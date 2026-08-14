Westbank: Siedler fordern israelischen Staat heraus

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Im besetzten Westjordanland ist das Machtgleichgewicht zwischen dem israelischen Staat und den radikalsten Siedlern sogar bei Armeeoperationen sichtbar geworden. In Qusra, südlich von Nablus, gelang es in dieser Woche ein paar Dutzend Militanten, die Belagerung palästinensischer Häuser für mehrere Tage aufrechtzuerhalten, trotz der Versuche der israelischen Streitkräfte, sich zu zerstreuen. Die Episode, die durch die wahrgenommene Ohnmacht des Sicherheitsapparats spektakulär ist, kommt als Siedlungen und Außenposten multipliziert werden, administrative Fähigkeiten auf Beamte der Siedlungsbewegung übertragen wurden und Gewalt gegen Palästinenser ein besonders hohes Niveau erreichen. Das Unbehagen übertrifft jetzt die traditionellen Gegner der israelischen Politik: Mike Huckabee, amerikanischer Botschafter in Israel und historischer Verteidiger der Siedlungen, nannte die Täter der Belagerung von Qusra selbst « Terroristen ».

Der Vorfall bedeutet nicht, dass Siedler buchstäblich die Kontrolle über die Westbank oder den israelischen Staat übernommen haben. Die Armee, die Polizei, die Militärverwaltung und die Regierung behalten ihre Vorrechte. Es zeigt jedoch eine tiefere Entwicklung: Ein Teil der Siedlerbewegung hat jetzt ein politisches Umfeld, das günstig genug ist, um Fakten zu schaffen, die Sicherheitskräfte offen herauszufordern und dann den Staat dazu zu bringen, seine Entscheidungen an eine vor Ort auferlegte Realität anzupassen. Diese Dynamik wird durch die Präsenz von Beamten an der Spitze von Benjamin Netanyahus Regierung verstärkt, die einen Teil ihrer territorialen Ziele teilen und die Schaffung eines palästinensischen Staates ablehnen.

In Qusra stellten einige Siedler die Armee in Schach

Der Ausgangspunkt der aktuellen Krise liegt auf den Höhen von Qusra, einem palästinensischen Dorf südlich von Nablus. Anfang dieser Woche errichteten israelische Siedler Zelte in unmittelbarer Nähe von drei isolierten palästinensischen Häusern. Laut Bewohnern und mehreren konsistenten Berichten wurde der Zugang blockiert, während Wasser und Strom abgeschnitten wurden. Etwa 15 Palästinenser, darunter Kinder, waren auf Wohnen mit begrenzten Reserven beschränkt.

Die israelische Armee verurteilte öffentlich die Einrichtung des Außenpostens. Sie nannte ihn illegal und inakzeptabel und schickte dann Militär- und Polizeipersonal, um zu versuchen, die Siedler zu evakuieren. Aber die Operation wandte sich schnell der Demonstration von Schwäche zu. Konfrontationen zwischen Sicherheitskräften und Militanten, Tränengas wurden eingesetzt und ein Teil der Anlage wurde demontiert. Die Soldaten zogen sich dann zurück und konnten die Rückkehr der Siedler nicht dauerhaft verhindern.

Die Szene nahm eine politische Dimension an, als nach dem Abzug der Streitkräfte erneut Militante versuchten, sich palästinensischen Häusern zu nähern. Bilder, die während der Woche ausgestrahlt wurden, zeigten auch Männer in Militärkleidung, die an einem Gebet mit den Siedlern im Außenposten teilnahmen. Die Armee hat Disziplinarmaßnahmen gegen das beteiligte Personal angekündigt. Diese Episode führte zu Fragen über die Grenze, die manchmal in der Westbank verschwommen ist, zwischen Soldaten, Reservisten, Siedlungsbewohnern und bewaffneten Aktivisten.

Am Donnerstag, den 13. August, verstärkte die Armee ihre Präsenz in der Region und demontiert Einrichtungen, die als illegal gemeldet wurden. Aber seine Intervention erzeugte ein Paradoxon: Während die Sicherheitskräfte behaupteten, palästinensische Familien schützen zu wollen, nahmen Soldaten Positionen in mehreren Häusern ein und die Bewohner wurden angewiesen, bestimmte Häuser neu zu gruppieren oder vorübergehend zu verlassen. Mit anderen Worten, die anfängliche Unfähigkeit, die Angreifer dauerhaft zu entfernen, führte dazu, dass den Palästinensern, die die Operation schützen sollte, neue Beschränkungen auferlegt wurden.

Es ist diese Umkehrung, die Qusra seine symbolische Bedeutung verleiht. Eine Handvoll Aktivisten schaffte es, eine Armeemobilisierung zu provozieren, einem ersten Evakuierungsversuch zu widerstehen und das tägliche Leben eines ganzen Gebiets zu verändern. Für israelische Gegner der Kolonialisierung illustriert die Episode eine Situation, in der extremistische Siedler nicht mehr nur die Palästinenser herausfordern: Sie testen auch die Fähigkeit des Staates, seine eigenen Entscheidungen durchzusetzen.

Illegale Außenposten werden zu einem politischen Instrument

Der Unterschied zwischen Siedlungen, die von Israel anerkannt werden, und Außenposten, die nicht vom Staat autorisiert sind, ist wesentlich, um diese Entwicklung zu verstehen. Erstere haben einen israelischen Verwaltungsrahmen, obwohl ihre Ansiedlung im besetzten Gebiet von den meisten der internationalen Gemeinschaft als illegal angesehen wird. Letztere werden ohne die Genehmigungen gebaut, die das israelische Gesetz selbst verlangt. Sie können mit ein paar Karawanen, einem Zelt, einer kurzen Straße oder einem Bauernhof beginnen.

Seit Jahren sind diese Außenposten eine Methode der vollendeten Tatsachen. Eine kleine Gruppe lässt sich auf einem Hügel nieder, schafft eine ständige Präsenz, fordert militärischen Schutz, öffnet oder verbessert Zugangswege und beginnt dann einen politischen Kampf, um die Evakuierung zu verhindern. Einige Websites bleiben prekär. Andere erhalten am Ende Infrastruktur, Budgets oder eine Form der Regularisierung. Ihr tatsächliches Gewicht wird daher nicht nur an der Anzahl ihrer Einwohner gemessen, sondern auch an ihrer Fähigkeit, die Nutzung des Territoriums nachhaltig zu verändern.

Diese Logik scheint in ländlichen Gebieten besonders effektiv zu sein. Die Einrichtung eines Außenpostens oder einer Farm kann den Zugang der Palästinenser zu großen landwirtschaftlichen oder pastoralen Gebieten einschränken, die viel größer sind als das tatsächlich besetzte Paket. Gewalt, Drohungen, Diebstahl von Nutztieren, Zerstörung von Nutzpflanzen oder Zugangsbeschränkungen, wie sie von den Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen dokumentiert werden, tragen dazu bei, dass immer noch Druck auf oft wenige Gemeinschaften ausgeübt wird.

Das Ergebnis ist territorial. Mehr als 3.200 Palästinenser waren bereits seit Anfang 2026 am 10. Juli in der Westbank vertrieben worden, wegen Siedlerangriffen und Zerstörungen im Zusammenhang mit dem Mangel an israelischen Genehmigungen, nach humanitären Daten der Vereinten Nationen. Bis Ende Juli glaubte die Organisation, dass Siedlergewalt und -beschränkungen zu einem der Hauptverdrängungsfaktoren geworden seien, insbesondere für Beduinen und Pastoralgemeinschaften in Area C.

Siedlergewalt verändert sich

Qusra ist kein Einzelfall. Das Dorf selbst war bereits als einer der am stärksten exponierten Punkte für Siedlerangriffe im Jahr 2026 identifiziert worden. Häuser, Fahrzeuge, landwirtschaftliches Land und eine Moschee wurden in aufeinander folgenden Vorfällen angegriffen. Die palästinensischen Behörden haben seit Anfang des Jahres 1.476 Siedlerangriffe registriert, während die Vereinten Nationen eine Beschleunigung der Angriffe beobachtet haben, die Verletzungen, Schäden an Eigentum oder Vertreibung verursachen.

Die Statistiken variieren je nach den verwendeten Kriterien, aber der Trend konvergiert. Die israelischen Sicherheitsdienste selbst hatten eine Zunahme der Siedlerangriffe gegen Palästinenser und die Sicherheitskräfte erlebt. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 war das Phänomen so bedeutsam geworden, dass Militärs illegale Außenposten als eine der größten Herausforderungen für die Armee in der Westbank bezeichneten.

Dies ändert die Natur des Problems für den israelischen Staat. Solange die Gewalt als marginale Handlungen einiger weniger Aktivisten beschrieben werden konnte, blieb sie politisch von dem von der Regierung geführten Siedlungsprojekt trennbar. Die Zunahme von Außenposten, Angriffen und Zusammenstößen mit dem Militär erschwert diese Unterscheidung. Die Gewalttäter bleiben eine Minderheit unter den Hunderttausenden von Israelis, die in der Westbank leben, aber ihre Aktionen sind Teil eines Territoriums, in dem die Siedlungserweiterung durch offizielle politische Unterstützung unterstützt wird.

Die israelische Regierung unterscheidet weiterhin gewalttätige Siedler von der Siedlungsbewegung als Ganzes. Mehrere Beamte behaupten, dass die Angriffe von einer kleinen Minderheit junger Extremisten begangen werden. Diese Unterscheidung besteht und muss beibehalten werden. Es beantwortet jedoch nicht vollständig die von Qusra gestellte Frage: Wie kann eine so kleine Minderheit mehrmals an einen Ort zurückkehren, Soldaten herausfordern und dauerhaften Druck auf Familien ausüben, ohne schnell neutralisiert zu werden?

Regierung bewegt Schwerpunkt

Die Antwort liegt zum Teil in der politischen Transformation der Westbank seit Benjamin Netanyahus Rückkehr an die Macht Ende 2022. Die Koalition verbindet Likud mit nationalistischen und religiösen Formationen, die offen die Ausweitung der israelischen Souveränität über das gesamte Territorium oder einen Teil davon verteidigen. Finanzminister Bezalel Smotrich, eine historische Figur in der Siedlerbewegung, hat wichtige Expertise in der Zivilverwaltung der Westbank erworben.

Diese Übertragung von Befugnissen ist weniger spektakulär als eine formelle Proklamation der Annexion, aber sie hat sehr konkrete Konsequenzen. Planungsentscheidungen, Legalisierung oder Siedlungsentwicklung, Infrastruktur und mehrere Verwaltungsmechanismen können von Politikern geleitet werden, die das Westjordanland nicht als Territorium eines zukünftigen palästinensischen Staates betrachten, sondern als integralen Bestandteil des israelischen Landes.

Im Februar 2026 verabschiedete das israelische Kabinett erneut eine Reihe von Maßnahmen, die unter anderem den Erwerb von Land durch Israelis und die Änderung bestimmter Fähigkeiten in Bezug auf palästinensische Gebiete erleichterten. Im Juni übertrugen Entscheidungen über Hebron an israelische Institutionen Planungsbefugnisse, die zuvor innerhalb eines palästinensischen Rahmens für bestimmte Sektoren und Standorte ausgeübt wurden. Israelische Organisationen, die gegen die Kolonisierung sind, sehen sie als die aufeinanderfolgenden Elemente einer de facto Annexion.

Die Regierung verbirgt das Expansionsziel nicht. Am Donnerstag, zur gleichen Zeit, als die Armee versuchte, die Kontrolle in Qusra zurückzugewinnen, feierten mehrere israelische Beamte im Westjordanland den Wiederaufbau einer 2005 evakuierten Siedlung. Verteidigungsminister Katz, Israel, erklärte das Ende der Rückzugszeit und den Beginn einer neuen Bauphase. Diese Gleichzeitigkeit fasst den Widerspruch zusammen, mit dem die Armee konfrontiert ist: Es kann befohlen werden, einen bestimmten Außenposten zu demontieren, während sie in einem politischen Umfeld operiert, das das schnelle Wachstum der israelischen Präsenz auf dem Territorium fördert.

Wenn die Armee ein Projekt schützt, muss es manchmal enthalten

Die israelische Armee befindet sich somit in einer zunehmend unbequemen institutionellen Lage. Ihre offizielle Mission umfasst die Sicherheit in weiten Teilen der Westbank und den Schutz der israelischen Zivilisten. Die Siedlungen, die Straßen, die ihnen dienen und die Bewegungen der Siedler erfordern eine erhebliche militärische Präsenz. Da die israelische Bevölkerung und die Außenposten in verstreuten Gebieten voranschreiten, steigt der Sicherheitsbedarf.

Gleichzeitig müssen Kräfte theoretisch eingreifen, wenn Israelis Palästinenser angreifen, illegal Land besetzen oder Soldaten angreifen. Diese Doppelfunktion schafft einen praktischen Konflikt. Die gleichen Einheiten können innerhalb weniger Stunden angeklagt werden, um eine Siedlung zu schützen, israelische Einwohner zu eskortieren und Militante aus dem gleichen ideologischen Milieu zu evakuieren, wenn sie die von den Behörden festgelegten Grenzen überschreiten.

Die Situation wird durch das Gewicht der Reservisten und die Soziologie bestimmter Einheiten weiter erschwert. Einige der in der Westbank mobilisierten Soldaten leben in oder in der Nähe von Siedlungen. Dies macht es nicht möglich, die Selbstgefälligkeit gegenüber der gesamten Armee zu verallgemeinern, aber Episoden der militärischen Verbrüderung mit Militanten, wenn sie einen Befehl durchsetzen sollten, schüren unweigerlich palästinensisches Misstrauen und israelische interne Kritik.

In Qusra verurteilte die militärische Hierarchie öffentlich das Verhalten der Siedler. Die Wirksamkeit der Intervention ist jedoch selbst zum Thema geworden. Das Bild einer extrem mächtigen Armee, die nicht in der Lage ist, ein paar Dutzend israelische Militante schnell umzukehren, steht in starkem Kontrast zu den Mitteln, die sie bei ihren Operationen gegen Palästinenser einsetzt. Es ist dieses Missverhältnis, das eine lokale Konfrontation zu einem nationalen politischen Problem macht.

Washington irritiert, und diesmal ist der Kritiker Mike Huckabee

Die aufschlussreichste Reaktion kam aus den Vereinigten Staaten. Mike Huckabee, US-Botschafter in Israel, beschrieb die Aktionen gegen die Familien von Qusra als kriminell und verwendete das Wort « Terroristen », um sich auf ihre Täter zu beziehen. Washington hat die israelischen Behörden aufgefordert einzugreifen, insbesondere weil eines der Häuser einem palästinensischen Amerikaner gehört, der in Ohio lebt.

Huckabees Wahl gibt dieser Überzeugung einen ungewöhnlichen Rahmen. Der ehemalige republikanische Gouverneur von Arkansas gehört nicht zum traditionell kritischen amerikanischen Kolonialflügel. Der evangelische Christ, ein langjähriger Verfechter von Israel und jüdischen Siedlungen im Westjordanland, stellte jahrelang das Vokabular von « Besatzung » und « Kolonien » in Frage. Seit seiner Ernennung zum Botschafter zeigt er weiterhin ideologische Nähe zu den israelischen Strömungen zugunsten einer ständigen Präsenz auf dem Territorium.

Ebenfalls im Februar 2026 lösten Huckabees Aussagen zu den historischen und biblischen Rechten Israels einen Protest aus mehreren arabischen und muslimischen Ländern aus. Der Diplomat war daher schwierig, sich an einen amerikanischen Beamten zu assimilieren, der dem Projekt der Siedler feindlich gegenüberstand. Wenn ein solcher Akteur einige von ihnen Terroristen nennt, ist das Signal, das nach Jerusalem gesendet wird, umso schwerwiegender.

Kritik betrifft nicht unbedingt die Kolonisation im Prinzip. Genau das macht es interessant. Huckabee zog eine Linie zwischen seiner politischen Unterstützung für Siedlungen und Methoden des gewaltsamen Zwangs, die er jetzt für wahrscheinlich hielt, um Israels Interessen, amerikanische Bürger und die Beziehung zu Washington zu untergraben. Für einen Teil des pro-israelischen Lagers in den Vereinigten Staaten wird das Problem weniger nur moralisch oder rechtlich als strategisch: Die sichtbarste Gewalt kann eine Politik, die sie auch weiterhin unterstützen, politisch unhaltbar machen.

Radikale Siedler werden zu einem Problem für ihre Verbündeten

Diese Sorge geht auch durch einige pro-israelische amerikanische Kreise, die eine Zwei-Staaten-Lösung verteidigen. J Street, die sich selbst als pro-Israel, pro-Frieden und Diplomatie definiert, warnt seit langem vor der Rolle von Außenposten, Angriffen auf Palästinenser und administrativen Maßnahmen, die die territoriale Trennung erschweren. Seine Opposition gegen die Siedlerbewegung war daher nicht neu.

Was sich im August 2026 ändert, ist die Ausweitung des Unwohlseins über diese Kreise hinaus. Huckabees Reaktion zeigt, dass Gewalt nun zu einer einmaligen Trennung von Beamten führen kann, die die Kolonien historisch verteidigt haben. Nach Angaben der israelischen Presse hat die US-Regierung auch starke Irritation darüber zum Ausdruck gebracht, was sie als Unfähigkeit der israelischen Behörden ansieht, Anarchie in bestimmten Gebieten der Westbank zu verhindern.

Für Benjamin Netanyahu ist diese Entwicklung politisch sensibel. Seine Koalition hängt von Formationen ab, für die die Expansion in der Westbank ein zentrales Ziel ist. Aber die Beziehung zur US-Regierung bleibt für Israel von wesentlicher Bedeutung. Wenn die radikalsten Militanten Zwischenfälle mit US-Bürgern verursachen oder Washington in die Lage versetzen, israelische „Terroristen öffentlich anzuprangern, verursachen sie einen diplomatischen Preis für die Regierung, die sie auf eine weitere Annexion zu drängen versuchen.

Paradoxerweise profitieren radikale Siedler von dem günstigsten politischen Umfeld, das sie seit langem kennen, aber ihre Methoden können die internationale Akzeptanz größerer Projekte ihrer ministeriellen Verbündeten gefährden. Die Macht, die ihr Lager erlangt hat, macht daher auch ihre Überläufe für die Regierung gefährlicher.

Eine Eroberung des Territoriums mehr als eine klassische Übernahme

Zu sagen, dass « die Kolonisten die Macht übernehmen » erfordert Präzision. Sie bilden keine autonome Macht, die in der Lage ist, die Armee zu kommandieren. Was geschieht, ist diffuser und in mancher Hinsicht effektiver. Ihr Einfluss wird durch Regierungsvertretung, territoriale Verwaltungen, Budgets, Infrastruktur, Planungsentscheidungen und eine kontinuierliche Fähigkeit ausgeübt, lokale Errungenschaften zu schaffen.

Der Prozess arbeitet auf mehreren Ebenen. An der Spitze haben Minister, die der Kolonialisierungsbewegung nahe stehen, institutionelle Hebel. Auf dem Feld expandieren die offiziellen Siedlungen weiter. In ihren Außenbezirken schaffen kleine Gruppen neue Außenposten und Farmen. Wenn Palästinenser ein Gebiet verlassen, das unter dem Druck wiederholter Gewalt oder des Zugangs steht, der unmöglich geworden ist, ändert sich das territoriale Gleichgewicht, noch bevor eine endgültige rechtliche Entscheidung getroffen wird.

Aus diesem Grund sprechen israelische Organisationen, die gegen die Siedlungen sind, zunehmend von « de facto Annexion », anstatt auf eine formelle Annexion zu warten, die von der Knesset gewählt wurde. Das Territorium kann ohne eine einzige Proklamation tiefgreifend verändert werden: Ausdehnung der Siedlungen, neue Straßen, Übertragung von Verwaltungsbefugnissen, Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und der allmähliche Rückgang des für palästinensische Gemeinschaften zugänglichen Raums haben kumulative Auswirkungen.

Die Qusra-Episode fügt diesem Mechanismus ein Element hinzu: die Fähigkeit einer kleinen Gruppe, den Staat vor vollendete Tatsachen zu stellen und dann die Armee zu zwingen, die Folgen ihrer Initiative zu bewältigen. Selbst wenn der Außenposten endgültig abgebaut wird, haben mehrere Tage der Krise ausgereicht, um zu zeigen, wem die Initiative gehört.

Mehr als 500.000 Siedler in einem fragmentierten Gebiet

Die Westbank hat etwa drei Millionen Palästinenser und mehr als eine halbe Million israelische Siedler außerhalb von Ost-Jerusalem, nach Konten von mehreren Agenturen verwendet. Die von Israel anerkannten Siedlungen sind von mehreren hundert Außenposten unterschiedlicher Größe umgeben. Das Gebiet wurde seit den Oslo-Abkommen auch zwischen verschiedenen Verwaltungsgebieten, einschließlich der Zone C, unter vollständiger israelischer Kontrolle aufgeteilt, und wo sich die meisten Siedlungen befinden.

Diese Geographie erklärt, warum einige neue Siedlungen Konsequenzen haben können, die weit über ihre bebaute Fläche hinausgehen. Eine Straße, eine Sicherheitszone, ein Militärposten oder eine Farm können den Verkehr verändern und Dörfer von ihrem Land trennen. In einigen Gebieten leben palästinensische Pastoralgemeinschaften in Gebieten, in denen der Zugang zu Weideland die Voraussetzung für ihr wirtschaftliches Überleben ist.

Der Anstieg der dokumentierten Abfahrten seit 2023 zeigt, dass sich der Druck nicht nur in gelegentlichen Zusammenstößen widerspiegelt. Ganze Gemeinden oder einige ihrer Bewohner haben ihre Wohnorte nach einer Reihe von Angriffen, Drohungen und Einschränkungen verlassen. Die Vertreibung wird dann zu einem Mittel, um das Territorium ohne massive administrative Vertreibung in eine einzige Operation zu verwandeln.

Dies schürt die Angst vor einer Westbank, in der die palästinensische territoriale Kontinuität allmählich unmöglich wird. Es verstärkt auch den Widerspruch zwischen der vor Ort verfolgten Politik und der Idee eines lebensfähigen zukünftigen palästinensischen Staates, der immer noch offiziell von vielen ausländischen Regierungen unterstützt wird.

Israelische Wahlfrist erhöht Druck

Die Krise ereignete sich, als die israelischen Wahlen für Oktober 2026 geplant waren. Diese Frist erhöht das Gewicht nationalistischer und religiöser Abstimmungen in Koalitionsberechnungen. Für Parteien rechts vom Likud ist die Konsolidierung der Siedlungen sowohl ein ideologisches Projekt als auch ein Wahlzeichen.

Benjamin Netanjahu muss daher die Unterstützung von Partnern aufrechterhalten, die eine Evakuierung von Außenposten verdächtig in Betracht ziehen und gleichzeitig verhindern, dass die extremste Gewalt die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten weiter beeinträchtigt. Der Qusra-Vorfall stellt diese beiden Imperative in direkte Kollision. Die Armee muss die Ordnung für Aktivisten wiederherstellen, deren territoriale Ziele von wichtigen Regierungsmitgliedern verteidigt werden.

Dieser Widerspruch erklärt zum Teil die nervösen Reaktionen innerhalb des israelischen Systems. Die Armee kann die Illegalität eines Außenpostens anprangern, aber sie weiß, dass die politische Bewegung, der ihre Bewohner angehören, über mächtige Relais verfügt. Diejenigen, die für die Siedlung verantwortlich sind, können bestimmte Gewalt verurteilen, während sie gleichzeitig mehr israelische Siedlung und Kontrolle fordern. Washington kann Israel stark unterstützen, während es feststellt, dass das Fehlen wirksamer Sanktionen gegen bestimmte Aktivisten am Ende seine eigenen Staatsangehörigen erreicht.

Qusra konzentriert diese Spannungen auf ein paar hundert Meter. Palästinenser, die in ihren Häusern belagert wurden, Siedler, die entschlossen waren zu bleiben, Soldaten, die geschickt wurden, um sie zu trennen, eine Hierarchie, die nicht in der Lage war, seinen Befehl sofort durchzusetzen, und ein amerikanischer Botschafter, der besonders günstig für Israel war und am Ende über Terrorismus sprach: Die Szene fasst ein Problem weit über das Dorf hinaus zusammen.

Qusra, Test der wirklichen Autorität des Staates

Die Frage ist nicht mehr, ob die israelische Regierung die Siedlungen ausweiten will. In diesem Punkt sind die Leitlinien öffentlich. Es soll bestimmt werden, inwieweit der Staat noch die Akteure kontrolliert, die er politisch gestärkt hat und deren Ziele er manchmal teilt.

Wenn die Armee die nächsten illegalen Außenposten schnell abbauen kann und wenn die Täter der Angriffe strafrechtlich verfolgt werden, kann Qusra als ernste, aber begrenzte Krise erscheinen. Wenn sich im Gegenteil dieselben Gruppen weiter niederlassen, nach ihrer Evakuierung zurückkehren und die Vertreibung der Palästinenser verursachen, wird die Episode den Wert eines Präzedenzfalles annehmen: der einer Feldmacht, die in der Lage ist, der Verwaltung und der Armee ihr Tempo aufzuzwingen.

Die amerikanische Reaktion fügt nun eine zusätzliche Einschränkung hinzu. Zum ersten Mal in dieser Sequenz werden die Kosten der Gewalt nicht mehr allein von Palästinensern, den Vereinten Nationen, israelischen NGOs oder den traditionell kritischen Regierungen der Siedlungen angeprangert. Es wird von einem der amerikanischen Diplomaten formuliert, die Israel und der Kolonisierungsbewegung ideologisch am nächsten stehen.

In Qusra können Zelte innerhalb von Stunden abgebaut werden. Das Machtgleichgewicht, das sie offenbart haben, wird viel schwieriger zu löschen sein. Die nächste Konfrontation zwischen der Armee und einem illegalen Außenposten wird zeigen, ob der Staat die Initiative übernimmt oder ob radikale Siedler in der Westbank weiterhin entscheiden, wohin sich die nächste Frontlinie bewegen wird.