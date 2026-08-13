Die CIA bezweifelt israelische Informationen über eine iranische Bedrohung; Trumps Ermordung

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Die US-Geheimdienste hatten « geringes Vertrauen » in israelische Berichte über einen iranischen Plan, Donald Trump auf seiner Reise in die Türkei im Juli zu ermorden. Trotz dieser Vorbehalte hat der Geheimdienst eine außergewöhnliche Operation organisiert, um den Abgang des US-Präsidenten von Ankara zu verbergen. Diese Diskrepanz zwischen der nachrichtendienstlichen Einschätzung und den Schutzmaßnahmen, die um das Staatsoberhaupt ergriffen wurden, wirft nun in Washington Fragen über die Glaubwürdigkeit der israelischen Warnung und ihren möglichen Einfluss auf amerikanische Entscheidungen auf.

Die CIA hatte Zweifel an der Glaubwürdigkeit einer iranischen Bedrohung gegen Donald Trump, die die US-Dienste dazu veranlasst hatte, seine geheime Abreise aus der Türkei zu organisieren. Die Nachricht, die am Mittwoch, dem 12. August, von der amerikanischen Presse enthüllt wurde, wirft ein neues Licht auf eine Sicherheitsoperation, die seit mehr als einem Monat geheim bleibt.

Die Warnung wurde von der israelischen Regierung an die Vereinigten Staaten übermittelt. Sie erwähnte ein mögliches iranisches Projekt, das sich an den US-Präsidenten richtete, während seines Besuchs in Ankara für einen NATO-Gipfel am 8. Juli 2026.

Die CIA-Analysten betrachteten die erhaltenen Informationen jedoch nicht als ausreichend überzeugend. Sie machten ihre Vorbehalte der Trump-Administration bekannt. Ein von der Presse zitierter amerikanischer Beamter beschrieb diese Informationen als aus Israel stammend, nicht von den amerikanischen Diensten, mit einem als gering erachteten Maß an Vertrauen.

Diese Vorbehalte hinderten den Secret Service nicht daran, das vorsichtigste Szenario beizubehalten. Donald Trump verließ Ankara mit einem anderen Militärflugzeug als dem, in dem Journalisten und Mitglieder seiner Regierung dachten, dass er reiste.

Irans Drohung gegen Trump als unsicher eingestuft

Der neue Punkt betrifft daher weniger das Vorliegen der Maßnahme als die vorherige Würdigung. Die ersten Enthüllungen präsentierten den Flugzeugwechsel als Reaktion auf eine iranische Bedrohung, die so ernst war, dass sie außergewöhnliche Maßnahmen rechtfertigte.

Die am 12. August veröffentlichten Informationen zeigen eine komplexere Situation. Einige US-Geheimdienstbeamte bezweifelten die bevorstehende und robuste Natur der Bedrohung.

Die CIA hatte Informationen von der israelischen Regierung erhalten. Seine Analysten hatten sie nicht selbst produziert und nicht genügend Beweise erhalten, um ihnen ein hohes Maß an Vertrauen zu geben.

Diese Unterscheidung ist wichtig für den Betrieb der Intelligenz. Informationen können von Sicherheitsbeamten berücksichtigt werden, ohne dass sie als bestätigt gelten. Im Falle eines amerikanischen Präsidenten führen die möglichen Folgen eines Fehlers auch dazu, dass die Schutzdienste maximale Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Das Weiße Haus antwortete nicht direkt auf Fragen zur Qualität der erhaltenen Informationen und ihrer Bewertung durch US-Behörden. Ein amerikanischer Beamter erinnerte daran, dass Donald Trump mehreren Drohungen ausgesetzt war und dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

Die CIA kommentierte die Informationen zu seiner Einschätzung nicht öffentlich. Die israelische Botschaft in Washington hatte es ebenfalls versäumt, Einzelheiten der übermittelten Informationen zu liefern.

Eine falsche Abreise an Bord der Air Force One

Die Warnung führte zu einer ungewöhnlichen Operation am 8. Juli auf dem Flughafen Ankara.

Donald Trump hatte sich der Türkei mit der Boeing 747-8 angeschlossen, die Katar den Vereinigten Staaten angeboten und kürzlich für den Präsidententransport angepasst hatte. Es gab jedoch Fragen zu den Schutzvorrichtungen dieses Flugzeugs im Vergleich zu traditionellen Präsidentenflugzeugen.

Donald Trump hatte angekündigt, dass er die ehemalige Air Force One einsetzen würde. Vor den Kameras bestieg der Präsident tatsächlich die blau-weiße Boeing 747.

Aber er hat die Türkei nicht in diesem Flugzeug verlassen.

Wenige Minuten nach seinem Einsteigen verließen Donald Trump und mehrere Mitarbeiter das Flugzeug leise durch eine andere Tür. Sie bestiegen einen Flughafen-Catering-Truck, dessen Plattform auf Flugzeugebene angehoben worden war.

Das Fahrzeug fuhr sie dann zu einer nahe gelegenen US Air Force C-32A. Dieses Flugzeug, eine militärische Version der Boeing 757, wird regelmäßig verwendet, um hochrangige amerikanische Beamte zu transportieren.

Donald Trump trat der C-32A mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern bei. Das Flugzeug startete zur britischen RAF Mildenhall-Basis unter Begleitung von F-16-Kämpfern.

Unterdessen nahmen Journalisten, amerikanische Beamte und Mitarbeiter des Weißen Hauses in der ehemaligen Air Force One Platz. Einige wussten nicht, dass der Präsident das Flugzeug gewechselt hatte. Journalisten in der Pressekabine war befohlen worden, die Blinds geschlossen zu halten.

Das ehemalige Präsidentenflugzeug wurde als Lockvogel benutzt.

US-Beamte blieben im Köderflugzeug

Die Operation erhält eine zusätzliche Dimension mit der Identität der Menschen, die Donald Trump begleitet haben.

Dazu gehörten Dan Scavino, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, Natalie Harp, Executive Assistant des Präsidenten, und Walt Nauta, Director of Operations des Oval Office. Einige weniger bekannte Mitarbeiter waren ebenfalls an der Übertragung beteiligt.

Auf der anderen Seite haben mehrere hochrangige Verwaltungsbeamte den Präsidenten in der C-32A nicht begleitet.

Staatssekretär Marco Rubio war einer der Beamten, die auf der ehemaligen Air Force One blieben. Nach Informationen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, wurde er jedoch sowohl über die israelische Warnung als auch über die vom Geheimdienst vorbereiteten Vereinbarungen informiert.

Diese Situation schürt Fragen über die Höhe der Gefahr, die tatsächlich dem Präsidentenflugzeug zugeschrieben wird. Wenn ein iranischer Angriff auf Donald Trump oder sein Flugzeug als unmittelbar bevorstehend angesehen worden wäre, wäre die Anwesenheit großer Beamter am Köder ein großes Risiko gewesen.

Ein bekannter US-Beamter in den Sicherheitsgesprächen hat die Bedrohung auch relativiert, indem er an das Ausmaß der türkischen Vereinbarung rund um den NATO-Gipfel erinnerte. Zehntausende Mitglieder der türkischen Sicherheitskräfte waren mobilisiert worden.

Der Geheimdienst argumentierte jedoch nach einer anderen Logik: Beseitigen Sie so viel wie möglich das Risiko, das den Präsidenten direkt betrifft.

Donald Trump sagt, er folgte dem Geheimdienst

Donald Trump hat den Flugzeugwechsel am Dienstag, dem 11. August, nach den ersten Enthüllungen über die Operation öffentlich bestätigt.

Der Vorsitzende erklärte, dass er den Empfehlungen des Geheimdienstes und des Militärs gefolgt sei. Ihm zufolge wollten die für seinen Schutz Verantwortlichen einfach, dass er ein anderes Gerät benutzt.

Er erklärte auch, dass er nicht um viele Details über die Bedrohung bat.

Seine Aussagen bestätigen, dass die operative Entscheidung in erster Linie von seinen Sicherheitsdiensten kam. Es ist jedoch nicht klar, welche Informationen dem Präsidenten vor seiner Abreise aus Ankara vorgelegt wurden.

Donald Trump minimierte auch das Risiko, dass Journalisten und Beamte in der ehemaligen Air Force One bleiben. Er dachte, dass das kleinere Flugzeug, in dem er reiste, wahrscheinlich das am meisten gesuchte Ziel gewesen wäre, wenn ein Angriff tatsächlich vorbereitet worden wäre.

Der Schutz des US-Präsidenten hat einen besonders breiten Vorsorgespielraum. Donald Trump wurde bereits seit der Präsidentschaftskampagne von 2024 direkt von mehreren Mordprojekten oder -versuchen ins Visier genommen. In diesen bekannten Fällen wurde jedoch keine Verbindung zum Iran hergestellt.

Verdacht auf israelische Motivationen

Die heikelste Offenbarung betrifft die Interpretation der von Israel übermittelten Geheimdienstinformationen durch einige amerikanische Beamte.

Laut aktuellen und ehemaligen Beamten, die von der amerikanischen Presse zitiert werden, fragen sich einige Mitglieder der Geheimdienstgemeinschaft, ob die israelische Warnung ausschließlich dazu gedacht war, Washington zu informieren.

Sie vermuten, dass sie auch Donald Trumps Entscheidungen und die amerikanische Politik in der Region beeinflussen konnte.

Diese Annahme wird nicht als feststehende Tatsache dargestellt. Es spiegelt die Analyse einiger amerikanischer Beamter wider und zeigt nicht, dass Israel eine Bedrohung absichtlich übertrieben hat.

Sie ist jedoch aufgrund des Kontexts, in dem die Ausschreibung übermittelt wurde, von besonderer Bedeutung.

Israel betrachtet den Iran als seine wichtigste unmittelbare strategische Bedrohung. Gleichzeitig verfolgen einige israelische Beamte mit Besorgnis die Annäherung zwischen Washington und Ankara und die persönliche Beziehung zwischen Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Ein ehemaliger US-Beamter war der Ansicht, dass die Episode in eine breitere Reihe israelischer Geheimdienste aufgenommen werden könnte, die manchmal in Washington als Richtschnur für die Entscheidungen des Präsidenten sowie zur Information der Vereinigten Staaten wahrgenommen werden.

Diese Einschätzung bleibt fragwürdig und wurde von der US-Regierung nicht formell bestätigt.

Eine ernsthafte iranische Bedrohung

Die Vorbehalte der CIA zu dieser speziellen Warnung bedeuten nicht, dass Washington jede iranische Bedrohung gegen Donald Trump ablehnt.

Die US-Behörden beobachten seit mehreren Jahren iranische Projekte gegen hochrangige US-Beamte. Die Besorgnis nach der Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen amerikanischen Streik im Januar 2020 nahm zu.

Der Krieg 2026 zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran erhöhte dieses Risiko weiter. Die Ankara-Operation fand nach weiteren amerikanischen Streiks gegen den Iran statt, die nach einer Unterbrechung der Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts angeordnet wurden.

In diesem Zusammenhang musste der Geheimdienst zwischen zwei verschiedenen Elementen vermitteln: Informationen, die die CIA als begrenzt an Zuverlässigkeit ansah, und die potenziell katastrophalen Folgen eines Angriffs auf den Präsidenten.

Schutzbeamte beschlossen, keine Risiken einzugehen.

Diese Logik erklärt die Größe des Geräts: heimlicher Flugzeugwechsel, Verwendung von Air Force One als Lockvogel, Transfer zu einem Dienstfahrzeug, Begrenzung der Anzahl der informierten Personen und Luftbegleitung nach Großbritannien.

Kongress bittet jetzt um Erklärungen

Der Fall geht jetzt über die einzige Frage der Sicherheit des Präsidenten hinaus.

Demokratische gewählte Beamte fragen nach Details über den israelischen Geheimdienst, ihren Grad an Überprüfung durch amerikanische Agenturen und die Gründe für eine solche außergewöhnliche Operation.

Marylands demokratischer Senator Chris Van Hollen stellt insbesondere die Glaubwürdigkeit der von Israel übermittelten Informationen und die Möglichkeit ihrer unabhängigen Überprüfung in Frage.

Eine andere Frage betrifft diejenigen, die an Bord der ehemaligen Air Force One geblieben sind. Mehrere Regierungsbeamte, Militärs, Geheimdienstagenten und Journalisten waren im Flugzeug, während der Präsident aus Sicherheitsgründen anderswohin verlegt worden war.

Die Regierung wird auch erklären müssen, warum die öffentliche Version der Reise weiterhin Donald Trump als an Bord der ehemaligen Air Force One Ankara verlassen hat. Der Flugzeugwechsel blieb mehr als einen Monat lang geheim.

Die neuen Informationen über die CIA-Reserven rücken somit in den Mittelpunkt des Falls. Die Frage ist nicht mehr nur, wie Donald Trump diskret aus Ankara ausgelagert wurde, sondern warum eine Warnung, die von einigen amerikanischen Experten als unzuverlässig angesehen wurde, eine Schutzvorrichtung dieser Größenordnung ausgelöst hat.

Zu diesem Zeitpunkt hat das Weiße Haus die spezifischen Informationen, die den Geheimdienst dazu veranlasst haben, diese Option beizubehalten, nicht detailliert beschrieben oder ob israelische Informationen später von anderen Diensten bestätigt wurden.