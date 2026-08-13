Israel: Mike Huckabees spektakuläre Wende

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Der amerikanische Ton gegenüber Israel wurde am Donnerstag, dem 13. August, weiter verschärft. Mike Huckabee, Botschafter der Vereinigten Staaten in Israel und historische Unterstützung für Siedlungen, beschrieb die Belagerung palästinensischer Häuser durch israelische Siedler in Qusra, der besetzten Westbank, als « Akt des Terrors ». Die Formel ist bemerkenswert von einem Diplomaten, der zuvor einige der umstrittensten israelischen Positionen verteidigt hatte. Es kommt vor allem nach mehreren Wochen der Meinungsverschiedenheiten zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu über den Iran, Gaza und Libanon. Diese Episoden stellen noch keinen Bruch in der amerikanisch-israelischen Allianz dar, aber sie schaffen eine immer schwieriger zu verbergende politische Krise.

Die Tatsache des Tages ist umso wichtiger, als sie von Mike Huckabee kommt. Ehemaliger republikanischer Gouverneur von Arkansas, baptistischer Pastor und Figur der amerikanischen evangelikalen Rechten, der Botschafter gehört seit Jahrzehnten der amerikanischen politischen Strömung an, die für Israel am günstigsten ist. Er verteidigte die Siedlungen in der Westbank, stellte die Aussicht auf einen palästinensischen Staat in diesem Gebiet in Frage und benutzte wiederholt die biblische Terminologie von Judäa und Samaria, die von der israelischen Rechten bevorzugt wurde.

Am Donnerstag verwendete der Diplomat jedoch ein Vokabular, das normalerweise für palästinensische Angriffe oder bewaffnete Gruppen reserviert ist. Nach mehreren Tagen der Belagerung palästinensischer Familien durch Siedler in Qusra bei Nablus sprach Huckabee von einem « schrecklichen Terrorakt » und forderte, die Täter als Kriminelle zu behandeln. Eine Familie hat auch die amerikanische Staatsangehörigkeit, die die Botschaft direkt in die Akte stellte.

Diese Aussage bedeutet nicht, dass die Trump-Regierung ihre Doktrin über die Westbank geändert hat. Sie nimmt jedoch eine besondere Dimension an, weil sie zu einer sehr schnellen Abfolge amerikanischer Warnungen an Israel beiträgt. In weniger als drei Monaten drohte Donald Trump Benjamin Netanjahu, ihn allein dem Iran gegenüberstehen zu lassen, Washington forderte einige israelische Operationen im Libanon heraus, der israelische Premierminister lehnte öffentlich einen amerikanischen Plan für Gaza ab und das Außenministerium erinnerte nur daran, dass eine dauerhafte Besetzung des Südlibanon mit Israels Verpflichtungen unvereinbar wäre.

Mike Huckabee spricht jetzt von « Terrorismus »

Die Qusra-Vorfälle begannen am Wochenende. Dutzende israelische Siedler siedelten sich um mehrere palästinensische Häuser an und hinderten ihre Bewohner daran, sich normal zu bewegen. Der Zugang zu Wasser und Strom wurde in einigen Häusern unterbrochen, während Familien von Steinwurf, Degradation und Unfähigkeit berichteten, normale Nahrung oder Medikamente zu erhalten.

Eines der Häuser gehört Lou Ridi, einem palästinensischen Amerikaner, der in den Vereinigten Staaten lebt. Mitglieder seiner Familie blieben einige Tage vor einer israelischen Intervention blockiert. Die Beteiligung eines amerikanischen Bürgers gab dem Fall eine diplomatische Dimension, die andere Episoden von Siedlergewalt in Washington nicht unbedingt hatten.

Die amerikanische Botschaft forderte die israelischen Behörden auf, einzugreifen. Die Armee erhöhte dann ihre Stärke in dem Sektor, demontiert Siedler gebauten Einrichtungen und kündigte Disziplinarmaßnahmen gegen Militärpersonal neben den beteiligten Gruppen gesehen. Mindestens ein Israeli wurde verhaftet.

In diesem Zusammenhang verwendete Huckabee den Begriff « Terror ». Die Verurteilung beschränkt sich daher nicht darauf, « Gewalt », « Extremisten » oder « inakzeptable Taten » anzuprangern. Donald Trumps persönlicher Vertreter in Israel nutzte eine besonders schwere politische und moralische Qualifikation für israelische Bürger, die Palästinenser angriffen.

Eine spektakuläre Abwechslung von Huckabee

Die Persönlichkeit des Botschafters erklärt, warum diese Aussage so viel Aufmerksamkeit erhält. Mike Huckabee wurde nie als Diplomat angesehen, der wahrscheinlich systematisch ein Gleichgewicht zwischen israelischen und palästinensischen Positionen suchen würde. Als er im April 2025 im Senat bestätigt wurde, wurde er im Gegenteil als einer der ideologisch engsten amerikanischen Botschafter der israelischen Rechten seit mehreren Jahrzehnten präsentiert.

Im Juni 2025 hatte er öffentlich das traditionelle Ziel eines palästinensischen Staates in der Westbank und im Gazastreifen in Frage gestellt. Er hatte sogar vorgeschlagen, dass, wenn ein palästinensischer Staat gegründet würde, ein Territorium möglicherweise in einem anderen muslimischen Land gefunden werden könnte, anstatt auf dem von den Palästinensern beanspruchten Land. In Bezug auf die israelische Politik in der Westbank hatte er auch sehr wenig interventionistische Haltung eingenommen.

Diese Ausrichtung zeigte sich im Februar 2026 erneut. In einem Interview, das in mehreren arabischen Hauptstädten zu Verurteilungen geführt hatte, hatte Huckabee eine biblische Sicht der territorialen Rechte Israels verteidigt und Erklärungen abgegeben, die besonders positiv für die Ausweitung seiner territorialen Kontrolle waren.

Der Botschafter wird daher nicht zum Gegner Israels oder zum klassischen Verteidiger der palästinensischen Diplomatie. Seine Reaktion auf Qusra ist gerade deshalb interessanter, weil sie seiner Reise nicht entspricht. Wenn solch ein ideologisch enger Beamter Israels die Aktionen der Siedler als « Terrorismus » bezeichnet, nimmt die Botschaft an die israelische Regierung ein anderes Gewicht an.

Spannungen zwischen den USA und Israel häufen sich

Huckabees Aussage wäre jedoch übertrieben, isoliert als Beweis für eine diplomatische Krise zu interpretieren. Es wird viel bedeutsamer, wenn es in die Folge von Vorfällen gestellt wird, die sich seit dem Frühjahr die Beziehungen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu verschlechtert haben.

Die strategische Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und Israel bleibt extrem stark. Washington garantiert weiterhin einen Großteil der äußeren Sicherheit Israels, liefert Waffen und koordiniert seine regionalen Operationen eng mit dem hebräischen Staat. Beide Länder kämpften gemeinsam gegen den Iran im Jahr 2026 und teilen immer noch das Ziel, die militärischen Fähigkeiten von Teheran, Hisbollah und Hamas zu reduzieren.

Was sich ändert, sind die politischen Ziele, die auf militärische Operationen folgen müssen. Donald Trump versucht immer deutlicher, die durch Gewalt erlangten Vorteile in Vereinbarungen umzuwandeln, um das amerikanische Engagement zu reduzieren. Benjamin Netanyahu glaubt, dass ein zu schneller Rückzug oder unzureichende Kompromisse es Israels Gegnern ermöglichen können, ihre Fähigkeiten wieder aufzubauen.

Dieser strategische Unterschied war noch überschaubar, solange er privat blieb. Es ist jetzt an mehreren Fronten öffentlich ausgesetzt.

Iran: Trump drohte Netanyahu, ihn in Ruhe zu lassen

Der spektakulärste Tonbruch ereignete sich Anfang Juni über den Iran. Nach Monaten des Krieges versuchte Trump, einen Waffenstillstand zu stabilisieren und mit Teheran zu verhandeln. Benjamin Netanjahu wollte seine militärische Handlungsfreiheit gegen einen Gegner behalten, den Israel als existenzielle Bedrohung betrachtet.

Der US-Präsident gab dann bekannt, dass er eine direkte Warnung an den israelischen Premierminister geschickt habe. Wenn Netanjahu den Krieg gegen den Iran trotz der amerikanischen Strategie aufgeben würde, könnte er sich laut Trump « allein » finden, um ihn zu führen.

Eine solche Bedrohung ist in den amerikanisch-israelischen Beziehungen außergewöhnlich. Es stellte fest, dass die militärische Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht mehr unbedingt als automatisch für jede neue Operation betrachtet werden sollte, die von Jerusalem beschlossen wurde.

Die Meinungsverschiedenheit umfasste die Folgen der israelischen Angriffe auf den Libanon. Washington versuchte, eine weitere Eskalation mit dem Iran zu verhindern, während einige israelische Operationen gegen die Hisbollah genau diese Reaktion zu provozieren drohten. Trump hatte öffentlich entschieden, dass ein israelischer Streik im Libanon nicht hätte stattfinden sollen und bat Netanyahu um weitere Zurückhaltung.

Die persönliche Beziehung zwischen den beiden Führern, die lange als besonders eng dargestellt wurde, trat dann in eine konfrontativere Phase ein. Trump nannte Netanyahu weiterhin Verbündete, aber er verbarg seine Irritation nicht mehr, als eine israelische Operation drohte, seine eigenen Verhandlungen zu kompromittieren.

Amerikanische Dienste überwachten sogar israelische Absichten

Die Verschlechterung wurde bedeutsamer, als die US-Dienste begannen, nicht nur die iranischen Absichten zu untersuchen, sondern auch das Risiko, dass die israelische Regierung Washingtons diplomatische Bemühungen besiegen würde.

Im Juni fanden US-Einschätzungen heraus, dass Israel Maßnahmen ergreifen könnte, die das Abkommen untergraben könnten, das Donald Trump dann versuchte, mit Teheran zu konsolidieren. Die Frage war nicht mehr nur, was der Iran tun würde, sondern wie weit Netanyahu bereit war zu gehen, um einen Kompromiss zu verhindern, den er für die Islamische Republik zu günstig hielt.

Dieses Misstrauen bedeutet nicht, dass Washington Israel als Gegner betrachtete. Es zeigt jedoch, dass die Interessen der beiden Verbündeten nicht mehr vollständig übereinstimmten. Die Vereinigten Staaten wollten einen Krieg begrenzen, der teuer und politisch schwierig geworden war. Israel wollte die iranische Schwächung so weit wie möglich ausnutzen, bevor es die militärische Option aufgab.

Diese Meinungsverschiedenheit bleibt heute ungelöst. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran werden erneut blockiert, während die Konfrontation um die Straße von Ormuz weitergeht. Die Möglichkeit einer weiteren Eskalation hält Israel und die Vereinigten Staaten in gegenseitiger militärischer Abhängigkeit, ohne ihre Differenzen darüber, wie der Konflikt beendet werden kann, zu beseitigen.

Gaza: Netanyahu lehnt Trump-Plan offen ab

Eine neue Episode ereignete sich am Sonntag, den 9. August. Benjamin Netanyahu lehnte Donald Trumps 15-Punkte-Plan für Gaza öffentlich ab. Das US-Projekt umfasst die Entwaffnung der Hamas und den schrittweisen Abzug der israelischen Streitkräfte, begleitet von einem internationalen Mechanismus zur Stabilisierung des Territoriums.

Die Hamas hat das Prinzip des Dokuments akzeptiert und gleichzeitig ihre eigenen Bedingungen für die Abrüstung beibehalten. Israel lehnt die vorgeschlagene Sequenz ab. Netanyahu fordert, dass die Abrüstung wirklich abgeschlossen wird, bevor sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen.

Der Streit betrifft daher die Abfolge der Phasen. Für Washington müssen Rückzug und Abrüstung in einem koordinierten Mechanismus voranschreiten. Für Israel würde das Verlassen militärischer Positionen, bevor es das vollständige Verschwinden der bewaffneten Fähigkeiten der Hamas verifiziert hat, riskieren, dass sich die Hamas neu organisiert.

Die Divergenz wäre bereits signifikant, wenn es eine technische Verhandlung bleiben würde. Netanyahu entschied sich, es öffentlich zu machen, indem er erklärte, dass das amerikanische Dokument für Israel inakzeptabel sei. Die Geste betrifft direkt Donald Trump, der seinen Friedensapparat nach mehreren Jahren des Krieges als regionale Lösung präsentieren will.

Das Weiße Haus hat sein Projekt nicht zurückgezogen. Im Gegenteil, amerikanische Beamte behaupteten, dass es in Kraft bleibe und dass die Gespräche mit Israel fortgesetzt würden. Die Botschaft ist klar: Washington betrachtet die israelische Weigerung nicht als das Ende der Verhandlungen.

Im Libanon widerspricht Washington Israel Katz

Die dritte Frage der Spannungen betrifft den Libanon direkt. Am Mittwoch, den 12. August, besuchte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz den südlichen Teil des Landes und kündigte an, dass die israelische Armee weiterhin eine « Sicherheitszone » unterhalten werde. Es ging auch von der Zerstörung der unterirdischen Infrastruktur und des Wohnraums in Gebieten aus, die von israelischen Streitkräften kontrolliert werden.

Die amerikanische Antwort war ungewöhnlich klar. Das Außenministerium erinnerte daran, dass Israel keine territorialen Ambitionen im Libanon geltend gemacht habe und dass eine dauerhafte militärische Präsenz im Süden nicht den im Rahmenabkommen vom Juni eingegangenen Verpflichtungen oder der für beide Länder angestrebten langfristigen Sicherheit entsprechen würde.

Diese Position kommt, da Washington die Hauptrolle in den Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon spielt. Das Ende Juni erzielte Abkommen basiert auf einer Logik der Gegenseitigkeit: die schrittweise Entwaffnung der Hisbollah, die Stationierung der libanesischen Armee, der Verifikationsmechanismus und der israelische Rückzug aus den besetzten Gebieten.

Wenn Israel das derzeit kontrollierte Gebiet im Süden in eine ständige Präsenz verwandelt, wird die amerikanische Architektur direkt herausgefordert. Das Problem würde daher nicht mehr nur Beirut und Jerusalem betreffen, sondern die Glaubwürdigkeit der Vermittlung der Vereinigten Staaten.

Die Trump-Regierung begnügte sich nicht mit einer allgemeinen Formel, die die Parteien zur Zurückhaltung aufrief. Sie erklärte ausdrücklich, dass eine dauerhafte Regelung mit dem vereinbarten Rahmen unvereinbar sei. Diese Position wird nun dem US-Plan für die Ablehnung des Gazastreifens und die Differenzen über den Iran hinzugefügt.

Huckabee bringt jetzt Westbank auf die Liste

Mit Qusra wird die Westbank wiederum zu einem sichtbaren Reibungs-Terrain. Dies ist wichtig, weil die Trump-Regierung bisher eine Politik verfolgt hat, die für die israelischen Positionen in diesem Gebiet äußerst günstig ist. Insbesondere hatte Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit die Sanktionen abgeschafft, die unter der vorherigen Regierung gegen bestimmte der Gewalt beschuldigte Siedler verhängt worden waren.

Mehrere Wochen lang haben demokratische gewählte Amtsträger Washington kritisiert, dass es durch die Abschaffung dieser Maßnahmen eine Botschaft der Straflosigkeit gesendet hat. Die Gewalt setzte sich 2026 fort, während die Siedlungen und Außenposten in mehreren Gebieten der Westbank zunehmen.

Huckabee hatte lange der Idee widerstanden, dass Washington Israel eine klare Siedlungspolitik auferlegen sollte. Er hatte sich auch geweigert, die Errichtung eines palästinensischen Staates in den Mittelpunkt seines Mandats zu stellen. Seine Verurteilung von Qusra entspricht daher nicht einer bloßen Rückkehr zur traditionellen amerikanischen Diplomatie.

Vielmehr markiert es das Aussehen einer Grenze. Die politische Nähe zu Israel hindert den Botschafter nicht mehr daran, bestimmte israelische Terroristen direkt anzurufen, wenn ihre Aktionen auf palästinensische Familien abzielen, insbesondere wenn ein amerikanischer Bürger betroffen ist und die israelischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage zu sein scheinen, die Gewalt schnell zu stoppen.

Eine Krise mit Netanyahu mehr als mit Israel

Diese Episoden müssen jedoch genau interpretiert werden. Über eine Trennung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zu sprechen, wäre verfrüht. Die militärischen, sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern bleiben zu tief für einige, sogar wichtige Meinungsverschiedenheiten, um das Bündnis umzukehren.

Die Krise scheint eher im Gegensatz zur aktuellen Strategie der Trump-Regierung von Benjamin Netanyahu zu stehen. Die Vereinigten Staaten unterstützen weiterhin die allgemeinen Sicherheitsziele Israels, stellen jedoch zunehmend die Methoden, die Dauer der militärischen Besetzung und die Abfolge der Abzüge in Frage.

In Bezug auf den Iran will Washington die Kontrolle über den Kriegsplan und die Verhandlungen behalten. In Gaza will Trump den Waffenstillstand in ein politisches Abkommen einschließlich eines Rückzugs verwandeln. Im Libanon hoffte er, dass die Entwaffnung der Hisbollah zum geplanten israelischen Rückzug führen würde. In der Westbank forderte sein eigener Botschafter nun die Strafverfolgung gewalttätiger Siedler.

Netanyahu steht vor einer anderen Logik. Seine Koalition und seine rechten Wähler forderten maximale Sicherheitsgarantien und weigerten sich, territoriale Zugeständnisse vor der effektiven Entwaffnung der israelischen Gegner zuzulassen. Die für den 27. Oktober geplanten Wahlen in Israel verstärken diese Einschränkung weiter.

Der Premierminister hat daher wenig politischen Raum, um als Zuweisung zu amerikanischen Unterlassungsklagen zu erscheinen. Donald Trump, der sich den US-Zwischenwahlen im November nähert, sucht nach einem Jahr kostspieliger Kriege nach sichtbaren Ergebnissen.

Trump will Netanjahu nicht unbedingt bis zum Ende folgen

Die aktuelle Dynamik offenbart somit eine wichtige Transformation der Beziehung. In den ersten Monaten des Mandats konnte die israelische Regierung hoffen, dass Donald Trumps Rückkehr ihm fast unbegrenzte regionale Handlungsfreiheit bieten würde. Der in Jerusalem ernannte Botschafter selbst schien diese außergewöhnliche ideologische Nähe zu symbolisieren.

Die Situation im Sommer 2026 ist anders. Trump verteidigt Israel weiterhin, zeigt aber eine wachsende Bereitschaft, selbst zu bestimmen, wann eine Militäroperation beendet werden muss. Vor allem weigert sie sich, dass die israelischen Ziele automatisch das Engagement der US-Streitkräfte verlängern oder die Vereinbarungen untergraben, die sie zu schließen versucht.

Diese Entwicklung hatte bereits im Juni in Israel ernste Besorgnis ausgelöst. Die Angehörigen des Präsidenten mussten öffentlich seine Politik gegenüber einer israelischen Öffentlichkeit verteidigen, die über seine Verhandlungen mit dem Iran besorgt war. Mike Huckabee selbst erkannte die Existenz erheblicher Besorgnis über den Zustand der bilateralen Beziehung.

Seine Intervention vom 13. August nimmt somit zusätzliche Erleichterung. Zwei Monate nach dem Versuch, die Israelis von Trumps Unterstützung zu überzeugen, forderte der Botschafter die israelischen Behörden auf, gegen Siedler vorzugehen, die er als Terroristen bezeichnete.

Die israelische Rechte könnte ein Problem für Trump werden

Das Hauptrisiko für Washington kommt jetzt von den politischen Kräften rechts von Netanjahu. Die nationalistischen und religiösen Parteien ihrer Koalition verteidigen eine Politik der Annexion im Westjordanland, lehnen territoriale Abzüge ab und wollen die maximale militärische Freiheit in Gaza, Libanon und Iran aufrechterhalten.

Mehrere US-Ziele erfordern genau das Gegenteil: überprüfbare Rückzuge, ausgehandelte Kompromisse und eine schrittweise Begrenzung der Militäroperationen. Je mehr Trump versucht, die verschiedenen regionalen Konflikte zu schließen, desto mehr wird dieser Widerspruch erscheinen.

Der Fall Qusra zeigt auch, dass die Gewalt der Siedler zu einem direkten bilateralen Problem werden kann. Wenn Palästinenser amerikanischer Nationalität ins Visier genommen werden, kann die Regierung Vorfälle nicht mehr nur als israelisch-palästinensische Innenangelegenheit behandeln. Die Botschaft muss ihre Bürger schützen und die israelischen Behörden zur Rechenschaft ziehen.

Der von Huckabee verwendete Wortlaut könnte daher einen Präzedenzfall darstellen. Wenn die Angriffe weitergehen und Washington glaubt, dass die israelische Polizei oder Armee nicht angemessen reagiert, könnte sich die Frage nach amerikanischen Maßnahmen gegen die Täter erneut stellen.

Eine starke Allianz, aber eine sichtbarere amerikanische Disziplin

Vorsicht bleibt wichtig, bevor man über eine echte strategische Krise zwischen den beiden Ländern spricht. Die Vereinigten Staaten haben ihre militärische Unterstützung für Israel nicht eingestellt. Donald Trump stellte die Allianz nicht in Frage und wiederholte öffentlich, dass seine Beziehung zu Netanyahu gut bleibt, auch nach der israelischen Ablehnung seines Plans für Gaza.

Aber die Vermehrung von Meinungsverschiedenheiten verändert die Natur dieser Beziehung. Washington versucht nicht mehr nur, Israel zu schützen oder seine Operationen zu erleichtern. Sie fordert jetzt deutlicher, dass Jerusalem die diplomatischen Rahmenbedingungen, die die Vereinigten Staaten selbst ausgehandelt haben, und die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten festgelegten Grenzen respektiert.

Der Iran war der erste große Test, als Trump Netanyahu drohte, ihn alleine kämpfen zu lassen. Gaza ist der zweite, wobei Israel einen Präsidentenplan ablehnt, den Washington weiterhin verteidigt. Libanon fügt einen dritten Streit über die Dauer der israelischen Besatzung hinzu. Huckabees Verurteilung in der Westbank schafft nun eine vierte politische Front.

Jede dieser Dateien könnte als normale Meinungsverschiedenheit zwischen Verbündeten dargestellt werden. Ihre Konzentration über ein paar Wochen zeigt jedoch eine schwierigere Tendenz, auszuschließen: Die Ziele der USA und Israels für die Nachkriegszeit sind nicht mehr vollständig aufeinander abgestimmt.

Der nächste Hinweis wird von der Reaktion der israelischen Regierung auf Mike Huckabees Kommentare kommen und wie die Behörden die in Qusra involvierten Siedler behandeln werden. Es wird auch von den Verhandlungen über Gaza und Libanon kommen, wo Washington jetzt um Rückzuge bittet, die die Netanyahu-Regierung immer noch nicht als erworben betrachtet.