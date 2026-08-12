Banken: Parlament verabschiedet Reform noch unvollendet

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Das libanesische Parlament verabschiedete am Mittwoch, den 12. August 2026, die Änderungen des Gesetzes zur Bankenrestrukturierung, eine Reform, die seit dem finanziellen Zusammenbruch von 2019 erwartet wird und für die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds als wesentlich erachtet wird. Die Abstimmung ist ein echter institutioneller Schritt nach vorn: Zum ersten Mal hat der Libanon einen umfassenderen Rahmen für die Identifizierung lebensfähiger Banken, die Umstrukturierung derjenigen, die gerettet werden können, und die Liquidation derjenigen, die nicht mehr gerettet werden können. Aber es beantwortet immer noch nicht die Frage, die die Einleger seit sieben Jahren beschäftigt: Wer wird die zig Milliarden Dollar an angesammelten Verlusten zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Geschäftsbanken, ihren Aktionären und Einlegern tragen?

Das Parlament hat am Mittwoch kein völlig neues Gesetz verabschiedet. Es änderte den am 31. Juli 2025 verabschiedeten Bank Reform and Reorganisation Act, nachdem der IWF festgestellt hatte, dass mehrere Bestimmungen noch mit internationalen Standards in Einklang gebracht werden mussten. Die Regierung hatte im Frühjahr 2026 neue Änderungen vorbereitet, und der Finanz- und Haushaltsausschuss wiederum überarbeitete sie in sieben Sitzungen. In der Sitzung vom 12. August wurde schließlich die Regierungsversion zu zwei heiklen Themen wiederhergestellt, während gegen den Rat des Finanzministers und des IWF eine Bestimmung beibehalten wurde, die die Behandlung bestimmter Einlagen mit dem zukünftigen Gesetz zur « Finanzlücke » verbindet.

Letzteres bleibt der wahre Kern der Krise. Bankenumstrukturierung bestimmt, wie mit einer insolventen Bank umzugehen ist; Es schafft nicht die zig Milliarden Dollar, die benötigt werden, um die Einlagen zurückzugeben. Finanzministerin Yassine Jaber hat nach der Abstimmung erkannt: Die am Mittwoch beschlossene Reform ist nur ein Element eines Ganzen, einschließlich der Aufhebung des Bankgeheimnisses und vor allem des künftigen Gesetzes zur Finanzkonsolidierung und Rückgabe von Einlagen. Bis zur Annahme des letztgenannten Textes bleibt die Verlustteilung unvollständig.

Sieben Jahre nach der Krise beginnt der Libanon erst zu entscheiden, welche Banken überleben können

Seit Oktober 2019 lebt der Libanon mit einem außergewöhnlichen Paradoxon: einem Bankensystem, das weitgehend nicht in der Lage ist, Einlagen zurückzugeben, das weiterhin ohne allgemeine Umstrukturierung funktioniert. Banken verhängten informelle Beschränkungen für Auszahlungen und Überweisungen, während das Pfund den größten Teil seines Wertes verlor. Die Verluste des Systems wurden bereits auf mehr als70 milliarden dollarin den ersten offiziellen Einschätzungen der Krise. Der genaue Betrag hängt nun davon ab, wie die Vermögenswerte, die Staatsschulden und die Verbindlichkeiten des Bankensektors der Libanesischen Zentralbank bewertet werden.

Das Gesetz, das 2025 verabschiedet wurde und jetzt geändert wurde, muss aus dieser Situation herauskommen. Sie überträgt den Aufsichtsbehörden die Aufgabe, jedes Institut zu bewerten. Eine ausreichend kapitalisierte und funktionierende Bank kann aufrechterhalten werden. Eine defizitäre, aber noch erstattungsfähige Bank kann rekapitalisiert, fusioniert oder umstrukturiert werden. Eine Bank, deren Verluste eine glaubwürdige Wiederherstellung unmöglich machen, kann liquidiert werden. Theoretisch scheint dieser Ansatz offensichtlich. In der libanesischen Praxis stellt es eine Pause mit fast sieben Jahren dar, in denen Verluste durch Abwertung, Einlagenbeschränkungen und verschiedene Rundschreiben sozialisiert wurden, ohne dass die Insolvenz jeder Institution endgültig entschieden wurde.

Die Umstrukturierung muss auch zur Ankurbelung der Kredite beitragen. Seit 2019 haben traditionelle Banken ihre grundlegende Funktion der Vermittlung zwischen Sparen und Investment weitgehend nicht mehr erfüllt. Ein wachsender Teil der Wirtschaft arbeitet in bar oder über die sogenannten « frischen » Konten, die nach der Krise gefüttert und getrennt von den alten Einlagen behandelt werden. Diese Dualität ermöglicht das Funktionieren der laufenden Zahlungen, aber es ist kein normales Bankensystem, das in der Lage ist, langfristige Investitionen zu finanzieren.

Der IWF besteht seit mehreren Jahren auf diesem Thema: Ein langfristiger, auf Bargeld basierender Libanon kann keine moderne Wirtschaft wieder aufbauen. Die Umstrukturierung von Banken ist daher nicht nur eine Frage der Rückzahlung von Einlegern. Sie muss bestimmen, welche Institute neues Kapital erhalten, Vertrauen zurückgewinnen und wieder Kredite aufnehmen können.

Was das Parlament am 12. August geändert hat

Der sichtbarste Kampf vor der Abstimmung war über die jeweiligen Befugnisse der High Banking Commission und des Zentralrats der Bank of Lebanon. Gouverneur Karim Souhaid wollte ausdrücklich die der Zentralbank nach dem Währungs- und Kreditgesetz, insbesondere nach Artikel 70, eingeräumten Vorrechte wahren. Der Parlamentarische Ausschuss hatte in Artikel 3 des Textes einen Hinweis hinzugefügt, dass die Umstrukturierung in Übereinstimmung mit diesem Rahmen durchgeführt werden sollte.

Diese Formulierung betraf jedoch die Regierung und den IWF. Es bestand die Gefahr, dass ein allgemeiner Verweis auf die Befugnisse des Zentralrats verwendet werden könnte, um Entscheidungen anzufechten oder zu verlangsamen, die speziell im Rahmen der Bankenabwicklung getroffen wurden. Ein Gesetz, das dazu bestimmt ist, außergewöhnliche Instrumente für den Umgang mit insolventen Banken zu bevollmächtigen, könnte dann durch einen Kompetenzkonflikt mit der Bank of Lebanon neutralisiert werden.

Am Mittwoch löschten die Abgeordneten schließlich diesen Verweis auf Regel 70 und kehrten zu der von der Regierung befürworteten Formulierung zurück. Die Entscheidung besteht darin, zu vermeiden, dass die traditionellen Befugnisse der Libanesischen Zentralbank als Grundlage für die Anfechtung der Befugnisse der High Banking Commission bei der Behandlung säumiger Institute herangezogen werden.

Eine zweite Änderung betrifft Artikel 13 des ursprünglichen Gesetzes. Insbesondere kann die High Banking Commission eine Rekapitalisierung vorschreiben, den Wert bestimmter Eigenkapitalposten verringern, bestimmte Forderungen in Kapital umwandeln, eine neue Ausgabe von Aktien organisieren oder einen Teil der Aktiva und Passiva auf ein anderes Institut übertragen. Die Debatte konzentrierte sich auf die Möglichkeit, Aktionäre von einer Kapitalerhöhung auszuschließen. Die schließlich gewählte Version zielt aufmehrheitsaktionärenicht alle aktionäre.

Die Unterscheidung ist wirtschaftlich wichtig. Ziel einer Bankenabwicklung ist es, die Verluste vorrangig durch das Kapital zu absorbieren, bevor es die geschützten Gläubiger erreicht. Aber der automatische Ausschluss eines bestehenden Aktionärs, unabhängig von seiner Verantwortung oder seinem Gewicht, hätte rechtliche Schwierigkeiten verursachen und bestimmte Kapitalzuflüsse verhindern können. Die gezieltere Formulierung zielt darauf ab, die Fähigkeit zur Sanktionierung oder Räumung von dominanten Eigentümern aufrechtzuerhalten, ohne alle Investoren auf die gleiche Weise zu behandeln.

Ein dritter Punkt steht weiterhin im Widerspruch zum IWF

Das Parlament ist jedoch nicht allen Forderungen des Finanzministers gefolgt, die vom IWF unterstützt wurden. In dem Artikel über die Behandlung von Einlagen im Falle einer Liquidation behielten die Abgeordneten einen Verweis auf das künftige Gesetz über die finanzielle Konsolidierung und die Rückgabe von Einlagen bei.

Diese Entscheidung mag technisch erscheinen, aber sie betrifft den Kern der Krise. Der IWF hofft, dass die Regeln für die Bankenabwicklung so dauerhaft, vorhersehbar und autonom wie möglich sein werden. Eine Bank, die in zehn Jahren bankrott gehen wird, muss nicht unbedingt nach den gleichen Ausnahmeregelungen behandelt werden wie diejenigen, die aufgrund des Zusammenbruchs von 2019 bereits insolvent sind.

Im Gegenteil, die Parlamentarier wollten ausdrücklich die Verbindung mit dem Gesetz bewahren, die die gegenwärtige Krise lösen muss. Ihr Argument ist verständlich: Es wäre heute schwierig, die libanesischen Banken umzustrukturieren, ohne zu wissen, wie sie mit den alten Einlagen umgehen sollen, die genau einen großen Teil ihrer Verbindlichkeiten ausmachen. Der Finanzausschuss will verhindern, dass eine Liquidation vor der Annahme des Einlagentextes die Rechte der Sparer schmälert.

Aber dieser scheinbare Schutz birgt auch ein Risiko. Wenn die tatsächliche Umsetzung der Umstrukturierung ständig von einem anderen Gesetz, einer anderen Verordnung und dann einer neuen Prüfung abhängt, kann der Libanon weiterhin Rechtsvorschriften haben, ohne die Banken effektiv zu restrukturieren. Das Land hat bereits fast sieben Jahre in dieser Art von Kette verloren.

Was der IWF wirklich will

Die Positionierung des Internationalen Währungsfonds wird im Libanon oft vereinfacht, als ob er nur eine Reihe von Gesetzen benötigte, um Milliarden von Dollar freizuschalten. Seine Forderung ist struktureller. Der Fonds möchte, dass eine insolvente Bank als solche anerkannt wird, ihre Verluste transparent erfasst werden und eine klare Hierarchie darüber entscheidet, wer sie absorbieren soll.

Bei einer Bankenumstrukturierung, die internationalen Standards entspricht, absorbieren Aktionäre in der Regel Verluste vor gewöhnlichen Gläubigern. Führungskräfte, die für Unregelmäßigkeiten verantwortlich sind, müssen strafrechtlich verfolgt werden können, wenn die Verantwortung festgestellt wird. Bestimmte Kategorien von Schulden oder Schulden können dann zur Absorption von Verlusten beitragen. Kleine Einleger sollten so weit wie möglich geschützt werden, während die Verwendung öffentlicher Gelder begrenzt werden sollte, um zu vermeiden, dass private Verluste automatisch auf die Steuerzahler übertragen werden.

Es ist diese Hierarchie, die einen Teil der Meinungsverschiedenheiten zwischen dem IWF und mehreren libanesischen Wirtschaftskräften erklärt. Der Fonds möchte nicht, dass ein allgemeines Versprechen zum « Schutz von Einlagen » den Staat, der bereits seit 2020 stark verschuldet und in Verzug ist, dazu bringt, Dutzende Milliarden Dollar an unmöglichen Finanzierungsverpflichtungen zurückzunehmen. Eine solche Lösung würde einen Bankverlust in eine öffentliche Schuld umwandeln und dann von den gegenwärtigen und zukünftigen Steuerzahlern verlangen, ihn zurückzuzahlen.

Der IWF betont auch die Tragfähigkeit der Schulden. Libanon muss schon jetzt umstrukturieren31 milliarden eurobondsdie der Staat im März 2020 gescheitert ist. Das Hinzufügen von Schulden, die dem gesamten Bankloch entsprechen, könnte jedes Wirtschaftsprogramm unmöglich machen. Der Fonds fordert daher eine Lösung, die kleine Einleger schützt, lebensfähige Banken rekapitalisiert und zukünftige staatliche Verpflichtungen einschränkt.

Diese Position ist in einem wesentlichen Punkt wirtschaftlich konsistent: Ein bereits eingetretener Verlust verschwindet nicht, weil ein Gesetz sich weigert, ihn zu benennen. Die Frage ist, wer sie unterstützt. Aber der IWF muss auch danach beurteilt werden, wie die zukünftige Architektur die Haushalte effektiv schützt und eine Bilanzlogik vermeidet, die große gewöhnliche Einleger zu Entscheidungsträgern macht, die sie nie getroffen haben.

Banken wollen dem Staat mehr Verluste bringen

Seit Beginn der Krise verteidigt der Verband der Banken des Libanon eine weitere Lesung. Für sie ist der Zusammenbruch zuerstsystemBanken verloren nicht Dutzende Milliarden Dollar nach einer klassischen Anhäufung von faulen Krediten an private Unternehmen. Sie hatten einen beträchtlichen Teil der Einlagen bei der Bank of Lebanon platziert, die selbst den Staat und seine Defizite finanziert hatte. Daher muss die Verantwortung der öffentlichen Behörden und der Zentralbank anerkannt werden, bevor die Banken umstrukturiert werden.

Das Argument enthält einen wichtigen Teil der Wahrheit. Die libanesische Krise ist nicht die einer isolierten Bank, die einige Kreditnehmer falsch bewertet hat. Der Staat akkumulierte Defizite, die Bank of Lebanon unterstützte ein immer teureres Wechselkursregime und die Geschäftsbanken platzierten massive Liquidität bei der Zentralinstitution. Als diese Architektur zusammenbrach, waren die Bilanzen der drei Akteure miteinander verflochten.

Der Bankenverband betont daher die Notwendigkeit, die Verpflichtungen des Staates und der Libanesischen Bank gegenüber dem Sektor anzuerkennen. Sie lehnt eine Umstrukturierung ab, die die Forderungen der Bank an die Zentralbank auslöschen würde, bevor sie die Verantwortung des öffentlichen Sektors festlegt. Er verteidigt auch den Grundsatz, dass Einlagen Rechte sind, die nicht einfach durch eine Verwaltungsentscheidung aufgehoben werden können.

Im Jahr 2026 erhöhte der Verband seine Positionen, die « rechtliche Garantien », den Schutz von Einlagen und eine klare Anerkennung des systemischen Charakters der Krise forderten. Sie bestreitet auch jede Lösung, die die verbleibenden Mittel der Banken oder der Bank of Lebanon zur Finanzierung der laufenden Staatsausgaben zum Nachteil der Einleger verwenden würde.

Aber Banken können sich nicht als bloße Opfer präsentieren

Die Kritik an der Bankposition beginnt genau dort. Die Anerkennung der Verantwortung des Staates und der Bank des Libanon bedeutet nicht, die Geschäftsbanken von ihren eigenen Entscheidungen zu befreien. Seit Jahren konzentrieren sie einen außerordentlich hohen Anteil ihrer Ressourcen in Investitionen mit dem Staat und insbesondere der Bank of Lebanon. Diese Entscheidungen brachten erhebliche Renditen. Sie schufen auch extreme Abhängigkeit von einem einzigen Schuldner und Geldsystem, dessen Ungleichgewichte allmählich sichtbar wurden.

Eine Bank ist kein einfacher Safe für die mechanische Einzahlung von Einlagen bei der Zentralbank. Seine Aufgabe ist es, das Risiko genau zu beurteilen. Die Vorstände und Manager hatten eine treuhänderische Verantwortung, um festzustellen, ob die vorgeschlagenen Renditen tatsächlich die Gefahr mit Einlegergeld überwiegen. Heute zu sagen, dass die Bank des Libanon die Banken vollständig zurückzahlen muss, kann daher nicht ausreichen, um dieses Managementproblem auszuräumen.

Das Problem ist noch offensichtlicher, wenn man die wirtschaftliche Logik der Position des Sektors betrachtet. Wenn der Staat alle Verluste anerkennen würde, müssten sie durch künftige Steuern, den Verkauf oder die Mobilisierung öffentlicher Vermögenswerte, neue Schulden oder eine Kombination solcher Instrumente finanziert werden. Mit anderen Worten, die Bürger würden als Steuerzahler zahlen, damit die Banken als Gläubiger zurückgezahlt werden könnten.

Eine solche Lösung könnte nominell Einlagen schützen, aber sie würde auch einen Teil der Kosten an Libanesen übertragen, die vor der Krise manchmal keine nennenswerten Einlagen hatten. Ein bescheidener Angestellter, ein junger Mensch, der nach 2019 in den Arbeitsmarkt eintritt, oder ein neu gegründetes Unternehmen könnten mit ihren Steuern dazu beitragen, die bereits vor ihnen eingegangenen Verpflichtungen zurückzuzahlen. Die Frage der wirtschaftlichen Gerechtigkeit verschwindet nicht, wenn der Verlust auf den Staat verlagert wird.

Sollten Aktionäre vor Einlegern geschützt werden?

Der zentrale Grundsatz einer glaubwürdigen Umstrukturierung sollte schwer in Frage zu stellen sein: Bankkapital ist der erste Puffer, um Verluste aufzufangen. Ein Aktionär erhält in profitablen Perioden gerade deshalb Dividenden, weil er das Risiko trägt, seine Investition im Falle eines Konkurses zu verlieren. Ein Einleger kauft keine Anteile an der Bank.

Dieser Grundsatz bedeutet nicht, dass Aktionäre willkürlich enteignet werden müssen. Eine unabhängige Bewertung muss den tatsächlichen Wert und die Verluste jeder Bank bestimmen. Institute, die noch über Nettovermögen verfügen, können nach klaren Regeln rekapitalisiert werden. Diejenigen, deren Eigenkapital vollständig zerstört wurde, können jedoch nicht behaupten, dass ihre Eigentümer erhalten bleiben, während die Einleger den Verlust absorbieren.

In diesem Punkt bleibt die Zusammensetzung der High Banking Commission sensibel. Das Gesetz gibt eine wichtige Rolle für den Gouverneur der Bank von Libanon und mehrere Akteure in der Nähe von Finanzinstituten. Bankenexpertise ist erforderlich, um Banken umzustrukturieren, aber zu viel Nähe zum Sektor schafft ein Interessenkonfliktproblem. Institutionen, die entscheiden, welche Bank überlebt, welche Aktionäre verdrängt und welche Forderungen reduziert werden, müssen sowohl für Einleger als auch für Banker glaubwürdig sein.

Die libanesische Erfahrung stellt eine besonders starke Anforderung. Seit Jahrzehnten operieren die Bank des Libanon, Geschäftsbanken und die politische Macht in einem System gegenseitiger Abhängigkeiten. Die Reproduktion dieser Architektur in dem Gremium, das für die Verteilung der Folgen des Zusammenbruchs verantwortlich ist, könnte zu einer rechtlich ausgeklügelten, aber politisch ungläubigen Umstrukturierung führen.

Der Fall Salameh erinnert daran, warum Unabhängigkeit zählt

Judicial Nachrichten verstärkt dieses Vertrauensproblem. Am 10. August, zwei Tage vor der Parlamentsabstimmung, wurden der ehemalige Gouverneur der Libanesischen Zentralbank Riad Salameh und Samir Hanna, ehemaliger Chef der Bank Audi, in einem neuen Fall von angeblichen Finanzverbrechen, einschließlich Veruntreuung und illegaler Bereicherung, angeklagt. Beide Männer genießen die Unschuldsvermutung und die Anklage muss von den Gerichten festgestellt werden.

Auffällig ist jedoch die zeitliche Näherung. Zum ersten Mal erreicht eine Falluntersuchung, an der Salameh beteiligt war, direkt einen ehemaligen Senior Manager einer Geschäftsbank. Dies erinnert daran, warum die Umstrukturierung von Banken nicht auf ein Geschäftsjahr beschränkt werden kann. Der Zugang zu den Informationen, die durch die erweiterte Aufhebung des Bankgeheimnisses ermöglicht werden, muss auch die Prüfung der vor und während der Krise durchgeführten Operationen ermöglichen.

Bevorzugte Überweisungen, Beziehungen zwischen Instituten und der Libanesischen Bank, außerordentliche Vergütungen und mögliche Transaktionen, die den Interessen der Banken zuwiderlaufen, müssen geprüft werden, wenn ausreichende Indizes vorliegen. Das Ziel ist nicht, den gesamten Bankensektor zu kriminalisieren, sondern eine Situation zu vermeiden, in der kollektive Verluste verteilt würden, ohne jemals individuelle Verantwortlichkeiten zu identifizieren, wo sie existieren.

Der wirkliche Kampf bleibt der von 70 Milliarden Dollar

Die Abstimmung am 12. August löst das zentrale Problem nicht. Das finanzielle « Loch » bleibt oben70 milliarden dollarauf der Grundlage der seit Beginn der Erörterungen angenommenen Größenordnungen, obwohl ihre endgültige Bewertung von der Bewertung und Sanierung bestimmter Vermögenswerte abhängen wird. Die alten Einlagen sind das politische Herzstück dieser Summe.

Der seit Ende 2025 diskutierte Gesetzentwurf zur Finanzkonsolidierung räumt kleinen Einlegern Vorrang ein. In der von der Regierung im Dezember verabschiedeten Fassung werden die Konten bis zu100.000 $die Erstattung musste schrittweise über mehrere Jahre erfolgen können. Premierminister Nawaf Salam hatte angedeutet, dass diese Kategorie etwa85% der bewerberHöhere Beträge würden nach einer anderen Struktur behandelt, mit Teilrückzahlungen und längerfristigen Instrumenten.

Das Prinzip mag sozial vertretbar erscheinen: zuerst die Ersparnisse der Mehrheit wiederherstellen, anstatt jede Lösung zu blockieren, bis sie jedes Konto vollständig bezahlen kann. Aber alles hängt vom tatsächlichen Wert der Instrumente ab, die den größten Einlegern vorgeschlagen werden. Ersetzen Sie einen blockierten Bankdollar durch eine sehr langfristige Anleihe, deren Schuldner oder zugrunde liegende Vermögenswerte unsicher sind, kann dies einer rechtlichen Anerkennung der Forderung gleichkommen und gleichzeitig ihren wirtschaftlichen Wert erheblich reduzieren.

Der nächste Text sollte daher viel präziser sein als politische Versprechungen. Ein Antragsteller muss wissen, wie viel Geld er zurückgewinnen wird, zu welchem Zeitplan, mit welcher Garantie und welchem Marktwert für den verbleibenden Restbetrag. Ohne diese Antworten wird das Reden über « Rückgabe von Einlagen » eine Formel bleiben.

Bank of Lebanon Gold kann nicht die magische Lösung werden

Der hohe Wert der libanesischen Goldreserven spiegelt sich regelmäßig in der Debatte wider. Ihre jüngste Bewertung hat die Versuchung verstärkt, sie als mögliche Garantie für Antragsteller darzustellen. Aber die Verwendung von Gold schafft nicht mehr Reichtum; es verwandelt einen strategischen Vermögenswert der Gemeinschaft in ein Mittel, um einen vergangenen Verlust zu decken.

Das gleiche Problem gilt für Immobilienvermögen oder staatliche Beteiligungen. Ihre Zuweisung zur Entschädigung von Verlusten kann in bestimmten Verhältnissen gerechtfertigt sein, wenn die öffentliche Haftung eindeutig festgelegt ist. Ihre vollständige Verwendung zum Schutz der Bankbilanzen würde jedoch mehrere Generationen eines Systems kosten, dessen Gewinne zuvor weitgehend beraubt worden waren.

Die richtige Frage ist daher nicht, ob der Staat null oder alle zahlen soll. Es ist notwendig, genau festzulegen, welcher Teil des Verlustes seiner Verantwortung entspricht, welcher Teil der Politik der Bank des Libanon betroffen ist und welcher Teil der Managemententscheidungen der Bank resultiert. Ohne diese Belüftung wird jeder Akteur natürlich weiterhin versuchen, so viel wie möglich von der Rechnung auf andere zu übertragen.

IWF gibt noch kein Blankos

Die Parlamentsabstimmung bringt den Libanon einer Vereinbarung mit dem IWF näher, aber es wäre verfrüht zu sagen, dass der Fonds nun die gesamte Architektur validiert hat. Nach der Verabschiedung des ersten Gesetzes im Jahr 2025 hatte der IWF ausdrücklich weitere Änderungen gefordert, um es an internationale Standards anzupassen. Im Februar 2026 bestand er noch auf drei Anforderungen: Restrukturierung nach internationalen Prinzipien, finanziell tragfähig und vereinbar mit der Tragfähigkeit der öffentlichen und externen Schulden.

Der am Mittwoch abgestimmte Text entspricht einigen dieser Forderungen. Die Rückkehr zum Wortlaut der Regierung zu Artikel 3 und zur Behandlung der Mehrheitsaktionäre entspricht den Wünschen des Fonds. Andererseits wurde der fortgesetzte Verweis auf das künftige Einlagengesetz im Liquidationsartikel trotz seiner Vorbehalte beibehalten.

Der IWF wird daher wahrscheinlich das Schema als Ganzes beurteilen. Vor allem wartet er noch auf das Gesetz zur Finanzkonsolidierung. Bankenumstrukturierungen ohne glaubwürdige Behandlung der Gesamtverluste reichen nicht aus, um Banken zahlungsfähig zu machen. Der Fonds hat dies von Anfang an wiederholt: Verluste müssen erkannt werden, bevor sie verteilt werden können.

Diese Logik ist manchmal unpopulär, weil sie die Illusion zerstört, dass alle Akteure ohne Kosten vollständig erstattet werden können. Aber die seit 2019 angewandte Alternative hat bereits Verluste in einer zutiefst ungleichen Weise verteilt: Einige konnten ihr Geld herausnehmen, andere haben Bücher zu ungünstigen Zinssätzen erhalten, während die verbleibenden Einleger den Großteil der Anpassung getragen haben.

Das Risiko einer ewig verzögerten Umstrukturierung

Die Annahme vom 12. August ist daher ein Schritt nach vorn, aber nur, wenn sie jetzt eine echte Bewertung der Banken auslöst. Die Gefahr bestünde darin, das Gesetz als abgeschlossene Reform zu feiern und dann mehrere Monate auf den Text über Einlagen, Durchführungsverordnungen, Prüfungen und Entscheidungen der Hohen Kommission zu warten.

Der Libanon hat schon genug Zeit verloren. Jedes Jahr ohne Umstrukturierung begünstigt Institute mit ausreichender neuer Liquidität, um weiter zu arbeiten, lässt aber die Frage ihrer alten Bilanzen unbeantwortet. Banken bleiben offen, « frische » Konten funktionieren und Bankkarten kehren allmählich zurück, während Einlagen vor 2019 einem anderen rechtlichen und wirtschaftlichen Universum unterliegen.

Diese Koexistenz zweier Systeme kann nicht dauerhaft werden. Es zerstört das Prinzip des Vertrauens der Banken. Ein Einleger legt Geld nur dann in eine Bank, wenn er glaubt, dass der Vertrag respektiert wird. Wenn der Staat dauerhaft akzeptiert, dass dieselbe Institution zwischen « echten » neuen Dollars und alten Dollars, die illiquide geworden sind, unterscheidet, wird die Wiederherstellung dieses Vertrauens schwierig bleiben.

Gerade deshalb muss das Argument der Banken, dass « die Rechte der Einleger » geschützt werden sollten, nach den Ergebnissen und nicht nach den Erklärungen beurteilt werden. Die Institutionen haben Recht, wenn sie sich weigern, die Schulden administrativ zu begleichen. Sie sind viel weniger, wenn diese Verteidigung verwendet wird, um Aktionäre gleichzeitig zu schützen, die Erfassung von Verlusten zu verschieben und die Rechnung an den Staat zu überweisen.

Nach der Abstimmung muss endlich jeder seinen Anteil am Verlust akzeptieren

Libanesische Bankenumstrukturierungen können nur erfolgreich sein, wenn sie mit der seit 2019 verfolgten Logik brechen: Jeder erkennt die Existenz einer systemischen Krise an, aber jeder versucht, den anderen zu bezahlen. Der Staat hebt die Fehler der Banken hervor. Die Banken erinnern an die Schulden des Staates und der Bank des Libanon. Zentralbankbeamte berufen sich auf politische Entscheidungen. Große Einleger lehnen jegliche Einschränkung ihrer Rechte ab, und kleine Einleger fordern berechtigterweise Zugang zu Spareinlagen, die ihnen seit Jahren vorenthalten werden.

Alle diese Positionen enthalten etwas Wahrheit. Niemand allein ist eine Lösung. Steuerzahler können 70 Milliarden Dollar nicht ohne Grenzen aufnehmen; Banken können keinen positiven Wert zurückgewinnen, wenn ihre Aktionäre vor ihren Gläubigern geschützt sind; Einleger können nicht vollständig und sofort mit Dollars zurückgezahlt werden, die im System nicht mehr existieren; Die Libanesische Zentralbank kann ihre Verluste nicht durch den Druck von Büchern zurückerhalten, ohne die Währungsstabilität erneut zu gefährden.

Die Abstimmung vom 12. August gibt dem Libanon endlich ein Werkzeug, um diese Realität Bank für Bank zu verarbeiten. Im Prinzip ermöglicht es die Trennung der verbleibenden lebensfähigen Betriebe von denen, die nicht mehr lebensfähig sind, und für die Eigentümer, diejenigen zu rekapitalisieren, die überleben können. Aber die entscheidende Maßnahme wird danach kommen: Das Gesetz zur Finanzkonsolidierung wird in Dollar und nach einer expliziten Hierarchie sagen müssen, die jeden der verbleibenden Verluste trägt.

Ministerin Yassine Jaber hat daher in einem Punkt Recht, wenn er die Abstimmung als « Schritt » und nicht als Abschluss der Reform darstellt. Das Gesetz macht es möglich, den Operationssaal zu bauen. Es wird noch nicht gesagt, wie die Interventionskosten zu verteilen sind. Nach fast sieben Jahren Einlagenbeschränkungen wird der wahre Test nicht mehr die Anzahl der verabschiedeten Gesetze sein, sondern die erste umstrukturierte Bankbilanz, der erste Aktionär, der tatsächlich aufgefordert wurde, sein Kapital zu rekapitalisieren oder zu verlieren, und vor allem der erste glaubwürdige Kalender, der es den Einlegern ermöglicht, zu wissen, was sie tatsächlich zurückgewinnen werden.