

Das Ausmaß des Phänomens hängt jedoch nicht von wenigen zusätzlichen oder fehlenden Geräten ab. Wenn sich die Größenordnung bestätigt, hat die US-Luftwaffe in wenigen Monaten einen beträchtlichen Teil einer Flotte verloren, die seit fast zwei Jahrzehnten gebildet wurde. Die Abnutzung dieser Größenordnung beeinflusst notwendigerweise die Verfügbarkeit von Flugzeugen für aktuelle Operationen, aber auch die amerikanische Fähigkeit, Reaper in anderen Theatern aufrechtzuerhalten.

Der Vergleich mit einmaligen Vorkriegsverlusten ist ebenfalls signifikant. MQ-9s waren bereits im Nahen Osten getötet worden, insbesondere von den Huthis im Jemen. Jede Zerstörung verursacht besondere Aufmerksamkeit wegen des Preises und der Kapazität des Flugzeugs. Im Krieg gegen den Iran ist der Verlust der Drohne nicht mehr außergewöhnlich. Es wird ein regelmäßiger Bestandteil der Betriebskosten.

Eine Rechnung, die $ 1 Milliarde überschreiten kann

Der Preis eines MQ-9 Reaper kann nicht mit einer einzigen Zahl zusammengefasst werden. Ein Teil der Verwirrung kommt von der Differenz zwischen den Kosten des Flugzeugs selbst und die eines kompletten Systems bereit zu kämpfen. Die Zelle, der Motor und die Grundausstattung stellen nur einen Teil des Wertes dar, der während einer Mission festgelegt wurde.

Die Drohne kann elektrooptische und Infrarot-Systeme, Radar, Laser-Bezeichner, sichere Kommunikationsausrüstung und verschiedene Waffen empfangen. Es hängt auch von einer Bodeninfrastruktur und Datenverbindungen ab, die es seiner Besatzung ermöglichen, es auf sehr große Entfernungen zu steuern. Die anspruchsvollsten Konfigurationen erhöhen daher den Wert des tatsächlich in Betrieb genommenen Geräts stark.

US-Schätzungen schätzen daher den Wert eines Reaper, der für einige Missionen zwischen etwa 30 Millionen und 50 Millionen Dollar ausgestattet ist. Der Preis der einzelnen Zelle kann erheblich niedriger sein. Es wäre daher irreführend, systematisch 45 mit 50 Millionen zu multiplizieren und das Ergebnis als einen gewissen buchhalterischen Verlust darzustellen.

Selbst bei einer konservativen Annahme von 30 Millionen US-Dollar pro ausgestattetem Flugzeug würden 45 Verluste dennoch etwa 1,35 Milliarden US-Dollar betragen. Bei 40 Millionen US-Dollar würde der theoretische Betrag 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Bei 50 Millionen US-Dollar würde es 2,2 Milliarden US-Dollar überschreiten.

Diese Berechnungen ergeben eine Größenordnung. Sie sind kein offizielles Gesetz des Pentagon. Alle verlorenen Drohnen hatten nicht unbedingt die gleiche Konfiguration und nicht alle hatten die gleichen Sensoren oder Waffen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens.

Die realen Militärkosten sind auch schwieriger zu berechnen. Ein zerstörtes Gerät muss ersetzt werden, seine Abwesenheit muss durch andere Mittel kompensiert werden und die verbleibenden Einheiten können mehr angefordert werden. Die Abnutzung wirkt sich daher gleichzeitig auf materielle Vermögenswerte, Betriebsbereitschaft und zukünftige Investitionsbedürfnisse aus.

Warum Reaper für die US-Armee so wichtig bleibt

Der MQ-9 Reaper ist nicht nur eine bewaffnete Drohne. Sein Interesse liegt in seiner Fähigkeit, lange Zeit über einer Region zu bleiben, Bodenbewegungen zu beobachten, Informationen zu übermitteln und gegebenenfalls ein Ziel zu treffen, ohne auf die Ankunft eines anderen Flugzeugs zu warten.

Diese Beständigkeit ist grundlegend für die amerikanischen Operationen. Ein pilotiertes Kampfflugzeug hat überlegene Fähigkeiten in vielen Bereichen, einschließlich Geschwindigkeit, Überleben und Luftkampf. Es ist jedoch viel schwieriger, mehrere Jäger stundenlang dauerhaft über dem gleichen Gebiet zu halten.

Der Reaper reagiert genau auf dieses Bedürfnis. Seine Autonomie ermöglicht es ihm, einen Bereich für eine lange Zeit zu überwachen. Die Sensoren können ein Fahrzeug verfolgen, einen Militärstandort beobachten, eine ungewöhnliche Aktivität identifizieren oder Bilder an eine Kommandozentrale übertragen. Wenn er bewaffnet ist, kann er dann gegen das Ziel eingreifen, das er gerade beobachtet hat.

Diese Kombination aus Intelligenz und Streik erklärt ihren intensiven Einsatz im Nahen Osten. Im Krieg gegen den Iran müssen die US-Streitkräfte mobile Trägerraketen erkennen, militärische Bewegungen überwachen und so viel wie möglich über die Situation wissen.

Die Drohne hat einen erheblichen politischen und menschlichen Vorteil: Kein Pilot ist an Bord. Der Verlust eines Reaper ist teuer, bedeutet aber nicht automatisch den Tod oder die Gefangennahme eines amerikanischen Fliegers. Für Kommandeure verändert dieser Unterschied die Berechnung des Risikos grundlegend.

Iran erlegt dem Reaper einen Krieg auf, für den er nicht gedacht war

Dies ist auch die Hauptschwäche des Systems. Der Reaper gewann seinen Ruf in Kriegen, in denen die Vereinigten Staaten eine sehr starke Luftüberlegenheit hatten. In Afghanistan oder in einigen Operationen im Irak und in Syrien hatten Gegner im Allgemeinen kein Luftverteidigungsnetz, das mit dem eines Staates wie dem Iran vergleichbar ist.

Die MQ-9 ist kein Stealth-Flugzeug. Seine Geschwindigkeit bleibt relativ niedrig und sein Design begünstigt die Ausdauer. Diese Eigenschaften werden zu Behinderungen, wenn sie sich in einem von Radaren überwachten und von Boden-Luft-Raketen geschützten Raum entwickeln.

Eine langsame Drohne kann besonders anfällig sein, wenn sie einmal entdeckt wurde. Es hat nicht die Leistung eines Kämpfers, um schnell zu beschleunigen und zu manövrieren, noch die Diskretion einer Stealth-Plattform, die entworfen wurde, um eine stark verteidigte Umgebung zu durchdringen.

Der Iran verfügt seit Jahren über eine Reihe von Luftverteidigungssystemen unterschiedlicher Herkunft und Generationen. Teheran hat auch eigene Boden-Luft-Raketen entwickelt und umfangreiche Erfahrungen beim Aufspüren von US-Drohnen gesammelt. Die Zerstörung eines amerikanischen RQ-4 Global Hawk durch den Iran im Juni 2019 hatte bereits gezeigt, dass hochwertige unbemannte Flugzeuge nicht außer Reichweite waren.

Der aktuelle Konflikt verändert jedoch das Ausmaß des Problems. Die Frage ist nicht mehr, ob der Iran gelegentlich eine amerikanische Drohne zerstören kann. Es soll festgestellt werden, ob Washington eine Abnutzungsrate, die seine Flotte schnell reduziert, nachhaltig akzeptieren kann.

45 Verluste bedeuten nicht 45 vom Iran erschossene Drohnen

Die Unterscheidung ist entscheidend. Die verfügbaren Informationen deuten nicht darauf hin, dass die iranischen Streitkräfte den 45 MQ-9 Reaper direkt zerstört haben.

Nach Angaben von US-Beamten gingen einige Drohnen nach einer Unterbrechung ihrer Verbindung mit den Betreibern verloren. Andere waren angeblich Opfer der nachteiligen Aktion. Die Umstände eines Teils der Verluste sind weiterhin unzureichend öffentlich dokumentiert.

Der Reaper wird ferngesteuert. Hinter dem gemeinsamen Ausdruck « Drohne » steht ein komplexes menschliches und technisches System. Besatzungen steuern das Flugzeug und bedienen seine Sensoren von Anlagen, die manchmal sehr weit von der Kampfzone entfernt sind. Die Daten und Kontrollen werden zwischen dem Luftfahrzeug und diesen Betreibern ausgetauscht.

Kommunikation wird daher zu einer potenziellen Verwundbarkeit. Eine Plattform kann mechanisch intakt sein, während sie mit ernsthaften Schwierigkeiten konfrontiert ist, wenn die für ihre Steuerung erforderliche Verbindung gestört ist.

Dies weist jedoch nicht automatisch Kommunikationsverluste einer iranischen Aktion zu. Ein Link kann aus verschiedenen Gründen, einschließlich technischer Gründe, unterbrochen werden. Ohne Pentagon-Daten zu jedem Vorfall wäre es missbräuchlich, alle Brüche als Ergebnis einer feindlichen Einmischung darzustellen.

Der Krieg offenbart jedoch eine wichtige Realität: Das Überleben einer Drohne hängt sowohl vom Schutz ihrer Kommunikations- und Elektroniksysteme als auch von ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Raketen ab.

Elektronische Kriegsführung wird so wichtig wie Raketen

Jüngste Konflikte haben die wachsende Bedeutung des elektromagnetischen Spektrums gezeigt. Das Überbrücken einer Verbindung, das Unterbrechen der Satellitennavigation oder das Verhindern der korrekten Übertragung von Informationen durch eine Plattform kann ihre Wirksamkeit verringern, ohne dass eine physische Zerstörung erforderlich ist.

Für ein System wie Reaper ist diese Dimension zentral. Das Flugzeug muss nicht nur fliegen, sondern auch Bilder senden, Anweisungen erhalten und während langer Missionen zuverlässig navigieren.

Der Iran hat lange in elektronische Kriegsführung investiert. Teheran hat immer wieder behauptet, es habe die Mittel, bestimmte gegnerische Systeme zu stören oder abzufangen. Nicht alle iranischen Aussagen in diesem Bereich können unabhängig verifiziert werden, aber die Bedrohung selbst wird von westlichen Armeen ernst genommen.

Der Verlust von Geräten nach Kommunikationsproblemen wird besonders lehrreich. Es erfordert, dass das US-Militär feststellt, ob es mit konventionellen Ausfällen, den Auswirkungen einer extrem dichten elektromagnetischen Umgebung oder absichtlichen Handlungen des Gegners konfrontiert ist.

Diese technische Untersuchung wird über den Iran-Konflikt hinaus Konsequenzen haben. Die Vereinigten Staaten bereiten ihre Streitkräfte auf eine Konfrontation mit Gegnern vor, die viel ausgefeiltere elektronische Operationen durchführen können als bewaffnete Gruppen, die in den zwei Jahrzehnten nach den Anschlägen vom 11. September gekämpft haben.

Ein Viertel der verlorenen Flotte bedeutet nicht ein Viertel weniger Missionen

Auch die 25 Prozent sind mit Vorsicht zu interpretieren. Eine Militärflotte funktioniert nicht als Flotte mit allen sofort verfügbaren Fahrzeugen.

Einige Geräte werden jederzeit gewartet. Andere werden für Besatzungstraining oder Tests verwendet. Eine Partei kann in verschiedenen Theatern engagiert werden, während Drohnen in den Vereinigten Staaten bleiben, um die Einsatzbereitschaft zu unterstützen.

Daher bedeutet der Verlust eines Viertels der Flotte mechanisch keine Verringerung der Anzahl der Missionen um 25 %. Die US-Luftwaffe kann die Rotation ändern, mehr Flugzeuge im Nahen Osten konzentrieren oder die Nutzungsrate der verbleibenden Zellen erhöhen.

Diese Lösungen haben jedoch Kosten. Intensivere Nutzung erhöht die Wartungsanforderungen. Es beschleunigt die Anhäufung von Flugstunden und reduziert die Spielräume, die den Kommandos zur Verfügung stehen, um eine neue Krise anderswo zu bewältigen.

Das Pentagon muss auch vermeiden, alle seine Fähigkeiten auf den Iran zu konzentrieren. Intelligenz und Streikdrohnen werden in anderen Regionen immer noch benötigt, während die US-Strategie den Indopazifik zunehmend in den Vordergrund stellt.

Die Frage wird somit die nach der Tiefe des Bestandes. Die USA können 45 Verluste auffangen. Sie müssen sich jedoch fragen, wie viele weitere Dutzende verloren gehen könnten, bevor die Abnutzung beginnt, viel schwierigere operative Entscheidungen zu treffen.

Das industrielle Problem hinter dem militärischen Problem

Der Reichtum der Vereinigten Staaten macht es unmöglich, diese Gleichung sofort zu lösen. Eine Macht kann erhebliche Kredite haben, ohne in der Lage zu sein, diese Milliarden von Dollar sofort in Dutzende von zusätzlichen Flugzeugen umzuwandeln.

Der MQ-9A gehört zu einer Generation, deren amerikanische Großaufträge bereits vergeben wurden. Die US-Luftwaffe hatte nach und nach geplant, ihre Übernahmen zu reduzieren, da das Pentagon seine Investitionen auf Plattformen verlagerte, die als besser geeignet für Konflikte mit Mächten mit ausgeklügelter Luftverteidigung angesehen wurden.

Dieser Ansatz schien logisch, solange Reapers Verluste niedrig blieben. Es wird problematischer, wenn mehrere Dutzend Geräte während einer einzigen Kampagne verschwinden.

Beim Wiederaufbau einer industriellen Kapazität geht es nicht nur darum, eine Fabriktür wieder zu öffnen. Lieferketten, Subunternehmer, elektronische Komponenten, Motoren, Sensoren und spezialisierte Arbeitskräfte sind erforderlich. Der Hersteller muss auch zwischen verschiedenen Versionen und den Bestellungen mehrerer Kunden vermitteln.

Zeit wird daher zu einer ebenso wichtigen Variable wie Geld. Eine in Sekunden zerstörte Drohne kann Monate der Produktion und Vorbereitung erfordern, bevor sie durch ein voll funktionsfähiges Flugzeug ersetzt wird.

Kriegsabnutzung verändert den Wert einer Drohne

Während der Anti-Terror-Kampagnen war die Raffinesse des Reaper eine Kraft. Die Vereinigten Staaten könnten in eine teure Plattform investieren, weil sie hofften, sie für Tausende von Stunden und viele Jahre zu nutzen.

Eine Kriegszermürbung stört diese Argumentation. Je höher die Wahrscheinlichkeit, ein Gerät zu verlieren, desto höher ist der Stückpreis. Eine extrem effiziente, aber schwer zu ersetzende Plattform kann schließlich eine schlechte Wahl für einige Missionen sein, wenn der Gegner in der Lage ist, sie regelmäßig zu zerstören.

Das Dilemma ist nicht einzigartig für Reaper. Alle modernen Armeen stehen vor der gleichen Frage: Brauchen wir eine kleine Anzahl von Hochleistungssystemen oder eine große Anzahl billigerer Plattformen, die wir zu verlieren akzeptieren können?

Der Krieg in der Ukraine hatte diese Debatte bereits in den Vordergrund gerückt. Manchmal haben sehr einfache und relativ billige Drohnen gezeigt, dass eine Masse von Verbrauchssystemen erhebliche Effekte erzeugen kann. Gleichzeitig bleiben hochentwickelte Geräte für Missionen unerlässlich, die leistungsstarke Sensoren, hohe Autonomie oder komplexe Kommunikation erfordern.

Die amerikanischen Verluste im Iran geben dieser Diskussion nun eine konkrete Dimension für Washington. Der Reaper bleibt nützlich, aber sein Wert muss mit dem Risiko verglichen werden, ihn in einer Umgebung zu verlieren, in der sein Überleben nicht mehr garantiert ist.

Die Kosten einer iranischen Rakete gegen die eines Reaper

Eine weitere Herausforderung ist die wirtschaftliche Beziehung zwischen Angriff und Verteidigung. Wenn ein relativ billigeres Flugabwehrsystem eine Drohne im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar zerstört, erhält der Gegner einen potenziellen finanziellen Vorteil.

Dieser Vergleich sollte jedoch mit Vorsicht gehandhabt werden. Der Preis einer Rakete, die eine Drohne zerstört, reicht nicht aus, um zu bestimmen, wer wirtschaftlich « gewinnt ». Die Kosten des Flugabwehrsystems, seiner Radargeräte, seiner Besatzungen und seiner Wartung im Betriebszustand müssen berücksichtigt werden.

Vor allem kann ein Reaper erhebliche militärische Effekte vor seiner Zerstörung erzeugt haben. Wenn es mehrere Ziele identifiziert, zu ihrer Zerstörung beiträgt oder zig Stunden lang entscheidende Informationen liefert, verschwindet seine Nützlichkeit nicht, weil es schließlich zerstört wird.

Das Problem wird zur operativen Leistung. Die Vereinigten Staaten müssen bestimmen, ob die Geheimdienstinformationen und Streiks, die sie durch ihren Reaper erhalten haben, die Geschwindigkeit rechtfertigen, mit der sie sie verlieren.

Solange die Antwort positiv bleibt, werden die Kommandeure sie wahrscheinlich weiterhin engagieren. Aber wenn der Park abnimmt, kann sich die Risikoakzeptanzschwelle ändern.

Der Reaper bleibt dem Verlust eines Piloten vorzuziehen

Ein weiterer Faktor erklärt, warum die Vereinigten Staaten eine signifikante Abnutzung akzeptieren können. Die MQ-9 ist genau darauf ausgelegt, gefährliche Missionen durchzuführen, ohne eine menschliche Besatzung direkt im Flugzeug zu platzieren.

Die Zerstörung einer Drohne verursacht materiellen Verlust. Der Tod oder die Gefangennahme eines Soldaten kann auch durch einen pilotierten Kämpfer verursacht werden. In einem Krieg gegen den Iran kann die Wiederherstellung eines Piloten, der in feindliches Gebiet gefallen ist, eine komplexe Operation erfordern und andere Kräfte entlarven.

Die politischen Kosten wären auch sehr unterschiedlich. Die Bilder eines gefangenen amerikanischen Fliegers wären ein großes Ereignis in den Vereinigten Staaten und ein Propagandasieg für Teheran.

Der Reaper ermöglicht es somit, einen Teil des menschlichen Risikos auf das Material zu übertragen. Dieses Prinzip bleibt auch dann gültig, wenn die Drohne mehrere zehn Millionen Dollar kostet.

Die Schwierigkeit ergibt sich, wenn das Material selbst nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, um als Verbrauchsmaterial angesehen zu werden. Ein Reaper schützt einen Piloten, aber es wurde nicht als Munition konzipiert, die die Armee jeden Monat um Dutzende verlieren könnte.

Dies ist genau das, was die 45 gemeldeten Verluste das Pentagon jetzt überdenken müssen.

Washington bereitet sich bereits auf Reaper vor

Die amerikanische Luftwaffe dachte vor dem gegenwärtigen Krieg über eine neue Generation unbemannter Systeme nach. Seine Prioritäten bewegen sich auf Geräte, die in viel umstritteneren Umgebungen funktionieren können, und auf Architekturen, in denen der Verlust bestimmter Plattformen akzeptiert werden kann.

Diese Transformation basiert insbesondere auf Modularität. Anstatt systematisch alle teuersten Sensoren auf jedem Gerät zu installieren, kann eine Kraft Funktionen auf mehrere Plattformen verteilen. Einige liefern Intelligenz, andere fungieren als Kommunikationsrelais und andere tragen Waffen.

Eine solche Organisation macht die Zerstörung eines einzelnen Geräts weniger katastrophal. Es ermöglicht auch, einige Drohnen so zu gestalten, dass sie relativ kostengünstig sind und in Mengen produziert werden.

Der Reaper wird nicht sofort verschwinden. Seine Autonomie, Sensoren und Betriebserfahrung geben ihm immer noch einen wichtigen Wert. Die USA und mehrere Partnerländer nutzen weiterhin die MQ-9-Familie.

Aber der iranische Konflikt könnte den Übergang zwischen zwei Epochen beschleunigen. Die erste war die ausgeklügelte Drohne, die entworfen wurde, um lange Zeit in einem weit kontrollierten Himmel im Dienst zu bleiben. Die zweite könnte eine größere, verteiltere Flotte sein, die von Anfang an entworfen wurde, um Verluste zu absorbieren.

Der 45 Reaper wird zu einer strategischen Warnung

Die größte Konsequenz der US-Verluste liegt letztlich nicht in ihrem Preis. Selbst eine Rechnung über 1 Milliarde US-Dollar bleibt vom US-Militärhaushalt absorbierbar. Das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der eine Kapazität im Vergleich zu der Geschwindigkeit verschwinden kann, die zum Wiederaufbau erforderlich ist.

Wenn 45 MQ-9 tatsächlich etwa einem Viertel der vor dem Krieg verfügbaren US-Flotte entspricht, hat Washington in wenigen Monaten eine umfassende Demonstration dessen erhalten, was eine anhaltende Konfrontation mit einem Staat mit bedeutenden Flugabwehr- und elektronischen Mitteln bedeutet.

Diese Erfahrung wird weit über den Nahen Osten hinaus von Interesse sein. Amerikanische Planer arbeiten seit Jahren an der Hypothese eines Krieges im Pazifik, wo die Entfernungen viel größer und die gegnerische Verteidigung anspruchsvoller wären. In einem solchen Szenario würde die Fähigkeit, Drohnen, Raketen und andere Systeme schnell zu ersetzen, entscheidend werden.

Der Krieg gegen den Iran verwandelt den MQ-9 Reaper in einen Indikator für ein breiteres Problem: die Kluft zwischen einer technologisch dominanten Armee und einer industriellen Basis, die in der Lage sein muss, diese Dominanz während eines langen Krieges aufrechtzuerhalten.

Vorerst setzen die Reapers ihre Missionen fort. Ihre Autonomie und ihre Fähigkeit, Ziele zu überwachen und dann zu treffen, bleiben wertvoll genug, um ihr Engagement trotz der Verluste zu rechtfertigen. Aber jedes neue zerstörte Gerät reduziert die verfügbare Marge.

Die nächste veröffentlichte Zahl wird damit wichtiger sein als der finanzielle Wert von Drohnen allein. Wenn sich die Bilanz um 45 stabilisiert, kann die US Air Force in Betracht ziehen, dass sie schwere, aber begrenzte Abnutzung erlitten hat. Wenn es weiterhin schnell voranschreitet, wird Washington wählen müssen, ob es eine Flotte, die seltener geworden ist, weiter aussetzt, einige Missionen reduziert oder die Nutzung anderer Plattformen beschleunigt. Die realen militärischen Kosten der Kampagne gegen den Iran werden nun an dieser Fähigkeit gemessen, die Dauer aufrechtzuerhalten, nicht nur am spektakulären Preis eines Reapers.